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Новини Фото Силовики
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Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У салоні автомобіля в Черкасах двоє чоловіків підірвалися на саморобному вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Черкаської області.

"О пів на першу ночі надійшов виклик про те, що на вулиці Тараскова двоє чоловіків підірвалися в автомобілі Skoda Оctavia. Постраждалих з опіками та ушкодженнями рук госпіталізували до 3-ї міської лікарні", - повідомили в поліції.

Там уточнили, що товариші - 36- і 41-річний - разом випивали в салоні автомобіля.

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Молодший вирішив показати іншому саморобну вибухівку, і унаслідок необережного поводження пристрій вибухнув.

Обставини події з'ясовують слідчі Черкаського відділу поліції.

Зазначається, що цей транспортний засіб і його власника раніше патрульні зупиняли і складали адміністративні матеріали за керування автомобілем у стані наркотичного й алкогольного сп'яніння.

Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція 01

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Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція 02
Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція 03
Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція 04
Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція 05

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Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція 06
Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція 07
Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція 08

Дивіться також: На СТО в Дніпрі під автомобілем виявили саморобну вибухівку, - поліція. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4450) вибухівка (471) Правоохоронні органи (2708) силовики (2513) Черкаси (548) патрульна поліція (1442) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+31
Показал же...работает...
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31.05.2020 20:32
+27
Два дебіла - то є сила.
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31.05.2020 20:36
+16
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2922
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31.05.2020 20:42
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Показал же...работает...
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31.05.2020 20:32 Відповісти
Оба живы? Плохо работает.
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31.05.2020 20:36 Відповісти
Дожить до 36 лет и 41 года и пустая голова, ужас, где же ум, кто похитил?
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31.05.2020 21:32 Відповісти
"Биг бади Бум якши !" - где-то так
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31.05.2020 21:47 Відповісти
Ці молдовани навіть в Черкасах є !!!)))
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01.06.2020 00:16 Відповісти
тож такого мнения!!(раз сработало зачем писать??)понимаю несработало!! тогда можно написать о ,,леворукости" ,,мастера"
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31.05.2020 20:48 Відповісти
Два дебіла - то є сила.
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31.05.2020 20:36 Відповісти
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31.05.2020 20:37 Відповісти
Спецы, что на последней фотке?
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31.05.2020 20:38 Відповісти
похоже на ключи от самодельных гаражных замков.а по краям слева и справа х.з.
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31.05.2020 20:41 Відповісти
Вот как то странно столько ключей в одних руках ...
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01.06.2020 00:07 Відповісти
ключі, замок і пластикова банка з кришкою
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31.05.2020 20:44 Відповісти
Недоехали до кремля (((((((((
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31.05.2020 20:39 Відповісти
Батон зато, як класно нарізався.
Бо спрямований вибух, це сильная вєщь, це вам не цяцькі- пєцькі.
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31.05.2020 20:40 Відповісти
сразу видно, пацаны голосовали за Зе..
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31.05.2020 20:41 Відповісти
Тут ще одні симпатики ЗЄ - В Киеве разборки у ресторана закончились стрельбой
31 мая, 20:55
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31.05.2020 21:18 Відповісти
симпатики Зе - проверяют природный отбор каждым своим голосованием
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31.05.2020 22:01 Відповісти
Пхах, идиоты.
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31.05.2020 20:41 Відповісти
Черкасщанин в салоне авто решил показать товарищу самодельную взрывчатку, она сдетонировала - оба мужчины госпитализированы, - патрульная полиция - Цензор.НЕТ 2922
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31.05.2020 20:42 Відповісти
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31.05.2020 20:43 Відповісти
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31.05.2020 21:37 Відповісти
номинанты на премию Дарвина.
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31.05.2020 20:42 Відповісти
Бабізяни з гранатою.
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31.05.2020 20:47 Відповісти
Дракон Маска состыковался с МКС и сейчас все космонавты на станции. Пора бы сообщить об этом.
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31.05.2020 20:52 Відповісти
Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція - Цензор.НЕТ 1544
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31.05.2020 20:57 Відповісти
73% вероятности что они ЗЕбилы..
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31.05.2020 20:54 Відповісти
я соседу на заборе написал зеля лох! он за него агитировал)не здоровается уже месяц))))
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31.05.2020 21:07 Відповісти
а я думал, он в ответ написал порошенко - президент!
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31.05.2020 22:03 Відповісти
Я також сподіваюся, що вони із числа виборців "зелених", думають місцем, яке нижче спини.
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31.05.2020 21:12 Відповісти
Два пацана 36 и 41 года не наигрались 30 лет назад калиево магниевыми взрывпакетами - у каждого своя скорость взросления.
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31.05.2020 20:57 Відповісти
Перші 40 років хлопчиків найнебезпечніши. Аксіома
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31.05.2020 21:02 Відповісти
)) да, белый налёт по салону выдаёт не только компоненты смеси, но и нарушение их пропорций при смешивании.
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31.05.2020 21:07 Відповісти
Белый налет и легкость подрыва намекает на то, что взорвалось что-то с использованием бертолетовой соли в качестве окислителя.
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31.05.2020 21:14 Відповісти
лёхкость подрыва однозначна. но судя по прогоревшей только локально фольге и рассыпаным остаткам смеси у дивайса, реакция пошла косо. а то б эти буратины "и сами сгорели, и машину спалили". ))
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31.05.2020 21:43 Відповісти
Смесью Армстронга развлекались, видимо решили вспомнить детство, прожитое в задрипанном селе страны-лопаты, где ничего больше из топливно-окислительных смесей и делать не умели. Это и спасло.
А то уже были не менее меметичные прецеденты с подрывами на настоящих взрывчатых веществах. Например, этот: https://tsn.ua/ru/********/na-sumshchine-student-pogib-ot-zhvachki-kotoraya-vzorvalas-u-nego-vo-rtu.html
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31.05.2020 22:07 Відповісти
с рашей видно связь есть. на укупорке ниже ручки ножа, стоит надпись "сиб(и)ртех"? да, спасло то, шо именно не взорвалось, а как говорили в детстве "высрало")) там на четвёртой фоте, видно латунную трубку прислонённую к кпп, обгорелую с одного конца, раздутую в средине и со следами крови. похоже, это и был футляр конструкции. докрутился, шо видно тёрка сработала. хотя хлопнуло тоже нормально, аж габарит вылетел))
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31.05.2020 22:23 Відповісти
ANFO.
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31.05.2020 22:44 Відповісти
судя по фото рассыпаного "невыгоревшого" не то.
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31.05.2020 22:48 Відповісти
https://censor.net/comments/locate/3199126/019214e9-7cd9-711d-9445-94e4279f4e73
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31.05.2020 22:59 Відповісти
А по детонаторам https://www.ebay.com/itm/20ea-TRIP-WIRE-ALARMS-perimeter-alarm-DIY-Signaling-Device-Prepper/202958538130?hash=item2f41458592:g:kFYAAOSwRwRexSAd тут . Это юзаные детонаторы от дымовых гранат. Нужно сверло д. 1/4 дюйма и капсюль для дробовика.
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31.05.2020 23:11 Відповісти
та этот потцан видно сильно так не заморачивался так. слепил из того, шо было. сработало же, похоже от незначительного трения. детали и тонкости обсуждать здесь нет смысла, нас щас всех в террористы запишут ))))))
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31.05.2020 23:16 Відповісти
Ты прав, особенно меня
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31.05.2020 23:18 Відповісти
та да, есть такая фигня ))))) хотя в нашем децтве многие прошли всё это, и тогда это было нормально ))
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31.05.2020 23:30 Відповісти
Я в детстве растяжку с самопальным арбалетом с тупым болтом на Батю поставил....он неделю на одной половинке задницы сидел, а я вообще сесть не мог.
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31.05.2020 23:35 Відповісти
))))))) и несмотря на всё, мы выжили в том нашем детстве. и дофига научились. и руками. ну и головой. бо интернета небыло и приходилось самим шевелить мозгами. даже в той же библиотеке шо найти в каталоге то шо тебя интересовало. а всем окружающим было тогда это пофик.
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31.05.2020 23:39 Відповісти
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01.06.2020 00:16 Відповісти
Максим, не игданит гарантированно, его в количествах даже в 100 грамм подорвать чрезвычайно трудно, да и автомобиль, латунная трубка и поциенты после такого выглядели бы по другому.
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31.05.2020 22:51 Відповісти
Та я вижу. Я к тому шо, ANFO - простейшая в изготовлении взрывчатка, если знать пропорции и уметь подобрать пластификатор.
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31.05.2020 22:58 Відповісти
Да, действительно дешевая и очень простая.
А на кой там вообще пластификатор? Сухой пористый нитрат аммония и что-то углеводородное, керосин там, к примеру, чтоб не высыхал быстро. А вот с инициированием у игданита так себе, крайне желателен промежуточный заряд, по причине большого критического диаметра детонации. А в малых зарядах (меньше хотя бы 1 кг) столкнемся еще и с проблемой затухания детонации.
В общем, 7 воинов Халифата и неонацистов этому ВВ из 10 возможных.
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31.05.2020 23:05 Відповісти
Она нестабильная,ее нужно непосредственно перед применением смешивать. Для хоть какого-то хранения и нужен пластификатор. А по детонаторам я выше запостил...
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31.05.2020 23:14 Відповісти
Нестабильная немного не то слово, просто в ненадлежащих условиях быстро отмокает нитрат аммония и высыхает топливо углеводородное, но обеспечить нужные условия хранения не так уж и сложно. Впрочем, нахрен ее хранить если она буквально за 15 минут может быть приготовлена в полевых условиях?

Для качественного и гарантированного подрыва игданита таки нужны:
а) нормальный капсюль-детонатор. Учитывая распространенность гранат, УЗРГ вполне подойдет.
б) промежуточный заряд тщательно бризантного ВВ, прессованная толовая стружка очень даже подойдет.
Все остальное не слишком надежно или не работает вовсе.
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31.05.2020 23:24 Відповісти
Так мало того, что смесь не отличается особой фугасностью и вообще не бризантна, так еще и исполнение жопное. Шестое фото. Очень похоже на иглу накалывания для ударного взрывателя. Очень похоже на то, что эта конструкция была внутри латунной трубки, а при рокожопном вытягивании поциент стукнул об бардачок, в результате чего произошел накол. Соответсвенно, в месте накола часть нормально так рванула, а другая часть вышибла заглушку и вылетела вместес ней в заднее стекло.
Гораздо интереснее, что же на 7 фото?

Собственно, СибрТех: https://sibrtec.ru
А еще там пару бутылок из-под сомнительного пива и пустая бутылка из-под Nemiroff. Это чисто чтоб понимать в каком состоянии происходила демонстрация высоких технологий.
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31.05.2020 22:49 Відповісти
как запал юзонули непонятно. но я был подумал, шо вылет был не в заднее, а в лобовое стекло. там в верхней его части дырка сильно похожая на след от пробоя этого игольчатого штыря. остальные скозные явно от выпавших поколов стекла. такое впечатление, шо его высрало вверх лобового, но не навылет и фольгу со смесью отсунуло на длину вышедшей его наружу части. на 7 фото, нестандартные самодельные ключи к нестандартным самодельным гаражным замкам. похожие были при совке в поездах, туалет им запирали в частности. такой внутренний полый треугольник. такие в те времена делали себе многоие туристы, которые выбрасывались с глухих полустанков ночью. проводники в основном спали, а бежать вдоль состава с кучей снаряги до того вагона где проводник открыл дверь,.... ((((( открывали сами своим. ближнюю к снаряге дверь ))))
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31.05.2020 23:05 Відповісти
"там в верхней его части дырка сильно похожая на след от пробоя этого игольчатого штыря" - так правее центра стекла есть огромнейший пробой, как раз подходящий по форме и размеру под боек.
Кстати, заднего стекла вообще нет, туда что-то массивное прилетело, как вариант как раз ударник (вот бы он кому-то в **/ло прилетел) или же припаянная (sic!) заглушка из жопной части корпуса этого демонстратора технологий, которую вырвало взрывом. В общем, нихрена не понятно.
"нестандартные самодельные ключи к нестандартным самодельным гаражным замкам" - господи, бл*ть, боже.
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31.05.2020 23:15 Відповісти
боёк похоже одну из этих дыр и сделал. за заглушку согласен. в децтве пацан самопал был болтом заглушил. от тот ему в лоб и прилетел, когда прицеливался. бо даже резьба оказалась слабше пыжа. единственная самопальная смерть нашего децтва ((( один ещё наколося на плоту на ржавый гвоздь и от столбняка ушёл (( здесь непонятные детали есть, но общая концепция вобщем понятна. по ходу поц видно и по гаражам шастал, судя по коллекции основных типов ключей )
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31.05.2020 23:27 Відповісти
"болтом заглушил" - с вероятностью в 90 % заявляю что резьба на болте была явно не упорная (а должна была быть, для такой-то цели).

"наколося на плоту на ржавый гвоздь" - шо, прямо-таки на ржавый гвоздь? Ишь как, почти что по протоколу. Мораль - обрабатывайте, детки, раны не отходя от кассы гвоздя.

"и по гаражам шастал" - праздник нашим блюстителям правопорядка: и самодельщик, и народный гений, и владелец семи гаражей.
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31.05.2020 23:36 Відповісти
за болт это вобще писец. начало 70х, шо тогда было? он в тихаря в школьной мастерской просверлил сам НАВЫЛЕТ!!!! шестигранник. а потом нарезал кое какую резьбу и вкрутил кой какой болт !!!! все охреневали сразу, почему не в глухую сверлил? !!! но тогда каждому из нас было тяжело доказать, шо его решения не лучшие (((
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31.05.2020 23:48 Відповісти
Как представлю себе эту конструкцию, так сразу в дрожь что-то бросает.

У меня самым жестоким файлом был запуск самодельной ракеты на паре калиевая селитра-сорбитол. Нет, конструкция ракеты была на высоте. Но вот я был тупым и не нашел ничего лучше, чем поставить ракету на стабилизаторы. Алюминиевые. Соответственно, после пуска двигателя, горячие газы оплавили один из них и ракета накренилась и полетела в мою сторону. Никогда не думал, что для наадреналиненных так сильно время растягивается. Ещё очень повезло, что я стал не за дерево (прямо ракета с самонаведением), поскольку получил бы хороший, качественный удар в районе шеи или лица. После понял что лучше в инжиниринг мне не лезть и продолжать заниматься прикладной химией в разных ее областях.
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01.06.2020 00:01 Відповісти
)))))) кажись понял шо то на 7й фоте за баночка слева возле ключей. там он в ней весь этот набор в ней хранил. а в маленькой розовой, ну может и наркоту ))))))))))))))))
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01.06.2020 01:00 Відповісти
Диалог за пять секунд до взрыва:
- Та шо ты мне лапшу вешаешь, она ж не настоящая и не взорвется!
- Спорим, шо взорвется?! На, гляди...
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31.05.2020 20:58 Відповісти
🐒💣🐒💥🤕🤕
Премія Дарвіна!
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31.05.2020 21:01 Відповісти
естественный отбор...
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31.05.2020 21:03 Відповісти
2 дебила это сила)))
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31.05.2020 21:05 Відповісти
А у нас еще предлагают стволы раздать. Ото будет веселье.
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31.05.2020 21:06 Відповісти
Стволы ведь не самодельные..
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31.05.2020 21:15 Відповісти
Менее опасными это их не делает.
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31.05.2020 21:17 Відповісти
Но в руках идиотов и палка стреляет. Пример видим.
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31.05.2020 21:28 Відповісти
Кто предлагает стволы раздать? Я за тобой в очереди, если шо...
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31.05.2020 23:20 Відповісти
А кто тебе сказал, что у меня нет?
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01.06.2020 00:38 Відповісти
У меня таки тоже есть аж больше 10. Но раз их где-то раздают, я имею поинтересоваться таки где? Бо стволы лишними не бывают.
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01.06.2020 00:41 Відповісти
тупой и ещё тупее
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31.05.2020 21:18 Відповісти
Надо было на уроки химии ходить Ну и попрактиковаться с пол годика в Динамитной мастерской
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31.05.2020 21:23 Відповісти
динамитная мастерская !!!! - ржу немогу
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31.05.2020 21:50 Відповісти
Мобильная, на колесах.
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31.05.2020 22:15 Відповісти
Радует одно - мозг не пострадал....за наличием отсутствия.
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31.05.2020 21:29 Відповісти
- цікаво, скільки бензину залишилось? - хлопчина підніс запаленого сірника до горловини бензобаку...
потерпілому було 24 роки...
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31.05.2020 21:51 Відповісти
Шо там,Дарвин... Там закусь,по моему,слабэнька))
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31.05.2020 22:36 Відповісти
Спочатку прочитали б роботу Енгельса "Претворення мавпи в людину." А потім теорію походження і зміни видів Дарвіна. І все б було чудово.
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01.06.2020 06:39 Відповісти
 
 