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ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і п'яти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькому повідомили про підозру 6 учасникам злочинної групи, серед них командир однієї з військових частин у Вінницькій області, які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами оборонного призначення в особливо великих розмірах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що командир військової частини допустив оплату за невиконані роботи з будівництва дороги. Через завищення обсягів та вартості виконаних робіт у грудні 2017 року керівник компанії, її власник та фізична особа-підприємець привласнили 3,2 млн грн.

Протягом червня-липня 2019 року ці ж особи привласнили майже 16 мільйонів бюджетних коштів, отриманих як передплату за послуги з будівництва дорожнього покриття, які вони не збиралися виконувати.

Після цього підозрювані легалізували кошти через фізичних-осіб підприємців, діяльність яких згодом була призупинена.

Таким чином командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 ККУ).
Організатор, один з виконавців та двоє пособників підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ).
Ще один виконавець підозрюється у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 ККУ).

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Зі свого боку Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомляє про розслідування про викриття злочинної групи в складі 5 цивільних осіб, у тому числі один з яких  є чинним співробітником поліції. А також про підозру підполковнику ЗСУ, командиру військової частини.

Протягом 2017-2019 років зловмисниками були присвоєні бюджетні кошти на загальну суму понад 19 млн. грн, зазначають у військовій прокуратурі.

ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і пяти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн 01
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і пяти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн 02
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і пяти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн 03
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і пяти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн 04
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і пяти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн 05
ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і пяти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн 06

крадіжка (657) Хмельницький (408) ДБР (3488)


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Топ коментарі
+5
Значит растратников отпустят или пойдут на повышение.Ведь это хищение в особокрупных размерах,есть чем поделится.
При союзе за особокрупные,которые начинались из 10 000 деревяных уже рассрельная статья светила.А сейчас чем больше своруеш тем меньше шансов сесть в цугундер.
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30.05.2020 11:20
+4
Без полиции не обошлось и в єтот раз.

"В свою очередь https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=273944 Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщает по данному расследованию о разоблачении преступной группа в составе 5 гражданских лиц, из которых одно в настоящее время является действующим сотрудником полиции."

Источник: https://censor.net/p3199018
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30.05.2020 11:13
+4
Да и военньіе в єтой истории тьіловьіе, они как раз и голосовали за Зе.
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30.05.2020 11:22
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а кто твои герои -уточни!!!тот кто жизнь и здоровье отдал (ЭТО ОДНОЗНАЧНО ГЕРОИ) за то что бі єти командиры имели возможность воровать.. или же те кто по праву рождения или родственным связям или взяткам получал звания и должности и теперь ворует так что бедняга лебедев(мин обороны злочинного януковича) душиться от зависти... глянь на каких машинках ездят НЕКОТОРЫЕ полковники-ОЛИГАРХ по виду авто
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30.05.2020 11:23 Відповісти
Без полиции не обошлось и в єтот раз.

"В свою очередь https://vppnr.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=273944 Военная прокуратура Винницкого гарнизона Центрального региона Украины сообщает по данному расследованию о разоблачении преступной группа в составе 5 гражданских лиц, из которых одно в настоящее время является действующим сотрудником полиции."

Источник: https://censor.net/p3199018
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30.05.2020 11:13 Відповісти
Срочно уполномоченного ермака туда. Этот наичестнейший парень с такими же товарищами быстро наведут порядок.
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30.05.2020 11:21 Відповісти
Да и военньіе в єтой истории тьіловьіе, они как раз и голосовали за Зе.
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30.05.2020 11:22 Відповісти
Тупой лохушке всегда Петя виноват. Даже когда уже год как Петя не при власти. Дура всегда дура, при любом президенте, да?
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30.05.2020 11:44 Відповісти
Значит растратников отпустят или пойдут на повышение.Ведь это хищение в особокрупных размерах,есть чем поделится.
При союзе за особокрупные,которые начинались из 10 000 деревяных уже рассрельная статья светила.А сейчас чем больше своруеш тем меньше шансов сесть в цугундер.
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30.05.2020 11:20 Відповісти
ПЗДЦ! На первом фото мусора в носочках. Обссаться))))
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30.05.2020 11:22 Відповісти
хоть не в дырявых носках)
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31.05.2020 14:59 Відповісти
73 % требуют посадок в СССРе дохлом в год сажали 100 000 баранов Сралина,остальных отстреливали....а назвали это не Сралинизм,а Ежовщина Бериевщина...
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30.05.2020 11:26 Відповісти
може не в тему, но простите уже
евреи + грузины = Украина
----------------------------------------
тупо навеяло....
саакашвили тянет деканеидзе...
коломойский зеленского... - попали хлопы, мля....
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30.05.2020 11:27 Відповісти
Не тільки. Вірмени, литовці, але рулять у більшості євреї
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30.05.2020 12:07 Відповісти
Подозрение еще надо доказать в Суде. а во вторых вся эта возня пахнет дебилизмом высшей пробы...
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30.05.2020 11:31 Відповісти
КГБисты обосранные
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30.05.2020 11:48 Відповісти
Може воно і так, може, але нічому що говорить ДБР - НЕ ВІРЮ, апріорі.
Така кількість зашкварів, що це ДБР, на мою думку повинно бути розформовано
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30.05.2020 12:10 Відповісти
Немного непонятно,эта часть стройбат?
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30.05.2020 12:11 Відповісти
Врят ли.Стройбат строит,а в/часть наняла фирму"на бумаге" для строительства, чем заимела "левый" доход.
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30.05.2020 16:03 Відповісти
Одні музейні бандити ловлять інших таких же злодіїв. Оксиморон.
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30.05.2020 13:21 Відповісти
 
 