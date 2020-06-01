Притулок для тварин горів в Одесі: вдалося врятувати 40 котів і 350 собак. ФОТО
У притулку для тварин в Одесі сталася пожежа, вдалося врятувати 40 котів і 350 собак, ніхто не постраждав.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Одеської області
Рятувальники встановили, що горить одноповерхова будівля притулку для тварин "Ковчег".
О 20:21 пожежу локалізовано та о 20:41 - ліквідовано на площі 100 м кв. Під час гасіння пожежі шляхом виведення евакуйовані 40 кішок і 350 собак.
Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.
Від ДСНС залучалися 7 одиниць пожежної техніки та 30 рятувальників особового складу.
Топ коментарі
+14 Ali Hasan
показати весь коментар01.06.2020 09:50
+13 Костянтин Болтівець
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+9 Вла
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ті, хто пройшов пекло війни, назавжди засвоїли істину: коти та собаки є найближчими друзями людей. Людей, а не баранів.
везде в норм. мире гуманизм+природолюбие, и только у дикарей - ггастгелять, оттгавить, нам похрен что эти ну тупые скажут(а потом - Дайте покушать, а то у нас во всей ымперии 21млн. кв. км. нету где даже картошки посадить - везде руки из жопы, и тишина)
а написал такую фигню что самому аж нэвдобо...
я чет забыл посм. кто тя там "лайкнул" - прям в Европу все собрались(в портянках и с бутылками, то есть верхом на бутылках)
в цив. странах правда если кто-то не забрал животное, то оно гибнет, тоже как-то не по фен-шую, но чем собаки отличаются от свиней то? свиней кушаем, а собак только в других кореях и китаях.
так шо всегда можно парировать(на заметку)
Загорелся кошкин дом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила!
Глаза выпучила.
а сказ можуть підхопити не лише від лисиці, їжаки теж переносять, а їх у нас усюди купа, собака постійно їх душить
Путем вывода это шо вечером пожарный приходит домой и жене говорит: Сегодня - НЕТ. И завтра нет, и вообще уже никогда нет.(нету чем)
Так и представляю, как на фресочках верунов - все зверьки послушно и тихонько выводятся.(а то шо огонь смалит шерсть - побоку)
Мял цветы, валялся на траве,
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове...(с) Есенин
А рога свои сдай в обл-рога-загот-контору.