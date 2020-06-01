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Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено "товару" на понад 50 тис. грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві поліцейські затримали організовану групу наркодилерів і ліквідували канал збуту амфетаміну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Нацполіції в Facebook.

Під час обшуків правоохоронці вилучили психотропні речовини за цінами "чорного ринку" більш ніж на 50 000 гривень.

"29 травня слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області (детективи) спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НП України у супроводі бійців КОРД та "Дозор" Держприкордонслужби за процесуального керівництва обласної прокуратури припинили злочинну діяльність угрупування з трьох зловмисників, які виготовляли й збували амфетамін в особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП в Миколаївській області Руслан Усманов, під час проведення низки санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів у їхніх транспортних засобах та в гаражних приміщеннях правоохоронці вилучили фасований амфетамін загальною вагою понад 100 г, інгредієнти для його виготовлення та ваги, банківські карти, мобільні телефони. Виготовляли психотроп за місцем проживання одного зі зловмисників.

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Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 01

Слідчими проводиться розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 307 КК України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 02

Фігуранти, які раніше притягувалися до кримінальної відповідальності за аналогічний злочин, затримані у порядку ст. 208 КПК, за узгодженням із прокуратурою зловмисникам повідомлено про підозру та найближчим часом їм буде обрано запобіжний захід. Слідство триває, перевіряється причетність інших осіб до вчинення вказаного злочину.

Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 03
Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 04
Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 05
Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 06
Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 07
Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 08
Фото: сайт Нацполіції

Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено товару на понад 50 тис. грн, - поліція 09

Автор: 

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задержали организованную группу наркодилеров и ликвидировали канал сбыта амфетамина, ликвидировали или перенаправили и взяли под контроль.
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01.06.2020 13:51 Відповісти
У наркодилеров нашли товара на всего-навсего 50 тысяч гривен? Да-а... Я думаю, у полиции ближайшая неделя будет очень веселой и красочной. Не передозируйте там, ребятки!
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01.06.2020 13:51 Відповісти
да на 50000 это практически как для собственного потребления.
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01.06.2020 13:52 Відповісти
Дійсно, "розмах" у наркоділерів якийсь слабонький.
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01.06.2020 14:43 Відповісти
не сегодня-завтра , побираться бы пошли...
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01.06.2020 16:38 Відповісти
Ну, так --- "Город, в котором даже до революции человек с 10 тысячами назывался миллионером"©

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01.06.2020 16:32 Відповісти
"Какая кухня, такая и музыка"
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01.06.2020 16:35 Відповісти
раньше мак был,органика,а сейчас одни синтетические порошки
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01.06.2020 16:52 Відповісти
 
 