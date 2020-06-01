У МОЗ оприлюднили рекомендації для роботи спортзалів і басейнів: термоскринінг, обмежене відвідування, маски. ІНФОГРАФІКА

З 1 червня в Україні почнуть роботу спортзали, фітнес-центри, басейни. З основних рекомендацій МОЗ щодо роботи таких установ: термоскринінг біля входу, обмежене відвідування, використання засобів індивідуального захисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, роботу басейнів дозволено для індивідуального відвідування і спортивних тренувань груп другого року навчання і старше. У 50-метрових басейнах на одній доріжці можуть перебувати не більше 4 осіб, а в разі тренувань - не більше 6. На одній доріжці 25-метрових басейнів можуть перебувати не більше 2 осіб, а під час тренувань - не більше 3.

У фітнес-центрах не має бути більше однієї людини на 10 кв. м під час індивідуальних занять, для групових - на 5 кв. м, у групі - не більше 10 осіб, а заняття проводяться за попереднім записом. Одночасне використання роздягалень і душових обмежено до 50%, тобто працюватимуть через одну, кількість клієнтів у закладі не має допускати скупчення в роздягальнях і спортивних зонах, відстань між тренажерами - не менше 2,5 м.

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Також під час карантину забороняється використовувати тканинні рушники, розміщувати рекламні брошури, заборонено роботу спа-зон, фітнес-барів і дитячих кімнат, проведення групових занять для понад 10 осіб і дітей віком до 12 років.

Крім того, персонал і відвідувачі мають проходити обов'язкове вимірювання температури, у них обов'язково мають бути маски або респіратори.

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