Поліцейські виявили нарколабораторію, де щомісяця виготовляли близько 30 кг наркотиків. Вартість вилученого - 2,4 млн грн. ФОТО

Під час обшуків оперативники виявили 630 кілограмів прекурсорів для виготовлення метадону, а також кілограм готового наркотичного засобу. За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько 2,4 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС.

У відомстві нагадали, що наприкінці квітня поліцейські затримали членів організованої злочинної групи, які налагодили виготовлення та збут в особливо великих розмірах наркотичного засобу метадон та психотропних речовин. Під час проведення обшуків правоохоронці виявили дві потужні нарколабораторії з виготовлення метадону.

Минулого тижня співробітники Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції спільно зі слідчими поліції Києва виявили третю нарколабораторію, яку організували та використовували затримані наркоділки. Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти щомісяця близько 30 кілограмів наркотиків.

Водночас поліцейські встановили два складських приміщення, де зберігалися прекурсори для виготовлення метадону.

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Загалом під час проведення обшуків у нарколабораторії та складських приміщеннях поліцейські виявили 630 кілограмів прекурсорів, яких достатньо для виготовлення понад 200 кілограмів метадону. Також виявлено кілограм готового метадону та лабораторне обладнання. Крім того, поліцейські вилучили пістолет, гранату та набої.

За цінами "чорного" ринку загальна вартість вилученого становить близько 2,4 млн гривень.

Фото: сайт МВС

Слідчі дії тривають.