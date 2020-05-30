Завідувач відділення Львівської обласної лікарні підозрюється в одержанні 21,5 тис. грн хабара, - прокуратура. ФОТО

Завідувач відділенням Львівської обласної клінічної лікарні підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 21,5 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону України.

"За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону 29 травня 2020 року повідомлено про підозру завідувачу одного з відділень КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" в одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, хабар у розмірі 21,5 тисяч гривень призначався лікарю за встановлення призовнику діагнозу, що дозволить визнати його непридатним до проходження військової служби в Збройних Силах України.

Зараз тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу", - підсумувли в прокуратурі.

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