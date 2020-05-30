Арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" ріжуть на металобрухт, - нардеп Скороход. ФОТОрепортаж

Народний депутат (позафракційна) Анна Скороход підготувала депутатський запит і звертатися до правоохоронних органів з приводу того, що арештоване майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан" ріжуть на металобрухт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в телеграмі.

Депутат опублікувала звернення, яке до неї надійшло.

У ньому йдеться про те, що на заводі "Океан" почалося повальне звільнення людей, завод продовжують різати щосили, якщо раніше весь процес різання і навантаження був вночі, то зараз все роблять вдень. (...) Вирізали потужний ковальський цех, ріжуть навіть трубопроводи і дах. Затвор дока стоїть в 6-му цеху.

"Тепер про Буг, його виводили за 12-мильну зону, це такий процес для оформлення "прапора" і одноразового переходу. Ймовірно продали.

(...)

Якщо так справа піде, то через тиждень на заводі робити буде нічого і його ціна буде такою, що ще й доплачувати доведеться, щоб його хтось забрав !!!!!! Це реальний факт !!!

Ковальський цех 15 млн дол коштує, вирізали нахер за 2 дні.

Ще тиждень і там нетреба взагалі нічим займатися, хіба кабелі з землі викорчовувати !!! Та ще плити паркану залишаться з рейками !!!!! І то сумніваюся.

(...)

Там були спецкрани, робототехніка з ексклюзивним складальним устаткуванням японським та корейським нове за ​​120 млн дол. Тепер просто стіни !!!!! Ви собі не уявляєте, що відбувається !!! Збираються різати 3000-тонні стапельні крани. Це ті які, зіштовхнулися. Це обладнання дає цьому заводу ексклюзив і його інвестиційну силу і вартість !! 11 цех кружного суднобудування - вирізали пастелі, це 12000 тон металу спецконструкцій зі зварювальних робіт!!! Будь ласка, допоможіть, втрутьтеся в ситуацію, донесіть до влади, що твориться !!!" - йдеться в зверненні.

Далі народний депутат написала: "13.01.2020 суд заарештував майно Миколаївського суднобудівного заводу "Океан". Так хто ж так безбожно ріже його на металобрухт, порушуючи закон? Підготувала депутатський запит з цього питання, звертаюся до правоохоронних органів !!!"





















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