Невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО на Київщині, - міськрада. ФОТО
У ніч на 2 червня в м. Миронівка Київської області невідомий розбив пам'ятну дошку, встановлену на честь матерів загиблих воїнів АТО.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Миронівського міськради, передає Цензор.НЕТ.
"Знову сьогодні вночі скоєно акт вандалізму. Невідомий розбив пам'ятну дошку, яка встановлена на честь матерів загиблих воїнів АТО, залишивши слід від черевика. Поліція працює над встановленням особи і цілі злочину", - йдеться в повідомленні.
Міськрада просить всіх, кому відомі будь-які факти, допомогти в розслідуванні.
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