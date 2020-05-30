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"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів західного напрямку, - Юрик. ІНФОГРАФІКА

З 4 червня можна буде доїхати поїздом з Івано-Франківська до Костянтинівки та Києва, а також з Ужгорода, Хмельницького та Ковеля до столиці.

Про це у фейсбуці повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, інформує Цензор.НЕТ.

Продаж квитків відкрито на поїзди:

№1/2 сполученням Івано-Франківськ - Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська - з 4 червня у парні дні, із Костянтинівки - з 5 червня у непарні);

№7/8 Київ - Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);

№749/750 Київ - Івано-Франківськ (щодня, з Києва - з 4 червня, з Івано-Франківська - з 5 червня);

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№29/30 Київ - Ужгород (щодня, з Києва - з 4 червня, з Ужгорода - з 5 червня);

№98/97 Ковель - Київ (через день, із Ковеля - з 3 червня у непарні дні, із Києва - з 4 червня у парні);

№772/771 Хмельницький - Київ (щодня, з 4 червня).

Квитки на ці поїзди можна буде придбати вже найближчим часом онлайн або в залізничних касах.

Укрзалізниця відкрила продаж квитків ще на шість поїздів західного напрямку, - Юрик 01

Нагадаємо, з 1 червня "Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди, з яких 10 - "Інтерсіті +" та 32 - далекого прямування. Водночас підприємство реалізовуватиме лише 50% місць у вагонах поїздів, які курсують у регіони, де ще не пом'якшено карантин.

Читайте також: З початку червня залізничні квитки можна буде купити за 90 днів до відправлення, - Криклій

Автор: 

квитки (448) карантин (18172) Укрзалізниця (6841) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Іван Юрик (40)


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классная фамилия ))) Юрик...Иван Юрик (мало кто из одноклассников вспомнит его имя))))
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30.05.2020 18:39 Відповісти
- А "Динамо" тоже бежит??
-Все бегут..©
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30.05.2020 18:40 Відповісти
ЮЗИК
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30.05.2020 18:58 Відповісти
Клоуни навмисне не відкривають електрички з Києва до інших областей бо перед Трійцею у суботу 6 червня Батьківська поминальна субота і Православна церква України та УГКЦ проводять поминальні дні на кладовищах. А московський сатанат переніс поминальні дні на 13 і 14 червня і для них Зе-агентура русского міра запустить електрички з Києва у повному обсязі 10 червня.
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30.05.2020 20:17 Відповісти
Мико,тебя не Ванга зовут?Еще билет ни на один поезд купить нельзя,по интернету,а у тебя уже ЗРАДА.Захочешь помянуть родителей,пешком на кладбище пойдешь.А ты все на какую то власть надеешься?
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31.05.2020 07:45 Відповісти
Відкрий очі і прочитай у важніше. Я писав не про поїзди, а про електрички. Як оголосив раніше Шмигаль електропоїзди у повному обсязі планують запустити з 10 червня. У більшості киян рідні поховані не в Києві, пішки не дійдеш. "Захочешь помянуть пешком пойдешь" зазвичай кажуть ті, хто забув коли останній раз відвідував могили предків.
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31.05.2020 12:34 Відповісти
""Укрзализныця" открыла продажу билетов" - ну это еще НИ О ЧЁМ !
Пусть для начала начнут ездить !!!!
А то аэропланы ))) - тоже продавали, а летать - не летали... - просто денюжку снимали с народа...
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30.05.2020 20:33 Відповісти
теоретически "лошадь" а практически не "везет"
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31.05.2020 10:11 Відповісти
Хорошая новость. Страна движется в западном направлении. Даст Бог, и зеленое чмо прогоним
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30.05.2020 23:51 Відповісти
 
 