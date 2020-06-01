Притулок для тварин горів в Одесі: вдалося врятувати 40 котів і 350 собак. ФОТО

У притулку для тварин в Одесі сталася пожежа, вдалося врятувати 40 котів і 350 собак, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС Одеської області

Рятувальники встановили, що горить одноповерхова будівля притулку для тварин "Ковчег".

О 20:21 пожежу локалізовано та о 20:41 - ліквідовано на площі 100 м кв. Під час гасіння пожежі шляхом виведення евакуйовані 40 кішок і 350 собак.

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Загиблих і постраждалих немає. Причина пожежі та збитки встановлюються.

Від ДСНС залучалися 7 одиниць пожежної техніки та 30 рятувальників особового складу.



