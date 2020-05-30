ДБР повідомило про підозру командиру військової частини і п'яти учасникам злочинної групи в розтраті понад 19 млн грн. ФОТОрепортаж

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань в Хмельницькому повідомили про підозру 6 учасникам злочинної групи, серед них командир однієї з військових частин у Вінницькій області, які за попередньою змовою заволоділи бюджетними коштами оборонного призначення в особливо великих розмірах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє в пресслужба ДБР.

Слідством встановлено, що командир військової частини допустив оплату за невиконані роботи з будівництва дороги. Через завищення обсягів та вартості виконаних робіт у грудні 2017 року керівник компанії, її власник та фізична особа-підприємець привласнили 3,2 млн грн.

Протягом червня-липня 2019 року ці ж особи привласнили майже 16 мільйонів бюджетних коштів, отриманих як передплату за послуги з будівництва дорожнього покриття, які вони не збиралися виконувати.

Після цього підозрювані легалізували кошти через фізичних-осіб підприємців, діяльність яких згодом була призупинена.

Таким чином командир військової частини підозрюється у недбалому ставленні до військової служби, вчиненому в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 ККУ).

Організатор, один з виконавців та двоє пособників підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 209 ККУ).

Ще один виконавець підозрюється у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою та службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 ККУ).

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Зі свого боку Військова прокуратура Вінницького гарнізону Центрального регіону України повідомляє про розслідування про викриття злочинної групи в складі 5 цивільних осіб, у тому числі один з яких є чинним співробітником поліції. А також про підозру підполковнику ЗСУ, командиру військової частини.

Протягом 2017-2019 років зловмисниками були присвоєні бюджетні кошти на загальну суму понад 19 млн. грн, зазначають у військовій прокуратурі.











