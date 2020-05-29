Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника. ФОТОрепортаж
У тактико-спеціальних навчаннях взяли участь підрозділи бригад морської піхоти, авіація Сухопутних військ ЗС України, підрозділи десантно-штурмових військ ЗС України, морська авіація ВМС ЗС України і представники Держприкордонслужби.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".
Учасники навчань відпрацьовували питання відбиття морського десанту противника, звільнення та взяття під контроль важливих об’єктів інфраструктури у виключній морській економічній зоні України.
"Під час тренування морські піхотинці вдосконалювали навички десантування на необладнане узбережжя з повітря посадковим способом під прикриттям авіації Сухопутних військ. Крім того, були відпрацьовані питання нанесення вогневого ураження по морських цілях, протиповітряної оборони, надання першої медичної допомоги та евакуації особового складу і техніки з поля бою", - сказано в повідомленні.
"Були проведені спільні двоступеневі командно-штабні навчання з залученням батальйонів до практичних дій. Підрозділи відпрацювали практичні дії щодо захоплення важливих об’єктів на узбережжі та їхнього утримання", — зазначив командир окремої бригади морської піхоти полковник Микола Палас.
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в Сирии как было? "кривизнулька земли"!
так шо вертуху на 50м., с 40км. радар не увидит(без А-50 конечно)
а тонули люди взагалі без форми, на фанері пливли, хто на чому.
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Брешеш
за дидов накатил? за Щукова, засралина и прочих кумиров?
а шо бы ты выбрал? - в ластах и без ни хера не утонуть, или все таки шанс на до берега и еще немного повоевать?
но есть вещи, не знаю дойдет ли мой посыл до тебя,
когда нада от кацапни отбиваться чем уже есть и как уже умеем - тогда надо...
надеюсь все атомные станции заминированы - на большой крайняк?
быстродум ты деда...
склонился к ответу - жалею уже
нормальные командиры ето понимают и тренируют хлопцев.
конечно хотелось хотелось бы, шо б отбулавленый не кацапом был, но eтo уже все без вопросов....