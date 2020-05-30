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Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход. ФОТОрепортаж

Народний депутат (позафракційна) Анна Скороход підготувала депутатський запит і звертатися до правоохоронних органів з приводу того, що арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" ріжуть на металобрухт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.

Депутат опублікувала звернення, яке до неї надійшло.

У ньому йдеться про те, що на заводі "Океан" почалося повальне звільнення людей, завод продовжують різати щосили, якщо раніше весь процес різання і навантаження був вночі, то зараз все роблять вдень. (...) Вирізали потужний ковальський цех, ріжуть навіть трубопроводи і дах. Затвор дока стоїть в 6-му цеху.

"Тепер про Буг, його виводили за 12-мильну зону, це такий процес для оформлення "прапора" і одноразового переходу. Ймовірно продали.

(...)
Якщо так справа піде, то через тиждень на заводі робити буде нічого і його ціна буде такою, що ще й доплачувати доведеться, щоб його хтось забрав !!!!!! Це реальний факт !!!
Ковальський цех 15 млн дол коштує, вирізали нахер за 2 дні.
Ще тиждень і там нетреба взагалі нічим займатися, хіба кабелі з землі викорчовувати !!! Та ще плити паркану залишаться з рейками !!!!! І то сумніваюся.

(...)
Там були спецкрани, робототехніка з ексклюзивним складальним устаткуванням японським та корейським нове за ​​120 млн дол. Тепер просто стіни !!!!! Ви собі не уявляєте, що відбувається !!! Збираються різати 3000-тонні стапельні крани. Це ті які, зіштовхнулися. Це обладнання дає цьому заводу ексклюзив і його інвестиційну силу і вартість !! 11 цех кружного суднобудування - вирізали пастелі, це 12000 тон металу спецконструкцій зі зварювальних робіт!!! Будь ласка, допоможіть, втрутьтеся в ситуацію, донесіть до влади, що твориться !!!" - йдеться в зверненні.

Далі народний депутат написала: "13.01.2020 суд заарештував майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Так хто ж так безбожно ріже його на металобрухт,  порушуючи закон? Підготувала депутатський запит з цього питання, звертаюся до правоохоронних органів !!!"

Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 01
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 02
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 03
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 04
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 05
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 06
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 07
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 08
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 09
Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 10

Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу Океан ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход 11

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансування зупинено, ми були змушені звільнити 687 осіб, - директор заводу, що виробляє ракетне паливо, Шиман

завод (1018) Миколаїв (1803) Миколаївська область (2273) крадіжка (657) металобрухт (413) Скороход Анна (47)


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Топ коментарі
+53
Такой завод никто не рискнет резать без одобрения с самого верха...а на самом верху осел с сотоварищами уже счета офшорные проверяют...
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30.05.2020 14:18
+49
Не. Ну хорошо же!!!

Зато не барыга.
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30.05.2020 14:13
+44
500 тыщ рабочих мест... среди них, вероятно, резчики и сборщики металлалома!
зепляди, вы довольны?
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30.05.2020 14:13
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Із серії гнила влада і її 82 млрд боргу МВФ.
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31.05.2020 06:36 Відповісти
А де дбр, аваківці, сбу???!!! Картинами і патріотами "займаються???!!!
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31.05.2020 08:42 Відповісти
Не мешай им они героически штурмуют музей!
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31.05.2020 13:47 Відповісти
Это - логическая последовательность событий на этом заводе, зачатая бывшим директором этого завода Хероем Украины махровым взяточником и хапугой Романчуком, который построил подземные тоннели под своими хатами в Николаеве и ховал там наворованное золотишко и бабло - сейчас под следствием, но скоро выйдет за истечением срока давности. Никто не сомневался, что недоумок Трубач, который есть дуб дубом в судостроении и задозализатель Васи Федина (холопа Вадика Новинского) будучи сейчас там директором проявит такие способности по порезке Океана - до этого Вася Федин вырезал Херсонский судохааод почти под корень и завершил карьеру менегера его ликвидацией. На Океане самый большой сухой док в Европе, который позволяет строить любого тоннажа суда - ограничения касаются только высотой прохода под мостами в Босфоре - но авианосцы там проходили. Так что - мозгов нет, есть жадность и ненависть к Украине - вот чем выделяются сегодня собственники и руководство этого завода. Ожидаемый финал.
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31.05.2020 10:20 Відповісти
Зеприматы сделали завод вместе!!!
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31.05.2020 13:46 Відповісти
"А наш Погром сказал,что обкомов не будет!,,," Вот уточненная информация,а то мне уже тоже поплохело от этой новости:
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31.05.2020 17:40 Відповісти
"А наш Погром сказал,что обкомов не будет!,,," Вот уточненная информация,а то мне уже тоже поплохело от этой новости:
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31.05.2020 17:43 Відповісти
Извините,сбой произощёл. Вот ссылка:
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31.05.2020 19:10 Відповісти
https://nikvesti.com/news/politics/189587
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31.05.2020 19:11 Відповісти
Собираются резать 3000 тонные стапельные краны. Это оборудование даёт этому заводу эксклюзив и его инвестиционную силу и стоимость!!

Великой Аграрной Державе все эти позорные пережитки коммунистической оккупации не нужны. Или "АРМИЯ МОВА ВИРА" или промышленность. Если выбрали путь в ЕС, то нужно понимать, что там нужна укр рабсила, а не украинские конкуренты с эксклюзивным оборудованием. Ничего личного, просто бизнес.
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31.05.2020 19:20 Відповісти
Зеля шут он не презедент. Где экономический паспорт каждого. Вот так становятся новыми рабами. Намордники уже надели.
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01.06.2020 07:45 Відповісти
Да его давно уже питерский агент кремля Новинский распилил, вместе с дружком его коррупционером Василеем Капацыном (кацапом), а теперь его под перевалку оборудуют да и все!
зачищает территорию под строительство зерновых терминалов. С его приходом в порту появились стивидорки, уничтожение соцсферы и сокращения. Порт стал личным карманом .

все молчат, значит все проплаченно,- верхушка власти, полиция, прокуратура, депутаты и т.д..Океан превратили в порт бандитов и пиратов. Братва бандюков правит балом.

Капацына - давний партнер Новинского по проекту порта "Очаков".
завод Океан", которое было продано окружению Новинского.
А вы думали, что Капацина судостроение будет восстанавливать, - наивные.
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01.06.2020 16:56 Відповісти
А де чорти Баканов, Рюкзаков? Кулакову доньку ганяють!!!
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01.06.2020 17:40 Відповісти
так виявляється що заяви Скороход фейкові, тут зняли цілий сюжет про її брехню, завод працює, нічого не ріжеться на метал https://www.youtube.com/watch?v=V3XLCI75q80&feature=youtu.be&fbclid=IwAR03bfj8M0GPEG8cVTce3kb2I0UWoTVeokP1G-M5dL4PanXmceDq75J_BZs
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04.06.2020 10:24 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=-ibS6YMrf6w
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09.07.2020 22:24 Відповісти
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