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СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безпеки України припинила діяльність угруповання, яке нелегально виробляло і переправляло контрабандою великі партії сигарет до Євросоюзу.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи вирощували тютюн у Херсонській області на покинутій фермі. Продукцію ділки переправляли в Одеську і Дніпропетровську області, де на двох лініях підпільно виробляли цигарки під виглядом відомих світових брендів. Одна з них функціонувала на легальному тютюновому виробництві, інша діяла незаконно.

За попередньою інформацією, щодня зловмисники виготовляли до 15 000 пачок цигарок. Готовий товар перевозили на Закарпаття, де його складували для подальшого транспортування в Європу.

Також дивіться: Правоохоронці на Одещині викрили контрабанду в ЄС цигарок на 69 млн грн. ФОТОрепортаж

Під час одночасних слідчих дій у чотирьох областях правоохоронці виявили понад 1,5 мільйона пачок цигарок та майже 15 тонн готового до фасування тютюну.

СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну 01
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну 02
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну 03
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну 04
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну 05
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну 06
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну 07
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну 08

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У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Автор: 

контрафакт (225) СБУ (12812) цигарки (973)


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Топ коментарі
+12
Не захотели долю "конторе" поднять, вот и получили непрятности
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02.06.2020 09:43
+7
Какой ужосссс!!! У нас что уже и табак вне закона? Или вы их на границе поймали? Как всегда у нас власть нарушает закон и Конституцию Украины и ловит бабушек с сигаретами и трусами в то время когда бандиты сидящие у власти воруют миллиарды
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02.06.2020 09:48
+7
Когда солдат воруют на посту, СБУ ловит сигареты
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02.06.2020 09:57
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Не захотели долю "конторе" поднять, вот и получили непрятности
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02.06.2020 09:43 Відповісти
"Слуга народа" А.Холодов пролоббировал табачные ларьки в Киеве а конкурентов на***.
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02.06.2020 09:59 Відповісти
Баканову в СБУ больше нефиг делать, как заниматься табачным бизнесом ?!
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02.06.2020 10:01 Відповісти
ну не безопасностью же государства заниматься в самом деле?!
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02.06.2020 12:33 Відповісти
А скільки таких підпільних і не підпільних фабрик по всій Україні!!!
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02.06.2020 09:45 Відповісти
Какой ужосссс!!! У нас что уже и табак вне закона? Или вы их на границе поймали? Как всегда у нас власть нарушает закон и Конституцию Украины и ловит бабушек с сигаретами и трусами в то время когда бандиты сидящие у власти воруют миллиарды
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02.06.2020 09:48 Відповісти
Или у нас страна маразма, все незаконно что не требует дотаций и не подконтрольно государству. И лучше из Украины в Европу вывозить лес, зерно, метал и електроенергию чем сигареты?
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02.06.2020 09:55 Відповісти
да, интересно, что можно предьявить за выращивание табака? ньюс для елехтората
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02.06.2020 10:41 Відповісти
ого!.. скоро ждемс возмущенные вскукареки депитута Холодова с сотоварищами по табачному теневому бизнесу..
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02.06.2020 09:49 Відповісти
100% годами "работали" и об этом все знали. А тут вдруг взяли и накрыли. Я большой и в сказки уже не верю.
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02.06.2020 09:50 Відповісти
Когда солдат воруют на посту, СБУ ловит сигареты
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02.06.2020 09:57 Відповісти
а почему сбу а не полиция .??????
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02.06.2020 10:00 Відповісти
Когда СБУ займётся врагами Украины,не перераспределением потоков контрабанды?
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02.06.2020 10:04 Відповісти
А какой закон запрещает выращивание табака?? Или почему эти баклановские бещдельники ошиваются возле частных теплиц??
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02.06.2020 10:05 Відповісти
ммм... Вирджиния Голд.
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02.06.2020 10:08 Відповісти
Задница это зе-гнидовская, а не СБУ... То ловили спекулянтов сигарет, теперь крышуют производителей сигарет - и это на афигенные деньги которые им выделяют для обеспечения безопасеости Украины. Во главе с клоуном из 95-го
СБУ припинила масштабне підпільне виробництво сигарет для контрабанди в ЄС: вилучено 15 млн пачок і 1,5 тонни тютюну - Цензор.НЕТ 8425
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02.06.2020 10:12 Відповісти
А Львівську тютюнову і мсьє Козловського за вим"я помацати слабо, СБУ?
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02.06.2020 10:12 Відповісти
Видать Евросоюзу надоело курить известные бренды с корой деревьев внутри.
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02.06.2020 10:38 Відповісти
Чистенько, світло, тютюн власного виробництва (а не бозна-що). Нормальна фірма))
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02.06.2020 10:39 Відповісти
Так вот ты какая "безопасность Украины" ... А я-то сразу не понял. Шпиены, ФСБ, росия, война, теракты и пр. - этим всем наверное налоговики должны заниматься? А у меня сосед самогон гонит. СБУ, срочно на выезд ...
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02.06.2020 11:17 Відповісти
____если обеспечивали работой многих ,платили з\п,прибыль тратилась на родине- так это Пэтриот и витчизняний виробник______________
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02.06.2020 11:40 Відповісти
 
 