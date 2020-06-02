Контррозвідка СБУ виявила в Маріуполі терориста з "групи Безлера", який брав участь у катуваннях українських військовослужбовців. ФОТО

Контррозвідники Служби безпеки України виявили у районі проведення операції Об’єднаних сил колишнього бойовика з "групи Безлера", який брав участь у катуваннях українських військових та мирного населення на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними оперативників та слідчих органів безпеки, у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до терористичної групи російського диверсанта, підполковника військової розвідки РФ Ігоря Безлера. У терористів він відповідав за так званий інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою.

"За завданням Бєса бойовик був присутній на допитах та знущаннях з військовополонених і заручників, яких утримували у приміщенні колишнього Горлівського управління з боротьби з оргзлочинністю міліції. Вибиті "зізнання" він фіксував на камеру та розміщував на сайтах "Л/ДНР" і в соцмережах. Часто ці кадри використовували російські ЗМІ для створення пропагандистських сюжетів", - йдеться в повідомленні.



Фото: сайт СБУ

Крім того, як зазначили в СБУ, застосовуючи фізичний та моральний тиск і погрожуючи зброєю, бойовик принижував полонених, змушував їх виконувати різні господарські роботи.

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У 2015 році із початком кримінальних розборок за перерозподіл сфер впливу між угрупованнями бойовиків він злякався за своє життя і втік на мирну територію України. Нещодавно силовики виявили зловмисника в Маріуполі.

Свідки подій 2014 року в Горлівці впізнали в ньому підручного Безлера.

Під час обшуків за місцем проживання терориста вилучено матеріали, які долучені до доказової бази справи.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили терористу про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.