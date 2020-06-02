СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке нелегально виробляло і переправляло контрабандою великі партії сигарет до Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно.

За попередньою інформацією, щодня зловмисники виготовляли до 15 000 пачок цигарок. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування в Європу.

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Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну.

















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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.