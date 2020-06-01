Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів. ФОТОрепортаж
Три тисячі ІФА-тестів для визначення наявності антитіл на коронавірус виробництва швейцарської компанії Roche, 100 захисних костюмів і 20 пульсоксиметрів передали Петро і Марина Порошенки у Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".
"Ми будемо тестувати всіх наших співробітників. Це дуже важливо, оскільки поряд з дитиною звичайно персонал має бути здоровим. Будемо тестувати не лише лікарів. Це будуть і медичні сестри, санітарки, інший персонал, який є дотичним до дітей. Також ми будемо використовувати тести і для батьків, в яких є показання. Вони часто хочуть перебувати поруч із дітками, і нам важливо знати, що батьки здорові. Це запобігатиме занесенню коронавірусної хвороби у лікарню. До цього в нас жодного випадку серед наших пацієнтів не було. Ми маємо такий інфекційний контроль у лікарні доволі суворий, і, на щастя, жодного випадку в наших діток не було. Ми щиро вдячні вам", – сказала заступниця головного лікаря Марина Шкурко.
"Я хочу подякувати всьому медичному колективу "Охматдиту" за ту героїчну роботу, яку ви робите. Ви робите диво і рятуєте життя сотень маленьких пацієнтів, які повертаються до нормального життя і взагалі живуть, дякуючи вам", – наголосив п’ятий Президент Петро Порошенко.
Він зазначив, що рішення закупити тести Фонд Порошенка ухвалив після того, як стало зрозуміло, що масштабне тестування українців на коронавірус, обіцяне владою ще в березні, залишилося тільки на рівні обіцянок.
"В першу чергу треба тестувати лікарів, і особливо дитячих лікарів. Бо ті, хто підходять до хворих дітей, особливо тих, хто хворіє на онкозахворювання, хвороби крові, донорів пацієнтів – безумовно в першу чергу і без будь-яких обмежень мають користуватися високоякісними і швидкими тестами. Я щасливий, що в "Охматдиті" є відповідна лабораторія і буде достатня кількість тестів, які можуть використовуватися", – зазначив Порошенко.
Додатково до тестів Порошенко передав ще й захисні костюми. Фонд завіз понад 13 тис. захисних костюмів. Фонд також передає пульсоксиметри. у країну ввезено 3 тис. пульсоксиметрів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Иначе бы ты зналО - что найти "украденные" налоги - дело 5 минут.. Но твоя кацапско-зебильная шобла - ГОД ничего не могут нарыть.. даже на 17 грн
Мировой Forbes поставил Порошенко на второе место по богатству в Украине - после Ахметова.
Мировой журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в $1,4 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты в рейтинге Real-Time, которые опубликованы 29 мая.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/mirovoy-forbes-postavil-poroshenko-na-vtoroe-mesto-po-bogatstvu-v-ukraine-posle-ahmetova-1502082.html
Ага... розігналися...
До речі, цікаво, а коли на Гордона в суд подати - коли він закінчиться? Раніше за суд над Г+Г за брехню "Порошенко вбив брата"? Чи пізніше за позов Гладковського-молодшого на Бігуса за "компіляцю записів в мобільнику його знайомого, ніби він мав відкати з Укроборонпрому"? (в лапках, бо так Свинарчук-молодший вважає. А нам всім цікаво, що там було насправді).
СПИСОК МИЛЛИАРДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
РАНГ
ИМЯ
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТ
ИСТОЧНИК
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯhttps://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/
1745
https://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Виктор Пинчук
1,4 млрд долларов
$ 0
60
трубы стальные, многопрофильные
Украина
найди Пороха в списках:
https://www.forbes.com/billionaires/ https://www.forbes.com/billionaires/
Абсолютно согласен.Номер одна тысяча семьсот двадцать восемь в мировой табели рангов найти не так то и просто.То ли дело у себя в стране.Уже второй.Хотя не первый.Еще есть к чему стремиться.
https://subscribe.forbes.ua/
Как видим меценату Порошенко,а по совместительству украинскому олигарху,еще есть к чему стремиться.
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украина
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украина
Что не так "дружище".Не можешь воспользоваться правильно своей же информацией?ГАНЬБА!!!
СПИСОК МИЛЛИАРДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
https://www.forbes.com/billionaires https://www.parsintl.com/publication/forbes/ Перепечатка https://www.forbes.com/billionaires списка 2020 https://www.parsintl.com/publication/forbes/
Фильтровать список по:
САМЫЙ СТАРШИЙ
САМЫЙ МОЛОДОЙ
ЖЕНЩИНЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ
Сбросить фильтры
РАНГ
ИМЯ
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТ
ИСТОЧНИК
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯhttps://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украинаhttps://www.forbes.com/real-time-billionaires/#7e8f1d8f3d78
С 2014 по 2020 год - не обогатился, как видишь. Сколько было, столько и осталось.
Посмотри еще динамику, в 2015-2017 годах был даже провал.
"Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.
Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.
Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию. На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное"
"Тому подобное" особенно понравилось
Задовбався я вас вже кондуїтити!
Или по зомбоящику уже сменили методички и зебил https://censor.net/user/461407 начал работать по "новым" тезисам зебильной пропаганды?))
На канале " 24" хорошая аналитика от Д.Гнапа - сколько пЭдра наворовал и сколько вывел из страны. Сидеть бы ему.
аа, то Порох у зебилов украл надежду - что вислюк оманський окропил их "божьей россой", а не нассал по факту))
...
Пороху респект! Справжній гетьман свого народу!