Понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова, - нардеп "Голосу" Юрчишин. ФОТО
Депутати фракції "Голос" ініціювали в Раді збір підписів за відставку глави МВС Арсена Авакова.
Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на зараз понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова. Поки це представники "Голосу" і "Слуги народу". Чекаємо приєднання інших фракцій", - написав Юрчишин.
Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі "Голосу", на 12:10 зібрано вже 47 підписів.
Топ коментарі
+9 Чинганчгук
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Ждем Арсен Борисыча в рядах ярых борцов с режимом ЗЕ с лозунгом "мусора не люди"?
первый раз вижу такой сбор подписей...по тексту почти...(от село))))
сколько бамажек заворачивают из-за неправильно оформленного вида (есть установленные государством образцы в делопроизводстве)...Вы себе даже не представляете))))
чи може "постановила"?
Разумков - розберіться будьте ласкаві( )
"Трагедия в Миннеаполисе в городе на Среднем Западе США, где белый полицейский под видеокамеры на протяжении 8 минут давил коленом шею задержанного в наручниках и лежавшего на асфальте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Джордж Флойд после этого скончался, до больницы его уже не довезли. Эти кадры показали все национальные и местные телеканалы. Миллионы распространили социальные сети. И вечером в прошедшую пятницу и все выходные толпы людей выходили на улицы Миннеаполиса, Чикаго, Детройта, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-йоркского Манхеттена, cтолицы Вашингтона и так далее."
Проблема не в Авакове, а в законах, в которых столько лазеек, что они как дышло, куда повернешь, туда и вышло.
"Я зараз заявляю усій країні, всім громадянам, що у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ, практично всі депутати бачать, що це ні до чого не приведе і практично всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми які бояться вийти на вулицю. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти, набратися сили, перестати боятися і зробити правильне рішення - відправити Авакова у відставку", - сказав депутат.
Євгеній Шевченко додав, що час очільника МВС "вийшов". "Колись він був, мабуть, ефективним міністром, але час змінюється, і ситуація в країні змінилася. Тому я прошу всіх народних депутатів, яким є що сказати своїм виборцям, які не бояться, які відчувають відповідальність перед народом України, приєднатися до цього руху проти Авакова і покінчити з цим безладом, які є на вулицях України", - заявив Шевченко.
Геращенко зазначила, що регламент ВР не передбачає збору підписів для зняття будь-якого міністра. Для цього потрібно лише зареєструвати постанову про відставку, й достатньо ініціативи одного депутата. Для прийняття рішення потрібно 226. Натомість, для відставки уряду потрібні підписи 150 нардепів.
"Відставка одного міністра нічого не змінить. "Європейська Солідарність" ініціює відставку всього уряду. Який в день бандитських розборок в Броварах, замість зібратися на екстренне засідання і дати оцінку роботі поліції , разом проводив мотивуючі тренінги", - заявила нардеп.
"Ми не беремо участі в беззмістовних зборах підписів, які не мають жодного сенсу. Ми голосуватимемо за постанову про відставку міністрів. Ми ініціюємо збір підписів про відставку всього уряду. І закликаємо всі фракції зайняти тут спільну, солідарну, державницьку позицію. Уряд профанів, схематозників і невігласів Зеленського має піти. Весь", - додала Ірина Геращенко.
А сзади нацарапали бы 'петявернись'