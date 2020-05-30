Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход. ФОТОрепортаж
Народний депутат (позафракційна) Анна Скороход підготувала депутатський запит і звертатися до правоохоронних органів з приводу того, що арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" ріжуть на металобрухт.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.
Депутат опублікувала звернення, яке до неї надійшло.
У ньому йдеться про те, що на заводі "Океан" почалося повальне звільнення людей, завод продовжують різати щосили, якщо раніше весь процес різання і навантаження був вночі, то зараз все роблять вдень. (...) Вирізали потужний ковальський цех, ріжуть навіть трубопроводи і дах. Затвор дока стоїть в 6-му цеху.
"Тепер про Буг, його виводили за 12-мильну зону, це такий процес для оформлення "прапора" і одноразового переходу. Ймовірно продали.
(...)
Якщо так справа піде, то через тиждень на заводі робити буде нічого і його ціна буде такою, що ще й доплачувати доведеться, щоб його хтось забрав !!!!!! Це реальний факт !!!
Ковальський цех 15 млн дол коштує, вирізали нахер за 2 дні.
Ще тиждень і там нетреба взагалі нічим займатися, хіба кабелі з землі викорчовувати !!! Та ще плити паркану залишаться з рейками !!!!! І то сумніваюся.
(...)
Там були спецкрани, робототехніка з ексклюзивним складальним устаткуванням японським та корейським нове за 120 млн дол. Тепер просто стіни !!!!! Ви собі не уявляєте, що відбувається !!! Збираються різати 3000-тонні стапельні крани. Це ті які, зіштовхнулися. Це обладнання дає цьому заводу ексклюзив і його інвестиційну силу і вартість !! 11 цех кружного суднобудування - вирізали пастелі, це 12000 тон металу спецконструкцій зі зварювальних робіт!!! Будь ласка, допоможіть, втрутьтеся в ситуацію, донесіть до влади, що твориться !!!" - йдеться в зверненні.
Далі народний депутат написала: "13.01.2020 суд заарештував майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Так хто ж так безбожно ріже його на металобрухт, порушуючи закон? Підготувала депутатський запит з цього питання, звертаюся до правоохоронних органів !!!"
Будь ласка, зачекайте...
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Великой Аграрной Державе все эти позорные пережитки коммунистической оккупации не нужны. Или "АРМИЯ МОВА ВИРА" или промышленность. Если выбрали путь в ЕС, то нужно понимать, что там нужна укр рабсила, а не украинские конкуренты с эксклюзивным оборудованием. Ничего личного, просто бизнес.
зачищает территорию под строительство зерновых терминалов. С его приходом в порту появились стивидорки, уничтожение соцсферы и сокращения. Порт стал личным карманом .
все молчат, значит все проплаченно,- верхушка власти, полиция, прокуратура, депутаты и т.д..Океан превратили в порт бандитов и пиратов. Братва бандюков правит балом.
Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".
завод Океан", которое было продано окружению Новинского.
А вы думали, что Капацина судостроение будет восстанавливать, - наивные.