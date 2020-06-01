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У МОЗ оприлюднили рекомендації для роботи спортзалів і басейнів: термоскринінг, обмежене відвідування, маски. ІНФОГРАФІКА

З 1 червня в Україні почнуть роботу спортзали, фітнес-центри, басейни. З основних рекомендацій МОЗ щодо роботи таких установ: термоскринінг біля входу, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, роботу басейнів дозволено для індивідуального відвідування і спортивних тренувань груп другого року навчання і старше. У 50-метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 4 осіб, а в разі тренувань - не більше 6. На одній доріжці 25-метрових басейнів можуть перебувати не більше 2 осіб, а під час тренувань - не більше 3.

У фітнес-центрах не має бути більше однієї людини на 10 кв. м під час індивідуальних занять, для групових - на 5 кв. м, у групі - не більше 10 осіб, а заняття проводяться за попереднім записом. Одночасне використання роздягалень і душових обмежено до 50%, тобто працюватимуть через одну, кількість клієнтів у закладі не має допускати скупчення в роздягальнях і спортивних зонах, відстань між тренажерами - не менше 2,5 м.

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Також під час карантину забороняється використовувати тканинні рушники, розміщувати рекламні брошури, заборонено роботу спа-зон, фітнес-барів і дитячих кімнат, проведення групових занять для понад 10 осіб і дітей віком до 12 років.

Крім того, персонал і відвідувачі мають проходити обов'язкове вимірювання температури, у них обов'язково мають бути маски або респіратори.

У МОЗ оприлюднили рекомендації для роботи спортзалів і басейнів: термоскринінг, обмежене відвідування, маски 01

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Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) спорт (1621) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
В Минздраве обнародовали рекомендации для работы спортзалов и бассейнов: термоскрининг, ограниченное посещение, маски - Цензор.НЕТ 6766
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01.06.2020 00:04
+7
Бороться с вирусом вашими методами, тоже самое, что бегать с лопатой за мухой. Вы идиоты. Нужно всем переболеть, а группы риска в карантин.
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01.06.2020 00:15
+6
Як можна тренуватися в масці? Це вже повний абсурд.
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01.06.2020 00:03
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Теперь только с аквалангом в бассейн.
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01.06.2020 00:03 Відповісти
В Минздраве обнародовали рекомендации для работы спортзалов и бассейнов: термоскрининг, ограниченное посещение, маски - Цензор.НЕТ 6766
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01.06.2020 00:04 Відповісти
А где написано, что посетители в масках?
Могу перевести: працивники это не противники, а работники спортзалов и бассейнов...
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01.06.2020 00:09 Відповісти
У МОЗ оприлюднили рекомендації для роботи спортзалів і басейнів: термоскринінг, обмежене відвідування, маски - Цензор.НЕТ 7564
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01.06.2020 00:17 Відповісти
Так в воді може бути вірус,чи ні? Я вже заплутався.
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01.06.2020 00:01 Відповісти
этого толком никто не знает. дело в том, что ПЦР тесты не отличают вирус от его трупа.
а заразность нашего вирусочка невелика.
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01.06.2020 00:40 Відповісти
Як можна тренуватися в масці? Це вже повний абсурд.
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01.06.2020 00:03 Відповісти
А гандоны носить надо на себе, или достаточно помнить что он в аптеке есть??
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01.06.2020 00:12 Відповісти
В Минске вашей ху.ней не страдают. Только 2 шизоида Вовы, Путин и Зеленский устроили геноцид своих народов и нифига не дают в помощь. Сидите дома, идите в ломбард, не идите в парк
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01.06.2020 00:12 Відповісти
Бороться с вирусом вашими методами, тоже самое, что бегать с лопатой за мухой. Вы идиоты. Нужно всем переболеть, а группы риска в карантин.
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01.06.2020 00:15 Відповісти
у нас пока есть свобода. свобода говорить, критиковать зеленского или порошенко, жить по-своему, курить кэмэл или прилуки синие. Несмотря на то, что кацапы врут, но мы говорим на языках, на которых понимаем друг друга, украинском, русском, английском. каждый зарабатывает честно, без оглядки на государство, втайне надеясь, что государство не будет ублюдком. И вот приходит президент, который поддерживает то, что говорящих на украинском языке в Украине будут убивать, как к примеру Юрия Поправку, объявляющий оккупацию территории гражданской войной, и целенаправленно преследующий АТОшников, добробатов, волонтёров, журналистов, представителей гражданского общества, и украинских военных, устанавливающий диктатуру и запрет крити ковать его за маразм. А потом величайший стратег лезет в политику США, попутно расширяя свой анус дилдо гигантских размеров. Он кончит очень плохо, этот маленький утырок
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01.06.2020 00:27 Відповісти
Маски нужны больным, чтобы не разносили заразу по максимуму, остальным беречь себя и окружающих.
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01.06.2020 00:50 Відповісти
Ублюдочные правила от ублюдочной власти. Заборонить власти заборонять. Пусть этим займутся ученые. Сначала диспут потом заборона. Ылыта пережила свое время и привратилась в клоунов.
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01.06.2020 05:49 Відповісти
Боже, дай нас наснаги пережити цей "позорняк" такої влади!
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01.06.2020 06:33 Відповісти
Суперзаразный свиной грипп (6-я степень опасности из 6) мы уже проходили. Мир заколебался делать тесты и пандемия сдулась.
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01.06.2020 08:03 Відповісти
 
 