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У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Києві закрито станцію метро "Дніпро".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Відео Інформатор

Сьогодні, 1 червня, о 14:15 рух потягів на станції київського метрополітену "Дніпро" було зупинено. Пасажирів попросили залишити вагони і територію станції. На станцію прибули наряди поліції.

Офіційної інформації про причини зупинки руху поїздів та евакуації пасажирів немає, але, за даними кореспондента Цензор.НЕТ, ситуація, можливо, пов'язана з повідомленням про замінування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З понеділка в метро Києва можуть бути запроваджені обмеження на вхід для дотримання дистанції, - Макогон

Пізніше в КП "Київський метрополітен" повідомили, що "з технічних причин червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Пізніше в поліції повідомили, що міст Метро в Києві замінували.

"Надійшло повідомлення до поліції від невідомого, що заміновано міст Метро. На місце виїхала слідчо-оперативна група і профільні служби, зараз перевіряють інформацію", - розповіли Радіо Свобода поліцейські.

У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено 01
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено 02
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено 03
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено 04

У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено 05
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено 06
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено 07

Автор: 

Київ (19463) Метрополітен (1416)


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Топ коментарі
+10
Показательный спектакль Авакова.
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01.06.2020 14:49
+8
100%.. бо орёт и требует "посодить бОрыгу" .. мол, ему вислюк обещал год назад)
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01.06.2020 14:48
+7
Навіть після цього рюкзаков залишиться в кріслі...
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01.06.2020 14:38
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Навіть після цього рюкзаков залишиться в кріслі...
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01.06.2020 14:38 Відповісти
...И ещё как!
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01.06.2020 14:42 Відповісти
а он при чем тут? На каждое такое сообщение должна быть реакция
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01.06.2020 14:42 Відповісти
Конечно непричем тут.

Когда мусора насилуют он непричем
Когда мусора душат людей непричем
Когда мусора крышуют циган, непричем
Когда мусора в броворах своих гопарей со створами оттпускают, непричем

У вас зеленых ватанов, ваш Аваков всегда непричем, как будто МВД не за что не отвечает
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01.06.2020 15:01 Відповісти
А город подумал,- ученья идут...
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01.06.2020 14:41 Відповісти
Всіх "мінерів" на гілляку поряд з кацапами і коммуняками
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01.06.2020 14:45 Відповісти
Только что по ящику - на мосту тело с пакетом из которого торчат провода. орет что мост заминирован
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01.06.2020 14:45 Відповісти
100-пудово какого нибудь больного, шакалы прокацапленные выставили...
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01.06.2020 14:46 Відповісти
Якийсь зебіл.
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01.06.2020 14:46 Відповісти
Да не, петик. Я его узнал.
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01.06.2020 14:47 Відповісти
100%.. бо орёт и требует "посодить бОрыгу" .. мол, ему вислюк обещал год назад)
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01.06.2020 14:48 Відповісти
Показательный спектакль Авакова.
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01.06.2020 14:49 Відповісти
Сериал "Аваков и бимба" 2й сезон
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01.06.2020 14:50 Відповісти
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено - Цензор.НЕТ 963
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01.06.2020 14:53 Відповісти
зиму вкрали, весну згидили - тепер літо...
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01.06.2020 14:51 Відповісти
Что то в центре Киева асфальт как будто не видел ремонта со времен второй мировой. Кто там говорил что отремонтировал тысячи километров дорог и мостов? Зато что Мародер что Зелупа строят дороги и КПВВ на окупированных территориях чтобы сепары видели как Украина о них заботится. B где здесь логика? И что по вашему когда у сепаров будет все хорошо, а в Киеве все плохо то они прям в очередь выстроятся так захотят вернуться в Украину?
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01.06.2020 14:55 Відповісти
ноябрь,1943
У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено - Цензор.НЕТ 668
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01.06.2020 15:05 Відповісти
2019У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено - Цензор.НЕТ 4392
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01.06.2020 15:05 Відповісти
Немцы хорошо дороги строили, при них прям лучше выглядит
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01.06.2020 15:07 Відповісти
зато у вас 9 мая
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01.06.2020 15:14 Відповісти
Надо узнать, что волнует человека. Может он хочет поехать на работу в Европу, так как кончились деньги и нечего кушать? Нельзя же сразу набрасываться на него.
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01.06.2020 15:05 Відповісти
Взять и тупо пристрелить.. чтобы и другим повадно не было...
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01.06.2020 15:05 Відповісти
+1.
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01.06.2020 15:10 Відповісти
А если окажется, что он волонтер, патриот, или участник АТО, и хочет привлечь внимание к какой либо важной проблеме национальной безопасности? Выразить протест против сдачи Донбасса, например? Возьмешь свои слова обратно?
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01.06.2020 15:11 Відповісти
А в Белоруси ТАК привлекают внимание к проблеме?
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01.06.2020 15:52 Відповісти
шото аваковские дороговалютные вертолёты как-то не помогают реХвормированой ментовке..)
"броварские стрелки" побыстрее решили бы этот вопрос или вообще тупо бы не допустили подобного чипполинства
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01.06.2020 15:19 Відповісти
***чий цирк. Думает что в это снова кто-то поверит? Министр тухлой постановы.
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01.06.2020 16:13 Відповісти
Психбольных хватает.
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01.06.2020 16:58 Відповісти
Авакян - это мафия 👎👎👎
Нет никакого минера, зато есть бандитские раз орки в Броварах и изнасилование в Кагарлыке, организовпные так называемыми правохранителями, а по сути - преступниками в погонах
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01.06.2020 18:34 Відповісти
 
 