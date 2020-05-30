ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і п'яти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн. ФОТОрепортаж
Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькому повідомили про підозру 6 учасникам злочинної групи, серед них командир однієї з військових частин у Вінницькій області, які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами оборонного призначення в особливо великих розмірах.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в пресслужба ДБР.
Слідством встановлено, що командир військової частини допустив оплату за невиконані роботи з будівництва дороги. Через завищення обсягів та вартості виконаних робіт у грудні 2017 року керівник компанії, її власник та фізична особа-підприємець привласнили 3,2 млн грн.
Протягом червня-липня 2019 року ці ж особи привласнили майже 16 мільйонів бюджетних коштів, отриманих як передплату за послуги з будівництва дорожнього покриття, які вони не збиралися виконувати.
Після цього підозрювані легалізували кошти через фізичних-осіб підприємців, діяльність яких згодом була призупинена.
Таким чином командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 ККУ).
Організатор, один з виконавців та двоє пособників підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ).
Ще один виконавець підозрюється у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 ККУ).
Зі свого боку Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомляє про розслідування про викриття злочинної групи в складі 5 цивільних осіб, у тому числі один з яких є чинним співробітником поліції. А також про підозру підполковнику ЗСУ, командиру військової частини.
Протягом 2017-2019 років зловмисниками були присвоєні бюджетні кошти на загальну суму понад 19 млн. грн, зазначають у військовій прокуратурі.
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"В свою очередь https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=273944 Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщает по данному расследованию о разоблачении преступной группа в составе 5 гражданских лиц, из которых одно в настоящее время является действующим сотрудником полиции."
Источник: https://censor.net/p3199018
При союзе за особокрупные,которые начинались из 10 000 деревяных уже рассрельная статья светила.А сейчас чем больше своруеш тем меньше шансов сесть в цугундер.
евреи + грузины = Украина
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тупо навеяло....
саакашвили тянет деканеидзе...
коломойский зеленского... - попали хлопы, мля....
Така кількість зашкварів, що це ДБР, на мою думку повинно бути розформовано