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Завідувач відділення Львівської обласної лікарні підозрюється в одержанні 21,5 тис. грн хабара, - прокуратура. ФОТО

Завідувач відділенням Львівської обласної клінічної лікарні підозрюється в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 21,5 тис. грн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба військової прокуратури Західного регіону України.

"За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону 29 травня 2020 року повідомлено про підозру завідувачу одного з відділень КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" в одержанні неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, хабар у розмірі 21,5 тисяч гривень призначався лікарю за встановлення призовнику діагнозу, що дозволить визнати його непридатним до проходження військової служби в Збройних Силах України.

Зараз тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. Вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу", - підсумувли в прокуратурі.

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Завідувач відділення Львівської обласної лікарні підозрюється в одержанні 21,5 тис. грн хабара, - прокуратура 01
Завідувач відділення Львівської обласної лікарні підозрюється в одержанні 21,5 тис. грн хабара, - прокуратура 02

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хабар (4702) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
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Так у нас прості тільки в Раді сидять,зеленого кольору,і беруть,на відміну від хірурга зеленими...І до них ніколи не прийде прокуратура...хіба тільки відзвітуватись...
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30.05.2020 11:19
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30.05.2020 10:12 Відповісти
Ярослав Зборівський зав відділенням.
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30.05.2020 10:33 Відповісти
Яким відділенням?
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30.05.2020 10:45 Відповісти
1ша хірургія. до речі, хірург дуже хороший. як людина - досить складний.
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30.05.2020 11:03 Відповісти
Так у нас прості тільки в Раді сидять,зеленого кольору,і беруть,на відміну від хірурга зеленими...І до них ніколи не прийде прокуратура...хіба тільки відзвітуватись...
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30.05.2020 11:19 Відповісти
причому їх запалили на першій же ж сесії, з конвертиками (як пріснопам'ятий клюєв).
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30.05.2020 23:07 Відповісти
Велик хотел себе купить ****) Топ корупционер)
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30.05.2020 14:18 Відповісти
1 диагноз,1 велик.2 диагноза,2 велика.Продолжать?
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30.05.2020 14:22 Відповісти
а що ви хочете від лікаря -хірурга вищої категорії, який робить дуже складні операції, постійно балансуючи між життям і смертю, і який має зарплатню приблизно 5000 чи 7000 грн???
це нормальна оплата такої праці???!!!
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31.05.2020 17:34 Відповісти
і це називається корупцією??? це смішна цифра, вправді хіба на вєлік вистачить))
а ті хто відмиває мільйони на масках, карантині, - навіть не під підозрою. пор діамантових прокурорів і забули всі давно, бурштинові справи взагалі заглохли. ... нема сенсу говорити - список майже бузкінечний!
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31.05.2020 17:41 Відповісти
 
 