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Контррозвідка СБУ виявила в Маріуполі терориста з "групи Безлера", який брав участь у катуваннях українських військовослужбовців. ФОТО

Контррозвідка СБУ виявила в Маріуполі терориста з

Контррозвідники Служби безпеки України виявили у районі проведення операції Об’єднаних сил колишнього бойовика з "групи Безлера", який брав участь у катуваннях українських військових та мирного населення на тимчасово окупованих територіях Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними оперативників та слідчих органів безпеки, у 2014 році мешканець Маріуполя добровільно приєднався до терористичної групи російського диверсанта, підполковника військової розвідки РФ Ігоря Безлера. У терористів він відповідав за так званий інформаційний блок і займався антиукраїнською пропагандою.

"За завданням Бєса бойовик був присутній на допитах та знущаннях з військовополонених і заручників, яких утримували у приміщенні колишнього Горлівського управління з боротьби з оргзлочинністю міліції. Вибиті "зізнання" він фіксував на камеру та розміщував на сайтах "Л/ДНР" і в соцмережах. Часто ці кадри використовували російські ЗМІ для створення пропагандистських сюжетів", - йдеться в повідомленні.

Контррозвідка СБУ виявила в Маріуполі терориста з групи Безлера, який брав участь у катуваннях українських військовослужбовців 01
Фото: сайт СБУ

Крім того, як зазначили в СБУ, застосовуючи фізичний та моральний тиск і погрожуючи зброєю, бойовик принижував полонених, змушував їх виконувати різні господарські роботи.

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У 2015 році із початком кримінальних розборок за перерозподіл сфер впливу між угрупованнями бойовиків він злякався за своє життя і втік на мирну територію України. Нещодавно силовики виявили зловмисника в Маріуполі.

Свідки подій 2014 року в Горлівці впізнали в ньому підручного Безлера.

Під час обшуків за місцем проживання терориста вилучено матеріали, які долучені до доказової бази справи.

Слідчі СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури повідомили терористу про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Автор: 

затримання (4339) контррозвідка (470) Маріуполь (3230) катування (599) СБУ (12812) Безлер Ігор (28)


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Топ коментарі
+33
Не нужно ничего делать. Просто найдите несколько человек из числа тех АТОшников, над которыми он издевался, и отдайте его им. И если у них при этом будут видеокамеры - это будет очень неплохо. Нравоучительно. У нас должны быть свои сюжеты. Свой хронометраж восстановления справедливости. Поверьте - если опубликовать записи их "встречи", это очень хорошо выправит мозги многим таким же сволочам, которые рассказывают, что они "всего лишь дежурили на блокпостах".
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02.06.2020 12:53
+23
І нічого йому не буде - у суді виправдають чи дадуть умовний термін покарання. Не в перший раз таке останнім часом відбувається...
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02.06.2020 12:46
+23
Чего приперся в гости к хунте, бросил счастливую жизнь в молодой республике!
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02.06.2020 12:47
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А главное вовремя. Как раз обменяют на вчерашнего дезертира
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02.06.2020 12:46 Відповісти
Е, ні, амністують падлюку. Вийде чистий, аж білий. Тому і "мордуліцв" не показують. Щоб потім патріоти і потерпілі самосуд не вчинили.
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02.06.2020 13:10 Відповісти
І нічого йому не буде - у суді виправдають чи дадуть умовний термін покарання. Не в перший раз таке останнім часом відбувається...
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02.06.2020 12:46 Відповісти
Молодцы!...
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02.06.2020 12:47 Відповісти
Украина будет кормить урода или обменяет на 50 Человек ?
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02.06.2020 12:47 Відповісти
Зе президент сказав, що 1український громадянин вартий (50) злочинців, тому ще 49 потрібно зібрати.
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02.06.2020 13:05 Відповісти
Обменяет на донецкого таксиста или мастера педикЮра из Луганска .
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02.06.2020 13:15 Відповісти
Чего приперся в гости к хунте, бросил счастливую жизнь в молодой республике!
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02.06.2020 12:47 Відповісти
Кинули бы твари гранату в окно и делов. Или пристрелить при задержании. Зачем было его брать? Знают же что власть все равно отпустит
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02.06.2020 12:48 Відповісти
Ты уже кинул гранату в окно Порошенко, фанат примитивных решений...
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02.06.2020 12:53 Відповісти
бульбой траванулся, урод? для гавнюков и гранаты не нужно... бульбой от Луки пасть закрыть и подохнешь от асфиксии.
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02.06.2020 13:15 Відповісти
Ещё один борец с любой властью в Украине вырисовался.

Расскажи - с какой целью ты против любой власти в Украине?
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02.06.2020 13:33 Відповісти
в дупу бацьке заглянь и все поймешь, ущербный.
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02.06.2020 13:37 Відповісти
бульба... бацька...

У кацапов бутылка, что-ли, в заднице, что они не могут от этих "аргументов" удержаться, чтобы не спалиться?
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02.06.2020 13:40 Відповісти
единственно правильное слово в лексиконе ущербного - кацапы.
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02.06.2020 13:44 Відповісти
а ти таракану усатому кинув?
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02.06.2020 15:58 Відповісти
ЗЕлёная власть его осудит на ночной домашний арест или залог 510 грн.
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02.06.2020 12:51 Відповісти
отдайте его тем кого он пытал, пусть поговорят о жизне
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02.06.2020 12:52 Відповісти
Да ,надо передать тем,кто его опознал
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02.06.2020 13:16 Відповісти
Если они живы.
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02.06.2020 14:39 Відповісти
Не нужно ничего делать. Просто найдите несколько человек из числа тех АТОшников, над которыми он издевался, и отдайте его им. И если у них при этом будут видеокамеры - это будет очень неплохо. Нравоучительно. У нас должны быть свои сюжеты. Свой хронометраж восстановления справедливости. Поверьте - если опубликовать записи их "встречи", это очень хорошо выправит мозги многим таким же сволочам, которые рассказывают, что они "всего лишь дежурили на блокпостах".
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02.06.2020 12:53 Відповісти
Я бы подкрепил вашу идею как закон в раде .
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02.06.2020 13:17 Відповісти
Может они уже убитые. Говорят, при Безлере, до 20 человек в день расстреливали в 2014.
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02.06.2020 14:41 Відповісти
Есть родственники, друзья...
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02.06.2020 14:46 Відповісти
Ще у СІЗО кінчити паскуду кацапську і все, таким щурам не треба жити
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02.06.2020 12:54 Відповісти
У меня вопрос,почему затушевали харю любителя пыток и соцсетей?Вообще таким созданиям дают как минимум пожизненное.О самосуде просто промолчу
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02.06.2020 12:54 Відповісти
Тепер головне , щоб влада не виправдала злочинця .
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02.06.2020 12:58 Відповісти
дякую за фото
я його впізнав
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02.06.2020 13:00 Відповісти
неужели очередной артист из квартала?
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02.06.2020 13:17 Відповісти
Реабилитируют и обменяют!
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02.06.2020 13:00 Відповісти
"Контрразведка СБУ выявила в Мариуполе террориста из "группы Безлера", участвовавшего в пытках украинских военнослужащих. ФОТО" - лицо скрыли чтобы его не убили когда выпустят или контрразведка СБУ не выявила в Мариуполе террориста из "группы Безлера"?
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02.06.2020 13:01 Відповісти
А почему этого шакала морду на фото закрыли и не указывают фамилию?!
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02.06.2020 13:05 Відповісти
а тут возможны только два варианта:
_толерасты цензора любят прятать разные фото разных уродов ссылаясь на отсутствие решения суда, хотя сами уже нарушают закон, назвав его террористом. двойные стандарты
_ фото взято из плейбоя. и тут ответственность за нарушение авторского права серьезнее
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02.06.2020 18:56 Відповісти
как много лишних движений, дел, слов - все можно короче и действенней: задержан, опознан, он и вся его семья (вся - от грудных детей, до глубоких стариков бабушек/дедушек) расстреляна. все - абзац. И можно переходить к новостям культуры и спорта.
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02.06.2020 13:08 Відповісти
Поехал мозгами?
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02.06.2020 14:42 Відповісти
Вот если бы выявила среди червяков - может новость и была бы хорошей... А так променяют в очередной раз и туловище дальше ржать с нас будет..
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02.06.2020 13:16 Відповісти
«Кроме того, как отметили в СБУ, применяя физическое и моральное давление и угрожая оружием, боевик унижал пленных, заставлял их выполнять различные хозяйственные работы.Источник: https://censor.net/p3199466»

Тобто відрізати руки, ламати ребра, вспорювати животи, то : «различные хозяйственные работы»...
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02.06.2020 13:22 Відповісти
Попытка к бегству будет??
Или не усьо " выдоили"?
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02.06.2020 13:23 Відповісти
Опять видосики с закрытыми лицами актеров - работа СБУ,
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02.06.2020 13:39 Відповісти
Раз он оттуда дезертировал, то и у Безлера на него зуб и его там сразу грохнут. А значит он теперь только нужен СБУ.
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02.06.2020 15:21 Відповісти
гордон, зроби інтерв'ю з покидьком!
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02.06.2020 13:40 Відповісти
покидька в домашню студію гордону... чай з печивом чекає...
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02.06.2020 14:08 Відповісти
Выдать ему форму. Пусть идет работать в Кагарлыкский РОВД. Парень опытный!
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02.06.2020 13:48 Відповісти
Зачем морду закрыли? Так его фото у него на футболке.
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02.06.2020 14:02 Відповісти
Той покидьок SEPULTURA футболку напялыв...падлюка...
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02.06.2020 14:46 Відповісти
Всё равно зеленский обменяет его на какого-то барыгу или бомжа!!
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02.06.2020 14:11 Відповісти
Чотке фото підераса.фсе
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02.06.2020 15:48 Відповісти
А как он с 2015 года спокойно жил в Мариуполе ?
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02.06.2020 16:45 Відповісти
надо безлера достать. а то сидит в Крыму, в соцсетях строчит.
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02.06.2020 16:52 Відповісти
 
 