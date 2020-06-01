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У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, ​​- поліція. ФОТОрепортаж

У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини повідомлення про замінування мосту Метро.

Про це йдеться в повідомленні МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування мосту "Метро" На місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини. Сьогодні о 13:41 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст "Метро".На місці події перебуває слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.Наразі рух усіх видів транспортута пішоходів на мосту "Метро"перекрито", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Києві замінували міст Метро: рух поїздів і транспорту зупинено. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, ​​- поліція 01
У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, ​​- поліція 02
У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, ​​- поліція 03
У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, ​​- поліція 04

Автор: 

Київ (19463) МВС (3501) мінування (1218) міст (1231) Нацполіція (15164) Крищенко Андрій (344)


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Топ коментарі
+12
черговий цирк...сабаков проведе показову операцію..
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01.06.2020 15:08
+6
авакову рейтинг підіймають
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01.06.2020 15:10
+6
сабакову потрібен хаос..як тільки над подонком нависає загроза звільнення то щось трапляється..приберить сабакова все це зникне.
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01.06.2020 15:12
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быстрый бронетранспортёр будет ?
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01.06.2020 15:06 Відповісти
черговий цирк...сабаков проведе показову операцію..
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01.06.2020 15:08 Відповісти
А підривника візьме на поруки. так вже заведено в таких кейсах.
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01.06.2020 15:14 Відповісти
нє, луччє льогкій катєр...
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01.06.2020 15:08 Відповісти
Десь я це вже бачив. І що сталося з минулим "підривником"? Відпустили на поруки?
Ну тоді нема чого дивуватись тому, що ситуація повторилась.
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01.06.2020 15:09 Відповісти
Ситуація повторилася, бо над Аваковим знову зависла загроза звільнення? На поруки попереднього сам Аваков і закликав брати, якщо що...
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01.06.2020 15:12 Відповісти
Получит за это пару годиков, отсидит... Выйдет.. опа...парус миллиончиков.. а тут на тебе - ещё и депутатом стал.. упаси ГОСПОДИ - президентом..
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01.06.2020 15:10 Відповісти
авакову рейтинг підіймають
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01.06.2020 15:10 Відповісти
В Киеве введена спецоперация из-за сообщения о минировании моста Метро, - полиция - Цензор.НЕТ 9981
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01.06.2020 15:11 Відповісти
полный карман взрывчатки у террорюги?
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01.06.2020 15:11 Відповісти
сабакову потрібен хаос..як тільки над подонком нависає загроза звільнення то щось трапляється..приберить сабакова все це зникне.
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01.06.2020 15:12 Відповісти
я знаю, кто это сделал
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01.06.2020 15:12 Відповісти
У Києві введено спецоперацію через повідомлення про мінування мосту Метро, ​​- поліція - Цензор.НЕТ 6747
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01.06.2020 15:15 Відповісти
гундосним голосом: а тєперь патужний міністр, я сказал патужний міністр!
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01.06.2020 15:15 Відповісти
так как полициянты , за последнюю неделю дуже жидко обделались, счас аваков проведет показательную операцию с привлечением танков, самолетов, вертолетов,
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01.06.2020 15:15 Відповісти
Странным образом совпало с тем, что Авакова хотят заслушать в Раде.
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01.06.2020 15:17 Відповісти
Дело Нади Савченко живёт!
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01.06.2020 15:17 Відповісти
Може хватить реагувати на всілякі дурниці щоб підірвати такий міст потрібно кілогармів з 300 тротилу і то коли його закласти в певні ніши, а нормалльно рвонути це вся дві тони. Це робота на пару днів . Тому це дупа а не реагування.
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01.06.2020 15:18 Відповісти
а може, Міст метро в такому стані, що легше його у повітря садонути, ніж витрачатися на ремонт?...
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01.06.2020 15:22 Відповісти
Мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент, - проектировщик Росновский
https://images.cnscdn.com/images/f/d/b/7/fdb74abb8f01f711eb96c1020a58740f/original.jpg5 ноября 1965 года этот мост был принят в эксплуатацию. Сегодня (05.06.2018), как считает Георгий Росновский, он на грани обрушения.

Об этом в эфире "https://hromadskeradio.org/programs/kyiv-donbas/most-metro-v-kyeve-mozhet-ruhnut-v-******-moment-soavtor-proekta-mosta Громадському радіо " рассказал Георгий Росновский, проектировщик мостов, соавтор проекта моста Метро в Киеве, передает https://censor.net/.

"Этот мост должен был простоять 100 лет, если за ним следить. Но этот мост Метро уже через лет 30 начал вызывать большие опасения. Потому что обследование показало, что там много трещин и арматура в плохом состоянии. Почему все это происходит? Во время строительства две полуарки стягивают стяжкой, в которой находятся напрягаемые пучки арматур, так вот эти пучки арматур как следует не изолировали. Стяжка железобетонных элементов стянута этими пучками, а они поржавели. Их нужно было капитально мотать специальной изолентой, или же разместить трубки в каналы, а потом заполнить раствором, но этого не сделали. Из-за этого мост в очень плохом состоянии", - рассказал проектировщик.
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01.06.2020 15:24 Відповісти
"Капремонт невозможен, потому что он не поможет, нужна реконструкция. Для этого нужно потихоньку разбирать дорогу автодвижения, разбирать кое-какие конструкции, и вместо двух полос делать по три полосы. У меня сделан такой проект. Да, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы и обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент абсолютно неожиданно. Начнет в одном месте, и, как домино, пойдет по всем пролетам. И еще один показатель: когда испытывали мост Метро, давали колоссальную, максимальную нагрузку, и опускание шарниров было на 3 см, убирали нагрузку, было - ноль. А сейчас шарнир опустился на 23 см и не поднимается", - добавил Росновский.

Издание отмечает, что КГГА и Транспортный департамент Киевской госадминистрации пока не смог предоставить свой комментарий относительно данной информации.Источник: https://censor.net/n3069747
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01.06.2020 15:28 Відповісти
І він рухне, оьбовязково, але від казнокрадів, а не пакету вибухівки, якоїсь чергової жертви правосуддя.
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01.06.2020 15:35 Відповісти
Дістали й набридли...
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01.06.2020 16:36 Відповісти
 
 