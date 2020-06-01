У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
У Києві закрито станцію метро "Дніпро".
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Відео Інформатор
Сьогодні, 1 червня, о 14:15 рух потягів на станції київського метрополітену "Дніпро" було зупинено. Пасажирів попросили залишити вагони і територію станції. На станцію прибули наряди поліції.
Офіційної інформації про причини зупинки руху поїздів та евакуації пасажирів немає, але, за даними кореспондента Цензор.НЕТ, ситуація, можливо, пов'язана з повідомленням про замінування.
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Пізніше в КП "Київський метрополітен" повідомили, що "з технічних причин червона лінія працює від станції "Академмістечко" до станції "Арсенальна" і від станції "Лісова" до станції "Дарниця".
Пізніше в поліції повідомили, що міст Метро в Києві замінували.
"Надійшло повідомлення до поліції від невідомого, що заміновано міст Метро. На місце виїхала слідчо-оперативна група і профільні служби, зараз перевіряють інформацію", - розповіли Радіо Свобода поліцейські.
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Когда мусора насилуют он непричем
Когда мусора душат людей непричем
Когда мусора крышуют циган, непричем
Когда мусора в броворах своих гопарей со створами оттпускают, непричем
У вас зеленых ватанов, ваш Аваков всегда непричем, как будто МВД не за что не отвечает
"броварские стрелки" побыстрее решили бы этот вопрос или вообще тупо бы не допустили подобного чипполинства
Нет никакого минера, зато есть бандитские раз орки в Броварах и изнасилование в Кагарлыке, организовпные так называемыми правохранителями, а по сути - преступниками в погонах