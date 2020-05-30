Загиблого на Донбасі українського воїна Віталія Лімборського провели в останню путь на Кіровоградщині. Люди стали навколішки перед героєм. ФОТОрепортаж

29 травня, в селі Суботці Знам'янського району Кіровоградської області відбулася церемонія прощання із загиблим на Донбасі українським воїном Віталієм Миколайовичем Лімборським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє місцеве видання Zlatopil.

Віталій Лімборський, 1996 року народження, молодший сержант, військовослужбовець 28-ї окремої механізованої бригади, який загинув 26 травня ввечері в районі міста Мар'їнка Донецької області внаслідок смертельного кульового поранення, якого зазнав під час обстрілу наших позицій із боку найманців РФ.

28 травня жителі Знам'янки відгукнулися на заклик в соцмережі і вийшли на центральну вулицю міста, щоб створити живий коридор для зустрічі загиблого на Сході 24-річного земляка.









"В останню путь його проводжали кілька сотень людей. Серед них - рідні, односельці, бойові побратими, представники влади. Прощалися з чоловіком біля місцевого будинку культури.

"Ми повинні зробити все для того, щоб перемогти того ворога, який напав на нас. Ми маємо заприсягтися перед героєм, що доведемо справу до кінця, що Україна буде розквітати, буде незалежною. Вічна пам'ять Віталію, а сім'ї - слова подяки за те, що виховали такого сина", - сказав голова обласної ради Олександр Чорноіваненко.

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Проводжаючи труну з героєм, люди стали на коліна і вигукували "Герої не вмирають" і "Слава герою", - наголошується в матеріалі видання.

Віталій Лімборський народився 20.03.1996 року в селі Суботці Знам'янського району. У 2002 році почав навчання в Суботцівській загальноосвітній школі I-III ступенів, яку закінчив у 2013 році. Працював дитячим тренером із футболу. 28.11.2017 року був призваний Знаменським об'єднаним міським військовим комісаріатом до лав Збройних Сил України. Службу проходив у військовій частині А 1785 (363-й окремий батальйон охорони та обслуговування) у званні молодшого сержанта.

Поховали Віталія Лімборського на сільському кладовищі с. Суботці. У нього залишилися мати і брат.





