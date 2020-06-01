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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів. ФОТОрепортаж

Три тисячі ІФА-тестів для визначення наявності антитіл на коронавірус виробництва швейцарської компанії Roche, 100 захисних костюмів і 20 пульсоксиметрів передали Петро і Марина Порошенки у Національну дитячу спеціалізовану лікарню "Охматдит".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

"Ми будемо тестувати всіх наших співробітників. Це дуже важливо, оскільки поряд з дитиною звичайно персонал має бути здоровим. Будемо тестувати не лише лікарів. Це будуть і медичні сестри, санітарки, інший персонал, який є дотичним до дітей. Також ми будемо використовувати тести і для батьків, в яких є показання. Вони часто хочуть перебувати поруч із дітками, і нам важливо знати, що батьки здорові. Це запобігатиме занесенню коронавірусної хвороби у лікарню. До цього в нас жодного випадку серед наших пацієнтів не було. Ми маємо такий інфекційний контроль у лікарні доволі суворий, і, на щастя, жодного випадку в наших діток не було. Ми щиро вдячні вам", – сказала заступниця головного лікаря Марина Шкурко.

"Я хочу подякувати всьому медичному колективу "Охматдиту" за ту героїчну роботу, яку ви робите. Ви робите диво і рятуєте життя сотень маленьких пацієнтів, які повертаються до нормального життя і взагалі живуть, дякуючи вам", – наголосив п’ятий Президент Петро Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 43 тис. ІФА-тестів, закуплені Фондом Порошенка, відправлені до лікарень по всій Україні

Він зазначив, що рішення закупити тести Фонд Порошенка ухвалив після того, як стало зрозуміло, що масштабне тестування українців на коронавірус, обіцяне владою ще в березні, залишилося тільки на рівні обіцянок.

"В першу чергу треба тестувати лікарів, і особливо дитячих лікарів. Бо ті, хто підходять до хворих дітей, особливо тих, хто хворіє на онкозахворювання, хвороби крові, донорів пацієнтів – безумовно в першу чергу і без будь-яких обмежень мають користуватися високоякісними і швидкими тестами. Я щасливий, що в "Охматдиті" є відповідна лабораторія і буде достатня кількість тестів, які можуть використовуватися", – зазначив Порошенко.

Додатково до тестів Порошенко передав ще й захисні костюми. Фонд завіз понад 13 тис. захисних костюмів. Фонд також передає пульсоксиметри. у країну ввезено 3 тис. пульсоксиметрів.

Також читайте: Порошенко витратив на благодійність і соціальні проєкти 300 млн гривень, - пресслужба

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Порошенко з дружиною передав в Охматдит 3 тис. швейцарських ІФА-тестів 02
Порошенко з дружиною передав в Охматдит 3 тис. швейцарських ІФА-тестів 03

Автор: 

карантин (18172) Охматдит (245) допомога (8343) Порошенко Петро (15173) Порошенко Марина (106) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+24
Зато к ослу никаких претензий у зебуинов-нет коробок-нет претензий.
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01.06.2020 15:03
+20
Респект!
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01.06.2020 14:58
+19
хуже того - вислюк оманський оп*издел и не успел попиарится на этом... Теперь оно еще больше будет ненавидеть Пороха
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01.06.2020 14:57
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Цензор работает против любой действующей власти. Держит их в тонусе.
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01.06.2020 15:23 Відповісти
В БОТохвєрмі ЗЄленій щось дуже нестійка і слабка ерекція на Пороха останнім часом...
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01.06.2020 15:15 Відповісти
та какая там "Ырекция" у зебилов, если их вислюк оманський призналось что "отличается физиологично от мужчин"
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01.06.2020 15:18 Відповісти
от барига...да зелохи?
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01.06.2020 15:17 Відповісти
Да,за твои же налоги,с 14 по 19г, и куплено.
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01.06.2020 15:20 Відповісти
зебил, то что ты идиот - это понятно)
Иначе бы ты зналО - что найти "украденные" налоги - дело 5 минут.. Но твоя кацапско-зебильная шобла - ГОД ничего не могут нарыть.. даже на 17 грн
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01.06.2020 15:23 Відповісти
Откуда у него налоги. "Гетьман" ботам платит черный нал.
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01.06.2020 16:11 Відповісти
Парашенка не ту профессию выбрал.Надо было в актеры идти.Оскара давно бы получил.И,причем,во всех номинациях
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01.06.2020 15:18 Відповісти
ти вже за актера проголосував, їж
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01.06.2020 15:23 Відповісти
Хі, хі : за Г І В Н обородька ...
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01.06.2020 15:34 Відповісти
Так с него и актер никакой. Один плагиат. Уже и шаурму на заправке ел как Зеленский и самолеты лично разгружает как Жулька и на заводах речь о покорении космоса толкает, а рейтинги все равно ниже плинтуса. Кроме как за 200 гривень никто и не выйдет с ним на одну улицу.
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01.06.2020 15:47 Відповісти
Мажьтє та жріТє, не шановний.
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01.06.2020 22:48 Відповісти
Как говорится " скромненько,но со вкусом".
Мировой Forbes поставил Порошенко на второе место по богатству в Украине - после Ахметова.
Мировой журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко в $1,4 млрд. Об этом свидетельствуют подсчеты в рейтинге Real-Time, которые опубликованы 29 мая.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/money/mirovoy-forbes-postavil-poroshenko-na-vtoroe-mesto-po-bogatstvu-v-ukraine-posle-ahmetova-1502082.html
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01.06.2020 15:23 Відповісти
не завидуй умному человеку
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01.06.2020 15:26 Відповісти
А где тут зависть?Скромность не порок.а большое счастье.
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01.06.2020 17:17 Відповісти
чи не головна ознака кожного упоротого зебіла, ві навіть такого,як https://censor.net/user/382083 - нагла цинічна брехня та маніпуляція. Зокрема, це не "Мировой Forbes" поставив Порошенко, а курченківський.
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01.06.2020 15:27 Відповісти
Ну так если это брехня,то у олигарха Порошенко(вы не будете спорить с тем,что он олигарх,надеюсь?) будет великолепная возможность увеличить свое состояние,подав на этот журнал в суд за клевету.Ну и на Гордона так же.
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01.06.2020 17:22 Відповісти
на курченка? в суд? в який? в Басманний?
Ага... розігналися...
До речі, цікаво, а коли на Гордона в суд подати - коли він закінчиться? Раніше за суд над Г+Г за брехню "Порошенко вбив брата"? Чи пізніше за позов Гладковського-молодшого на Бігуса за "компіляцю записів в мобільнику його знайомого, ніби він мав відкати з Укроборонпрому"? (в лапках, бо так Свинарчук-молодший вважає. А нам всім цікаво, що там було насправді).
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01.06.2020 18:25 Відповісти
Ну я ж не знаю,какой суд вам и предложить.Европейский по правам человека пойдет?Вот Тимошенка пять лямов баксов отсудила себе,и пять тому "парню".Чем Порошенко хуже?
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01.06.2020 19:37 Відповісти
чо, не понятно в чому сіль проблеми? Ще раз повторю: "а коли на... в суд подати - коли він закінчиться?" А Тимошенко і Власенко засудили по прискореній овощній процедурі.
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01.06.2020 19:41 Відповісти
А может просто надо прочесть https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#702d7c763d78 ?Если не можешь,то я тебе помогу.
СПИСОК МИЛЛИАРДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

РАНГ
ИМЯ
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТ
ИСТОЧНИК
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯhttps://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 4380
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 4380
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 4380
1745
https://www.forbes.com/profile/victor-pinchuk/?list=rtb/ Виктор Пинчук
1,4 млрд долларов
$ 0
60
трубы стальные, многопрофильные
Украина
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01.06.2020 19:57 Відповісти
Саша, этим свиноботам, хряк платит исправно через подставных. Смею надеяться, что в ближайшем будущем кто-то сдаст эти финансовые схемы.
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01.06.2020 23:54 Відповісти
Как говорится " скромненько,но со вкусом" нассал гордон и Ко в глаза зебилов))
найди Пороха в списках:
https://www.forbes.com/billionaires/ https://www.forbes.com/billionaires/
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 2446
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01.06.2020 15:29 Відповісти
На первом месте по богатству в Украине и 803-м в мире находится горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в $3 млрд. Порошенко - на втором месте в Украине и 1728-м в мире. На третьем и 1729-м - Виктор Пинчук, его состояние, как и пятого президента Украины, оценивается в $1,4 млрд.

Абсолютно согласен.Номер одна тысяча семьсот двадцать восемь в мировой табели рангов найти не так то и просто.То ли дело у себя в стране.Уже второй.Хотя не первый.Еще есть к чему стремиться.
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01.06.2020 17:28 Відповісти
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#6a500fe63d78
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01.06.2020 19:10 Відповісти
І де тут Порошенко?
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 5388
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01.06.2020 15:48 Відповісти
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#123badbf3d78
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01.06.2020 20:27 Відповісти
Ти даєш посилання на ;форбс; Курченка.
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01.06.2020 21:29 Відповісти
цікаво, а я думав, що це одна контора..як у них з правами на назву..?
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01.06.2020 21:38 Відповісти
А коли ригів хвилювали якісь права?
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01.06.2020 21:43 Відповісти
наче це курченка..
https://subscribe.forbes.ua/
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01.06.2020 21:57 Відповісти
А говорили, что оно беднеет, а оно уже 2е по богатствам. О как Михалыч, о как...
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01.06.2020 16:30 Відповісти
На первом месте по богатству в Украине и 803-м в мире находится горно-металлургический магнат Ринат Ахметов с состоянием в $3 млрд. Порошенко - на втором месте в Украине и 1728-м в мире. На третьем и 1729-м - Виктор Пинчук, его состояние, как и пятого президента Украины, оценивается в $1,4 млрд.
Как видим меценату Порошенко,а по совместительству украинскому олигарху,еще есть к чему стремиться.
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01.06.2020 17:16 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3148384.html Украинский Форбс к американскому журналу он имеет такое же отношение, как китайские кроссовки Абибас к немецким Адидас.
На реальном Форбсе, Порошенко даже не миллиардер.
Оригинал Форбс тут. Выбираем Cоuntry, смотрим.
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#75c4b7d03d78
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01.06.2020 17:59 Відповісти
Все сделал по вашим мантрам,выбрал страну с вашего сайта(только с переводчиком от гугл),и получил картину "маслом".

816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украина



1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украина

Что не так "дружище".Не можешь воспользоваться правильно своей же информацией?ГАНЬБА!!!


СПИСОК МИЛЛИАРДОВ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

https://www.forbes.com/billionaires https://www.parsintl.com/publication/forbes/ Перепечатка https://www.forbes.com/billionaires списка 2020 https://www.parsintl.com/publication/forbes/

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СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯ
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РАНГ

ИМЯ
ЧИСТАЯ СТОИМОСТЬ
ИЗМЕНЕНИЕ
ВОЗРАСТ
ИСТОЧНИК
СТРАНА / ТЕРРИТОРИЯhttps://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 6263
816
https://www.forbes.com/profile/rinat-akhmetov/?list=rtb/ Ринат Ахметов
3,0 млрд долларов
$ 0
54
сталь, уголь
Украинаhttps://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 6263
1733
https://www.forbes.com/profile/petro-poroshenko/?list=rtb/ Петр Порошенко
1,4 млрд долларов
$ 0
55
кондитерские изделия
Украинаhttps://www.forbes.com/real-time-billionaires/#7e8f1d8f3d78
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01.06.2020 19:45 Відповісти
Хотя за два дня они оба в мировой табели о рангах немного потеряли.Ну ничего,у нас в стране они оба делят первое-второе место.Так что "дружище", тебе есть чем гордиться.
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01.06.2020 19:49 Відповісти
Да что там не так, очередной косяк куратора, а эти же так, холуи одноцентовые
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02.06.2020 08:00 Відповісти
Эй,"побеждает и победит",ты Форбс свой прочел?https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#702d7c763d78 Чого замовк "як рыба об лед"?Английского языка не розумиеш?Воспользуйся переводчиком от гугл.Или у тебя ступор.Парализовало?
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01.06.2020 20:15 Відповісти
Вижу. Возможно, внесли новые данные с "форбс Украина".

С 2014 по 2020 год - не обогатился, как видишь. Сколько было, столько и осталось.
Посмотри еще динамику, в 2015-2017 годах был даже провал.
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03.06.2020 11:37 Відповісти
Как-то даже странно, на армию сотни лямов тратил и только сухие отчеты, а тут каждый раз полнометражные фильмы снимают со сценами, массовкой ну САМ в главной роли

"Семья президента Украины Петра Порошенко за три года потратила 700 млн грн на армию и инфраструктурные проекты.
Об этом говорится в отчете Фонда Порошенко.
Половина средств - 350 млн грн. - была потрачена на украинскую армию. На эти деньги покупались военное снаряжение, автомобили и авто-оборудование, одежда и обувь, продукты питания, беспилотники, медикаменты и тому подобное"

"Тому подобное" особенно понравилось
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01.06.2020 15:27 Відповісти
ще один свіженький касапський бот з щойною реєстрацією.
Задовбався я вас вже кондуїтити!
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01.06.2020 15:29 Відповісти
зебил, так это твой вислюк оманський и его шобла, за которую ты голо-совало - отрицали не только вирус, но распродали маски и прочие медсредства в самом начале пандемии

Или по зомбоящику уже сменили методички и зебил https://censor.net/user/461407 начал работать по "новым" тезисам зебильной пропаганды?))
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01.06.2020 15:46 Відповісти
Порох тролляка)
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 4589
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01.06.2020 15:39 Відповісти
"передал".....поделился наворованным!!!!!
На канале " 24" хорошая аналитика от Д.Гнапа - сколько пЭдра наворовал и сколько вывел из страны. Сидеть бы ему.
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01.06.2020 15:48 Відповісти
так в чем проблема, зебилы?)) от вислюка оманського до последнего прокурора - за ГОД так и не смогли найти "украденного" даже на 17 грн
аа, то Порох у зебилов украл надежду - что вислюк оманський окропил их "божьей россой", а не нассал по факту))
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01.06.2020 15:52 Відповісти
Какой такой "порох"? Не тот ли этохряк- мародер, что во время котла Дебальцевского парад с нужными на фронте танками проводил, свинарчуков пестовал и коррупцию возглавлял?
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02.06.2020 00:04 Відповісти
Этот тот самый гнап, который скрысил (украл) 10 тысяч баксов, которые коллектив ему поручил перечислить в АТО? Ты еще шария процитируй с дубинским---уж они то-о-о-чно правду "гаварят")))
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02.06.2020 01:41 Відповісти
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 6278
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01.06.2020 15:55 Відповісти
Не понимаю на что этот ***** надеется
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01.06.2020 16:01 Відповісти
не сесть.
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01.06.2020 23:17 Відповісти
На свиноботов, купленных с потрохами.
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02.06.2020 00:05 Відповісти
И я не понимаю на что этот у-бок зеленский надеется? На тупость своего лохтората?
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02.06.2020 01:43 Відповісти
Порох справжній господар своєї країни!
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01.06.2020 16:03 Відповісти
ШО, опять? Иди на пенсию в 65 в угоду тех, кто успел выскочить в 60. Основной элехторат не пострадал. А молодежь тупенька, ей побрили и постригли. Ох и петины разводняки.
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01.06.2020 16:26 Відповісти
Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів - Цензор.НЕТ 5511

...
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01.06.2020 16:43 Відповісти
Красавчик, мог бы сам пользоваться, но детям отдал.
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01.06.2020 17:15 Відповісти
вот это парень, а тут одну повестку не могут передать.
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01.06.2020 19:49 Відповісти
Пэтро нас знову врятував за власнi грошi. Треба призначити Пэтра Великим Гетьманом довiчно з правом передачi влади дiтям або хоча б Маринцi.
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01.06.2020 20:17 Відповісти
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01.06.2020 22:03 Відповісти
Дякую, П. О.! Але будьте обережні. Вам не можна підхопити цей вірус.
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01.06.2020 21:15 Відповісти
Зебілятки, у вас, як у собаки Павлова, при слові Порошенко, тече з усіх дір.
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01.06.2020 22:51 Відповісти
Вся гидота кацапська прибігла на цю статтю, щоб ви повиздихали.

Пороху респект! Справжній гетьман свого народу!
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01.06.2020 23:21 Відповісти
В Украине есть Пятый Президент и полшестого резидента)))
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02.06.2020 01:44 Відповісти
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