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На кордоні з Польщею у жителя Хмельницького вилучили 160 тис. доларів, - Держмитслужба. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" у пасажира одного з автомобілів на в'їзді в Україну вилучено 160 тис. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Галицької митниці Держмитслужби в Facebook.

За даними відомства, громадянин України, 25-річний житель Хмельницького, прибув з Польщі, як пасажир легкового автомобіля через "зелений коридор".

"Однак митники та прикордонники вирішили ретельно оглянули авто. І не дарма. У рюкзаку серед особистих речей митники виявили 160 тис. дол. США", - сказано в повідомленні.

На кордоні з Польщею у жителя Хмельницького вилучили 160 тис. доларів, - Держмитслужба 01

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Валюта вилучена.

Читайте: Українці не можуть перетинати кордон за допомогою е-паспорта в додатку "Дія", - Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею у жителя Хмельницького вилучили 160 тис. доларів, - Держмитслужба 02

Справу направлять до суду, який і призначить покарання.

На кордоні з Польщею у жителя Хмельницького вилучили 160 тис. доларів, - Держмитслужба 03
Фото: Галицька митниця/Facebook

На кордоні з Польщею у жителя Хмельницького вилучили 160 тис. доларів, - Держмитслужба 04

Автор: 

валюта (2379) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) кордон (4765) Польща (8496) митниця (1872)


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Топ коментарі
+15
З декларації преЗЕ!дента.
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02.06.2020 07:53
+10
хтось побудує тепер собі хатинку для мами чи тата...
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02.06.2020 07:39
+10
Нема. Тільки Кіпрські. З десятками мільйонів доларів.
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02.06.2020 07:48
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хтось побудує тепер собі хатинку для мами чи тата...
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02.06.2020 07:39 Відповісти
то часть транша от мвф была
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02.06.2020 08:43 Відповісти
Лучше бы купил себе поршака ,растаможил и продал здесь,обмыв таким способом деньги
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02.06.2020 07:42 Відповісти
Уря! Ми зможемо збільшити видатки на утримання сім'ї презедента!
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02.06.2020 07:44 Відповісти
Конечно у него же нет офшора панамского
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02.06.2020 07:46 Відповісти
Нема. Тільки Кіпрські. З десятками мільйонів доларів.
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02.06.2020 07:48 Відповісти
Ты то откуда знаеш что там есть чего нет .
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02.06.2020 07:50 Відповісти
З декларації преЗЕ!дента.
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02.06.2020 07:53 Відповісти
Ха-ха, є кіпрські і белізскі офшори.
Наівні зелебобіки! Уринотерапія вам в очі від найвеличнішого 😂😂😂
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02.06.2020 08:24 Відповісти
https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ofshornii-prezydent-kuda-y-kak-zelenskyi-platyt-nalohy-rassledovanye-205244.html Офшорный президент: куда и как Зеленский платит налоги
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского. Заметьте, не офшор, а офшоры.
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02.06.2020 08:43 Відповісти
Лол не мог 16 раз туда-сюда сьездить 10 000 без декларации можно с собой носить если что
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02.06.2020 07:45 Відповісти
Ввозить можно хоть миллион, то на вывоз 10 тыс.евро.
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02.06.2020 08:14 Відповісти
Если у нас задекламируешь, до дома их не довезешь...
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02.06.2020 08:44 Відповісти
задекламируешь , а це як? З розстановкою наголосу та акценту?
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02.06.2020 09:35 Відповісти
это автоисправление на планшете так шутит...
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02.06.2020 10:04 Відповісти
воно існує для того, щоб піднімати гумор, поки не поставите галочку для блокування.
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02.06.2020 10:13 Відповісти
планшет не мій, так що, галочки не мені ставити.
Та й української на ньому немає.
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02.06.2020 10:20 Відповісти
а буває й так:
https://censor.net/ua/comments/locate/3199317/019214e9-1775-707f-b30e-f8681dbc5d1e
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02.06.2020 10:26 Відповісти
Це забожiння!
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02.06.2020 07:55 Відповісти
Хто таку суму везе з собою можуть ще там грохнути, в мене знайомих син випав з вікна в Франції довго не їхав назбирав 80 т, гроші так і пропали, можна було б частинами передавати сюди... Тепер хтось з митників добудує хатинку в Іспанії...
Але якщо знайде толкового адвоката правильно підійде до судді то частину суми віддадуть і вже суддя добудує хатинку..
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02.06.2020 08:17 Відповісти
А когда педро мальдивский 300 кг долларов вывозил из Борисполя, никто и ничего не искал, да и не видел? Законы только для холопов? Или если нет хлеба кушайте пирожные? Ну, ну...
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02.06.2020 08:36 Відповісти
А ты свечку держал когда он вывозил или Дубинский с Шарием тебе сказали, дебил значит не лечится, принимай лекарства
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02.06.2020 08:45 Відповісти
он ему сумку нес, здоровяк...
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02.06.2020 10:21 Відповісти
Уважаемый баснеплет, он зарабатывает денег и платит налогов столько, что 300 кг бакинских для него не проблема. Вы в курсе, что у Порошенко официальный громадный бизнес который исправно платит налоги и дает рабочие места? Если он задекларировал 1,6 млрд. грн. дохода и заплатил налоги это плохо? А теперь прикиньте вес этого бабла.)))) И так уже не первый год.)))
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02.06.2020 10:18 Відповісти
больной?
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02.06.2020 11:28 Відповісти
а что они хотели, молодой, не опытный..
ему ж не 42 года как неЛОху ))
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02.06.2020 08:37 Відповісти
Прятать что-то в фольгированом материале при пересечении границы, это вызвать жгучий и непреодолимый интерес у спецслужб.
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02.06.2020 08:38 Відповісти
наверное, хотел в банк положить...
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02.06.2020 08:52 Відповісти
"у пассажира одного из автомобилей на въезде в Украину изъяты 160 тыс. долларов.", "25-летний житель Хмельницкого, прибыл из Польши, как пассажир легкового автомобиля" - можно у нас после школы, за 8 лет заработать 160 тыс. долларов?
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02.06.2020 08:53 Відповісти
верней, хотел налоги заплатить в Неньке, которые не платил десятилетиями..
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02.06.2020 08:54 Відповісти
Он платил налоги в Польше.
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02.06.2020 08:55 Відповісти
а нам, что с этого?
а сейчас приехал и подавай ему бесплатные дет.сады, школы, больницы, обучение, дороги и прочее куда не положил ни копейки..
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02.06.2020 09:06 Відповісти
Если с Польшей есть договор по двойному налогооблажению, то у нас он платить не должен. Справочку из Польши и в налоговую.) Я так брал справку в Молдове и нет проблем.
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02.06.2020 10:22 Відповісти
не должен? то пускай ничего и не требует.. а то, еще и пособие получит на комуналку и потом пенсию.. ( по крайней мере, мне один хвастался, что работает в Польше на строительстве а на 3-х этажный особняк получает субсидию)
кстати, а сколько поляков или молдаван положили налогов в Украину?
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02.06.2020 10:36 Відповісти
Ну теперь он точно будет платить налоги и любить Украину!
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02.06.2020 10:15 Відповісти
за такое нарушение это штраф и обязать заплатить пошлину. Но иметь крупную суму и не делится это очень тяжкое преступление, даже убийство не так страшно.
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02.06.2020 09:01 Відповісти
Не лякайте олігархів, бо з переляку можуть засипати країну офшорними грошима.
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02.06.2020 10:21 Відповісти
Купил бы Ренуара, ещё и музей бы открыл с выставкой.
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02.06.2020 09:20 Відповісти
Жалко парня
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02.06.2020 09:38 Відповісти
Здала якась падлюка.
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02.06.2020 10:22 Відповісти
потенциальный инвестор шел .в Украину
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02.06.2020 09:46 Відповісти
К 25-ти летнему парню , кажется, приехала смерть
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02.06.2020 09:53 Відповісти
у пассажира одного из автомобилей на въезде в Украину изъяты 160 тыс. долларов.

- НБУ сообщало, что гасты перевели в 2019 12 млд долл. Судя по этому сообщению, всего - налом и переводами - было раза в 2-3 больше, а точнее -хз. Но то что деньги гастов на первом месте по поступлениям валюты - точно, экспорт и сдача в лизинг гастов - важнейшая часть экспорта Украины. Но Молдову Украина ещё не догнала - там гасты дают ок 40% ВВП, есть куда расти.
- Парень ещё не понял, что нельзя к серьезному делу и большим деньгам относится как к играм в песочнице.
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02.06.2020 10:05 Відповісти
 
 