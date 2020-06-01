Чиновник "Укрспортзабезпечення" за 100 тис. грн без перевірки прийняв у фірми спортивний одяг, йому загрожує до 10 років в'язниці, - ДБР. ФОТО

Скеровано до суду обвинувальний акт стосовно одного з керівників ДУ "Укрспортзабезпечення". Посадовець обвинувачується в одержанні неправомірної вигоди у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держбюро розслідувань, досудове розслідування здійснювали слідчі територіального управління ДБР, розташованого в Києві.

Слідство встановило, що посадовець ДУ "Укрспортзабезпечення" одержав неправомірну вигоду в сумі 100 000 гривень за безперешкодне прийняття товару - одягу у суб’єкта господарювання. Крім того, чиновник гарантував відсутність з боку установи претензійно-позовної роботи за виконання договору поставки одягу.

У разі доведення вини обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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