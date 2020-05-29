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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника. ФОТОрепортаж

У тактико-спеціальних навчаннях взяли участь підрозділи бригад морської піхоти, авіація Сухопутних військ ЗС України, підрозділи десантно-штурмових військ ЗС України, морська авіація ВМС ЗС України і представники Держприкордонслужби.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".

Учасники навчань відпрацьовували питання відбиття морського десанту противника, звільнення та взяття під контроль важливих об’єктів інфраструктури у виключній морській економічній зоні України.

"Під час тренування морські піхотинці вдосконалювали навички десантування на необладнане узбережжя з повітря посадковим способом під прикриттям авіації Сухопутних військ. Крім того, були відпрацьовані питання нанесення вогневого ураження по морських цілях, протиповітряної оборони, надання першої медичної допомоги та евакуації особового складу і техніки з поля бою", - сказано в повідомленні.

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"Були проведені спільні двоступеневі командно-штабні навчання з залученням батальйонів до практичних дій. Підрозділи відпрацювали практичні дії щодо захоплення важливих об’єктів на узбережжі та їхнього утримання", — зазначив командир окремої бригади морської піхоти полковник Микола Палас.

Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 01
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 02
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 03Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 04
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 05
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 06
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 07
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 08
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 09
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника 10

Автор: 

Азовське море (1618) ВМС (1382) Міноборони (7355) військові навчання (2775) ЗСУ (7542) Десантно-штурмові війська (219)


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Топ коментарі
+3
будет дан приказ-терпеть и не провоцировать, обращаться в обсе и спортлото, пока до Днепра не дойдут
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29.05.2020 20:56
+3
В брониках в лодке - верх идиотизма. Упал за борт, тебя нет.
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29.05.2020 21:01
+3
На одних фотках Стрелковое, на других Генгорка... Вчера летали парами, "перепригивая" через провода))) А у ваты как подгорало))) "Они не имеют права так низко летать")))
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29.05.2020 22:29
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Яка водичка
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29.05.2020 20:51 Відповісти
А шо там вподобайного, если они учатся перестать пастреливать.
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29.05.2020 21:23 Відповісти
Використання гелікоптерів для відбиття атаки морського десанту це маразм! Гелікоптери будуть збиті засобами ППО ворога з російського берега, або з десантного корабля! Зона ураження ППО ворога простягається на 200-350 км вглиб території України від узбережжя, тому про використання гелікоптерів можна забути раз і назавжди! Росіяни мають на озброєння літаки та гелікоптери ДРЛОіУ які можуть виявляти низьколетящі цілі за 350-400км і скеровувати на них зенітні ракети С-400.
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30.05.2020 00:56 Відповісти
Морська піхота має висуватись в район можливої висадки морського десанту на бронетехниці, з протитанковими гарматами МТ-12 та великокаліберними гарматами Гіацинт-Б 152мм для стрільби по морським цілям керованими снарядами Стугна та Квітник. А в якості апаратури наведення для Квітника потрібно використовувати БПЛА.
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30.05.2020 01:00 Відповісти
не нагнетай...
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30.05.2020 06:05 Відповісти
попался!
в Сирии как было? "кривизнулька земли"!
так шо вертуху на 50м., с 40км. радар не увидит(без А-50 конечно)
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30.05.2020 09:50 Відповісти
Росіяни вже мають гелікоптери ДРЛОіУ, їм вже не потрібно запускати в небо Іл-76 який можуть збити. Росіяни зондують повітряний простір різними гелікоптерами які рухаються в повітрі різними маршрутами і це дозволяє якісно запеленгувати навіть малорозмірну повітряну ціль на значній відстані.
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30.05.2020 12:51 Відповісти
в Сирии они показали что имеют, вплоть до "красухи" и слепых "панцырей", а в Ливии турки просто вдесятикрат провели по губам лапотникам
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30.05.2020 13:38 Відповісти
Ну не потрібно бути ідіотами і порівнювати сили російських терористів в Лівії та Сирії і сили ППО на території росії. Якщо в Сирії та Лівії російські терористи обмежені в засобах, то в війні проти України вони можуть використати весь свій арсенал.
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30.05.2020 18:16 Відповісти
После твоих этих комментов, стает понятно с какой целью ты выложил то фото))) За кацев переживаешь?))) А так распинался, так распинался))))
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30.05.2020 19:42 Відповісти
Переймаюсь що мізки досі не відросли у Генштабу, який організовує такі нікчемні навчання! А фото лише ілюструє всю помилковість використання гелікоптерів в реальних бойових діях по відбиттю морського десанту. Реальний технічний стан гелікоптерів призводить до небойових втрат навіть в мирний час!
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31.05.2020 12:41 Відповісти
Фотки с этих же учений от отдыхающих)))
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 4313
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29.05.2020 22:59 Відповісти
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 2659
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30.05.2020 18:17 Відповісти
Сказать то что хотел?))) Тормозишь ты однако))) Он вчера еще улетел на базу))) Вот его фото с другого ракурса...
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 9147
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30.05.2020 19:37 Відповісти
Хотів сказати що за технікою потрібно слідкувати і вчасно її ремонтувати і гавном не заправляти!
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31.05.2020 12:42 Відповісти
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 6303
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29.05.2020 23:00 Відповісти
Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника - Цензор.НЕТ 8660
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29.05.2020 23:02 Відповісти
Похоже что это район Стрелкового на Арабатской стрелке
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29.05.2020 20:55 Відповісти
На одних фотках Стрелковое, на других Генгорка... Вчера летали парами, "перепригивая" через провода))) А у ваты как подгорало))) "Они не имеют права так низко летать")))
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29.05.2020 22:29 Відповісти
будет дан приказ-терпеть и не провоцировать, обращаться в обсе и спортлото, пока до Днепра не дойдут
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29.05.2020 20:56 Відповісти
В брониках в лодке - верх идиотизма. Упал за борт, тебя нет.
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29.05.2020 21:01 Відповісти
Представь себе, умник, так форсировали Днепр.
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29.05.2020 21:25 Відповісти
В Днепре есть диорама "Битва за Днепр". Посети, просветись, я там был много раз. Ты броники видишь?. В бронике плыть все равно, что с пудовой гирей. Топор, на половину, деревянный, но тонет
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника - Цензор.НЕТ 9242
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29.05.2020 21:35 Відповісти
тоді і броніків то не було.
а тонули люди взагалі без форми, на фанері пливли, хто на чому.
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29.05.2020 21:40 Відповісти
были, учи матчасть, неуч.
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29.05.2020 21:42 Відповісти
Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника - Цензор.НЕТ 1472Морпехи на побережье Азовского моря учились отбивать атаки десанта противника - Цензор.НЕТ 92
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29.05.2020 21:58 Відповісти
та смішно. Фотки постановочні.
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29.05.2020 22:03 Відповісти
у тебя мозги постановочные, бронежилеты СН-42 начали выпускать в 1942 году и активно использовались также при штурме Сталинграда. Иди гуляй, кухарка.
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29.05.2020 22:14 Відповісти
на другій фотці голандці.
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29.05.2020 22:34 Відповісти
дубль три для кухарок с особым путем развития: бронежилет СН-42 разработан лабораторией Института металлов под руководством М. И. Корюкова и поставлялся в войска с 1942 года. Он же разработал советский шлем.
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29.05.2020 23:36 Відповісти
на другій фотці голандці.

==
Брешеш
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29.05.2020 23:41 Відповісти
ага. П'ятниста форма в того чувачка.
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30.05.2020 06:35 Відповісти
Милая Ксения, ты разбираешься в форме ВМВ?
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30.05.2020 09:39 Відповісти
с советским броником СН-42.
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30.05.2020 10:11 Відповісти
А ничего что десант в бронежилетах начал бой ещё ночью? На картине светит солнце, идет выгрузка вооружения на уже освобождённый десантом плацдарм.
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29.05.2020 22:12 Відповісти
вот вот - завалили трупами, кои еще с месяц беспокоили колхозников ниже по течению
за дидов накатил? за Щукова, засралина и прочих кумиров?
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30.05.2020 08:20 Відповісти
Казлина ты дурная, какое это имеет отношение к существу вопроса о бронежилетах?А накатил я за украинских дiдiв, которых ты унижаешь "беспокойством".
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30.05.2020 10:06 Відповісти
я тебе больше скажу - в каске с застегнутой туго под горло во всей етой аммуниции тож как бы не гуд - за борт выпадешь со все аммуницией на себе? - тебя же ета каска и удавит.
а шо бы ты выбрал? - в ластах и без ни хера не утонуть, или все таки шанс на до берега и еще немного повоевать?
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30.05.2020 03:36 Відповісти
Вайна ваще вещь как бы неудобная, ну там ссаные трусы мозоля и раны, которые не заживают если убьют..
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30.05.2020 10:08 Відповісти
ну де ты прав там прав...
но есть вещи, не знаю дойдет ли мой посыл до тебя,
когда нада от кацапни отбиваться чем уже есть и как уже умеем - тогда надо...
надеюсь все атомные станции заминированы - на большой крайняк?
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30.05.2020 10:24 Відповісти
иди проспись от стекломоя, сам не понимаешь что несешь, повествователь с планами на курятник..
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30.05.2020 10:34 Відповісти
тебе всего то понадобилось 10 мин, шо бы понять о чем тебе написали....
быстродум ты деда...
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30.05.2020 10:47 Відповісти
так тебе, быстродумное, на 3 минуты дольше времени понадобилось чем мне.
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30.05.2020 12:33 Відповісти
та от думал отвечать бревну или нет...
склонился к ответу - жалею уже
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30.05.2020 12:39 Відповісти
Так ты же деревяннее на порядок, поэтому тормозишь.
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30.05.2020 12:46 Відповісти
и шо б ты даже не сомневался, кнопка не у клована, и никто не собирается под вас, лапотников, ложится...
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30.05.2020 10:27 Відповісти
так ты же лапотник, вон и кокошник торчит.
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30.05.2020 10:28 Відповісти
думаю ты бы выбрал ласты без нихера
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30.05.2020 03:37 Відповісти
Морпехи не должны этого делать..десант морпехов должна уничтожать обычная пехота...А Наша морская пехота должна учиться уничтожать еще не сформировавшийся десант морпехов на оккупированных и непосредственно вражеских территориях...вплоть до расстрела "террористами" очереди в военкомат ))))
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29.05.2020 22:40 Відповісти
мало ли что должны, надо на реальные возможности смотреть...
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30.05.2020 06:10 Відповісти
твари зеленые на развод-отвод, а бойцам свое дело делать...

нормальные командиры ето понимают и тренируют хлопцев.
конечно хотелось хотелось бы, шо б отбулавленый не кацапом был, но eтo уже все без вопросов....
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30.05.2020 03:24 Відповісти
 
 