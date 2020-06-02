Понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова, - нардеп "Голосу" Юрчишин. ФОТО

Депутати фракції "Голос" ініціювали в Раді збір підписів за відставку глави МВС Арсена Авакова.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова. Поки це представники "Голосу" і "Слуги народу". Чекаємо приєднання інших фракцій", - написав Юрчишин.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі "Голосу", на 12:10 зібрано вже 47 підписів.

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