На кордоні з Польщею у жителя Хмельницького вилучили 160 тис. доларів, - Держмитслужба. ФОТОрепортаж
У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" у пасажира одного з автомобілів на в'їзді в Україну вилучено 160 тис. доларів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Галицької митниці Держмитслужби в Facebook.
За даними відомства, громадянин України, 25-річний житель Хмельницького, прибув з Польщі, як пасажир легкового автомобіля через "зелений коридор".
"Однак митники та прикордонники вирішили ретельно оглянули авто. І не дарма. У рюкзаку серед особистих речей митники виявили 160 тис. дол. США", - сказано в повідомленні.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Валюта вилучена.
Справу направлять до суду, який і призначить покарання.
Фото: Галицька митниця/Facebook
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Наівні зелебобіки! Уринотерапія вам в очі від найвеличнішого 😂😂😂
https://www.capital.ua/ru/news/126213-ukradennye-v-private-dengi-perechislyalis-na-ofshory-zelenskogo#_blank Украденные в Привате деньги перечислялись на офшоры Зеленского. Заметьте, не офшор, а офшоры.
Та й української на ньому немає.
https://censor.net/ua/comments/locate/3199317/019214e9-1775-707f-b30e-f8681dbc5d1e
Але якщо знайде толкового адвоката правильно підійде до судді то частину суми віддадуть і вже суддя добудує хатинку..
ему ж не 42 года как неЛОху ))
а сейчас приехал и подавай ему бесплатные дет.сады, школы, больницы, обучение, дороги и прочее куда не положил ни копейки..
кстати, а сколько поляков или молдаван положили налогов в Украину?
- НБУ сообщало, что гасты перевели в 2019 12 млд долл. Судя по этому сообщению, всего - налом и переводами - было раза в 2-3 больше, а точнее -хз. Но то что деньги гастов на первом месте по поступлениям валюты - точно, экспорт и сдача в лизинг гастов - важнейшая часть экспорта Украины. Но Молдову Украина ещё не догнала - там гасты дают ок 40% ВВП, есть куда расти.
- Парень ещё не понял, что нельзя к серьезному делу и большим деньгам относится как к играм в песочнице.