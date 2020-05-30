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ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Слідчі розташованого в Полтаві територіального управління Державного бюро розслідувань розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди з участю співробітників поліції, унаслідок якої загинули дві людини.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, 30 травня 2020 року близько 0:30 у Харкові водій автомобіля Daewoo Lanos, яким керував працівник Шевченківського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції Toyota Prius. Унаслідок ДТП автомобіль Daewoo Lanos загорівся, а його водій та пасажир загинули на місці пригоди. Двох патрульних, які перебували у службовому автомобілі, з травмами госпіталізовано до місцевої лікарні.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.

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ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора 01
ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора 02
ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора 03

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ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора 04
ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора 05
ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора 06

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Нагадаємо, в ніч на 30 травня на Московському проспекті в Харкові сталася аварія з участю службового автомобіля патрульних Toyota Prius, унаслідок якої загинули дві людини.

Автор: 

ДТП (4467) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) смерть (6746) Харків (5591) ДБР (3488) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+5
чи не забагато їх розвелось - якщо на одному кв метрові лобовухи влаштовують...- а, добродію хАваков...
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30.05.2020 19:13
+2
шото все мусара сломались
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30.05.2020 19:11
+2
Коли ДБР надасть звіт про обшук в музеї?
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30.05.2020 19:22
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шото все мусара сломались
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30.05.2020 19:11 Відповісти
ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 2939
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31.05.2020 21:36 Відповісти
чи не забагато їх розвелось - якщо на одному кв метрові лобовухи влаштовують...- а, добродію хАваков...
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30.05.2020 19:13 Відповісти
Потросяка розплодив, а може Потросяка був такий телепень, що не міг це контролювати?
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30.05.2020 21:22 Відповісти
система розплодила ...-система
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31.05.2020 14:48 Відповісти
Там камеры слежения по ходу обоих авто надо отслеживать.Живые могут врать.
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30.05.2020 19:14 Відповісти
так было утром - на Ланосе тупо занесло фраеров копикам в лоб - там и Шумми бы ниче не сделал, кроме на сиденье
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30.05.2020 19:52 Відповісти
Коли ДБР надасть звіт про обшук в музеї?
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30.05.2020 19:22 Відповісти
Так писали ж, що тобі особисто на поштову скриню скинуть результати... Невже надурили?ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5007
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30.05.2020 19:27 Відповісти
"Державне бюро розслідувань - новий правоохоронний орган, створений для боротьби із злочинами високопосадовців".



......это теперь они занимаются и ДТП?......
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30.05.2020 19:24 Відповісти
Там машина 2 колесами попала после дождя на мокрые рельсы. Я сам с товарищем оказался в такой же ситуации. Товарищ был за рулем. Скорость была не большая от слова совсем, небольшая (около 60 км/ч, не более) т.к. машина у него была уставшая, а ехали в горку. Просто попал двумя колесами на рельсы (опыта не было) и его закрутило. Благо, что ехали, когда практически никого в тот момент не было. Никто не пострадал.
И точно так закрутило. А эти ехали с горки, да еще и во время дождя.
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30.05.2020 19:38 Відповісти
На морду тойоты посмотрите. Разворочена вщент. Это не занос. Сильное лобовое, не по касательной.
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30.05.2020 22:02 Відповісти
видео есть с регистратора Тойоты, Ланос занесло и он жопу подставил
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31.05.2020 10:45 Відповісти
https://begemot.media/news/venediktova-anonsirovala-prinuditelnyj-privod-na-doprosy-dlya-poroshenko/ Венедиктова анонсировала принудительный привод на допросы для Порошенко
Пока народ их не перевешает, Слуги кремля не уймутся. Твари.
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30.05.2020 19:40 Відповісти
а ты попробуй. воин диванный.
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30.05.2020 19:52 Відповісти
Тебя питар зеленожопый забыли спросить.
Иди на ххй чмо мусорское.
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30.05.2020 23:41 Відповісти
...і хто ж замість Авакова?...
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30.05.2020 19:42 Відповісти
шкаф?
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01.06.2020 11:40 Відповісти
Мент с ментом едут и на мента натыкаются. Такое впечатление, что в стране 99 % населения - менты.
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30.05.2020 19:44 Відповісти
Ланос вообще аварийная машина, у нее плохая развесовка, передок тяжёлый, а зад легкий - очень легко идёт в занос.
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30.05.2020 20:12 Відповісти
есть старая поговорка

- Дело было не в бобине, раз***** сидел в кабине!
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30.05.2020 21:45 Відповісти
Тебе видней "специалист" по кабинам.
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30.05.2020 21:47 Відповісти
салага развесовщик, когда на тебя к*й др*чили, на меня шинель пошили, и я проходил курсы обучения в автошколе на ГАЗ 52!! И за свою жизнь на 2х Ланосах накатал 370 тысяч, Украину проехал вдоль и поперёк, зимой и летом, и не заметил плохих развесовок!!
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30.05.2020 21:51 Відповісти
У моего покойного тестя был друг, который при водительском стаже 45 лет просил моего тестя заехать в ворота задом с зазором 10 см по бортам.
Мало ты накатал для того, чтоб себя считать проффессионалом, насмотрелся на таких я .
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30.05.2020 22:54 Відповісти
Знаете почему Аваков упирается всем чем можно,чтобы не уйти в отставку? Потому что его сразу упакуют и закроют свои же.Пока зебилы держатся за Авакова, Аваков будет держатся за зеленожопых и выполнять то что ему скажут.
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30.05.2020 23:44 Відповісти
30 мая, 11:22
В Одессе пьяный следователь ГБР за рулем «Сузуки» сбил мотоциклиста

Авария с пострадавшими случилась вчера около 22:40 на перекрестке Среднефонтанской и Пироговской улиц. По данным патрульной полиции, произошло столкновение автомобиля «Сузуки» с мотоциклом «Хонда», в результате чего 34-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен с травмами в больницу.
По свидетельствам очевидцев, виновник аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва мог разговаривать.

В патрульной полиции подтвердили, что признаки опьянения были, результаты медицинского осмотра забирал следователь.
На записи, опубликованной в паблике odessa info, видно, что виновник аварии во время медосмотра ведет себя неадекватно.
Позже выяснилось, что это следователь территориального управления ГБР Святослав Черкасов. Он также является доцентом кафедры криминологии одесской юракадемии.
Эту информацию «Думской» подтвердили источники в правоохранительных органах.
Судя по декларации, Черкасов претендовал на должность в прокуратуре Одесской области и подал документы в феврале этого года.
Нужно отдать должное - в его декларации зарегистрирован именно этот автомобиль.

Фото «7 канал»
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31.05.2020 01:12 Відповісти
 
 