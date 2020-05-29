Морпіхи на узбережжі Азовського моря вчилися відбивати атаки десанту противника. ФОТОрепортаж

У тактико-спеціальних навчаннях взяли участь підрозділи бригад морської піхоти, авіація Сухопутних військ ЗС України, підрозділи десантно-штурмових військ ЗС України, морська авіація ВМС ЗС України і представники Держприкордонслужби.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "АрміяInform".

Учасники навчань відпрацьовували питання відбиття морського десанту противника, звільнення та взяття під контроль важливих об’єктів інфраструктури у виключній морській економічній зоні України.

"Під час тренування морські піхотинці вдосконалювали навички десантування на необладнане узбережжя з повітря посадковим способом під прикриттям авіації Сухопутних військ. Крім того, були відпрацьовані питання нанесення вогневого ураження по морських цілях, протиповітряної оборони, надання першої медичної допомоги та евакуації особового складу і техніки з поля бою", - сказано в повідомленні.

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"Були проведені спільні двоступеневі командно-штабні навчання з залученням батальйонів до практичних дій. Підрозділи відпрацювали практичні дії щодо захоплення важливих об’єктів на узбережжі та їхнього утримання", — зазначив командир окремої бригади морської піхоти полковник Микола Палас.

















