На кордоні з Польщею у жителя Хмельницького вилучили 160 тис. доларів, - Держмитслужба. ФОТОрепортаж

У пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне" у пасажира одного з автомобілів на в'їзді в Україну вилучено 160 тис. доларів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Галицької митниці Держмитслужби в Facebook.

За даними відомства, громадянин України, 25-річний житель Хмельницького, прибув з Польщі, як пасажир легкового автомобіля через "зелений коридор".

"Однак митники та прикордонники вирішили ретельно оглянули авто. І не дарма. У рюкзаку серед особистих речей митники виявили 160 тис. дол. США", - сказано в повідомленні.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.471 Митного кодексу України. Валюта вилучена.

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Справу направлять до суду, який і призначить покарання.



Фото: Галицька митниця/Facebook