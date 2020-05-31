Черкащанин у салоні автомобіля вирішив показати товаришеві саморобну вибухівку, вона здетонувала - обох чоловіків госпіталізували, - патрульна поліція. ФОТОрепортаж

У салоні автомобіля в Черкасах двоє чоловіків підірвалися на саморобному вибуховому пристрої.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Патрульної поліції Черкаської області.

"О пів на першу ночі надійшов виклик про те, що на вулиці Тараскова двоє чоловіків підірвалися в автомобілі Skoda Оctavia. Постраждалих з опіками та ушкодженнями рук госпіталізували до 3-ї міської лікарні", - повідомили в поліції.

Там уточнили, що товариші - 36- і 41-річний - разом випивали в салоні автомобіля.

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Молодший вирішив показати іншому саморобну вибухівку, і унаслідок необережного поводження пристрій вибухнув.

Обставини події з'ясовують слідчі Черкаського відділу поліції.

Зазначається, що цей транспортний засіб і його власника раніше патрульні зупиняли і складали адміністративні матеріали за керування автомобілем у стані наркотичного й алкогольного сп'яніння.

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