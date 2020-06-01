У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Києві закрито станцію метро "Дніпро".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Сьогодні, 1 червня, о 14:15 рух потягів на станції київського метрополітену "Дніпро" було зупинено. Пасажирів попросили залишити вагони і територію станції. На станцію прибули наряди поліції.

Офіційної інформації про причини зупинки руху поїздів та евакуації пасажирів немає, але, за даними кореспондента Цензор.НЕТ, ситуація, можливо, пов'язана з повідомленням про замінування.

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Пізніше в КП "Київський метрополітен" повідомили, що "з технічних причин червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".

Пізніше в поліції повідомили, що міст Метро в Києві замінували.

"Надійшло повідомлення до поліції від невідомого, що заміновано міст Метро. На місце виїхала слідчо-оперативна група і профільні служби, зараз перевіряють інформацію", - розповіли Радіо Свобода поліцейські.













