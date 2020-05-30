"Укрзалізниця" відкрила продаж квитків ще на шість поїздів західного напрямку, - Юрик. ІНФОГРАФІКА

З 4 червня можна буде доїхати поїздом з Івано-Франківська до Костянтинівки та Києва, а також з Ужгорода, Хмельницького та Ковеля до столиці.

Про це у фейсбуці повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, інформує Цензор.НЕТ.

Продаж квитків відкрито на поїзди:

№1/2 сполученням Івано-Франківськ - Костянтинівка (через день, з Івано-Франківська - з 4 червня у парні дні, із Костянтинівки - з 5 червня у непарні);

№7/8 Київ - Івано-Франківськ (щодня з 4 червня);

№749/750 Київ - Івано-Франківськ (щодня, з Києва - з 4 червня, з Івано-Франківська - з 5 червня);

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№29/30 Київ - Ужгород (щодня, з Києва - з 4 червня, з Ужгорода - з 5 червня);

№98/97 Ковель - Київ (через день, із Ковеля - з 3 червня у непарні дні, із Києва - з 4 червня у парні);

№772/771 Хмельницький - Київ (щодня, з 4 червня).

Квитки на ці поїзди можна буде придбати вже найближчим часом онлайн або в залізничних касах.

Нагадаємо, з 1 червня "Укрзалізниця" планує запустити 42 поїзди, з яких 10 - "Інтерсіті +" та 32 - далекого прямування. Водночас підприємство реалізовуватиме лише 50% місць у вагонах поїздів, які курсують у регіони, де ще не пом'якшено карантин.

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