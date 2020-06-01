Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів. ФОТОрепортаж

Три тисячі ІФА-тестів для визначення наявності антитіл на коронавірус виробництва швейцарської компанії Roche, 100 захисних костюмів і 20 пульсоксиметрів передали Петро і Марина Порошенки у Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми будемо тестувати всіх наших співробітників. Це дуже важливо, оскільки поряд з дитиною звичайно персонал має бути здоровим. Будемо тестувати не лише лікарів. Це будуть і медичні сестри, санітарки, інший персонал, який є дотичним до дітей. Також ми будемо використовувати тести і для батьків, в яких є показання. Вони часто хочуть перебувати поруч із дітками, і нам важливо знати, що батьки здорові. Це запобігатиме занесенню коронавірусної хвороби у лікарню. До цього в нас жодного випадку серед наших пацієнтів не було. Ми маємо такий інфекційний контроль у лікарні доволі суворий, і, на щастя, жодного випадку в наших діток не було. Ми щиро вдячні вам", – сказала заступниця головного лікаря Марина Шкурко.

"Я хочу подякувати всьому медичному колективу "Охматдиту" за ту героїчну роботу, яку ви робите. Ви робите диво і рятуєте життя сотень маленьких пацієнтів, які повертаються до нормального життя і взагалі живуть, дякуючи вам", – наголосив п’ятий Президент Петро Порошенко.

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Він зазначив, що рішення закупити тести Фонд Порошенка ухвалив після того, як стало зрозуміло, що масштабне тестування українців на коронавірус, обіцяне владою ще в березні, залишилося тільки на рівні обіцянок.

"В першу чергу треба тестувати лікарів, і особливо дитячих лікарів. Бо ті, хто підходять до хворих дітей, особливо тих, хто хворіє на онкозахворювання, хвороби крові, донорів пацієнтів – безумовно в першу чергу і без будь-яких обмежень мають користуватися високоякісними і швидкими тестами. Я щасливий, що в "Охматдиті" є відповідна лабораторія і буде достатня кількість тестів, які можуть використовуватися", – зазначив Порошенко.

Додатково до тестів Порошенко передав ще й захисні костюми. Фонд завіз понад 13 тис. захисних костюмів. Фонд також передає пульсоксиметри. у країну ввезено 3 тис. пульсоксиметрів.

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