ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Слідчі розташованого в Полтаві територіального управління Державного бюро розслідувань розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди з участю співробітників поліції, унаслідок якої загинули дві людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, 30 травня 2020 року близько 0:30 у Харкові водій автомобіля Daewoo Lanos, яким керував працівник Шевченківського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції Toyota Prius. Унаслідок ДТП автомобіль Daewoo Lanos загорівся, а його водій та пасажир загинули на місці пригоди. Двох патрульних, які перебували у службовому автомобілі, з травмами госпіталізовано до місцевої лікарні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

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Нагадаємо, в ніч на 30 травня на Московському проспекті в Харкові сталася аварія з участю службового автомобіля патрульних Toyota Prius, унаслідок якої загинули дві людини.