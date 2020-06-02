УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10963 відвідувача онлайн
Новини Фото Силовики
2 420 4

Поліцейські виявили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків. Вартість вилученого - 2,4 млн грн. ФОТО

Під час обшуків оперативники виявили 630 кілограмів прекурсорів для виготовлення метадону, а також кілограм готового наркотичного засобу. За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько 2,4 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

У відомстві нагадали, що наприкінці квітня поліцейські затримали членів організованої злочинної групи, які налагодили виготовлення та збут в особливо великих розмірах наркотичного засобу метадон та психотропних речовин. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили дві потужні нарколабораторії з виготовлення метадону.

Минулого тижня співробітники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва виявили третю нарколабораторію, яку організували та використовували затримані наркоділки. Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти щомісяця близько 30 кілограмів наркотиків.

Поліцейські виявили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків. Вартість вилученого - 2,4 млн грн 01

Водночас поліцейські встановили два складських приміщення, де зберігалися прекурсори для виготовлення метадону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено "товару" на понад 50 тис. грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські виявили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків. Вартість вилученого - 2,4 млн грн 02

Загалом під час проведення обшуків у нарколабораторії та складських приміщеннях поліцейські виявили 630 кілограмів прекурсорів, яких достатньо для виготовлення понад 200 кілограмів метадону. Також виявлено кілограм готового метадону та лабораторне обладнання. Крім того, поліцейські вилучили пістолет, гранату та набої.

Поліцейські виявили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків. Вартість вилученого - 2,4 млн грн 03

За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько 2,4 млн гривень.

Поліцейські виявили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків. Вартість вилученого - 2,4 млн грн 04

Фото: сайт МВС

Слідчі дії тривають.

Автор: 

МВС (3501) наркотики (1447) Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн - Цензор.НЕТ 1067
показати весь коментар
02.06.2020 11:52 Відповісти
У ЗЕторчка "приход" конкретный
показати весь коментар
02.06.2020 12:09 Відповісти
Полицейские обнаружили нарколабораторию, где ежемесячно изготовляли около 30 кг наркотиков. Стоимость изъятого - 2,4 млн грн - Цензор.НЕТ 4924
показати весь коментар
02.06.2020 12:02 Відповісти
Сміюся уголос - у "аваковських" "запахло смаленим", і було дано команду - "показать результат", здать" пару "точок" з наркотою, ще щось "резонансне" "виявить"... Підождуть, поки затихне "гвалт" з Кагарликом... Коли вилізе новий "Кагарлик" - знову стануть "форсовано" "викривать злочинців"... Така метода вже давно відома...
показати весь коментар
02.06.2020 12:02 Відповісти
 
 