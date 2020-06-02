Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини. ФОТОрепортаж

Учора, в День захисту дітей, дружина п'ятого президента України Марина Порошенко передала обладнання й засоби захисту в дитячий реабілітаційний центр та медичні заклади на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зокрема, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради отримав від Фонду Порошенка 3 монітори для проведення онлайн-уроків, спілкування з персоналом та онлайн-включення учнів. Марина Порошенко наголосила на тому, що в умовах епідемії коронавірусу дистанційне навчання стало нагальною необхідністю.

"Це дійсно вимоги часу, ми всі опинилися в ситуації, коли дітей треба навчати дистанційно і мати засоби, щоб спілкуватися з працівниками і працювати онлайн. І монітори допоможуть вирішити ці питання", – сказала дружина п'ятого президента.

Фонд Порошенка тривалий час працює з Броварським реабілітаційним центром.

"Тут збираються побудувати басейн для дітей з інвалідністю. Родини, які виховують дітей з інвалідністю, навіть переїжджають сюди, аби мати можливість тут обслуговуватися. Це чудовий приклад сучасного реабілітаційного центру, який стане взірцем для всієї України", – додала Порошенко.

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Директор Центру Валерій Іваненко наголосив, що родина Порошенків системно підтримує заклад, починаючи з 2016 року.

"Автобус, обладнання ліфту, комп’ютерне устаткування - все це завдяки їхнім зусиллям. З 2016 року допомога від Фонду є постійною. А комп’ютерне обладнання, надане реабілітаційному центру, є справжньою вимогою сучасності. Ми вже маємо 4 робочі місця для лікарів-реабілітологів у режимі онлайн, у найближчому часі буде облаштовано таких робочих місць ще для 7-х лікарів", – зазначив він.

Марина Порошенко також передала 400 швейцарських ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, 5 пульсоксиметрів і 150 захисних костюмів для медиків Центру сімейної медицини Амбулаторії №7 і Станції екстреної допомоги Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Швейцарські високоточні ІФА-тести компанії Roche були доставлені Фондом Порошенка наприкінці минулого тижня в Україну і вже з понеділка розвозяться по всій Україні

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