У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини повідомлення про замінування мосту Метро.

Про це йдеться в повідомленні МВС, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція Києва перевіряє інформацію щодо замінування мосту "Метро" На місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини. Сьогодні о 13:41 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував невідомий з погрозою підірвати міст "Метро".На місці події перебуває слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь, вибухотехніки, кінологи та представники інших профільних служб під керівництвом очільника столичної поліції Андрія Крищенка. У столиці введено спеціальну поліцейську операцію. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини анонімного повідомлення.Наразі рух усіх видів транспортута пішоходів на мосту "Метро"перекрито", - йдеться в повідомленні.

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