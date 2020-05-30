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Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм. ФОТОрепортаж

29 травня, в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Віталієм Миколайовичем Лімборським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Zlatopil.

Віталій Лімборський, 1996 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 травня ввечері в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій із боку найманців РФ.

28 травня жителі Знам'янки відгукнулися на заклик в соцмережі і вийшли на центральну вулицю міста, щоб створити живий коридор для зустрічі загиблого на Сході 24-річного земляка.

Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм 01
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм 02
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм 03
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм 04

"В останню путь його проводжали кілька сотень людей. Серед них - рідні, односельці, бойові побратими, представники влади. Прощалися з чоловіком біля місцевого будинку культури.

"Ми повинні зробити все для того, щоб перемогти того ворога, який напав на нас. Ми маємо заприсягтися перед героєм, що доведемо справу до кінця, що Україна буде розквітати, буде незалежною. Вічна пам'ять Віталію, а сім'ї - слова подяки за те, що виховали такого сина", - сказав голова обласної ради Олександр Чорноіваненко.

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Проводжаючи труну з героєм, люди стали на коліна і вигукували "Герої не вмирають" і "Слава герою", - наголошується в матеріалі видання.

Віталій Лімборський народився 20.03.1996 року в селі Суботці Знам'янського району. У 2002 році почав навчання в Суботцівській загальноосвітній школі I-III ступенів, яку закінчив у 2013 році. Працював дитячим тренером із футболу. 28.11.2017 року був призваний Знаменським об'єднаним міським військовим комісаріатом до лав Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А 1785 (363-й окремий батальйон охорони та обслуговування) у званні молодшого сержанта.

Поховали Віталія Лімборського на сільському кладовищі с. Суботці. У нього залишилися мати і брат.

Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм 05

Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм 06
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм 07
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм 08

Автор: 

Ян Осока (1495) 28 окрема механізована бригада (187) операція Об’єднаних сил (6725) Кіровоградська область (568)


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Топ коментарі
+53
Спи спокійно, вірний Сину України.
Царство Небесне.
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29.05.2020 20:59
+51
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 1975

...
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29.05.2020 20:55
+48
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 4350 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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29.05.2020 20:53
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Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 4350 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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29.05.2020 20:53 Відповісти
Погибшего на Донбассе украинского воина Виталия Лимборского проводили в последний путь на Кировоградщине - Цензор.НЕТ 1975

...
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29.05.2020 20:55 Відповісти
Спи спокійно, вірний Сину України.
Царство Небесне.
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29.05.2020 20:59 Відповісти
Герою Слава!
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29.05.2020 21:15 Відповісти
земля пухом !!! "Герои не умирают" "Слава герою"
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29.05.2020 21:30 Відповісти
Герою Слава, а зепоцу ганьба і нари.
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29.05.2020 21:34 Відповісти
А ведь зе, говорил, что знает как, закончить войну... - просто трепло.
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30.05.2020 12:22 Відповісти
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині - Цензор.НЕТ 9018
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29.05.2020 21:37 Відповісти
Украiна понад Усе!!! Слава Герою !!! Вiчная Пам*ять !!!
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30.05.2020 10:33 Відповісти
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30.05.2020 10:33 Відповісти
Героям Слава !
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30.05.2020 10:40 Відповісти
Если бы не 1917 год и Мировая революция рюсского быдла в Питирбурге,сейчасм бы все жили в Нормальной стране...а не в говне...
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30.05.2020 10:50 Відповісти
насправді, точка відліку починається трохи раніше - коли Ніколай 2 вирішив вступити у війну, яка потім стала зватися Першою світовою.
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30.05.2020 11:21 Відповісти
**
В палацах тепло і пісні лунають.
З екрану - шоу і веселий сміх.
Мов в світі іншому перебувають.
Мов і нема подій жорстоких цих.

Мов ні війни, ні вибухів, ні крові.
Не ллють матусі за синами сліз.
І у новинах вже байдужість в слові, -
Мов транспорт з фронту вбитого привіз…

А він - чийсь син - єдиний в цілім світі !
Коханий чийсь, татусь, а може - брат.
А може ще й не встиг він полюбити, -
Цей України рядовий солдат!
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30.05.2020 11:03 Відповісти
Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм - Цензор.НЕТ 3408
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30.05.2020 11:04 Відповісти
Співчуття рідним. Сумно, що влада не розуміє що Московія то ворог . А з ворогом домовитись неможливо його треба ЗНЕШКОДИТИ.
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30.05.2020 11:18 Відповісти
який гарний хлопець - цвіт ж України. Великий сум.
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30.05.2020 11:22 Відповісти
сум давить - цвіт же України.
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30.05.2020 11:30 Відповісти
Слава Україні!
Ганьба її ворогам!
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30.05.2020 11:30 Відповісти
Небо плаче і Люди .((
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30.05.2020 14:18 Відповісти
8.11.2017 года был призван в ряды Вооруженных Сил Украины.Источник

а нагадайте мені будь ласка де був і чим займався в цей час громадянин України вова- зелепуга. дякую заздалегідь.
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30.05.2020 16:43 Відповісти
 
 