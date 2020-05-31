Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж
У салоні автомобіля в Черкасах двоє чоловіків підірвалися на саморобному вибуховому пристрої.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Черкаської області.
"О пів на першу ночі надійшов виклик про те, що на вулиці Тараскова двоє чоловіків підірвалися в автомобілі Skoda Оctavia. Постраждалих з опіками та ушкодженнями рук госпіталізували до 3-ї міської лікарні", - повідомили в поліції.
Там уточнили, що товариші - 36- і 41-річний - разом випивали в салоні автомобіля.
Молодший вирішив показати іншому саморобну вибухівку, і унаслідок необережного поводження пристрій вибухнув.
Обставини події з'ясовують слідчі Черкаського відділу поліції.
Зазначається, що цей транспортний засіб і його власника раніше патрульні зупиняли і складали адміністративні матеріали за керування автомобілем у стані наркотичного й алкогольного сп'яніння.
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Бо спрямований вибух, це сильная вєщь, це вам не цяцькі- пєцькі.
31 мая, 20:55
А то уже были не менее меметичные прецеденты с подрывами на настоящих взрывчатых веществах. Например, этот: https://tsn.ua/ru/********/na-sumshchine-student-pogib-ot-zhvachki-kotoraya-vzorvalas-u-nego-vo-rtu.html
А на кой там вообще пластификатор? Сухой пористый нитрат аммония и что-то углеводородное, керосин там, к примеру, чтоб не высыхал быстро. А вот с инициированием у игданита так себе, крайне желателен промежуточный заряд, по причине большого критического диаметра детонации. А в малых зарядах (меньше хотя бы 1 кг) столкнемся еще и с проблемой затухания детонации.
В общем, 7 воинов Халифата и неонацистов этому ВВ из 10 возможных.
Для качественного и гарантированного подрыва игданита таки нужны:
а) нормальный капсюль-детонатор. Учитывая распространенность гранат, УЗРГ вполне подойдет.
б) промежуточный заряд тщательно бризантного ВВ, прессованная толовая стружка очень даже подойдет.
Все остальное не слишком надежно или не работает вовсе.
Гораздо интереснее, что же на 7 фото?
Собственно, СибрТех: https://sibrtec.ru
А еще там пару бутылок из-под сомнительного пива и пустая бутылка из-под Nemiroff. Это чисто чтоб понимать в каком состоянии происходила демонстрация высоких технологий.
Кстати, заднего стекла вообще нет, туда что-то массивное прилетело, как вариант как раз ударник (вот бы он кому-то в **/ло прилетел) или же припаянная (sic!) заглушка из жопной части корпуса этого демонстратора технологий, которую вырвало взрывом. В общем, нихрена не понятно.
"нестандартные самодельные ключи к нестандартным самодельным гаражным замкам" - господи, бл*ть, боже.
"наколося на плоту на ржавый гвоздь" - шо, прямо-таки на ржавый гвоздь? Ишь как, почти что по протоколу. Мораль - обрабатывайте, детки, раны не отходя от
кассыгвоздя.
"и по гаражам шастал" - праздник нашим блюстителям правопорядка: и самодельщик, и народный гений, и владелец семи гаражей.
У меня самым жестоким файлом был запуск самодельной ракеты на паре калиевая селитра-сорбитол. Нет, конструкция ракеты была на высоте. Но вот я был тупым и не нашел ничего лучше, чем поставить ракету на стабилизаторы. Алюминиевые. Соответственно, после пуска двигателя, горячие газы оплавили один из них и ракета накренилась и полетела в мою сторону. Никогда не думал, что для наадреналиненных так сильно время растягивается. Ещё очень повезло, что я стал не за дерево (прямо ракета с самонаведением), поскольку получил бы хороший, качественный удар в районе шеи или лица. После понял что лучше в инжиниринг мне не лезть и продолжать заниматься прикладной химией в разных ее областях.
- Та шо ты мне лапшу вешаешь, она ж не настоящая и не взорвется!
- Спорим, шо взорвется?! На, гляди...
Премія Дарвіна!
потерпілому було 24 роки...