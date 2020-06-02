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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини. ФОТОрепортаж

Учора, в День захисту дітей, дружина п'ятого президента України Марина Порошенко передала обладнання й засоби захисту в дитячий реабілітаційний центр та медичні заклади на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зокрема, Центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю Броварської міської ради отримав від Фонду Порошенка 3 монітори для проведення онлайн-уроків, спілкування з персоналом та онлайн-включення учнів. Марина Порошенко наголосила на тому, що в умовах епідемії коронавірусу дистанційне навчання стало нагальною необхідністю.

"Це дійсно вимоги часу, ми всі опинилися в ситуації, коли дітей треба навчати дистанційно і мати засоби, щоб спілкуватися з працівниками і працювати онлайн. І монітори допоможуть вирішити ці питання", – сказала дружина п'ятого президента.

Фонд Порошенка тривалий час працює з Броварським реабілітаційним центром.

"Тут збираються побудувати басейн для дітей з інвалідністю. Родини, які виховують дітей з інвалідністю, навіть переїжджають сюди, аби мати можливість тут обслуговуватися. Це чудовий приклад сучасного реабілітаційного центру, який стане взірцем для всієї України", – додала Порошенко.

Також дивіться: Марина Порошенко передала Олександрівській лікарні Києва 5 відремонтованих апаратів ШВЛ, захисні костюми і пульсоксиметри. ФОТОрепортаж

Директор Центру Валерій Іваненко наголосив, що родина Порошенків системно підтримує заклад, починаючи з 2016 року.

"Автобус, обладнання ліфту, комп’ютерне устаткування - все це завдяки їхнім зусиллям. З 2016 року допомога від Фонду є постійною. А комп’ютерне обладнання, надане реабілітаційному центру, є справжньою вимогою сучасності. Ми вже маємо 4 робочі місця для лікарів-реабілітологів у режимі онлайн, у найближчому часі буде облаштовано таких робочих місць ще для 7-х лікарів", – зазначив він.

Марина Порошенко також передала 400 швейцарських ІФА-тестів для визначення наявності антитіл до COVID-19, 5 пульсоксиметрів і 150 захисних костюмів для медиків Центру сімейної медицини Амбулаторії №7 і Станції екстреної допомоги Броварської багатопрофільної клінічної лікарні.

Швейцарські високоточні ІФА-тести компанії Roche були доставлені Фондом Порошенка наприкінці минулого тижня в Україну і вже з понеділка розвозяться по всій Україні

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Порошенко з дружиною передав в "Охматдит" 3 тис. швейцарських ІФА-тестів. ФОТОрепортаж

Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини 01
Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини 02
Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини 03
Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини 04

Автор: 

лікарня (1359) карантин (18172) Київська область (4022) допомога (8343) Порошенко Марина (106) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
А зєля вже вибори виграв, тому ніхріна не робить))
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02.06.2020 09:38
+13
Ну коли вже цей "проклятий барига" заспокоїться--майже кожний день допомагає нашим лікарям . та привозить та передає лікарням медичні засоби для боротьби з епідемією. Єдиний Президент в Україні, який за свої кошти озброював ЗСУ ,та стільки надає допомоги лікарням. А де інші--кучми, кравчукі, ющеннкі, клоуни--які самі крали.та здають нашу Україну відвічному ворогу --московії, та ********* фашисту-сталіну-гітлеру -путіну.
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02.06.2020 09:49
+12
а зелибобики занимаются праймеризом...
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02.06.2020 09:38
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У них похоже соревнования по пиару начались с Медвечуками.))
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02.06.2020 09:37 Відповісти
А зєля вже вибори виграв, тому ніхріна не робить))
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02.06.2020 09:38 Відповісти
https://censor.net/user/467610 У них похоже соревнования по пиару начались с Медвечуками

Ну на цензоре Медведчуки нервно курят, т.к. Бутуз на прикормке у Пороха
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02.06.2020 09:40 Відповісти
Нормальные новостные сайты уже давно коменты закрыли, чтобы срача небыло.
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02.06.2020 09:44 Відповісти
и чего ты приперся на "ненормальный" сайт?
На точка сру тебе скучно?
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02.06.2020 10:07 Відповісти
а вас, говнометов, прямо с утреца мобилизовали.
Может, напишете, что Ленка Зе передала детским больницам?
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02.06.2020 10:09 Відповісти
та и не говори. прямо соревнования по https://savelife.in.ua/povernys-zhyvym-peredav-medykam-zsu-dopomogu-vid-***********-dyplomativ/ пиару устроили. кто больше помощи медикам передаст. нет чтобы втихаря деньги с благотворительных фондов мародёрить, как мечтается некоторым налугандонским идиотам.
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02.06.2020 10:01 Відповісти
Государственный бюджет на 2020 год предусматривает финансирование 150 млн гривен из бюджета Украины на Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет супруга экс-президента Петра Порошенко. Об этом на прошлой неделе сообщил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Жаба петро и его исконно жидовских мозговой центр маринка в жизни не потратит копейки, если не выиграет пять. Петелохи - фас!
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02.06.2020 10:11 Відповісти
А чому мовчиш, що значні, навіть більші кошти виділяються іншим громадським організаціям, які виграли тендери? Знаю точно, що мені близько - виділяються гроші двом ветеранським організаціям; таким же чином виділяються спортивним федераціям, тій же самій футбольній, порівняно багатшій за інші.
І що точно знаю - це бабло контролюється, куди розходується
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02.06.2020 10:35 Відповісти
"Марина Порошенко уволилась из культурного фонда и пожаловалась на ЗеленскогоСупруга Петра Порошенко заявила о прекращении обязанностей из-за давления ОП
https://hvylya.net/authors/xvilja "XВИЛЯ" 16.12.2019 16:45:20
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02.06.2020 10:43 Відповісти
Зеленский назначил свою супругу на должность, которую ранее занимала Марина Порошенко в "Мыстецьком арсенале" https://censor.net/n3169679
Супруга действующего президента Елена Зеленская в октябре 2014 года приобрела еще одну квартиру в Киеве - 284 кв.м. Дом в Италии площадью 413 кв.м в городке Канту в Ломбардии неподалеку от озера Комо приобретен на имя Елены Зеленской в августе 2015 года.
https://censor.net/n3199111
Перелет и проживание семьи президента Украины Владимира Зеленского в Омане в начале января этого года оплачивала супруга главы государства Елена Зеленская, с дорогой обратно - помог султанат Омана. https://censor.net/n3186712
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02.06.2020 11:17 Відповісти
Тут трололо привередливое сидит . Им якутский кизяк метветчука не по вкусу , им петькины вафельки подавай, да побольше
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02.06.2020 10:50 Відповісти
Вот только Мертвечук пиарится за свои деньги а не за деньги фонда.
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02.06.2020 09:40 Відповісти
Кацапы, идите вслед за ******.
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02.06.2020 09:49 Відповісти
Узколобый коммент. В стиле основной массы соевых мавпочек.
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02.06.2020 09:55 Відповісти
так, он для узколобых кацапоидов, как ты.
Ты ж дорогу знаешь, так не стесняйся.
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02.06.2020 10:10 Відповісти
а зелибобики занимаются праймеризом...
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02.06.2020 09:38 Відповісти
Вы плохо за них думаете. Они занимаются дерибаном бюджета и Украины.
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02.06.2020 09:47 Відповісти
Без пиара никак! Главное пакет нужним боком к камере повернуть
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02.06.2020 09:39 Відповісти
Добрые дела делаются тихо без фотосессий. А это чисто пиар.
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02.06.2020 09:46 Відповісти
Ага, 5 років робились. Нарід "оцінив". А від такого "піару", є неабияка користь. Він змушує "піаритись" інших. Тільки не Зеленського
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02.06.2020 09:52 Відповісти
Хотів би .щоб всі "піарились" і кожний день за свої кошти допомагали лікарням. дитсадкам.школам. Я навіть за "соц.змагання" між мільонерами--хто більше допоможе.
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02.06.2020 09:58 Відповісти
Тільки ці змаганя мають оборотну сторону: людей обирають на мільярди, а "допомагають" на мільйони.
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02.06.2020 10:08 Відповісти
Ну це велике перебільшення --коли ти побудував з нуля якесь підприємство і там працюють люди.одержують зарплату,платять податки,створено умови для праці--то таким людям честь і хвала. чи в нас кожен дурень--лодир--неуч--хоче з револьвером забрати в тих,хто вміє працювати.
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02.06.2020 10:15 Відповісти
Тю. То викладіть фото зеЛенки, з таким же "піаром". Шо, нема
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02.06.2020 09:46 Відповісти
А если сравнить этот пиар с пиаром "Мрии"( с товаром для "Эпицентра")....
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02.06.2020 09:46 Відповісти
С "Мрией" то не просто пиар, а пиар на фоне долбо*бизма.
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02.06.2020 09:49 Відповісти
А чего молчим? Ринатка цензору лавандос не засылает?

"Фонд Рината Ахметова и компания ДТЭК передали Львовскому областному центру экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 4625 экспресс-тестов для выявления COVID-19. Они предназначены исключительно для диагностики здоровья врачей бригад скорой помощи."
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02.06.2020 09:46 Відповісти
Кому они нужны, твои экспрессы? ><
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02.06.2020 10:01 Відповісти
Ну коли вже цей "проклятий барига" заспокоїться--майже кожний день допомагає нашим лікарям . та привозить та передає лікарням медичні засоби для боротьби з епідемією. Єдиний Президент в Україні, який за свої кошти озброював ЗСУ ,та стільки надає допомоги лікарням. А де інші--кучми, кравчукі, ющеннкі, клоуни--які самі крали.та здають нашу Україну відвічному ворогу --московії, та ********* фашисту-сталіну-гітлеру -путіну.
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02.06.2020 09:49 Відповісти
Мертвечуки-Ахметки тоже больницы оснащают. Поцелуешь их в шоколадный глаз, как Пэтю?
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02.06.2020 09:58 Відповісти
Ну краще цілувати в"шоколадний глаз", чим в вонючу дупу зеленого клоуна.
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02.06.2020 10:18 Відповісти
А я гадаю,що дупи цілувати - то погане діло. Тому і не цілую. А ти цілуєш? Де ж твоя гідність?
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02.06.2020 10:22 Відповісти
Только у петрушки глаз действительно шоколадный ! Проверено его настоящими поклонниками , они по дегустациям большие спецы
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02.06.2020 10:55 Відповісти
Может расскажешь, что сдала нынешняя власть? И подскажешь кто сдал Крым и отпустил рашистские войска из Словянска?
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02.06.2020 10:15 Відповісти
Вивчи матчас. Якщо намікаєш на Порошенко,то його вибрали в травні ,а Крим здали в лютому.
НЕУЧ і брехун, якщо не сепар.
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02.06.2020 10:21 Відповісти
А кто после выборов пришел к власти? Не те, кто сдал? Не БПП и НФ?
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02.06.2020 10:26 Відповісти
ви, риги, і у Майдані Гідності звинувачували нас, рухівців та інші демократичні політичні сили.
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02.06.2020 11:29 Відповісти
Ты читать научись сначала. При чем тут майдан? А рыгом я с таким же успехом могу назвать тебя!
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02.06.2020 12:40 Відповісти
Біучні?
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02.06.2020 09:56 Відповісти
В ответ первая ***** сказала что нужно быть меньше украинцем - ей малососке малороске некомомфортно в окружении украинцев ...
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02.06.2020 10:23 Відповісти
А що ж перша леді Бубочки?

Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини - Цензор.НЕТ 1154
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02.06.2020 10:29 Відповісти
Кстати, о Зеленском. В его декларации нет ни копейки благотворительного фонда. Впрочем, как и самой благотворительности от семьи Зеленских нет.

Президент України Петро Олексійович Порошенко за 2019 рік витратив власних коштів :
200 млн грн- на благодійність.
100 млн грн - на боротьбу з короновірусом
187 млн грн -заплатив податків і воєнний збір до бюджету країни.
Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини - Цензор.НЕТ 9546Важливо: 73% цих коштів пішла і піде на потреби зєлєбобіків.
Знову ж таки, на відміну від Зеленського, який, наприклад, продав свій офшор дружині і на сьогодні Олена Зеленська є власником двох діючих офшорних компаній: Aldorante Limited на Кіпрі та Film Heritage inc в Белізі і ця родина є офіційними мільйонерами, саме Порошенко залишається одним з лідерів за витратами на благодійність не до, а після виборів.

Декларация Порошенко 2019: 773 миллионов гривен доходов, из них почти 188 миллионов гривен уплаченных налогов и более 200 000 000 - благотворительность.
Во время его президентства расходы на материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил и прочие социальные проекты в период 2014-2019 года - сумма превышает миллиард.
Только за 5 месяцев 2020 года, на борьбу в коронавирусом, Порошенко потратил более 100 миллионов гривен.
Порошенко, как физическое лицо - один из самых крупнейших налогоплательщик в Украине. Только за 2019 год он оплатил из собственных доходов более 185 миллионов гривен налогов в государственный бюджет.
И теперь после этих обнародованных цифр, спросите у вип-агитатора Зеленского, соратника Саакашвили и по совместительству редактора «Форбс - Украина» Федорина, сколько стоила информационная атака на Порошенко, организованная и реализована близким окружением Зеленского, и из задекларированных ли Зеленским или Коломойским средств уплачены были гонорары?!
Кстати, о Зеленском. В его декларации нет ни копейки благотворительного фонда. Впрочем, как и самой благотворительности от семьи Зеленских нет. Зеленские, как официальные мультимиллионеры судя по их декларации, не занимаются такими вещами. В Украине, во всяком случае.
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ft.me%2Fnusspavlo%2F753%3Ffbclid%3DIwAR2ww6aqSbCRN4Rj1rEZd1NDFgk-xwixkCTMbm2jsXxqjwrqH-EksKQYZW8&h=****************************************-pQN4kR53fBwBlzcI2S_aax_ss8B3cl_MmznVMq11pZBz9jspZp1zgHJbk0UDV9XW6Uu9U8VqKx-wYLj2CpAJUsmkMBc&__tn__=-UK-y-R&c%5b0%5d=AT0fAO_whZKs6tSL5Y5z3j34fq0FMN_iJzM2PhUMQOK6x0C2aaFd40HTgy8iO92jgsY3kIL8EhXmaEr31LNTWROP07cdfETgPDRXg6SgstI4SGc3TIEIgDvd3SVqjfmk89r5d6so4C6HJJYmX8KyIu7Rxx-NdxPCuChot7jqyWZErVhWUkkarMbG-sgCpKAYFVyWcd-1w5CP6qxP1zqkVEJhXmQyMgA-DHHW64Xnz9PZMklnyDyTKfRzHLDE0Q https://t.me/nusspavlo/753
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02.06.2020 10:34 Відповісти
А ця нація любить і вміє тільки брати, а давати ,від природи, не навчена.Намагання їм це пояснювати --марно
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02.06.2020 10:58 Відповісти
Да,да ,рассказывай здесь сказки,еще картинки покажи!!!
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02.06.2020 11:33 Відповісти
А ти не відосики дивись, а декларацію клоуна.

Пользуясь падением цен и ростом доллара, семейство Зеленских скупало недвижимость. Более чем на 130 миллионов гривен. Кое чего прикупили и за границей. На всякий случай, вдруг пришлось бы когти рвать. Когда страна скидывалась на броники и тепловизоры, Порошенко восстанавливал ПВО и покупал винтовки за свои, Зеленские думали о своих жопах. Что бы в тепле и комфорте.
Виллу в Форте-дей-Марми Зеленский купил летом 2015-го. Стоила она примерно $3.500.000. Это в то время, когда Порошенко отдал сумму в 10 раз большую на обеспечение армии. На защиту всех нас от российской агрессии.
Про эту виллу на 15 спален в итальянском городке Форте-дей-Марми в декларации преЗедента нынче ни слова. Скорее всего вилла зарегистрирована тоже на офшорную компанию.
У нас первый керманыч в Европе, у которого офшорный бизнес на жене. В Европе такого нарванного президента уже отправили бы в отставку. Там принято платить налоги своей стране. Вроде правил хорошего тона и примера для граждан.
Зеленский - миллионер. У него в декларации 28,5 миллионов гривен даже в легальной части, без офшоров. А есть ведь и нелегальная. Это та, где доходы компаний из офшорок, которые не попали в декларацию.
Например. В 2018 году Зеленский владел акциями компаний Vilhar Holdings Limited, Aldorante Limited і GREEN FAMILY LTD, которые зарегистрированы на Кипре. И Film Heritage inc, которая в офшоре Белиз.
А в декларации за 2019 год компании Aldorante Limited, GREEN FAMILY LTD и Film Heritage inc этих компаний нет, они переоформлены.

Жена Зеленского до сих пор владеет двумя офшорами на Кипре, одну из которых купила у мужа за два дня до выборов. 19 апреля 2019 года. И никто, заметьте, не кричал про кипрскую фабрику.
 Декларация Зеленского - очень интересна для изучения. Но, к сожалению, наше НАЗК не объективно и считает, что преЗедент - тушка неприкасаемая.
https://rurik.us/kogda-strana-skidyvalas-na-broniki-i-teplovizory-zelenskie-dumali-o-svoih-zh-pah-chto-by-v-teple-i-komforte/
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02.06.2020 12:27 Відповісти
😂😂😂😂😂
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02.06.2020 19:52 Відповісти
На додачу отримуй картинку.

5 тысяч гривен хватит, что бы с голоду не сдохнуть.
Марина Порошенко передала швейцарські ІФА-тести й обладнання в дитячий реабілітаційний центр та лікарні Київщини - Цензор.НЕТ 8131
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02.06.2020 12:37 Відповісти
Муко,но сколько можно показывать одну и ту же картинку,какаой же ты примитив и сказочник.Поменял ник,а сущность осталась
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02.06.2020 15:24 Відповісти
У моєму коментарі було забагато букв, прочитати які розумово відсталим зе-бобикам не під силу, тому картинка та відосик для зебілоістоти - це найкраща форма сприйняття дійсності.
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02.06.2020 18:58 Відповісти
Очередной пиар ход хозяйки соевой будки . А чего это она так рано стартонула ? Хелловин же ещё не скоро (( Пусть у младшенького правильно пиариться поучиться
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02.06.2020 11:00 Відповісти
А що наш харант і його ЗЄлєди? За рік до поранених воїнів ЗСУ хоч раз зайшли? А хоч десяток масок комусь безкоштовно дали? Чи вони тільки барижать на крові і КОВІДі?
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02.06.2020 11:14 Відповісти
Зато как наглядно видно,что зелупа ложил на зебобиков)а как вы,зебанаты,за наборы Пороха дерётесь -вообще песня
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02.06.2020 12:33 Відповісти
А ЗЄлєнка звично записала відосік? Це в них сімейне?!
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02.06.2020 11:12 Відповісти
Бидло не цінить. Краще б прикольний відосік запиляли.
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02.06.2020 12:23 Відповісти
А зебоба с Ленкой не заморачиваться -он кубикрубики раздал детям в интернате,а она переболевшим врачам открытки...
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02.06.2020 12:30 Відповісти
Хотел бы поблагодарить Марину Анатольевну,которая в столь трудный для всей страны и для своего мужа час не забывает о здоровье больных детей.За те пять лет правления Петра Алексеевича наша медицина достигла такого "высочайшего" уровня развития,что без помощи таких меценатов как Порошенко уже давно "сплела бы лапти".Хочется пожелать Марине Анатольевне и ее мужу,бывшему президенту Украины,а по совместительству украинскому олигарху,занимающему в журнале Форбс второе место по состоянию капитала в Украине(на первом месте Ахметов),и 1744 в мире с состоянием 1,4 млрд долл,не останавливаться на достигнутом,и в этом тяжелейшем для них и для всей страны году догнать своего более успешного конкурента,а лучше перегнать.Тогда у Марины Анатольевны появятся возможности оказывать помощь больным детям не только в относительно благополучном Киеве,а и по всей стране,где кстати тоже дети болеют,и они не чем не хуже,чем киевские.А там с такой раскруткой как у Бутусова,на пике популярности через четыре года и в президенты можно податься.А почему бы и нет?В штатах Клинтон же пыталась,но правда у нее не получилось,а чем Марина Анатольевна хуже?
Да,совсем забыл,желающих усомниться в том,что Петр Порошенко занимает такую достойнейшую позицию в табели о рангах самых богатых людей планеты,оставляю ссылочку,где мою информацию можно с легкостью проверить.
https://gordonua.com/news/money/mirovoy-forbes-postavil-poroshenko-na-vtoroe-mesto-po-bogatstvu-v-ukraine-posle-ahmetova-1502082.html

Ну а если сайт Гордона ,как и сам Гордон,чем то ни такой:
https://www.forbes.com/real-time-billionaires/#263da6823d78

Кто по английски не бельмеса,можете воспользоваться переводчиком от гугл,а там выбрать страну,и вперед и с песней к новым вершинам благосостояния.
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02.06.2020 14:01 Відповісти
 
 