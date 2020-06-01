З вікна столичної лікарні №9 випала санітарка, жінка загинула на місці. ФОТО

З вікна 9-ї лікарні Києва випала санітарка, жінка загинула на місці.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє Муніципальна охорона, передає Цензор.НЕТ.

Близько шостої години ранку до чергового наряду Муніципальної охорони звернувся вахтер. Повідомив, що щось важке впало за вікном. Під час огляду території виявлено тіло санітарки. Попередньо встановлено, що випала вона з вікна п'ятого поверху.

На місці медиками надавалася необхідна допомога. Однак марно. Від травм жінка загинула. На місці працюють правоохоронці.

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