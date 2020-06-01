У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, - поліція. ФОТОрепортаж
У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини повідомлення про замінування мосту Метро.
Про це йдеться в повідомленні МВС, передає Цензор.НЕТ.
"Поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування мосту "Метро" На місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини. Сьогодні о 13:41 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст "Метро".На місці події перебуває слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.Наразі рух усіх видів транспортута пішоходів на мосту "Метро"перекрито", - йдеться в повідомленні.
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Ну тоді нема чого дивуватись тому, що ситуація повторилась.
https://images.cnscdn.com/images/f/d/b/7/fdb74abb8f01f711eb96c1020a58740f/original.jpg5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня (05.06.2018), как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.
Об этом в эфире "https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/most-metro-v-kyeve-mozhet-ruhnut-v-******-moment-soavtor-proekta-mosta Громадському радіо " рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает https://censor.net/.
"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.
Издание отмечает, что КГГА и Транспортный департамент Киевской госадминистрации пока не смог предоставить свой комментарий относительно данной информации.Источник: https://censor.net/n3069747