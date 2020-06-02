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Невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО на Київщині, - міськрада. ФОТО

У ніч на 2 червня в м. Миронівка Київської області невідомий розбив пам'ятну дошку, встановлену на честь матерів загиблих воїнів АТО.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Миронівського міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Знову сьогодні вночі скоєно акт вандалізму. Невідомий розбив пам'ятну дошку, яка встановлена ​​на честь матерів загиблих воїнів АТО, залишивши слід від черевика. Поліція працює над встановленням особи і цілі злочину", - йдеться в повідомленні.

Міськрада просить всіх, кому відомі будь-які факти, допомогти в розслідуванні.

Також дивіться: Невідомі намалювали чорну смугу на пофарбованому в червоний прапорі пам'ятника воїнам-визволителям у Слов'янську, мер Лях звернувся у поліцію. ФОТО

Невідомий розбив памятну дошку матерям загиблих воїнів АТО на Київщині, - міськрада 01
Невідомий розбив памятну дошку матерям загиблих воїнів АТО на Київщині, - міськрада 02

Автор: 

міськрада (478) Київська область (4022) вандалізм (426) Антитерористична операція (6637)


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Топ коментарі
+38
Домбаське бидло совєршило подвіг! Треба б знайти цього героя і наградіть!
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02.06.2020 11:08
+33
Лише ублюдки та кінчені моральні виродки можуть "воювати" з пам'ятниками!
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02.06.2020 11:07
+17
100-пудово якийсь нарік, або алкаш за ширку чи пів літри шмурдяка найнятий прокацапленим виродком.
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02.06.2020 11:15
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Лише ублюдки та кінчені моральні виродки можуть "воювати" з пам'ятниками!
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02.06.2020 11:07 Відповісти
100-пудово якийсь нарік, або алкаш за ширку чи пів літри шмурдяка найнятий прокацапленим виродком.
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02.06.2020 11:15 Відповісти
у нарика сил не хватит мрамор разбить..
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02.06.2020 11:42 Відповісти
Якщо перед мордою ширку тримати то він і вагон з місця здвине
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02.06.2020 11:44 Відповісти
Нищення меморалів учасникам російсько-української війни відбувається централізовано і систематично. Гадаю, це якийсь підрозділ в фсбу або мєнтовці. Ви помітили, що, окрім якогось чувака з дамбасу, який пошкодив меморіальну дошку в Києві, більше нікого не спіймали?
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02.06.2020 14:56 Відповісти
Домбаське бидло совєршило подвіг! Треба б знайти цього героя і наградіть!
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02.06.2020 11:08 Відповісти
Пасмєртно
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02.06.2020 11:28 Відповісти
При теперішній владі йому можуть дати медальку і це не здивує.
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02.06.2020 11:35 Відповісти
Кацапская нечисть !
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02.06.2020 11:08 Відповісти
Нужно вводить штраф за такие дела на исполнителей и очевидцев в размере 170000.Плюс моральные издержки и восстановление.
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02.06.2020 11:08 Відповісти
" .. или ватник". Совку дійсно немає різниці, між патріотом, відданим Україні та "вантиком"- колаборантом, патріотом кацапії, ворогом, проживаючим в Україні. У нього ж совок в голові. "Мишебратья"
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02.06.2020 13:16 Відповісти
Почему неизвестные,это русский мир и его двуногие иногда прямоходящие существа !
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02.06.2020 11:13 Відповісти
Нелюди.
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02.06.2020 11:25 Відповісти
памятники с автоматическими турелями быстро отвадят. заодно перед вступлением в НАТО опробовать технику.
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02.06.2020 11:25 Відповісти
Почему это неизвестный . Это под руководством Зеленского и Авакова .
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02.06.2020 11:26 Відповісти
Вернее, с их молчаливого согласия...
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02.06.2020 11:34 Відповісти
Вата беснуется от безнаказанности...
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02.06.2020 11:28 Відповісти
Невідомий розбив пам'ятну дошку матерям загиблих воїнів АТО на Київщині, - міськрада - Цензор.НЕТ 3608
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02.06.2020 11:30 Відповісти
Если даже найдут(в чём я очень сильно сомневаюсь, эта ватная власть не допустит). Пальчиком помахают. И влупят макс. административку. Самосуды так самосуды. Найти и выгнуть ногу в другую сторону. Что бы другим защитникам ватного мира было страшно.
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02.06.2020 11:33 Відповісти
В таких делах лостаточно пустить собаку по следу и посмотреть куда он выведет.
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02.06.2020 12:37 Відповісти
Этот был из 73% зебилов.
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02.06.2020 11:36 Відповісти
Надо отлавливать и кастрировать, чтоб такое чмо не размножалось
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02.06.2020 11:45 Відповісти
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02.06.2020 12:25 Відповісти
треба знаходити таких сук і ...
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02.06.2020 12:26 Відповісти
Це роблять вороги України і покарання повинні бути дуже сурові. Це потрібно закласти в Карний кодекс.
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02.06.2020 12:35 Відповісти
Но и памятник надо делать не на соплях, а чтобы плита была вмурована в камень.
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02.06.2020 12:40 Відповісти
Месидж от русского мира. И продажных ублюдков хватает тоже.
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02.06.2020 12:41 Відповісти
За такое нужно публично наказывать.
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02.06.2020 13:19 Відповісти
четвертовать жигулями в фонтане
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02.06.2020 13:28 Відповісти
у него уже трипер головы екстерном
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02.06.2020 13:28 Відповісти
Поймать подонка и отнять ботинки. Вместе с ногами.
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02.06.2020 13:30 Відповісти
з яким би задоволенням я розламав би свою биту об голову того ватного виродка, який це зробив!
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02.06.2020 15:45 Відповісти
@баных беженцев трусите
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02.06.2020 17:18 Відповісти
 
 