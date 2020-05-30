ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Слідчі розташованого в Полтаві територіального управління Державного бюро розслідувань розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди з участю співробітників поліції, унаслідок якої загинули дві людини.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора, досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).
За попередньою інформацією, 30 травня 2020 року близько 0:30 у Харкові водій автомобіля Daewoo Lanos, яким керував працівник Шевченківського ВП ГУ Нацполіції в Харківській області, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення із службовим автомобілем патрульної поліції Toyota Prius. Унаслідок ДТП автомобіль Daewoo Lanos загорівся, а його водій та пасажир загинули на місці пригоди. Двох патрульних, які перебували у службовому автомобілі, з травмами госпіталізовано до місцевої лікарні.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Харківської області.
Нагадаємо, в ніч на 30 травня на Московському проспекті в Харкові сталася аварія з участю службового автомобіля патрульних Toyota Prius, унаслідок якої загинули дві людини.
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......это теперь они занимаются и ДТП?......
И точно так закрутило. А эти ехали с горки, да еще и во время дождя.
Пока народ их не перевешает, Слуги кремля не уймутся. Твари.
Иди на ххй чмо мусорское.
- Дело было не в бобине, раз***** сидел в кабине!
Мало ты накатал для того, чтоб себя считать проффессионалом, насмотрелся на таких я .
В Одессе пьяный следователь ГБР за рулем «Сузуки» сбил мотоциклиста
Авария с пострадавшими случилась вчера около 22:40 на перекрестке Среднефонтанской и Пироговской улиц. По данным патрульной полиции, произошло столкновение автомобиля «Сузуки» с мотоциклом «Хонда», в результате чего 34-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен с травмами в больницу.
По свидетельствам очевидцев, виновник аварии был в состоянии сильного алкогольного опьянения и едва мог разговаривать.
В патрульной полиции подтвердили, что признаки опьянения были, результаты медицинского осмотра забирал следователь.
На записи, опубликованной в паблике odessa info, видно, что виновник аварии во время медосмотра ведет себя неадекватно.
Позже выяснилось, что это следователь территориального управления ГБР Святослав Черкасов. Он также является доцентом кафедры криминологии одесской юракадемии.
Эту информацию «Думской» подтвердили источники в правоохранительных органах.
Судя по декларации, Черкасов претендовал на должность в прокуратуре Одесской области и подал документы в феврале этого года.
Нужно отдать должное - в его декларации зарегистрирован именно этот автомобиль.
Фото «7 канал»