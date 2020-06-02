Невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО на Київщині, - міськрада. ФОТО

У ніч на 2 червня в м. Миронівка Київської області невідомий розбив пам'ятну дошку, встановлену на честь матерів загиблих воїнів АТО.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Миронівського міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Знову сьогодні вночі скоєно акт вандалізму. Невідомий розбив пам'ятну дошку, яка встановлена ​​на честь матерів загиблих воїнів АТО, залишивши слід від черевика. Поліція працює над встановленням особи і цілі злочину", - йдеться в повідомленні.

Міськрада просить всіх, кому відомі будь-які факти, допомогти в розслідуванні.

Також дивіться: Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі пам'ятника воїнам-визволителям у Слов'янську, мер Лях звернувся у поліцію. ФОТО



