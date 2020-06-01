На псевдомінера моста Метро спустили бойового пса, зловмисника затримали блискавично, - МВС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко опублікував детальнішу інформацію про затримання 1 червня псевдомінера на мосту Метро в Києві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "Київ, міст метро Дежа вю. На відміну від подій вересня минулого року з військовослужбовцем ССО Бельком, цього разу у зловмисника-псевдомінера 1988 року народження уродженця Києво-Святошинського району не було ні військового досвіду, ні зброї, ні вибухівки. А чисто її муляж з балонів, землі, проводів і пульта управління. І під час спілкування - повний сумбур у мотивах і вимогах".

Він продовжив: "Тому Національна поліція України після переговорів провела ефективне затримання і тепер розслідуватиме кримінальне провадження за фактом неправдивого повідомлення про замінування - 259 КК. З огляду на потенційні загрози, до ситуації поставилися як і минулого разу - серйозно: були і снайпери, і поліцейські човни, і бронетехінка - всього 300 поліцейських.

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Добре спрацював під час затримання спецпідрозділ Департаменту "Корпус оперативно-раптової дії" (КОРД) Національної поліції України: бійці спустили на "мінера" ​​штурмового пса. Тварина і вогонь у повітря відігнали його від великої валізи з псевдовибухівкою. Потім його блискавично затримали".

"Дуже раджу журналістам не приділяти зайвої уваги особі зловмисника, адже це може провокувати інших психологічно нестійких або хворих осіб на повторення такої затії. Добре, що все добре закінчилося", - резюмував Шевченко.

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Відео затримання

"Псевдомінер"

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Склад "бомби" - балони, земля, дроти і пульт.





Підготовка до штурму

Перекритий міст

Пресконфреренція керівника київської поліції А.Крищенка

Бойовий пес МВС

Повертаються після успішної спецоперації на мосту метро зліва направо: командир спецпідрозділу "КОРД" Києва - Д.; начальник Патрульної поліції Києва - Юрій Зозуля; заступник начальника поліції столиці з превенції Руслан Кузьменко, начальник поліції Києва генерал поліції ІІІ рангу Андрій Крищенко і його заступник по кримінальній поліції Герман Приступа.

Нагадаємо, в Києві перекрито міст Метро. На мосту стоїть чоловік із пакетом і погрожував підірвати споруду. Пізніше мінера моста Метро в Києві затримали.