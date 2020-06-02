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Понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова, - нардеп "Голосу" Юрчишин. ФОТО

Депутати фракції "Голос" ініціювали в Раді збір підписів за відставку глави МВС Арсена Авакова.

Про це повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на зараз понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова. Поки це представники "Голосу" і "Слуги народу". Чекаємо приєднання інших фракцій", - написав Юрчишин.

Понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова, - нардеп Голосу Юрчишин 01

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі "Голосу", на 12:10 зібрано вже 47 підписів.

Понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова, - нардеп Голосу Юрчишин 02

Також читайте: "Голос" закликає нардепів "Слуги народу" підписати проєкт постанови про відставку Авакова

Понад 40 депутатів уже підписали постанову про відставку Авакова, - нардеп Голосу Юрчишин 03

Автор: 

Аваков Арсен (2189) відставка (1464) Юрчишин Ярослав (153)


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Топ коментарі
+9
считайте и мой голос - за отставку
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02.06.2020 12:49
+4
Ну шо...

Ждем Арсен Борисыча в рядах ярых борцов с режимом ЗЕ с лозунгом "мусора не люди"?
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02.06.2020 12:49
+4
На святое замахнулись.
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02.06.2020 12:50
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Повеселили Авакова...
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02.06.2020 12:48 Відповісти
Одно могу точно сказать: следующий министр МВД будет полным ватным ментом с русскими медальками и колорадским говном в голове. Это единственный возможный зелёно-коломойский сценарий в данный момент, боюсь.
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02.06.2020 14:37 Відповісти
Есть такие опасения у многих...
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02.06.2020 14:44 Відповісти
считайте и мой голос - за отставку
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02.06.2020 12:49 Відповісти
- Вы с ума сошли! Я протестую! Вы не имеете права! Есть же, наконец, закон! Хотя дуракам он и не писан, но вам, может быть, понаслышке известно, что мебель может стоять еще две недели!.. Я пожалуюсь прокурору!.. Я за‑плачу, наконец!(c)
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02.06.2020 12:56 Відповісти
Ну шо...

Ждем Арсен Борисыча в рядах ярых борцов с режимом ЗЕ с лозунгом "мусора не люди"?
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02.06.2020 12:49 Відповісти
кстати, у него в запасе есть дело по бабломойскому и его мульти-гражданстве. Может раскрутить эту тему немного.
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02.06.2020 14:02 Відповісти
Сейчас не может бо тогда ему гайки 100%. А потом, то что он мог сейчас, уже не будет иметь значения.
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02.06.2020 14:22 Відповісти
Каменный век . Клинопись . Ждите очередного смешного . Зе- фанаты , что мы вам плохого сделали ?
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02.06.2020 12:49 Відповісти
На святое замахнулись.
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02.06.2020 12:50 Відповісти
у них с бумагой напряженка?
первый раз вижу такой сбор подписей...по тексту почти...(от село))))
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02.06.2020 12:51 Відповісти
В казне цирка нет денег .
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02.06.2020 12:52 Відповісти
ну да-да... диджитализация... отмена бумажек))) сказывается ))))
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02.06.2020 12:53 Відповісти
"регуляторная гильотина" . Привыкать надо к новым терминам .
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02.06.2020 12:57 Відповісти
Тоесть то что кроме Голоса нашлось всего 13 человек это не важно, а важно то что некрасивый бланк. Ок Капитан Армения.
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02.06.2020 12:55 Відповісти
канешна... просто этот бланк канцелярия может посчитать испорченным)))) не по форме)))
сколько бамажек заворачивают из-за неправильно оформленного вида (есть установленные государством образцы в делопроизводстве)...Вы себе даже не представляете))))
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02.06.2020 13:03 Відповісти
Не посчитает. Они всегда так рисуют, когда собирают подписи, и никто ничего не завернул
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02.06.2020 13:42 Відповісти
Не 13, а 20. У Голоса 20 депутатов
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02.06.2020 13:40 Відповісти
У 40. У Голоса 27.. кроме Голоса походу почти всех устраивают договорняки и статус кво - не мешать друг другу пилить и крышевать бабос, разгоняя протесты.
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02.06.2020 12:51 Відповісти
фракция "Голос" имеет в своём составе 17 депутатов
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02.06.2020 12:54 Відповісти
Ок, это даже больше показывает что у нас голосуют идиоты основываясь на кандидатах из говновизора.
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02.06.2020 12:57 Відповісти
17 списочников + 3 мажоритарщика
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02.06.2020 13:40 Відповісти
Херня, найдут кварталовца или еще какого-то актера. Менять нужно всю ментовскую систему!!!
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02.06.2020 12:58 Відповісти
Менять надо гаранта, иначе никак.
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02.06.2020 13:05 Відповісти
і толку??? перемога Зе то спільна Бєні і авакова! тим паче аваков немало знає, хто по вашому зливав справи по свинарчукам??? думаєте зря аваков цементував під себе систему мвс??? тому у вави смєлості на то ще не скоро стачить
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02.06.2020 13:00 Відповісти
Аваков знает что ему конец если его вытурят. Хрен вы его скинете.
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02.06.2020 13:01 Відповісти
Ну выгонят Авакяна, и что? Назначат какого нибудь Юзика и станет еще хуже так как МВД потеряет управляемость, анархия и хаос.
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02.06.2020 13:04 Відповісти
Аваков - сучий син. Але він - наш сучий син, тобто, не проросійський. Принаймні, станом на зараз. Всім патріотам, які виступають за його відставку: на другий день після неї буде розформоване єдине вмотивоване і найбоєздатніше військове формування України - полк "Азов", який є кісткою в горлі для бужанських і дубінських. Після поганого авакова буде іще гірший арахамія (умовно кажучи). Вийде як з порошенком.
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02.06.2020 14:40 Відповісти
Ошибка в статье: "Пока это представители "Голоса" и "Слуги yарода".Источник: https://censor.net/p3199467"
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02.06.2020 13:06 Відповісти
Авакова отставить и на его место назначить Портнова.
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02.06.2020 13:07 Відповісти
"постановляє"
чи може "постановила"?
Разумков - розберіться будьте ласкаві( )
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02.06.2020 13:07 Відповісти
Цього не достатньо
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02.06.2020 13:08 Відповісти
"Голос" и всякая АппАзІціЯ" будет использовать по полной...Это театр, себя показать... В очередной раз... как они за народ.. Но, проблема глубже... Смена Министра не изменит страну, не изменит нас... "Полицейские в разных городах страны солидаризировались - внимание - именно солидаризировались с протестом, направленным против людей из их же профессиональной группы. Власти уже арестовали того полицейского, суда над ним не было, поэтому я скажу аккуратно, который предположительно своими действиями убил Джорджа Флойда. И уволены 4 других полицейских, которые наблюдали, как все это происходило или участвовали в этом. В городке Корал-Гейблс в штате Флорида полицейские под камерой стали на правое колено. Встать на правое колено это стало таким символом здесь в Америке среди американских спортсменов афроамериканцев. Именно в поддержку и в память о тех афроамериканцах, которые были убиты полицией в американских городах. Ассоциация полицейских Миннесоты выступила в поддержку протестов. То есть того самого Миннеаполиса, того самого города, где все началось."

"Трагедия в Миннеаполисе в городе на Среднем Западе США, где белый полицейский под видеокамеры на протяжении 8 минут давил коленом шею задержанного в наручниках и лежавшего на асфальте 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Джордж Флойд после этого скончался, до больницы его уже не довезли. Эти кадры показали все национальные и местные телеканалы. Миллионы распространили социальные сети. И вечером в прошедшую пятницу и все выходные толпы людей выходили на улицы Миннеаполиса, Чикаго, Детройта, Филадельфии, Лос-Анджелеса, Бостона, Нью-йоркского Манхеттена, cтолицы Вашингтона и так далее."
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02.06.2020 13:09 Відповісти
юля скажет не надо раскачивать лодку, тяжелая ситуация криминогенная в стране. а петро, сукисы, рабиновичи поддержат )))
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02.06.2020 13:12 Відповісти
Аби не Аваков? Кого замість нього? Якогось беркутівця? Авакова краще не чіпати бо буде гірше. Колись все обирали "аби не Порох".
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02.06.2020 13:14 Відповісти
В этом нет никакого смысла. Сколько их было и еще будет.
Проблема не в Авакове, а в законах, в которых столько лазеек, что они как дышло, куда повернешь, туда и вышло.
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02.06.2020 13:14 Відповісти
"Шлюхі Пінчука" щось занадто збудились. А вони ж навіть не прутень олігарха, а лише презервативи на тому прутні.
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02.06.2020 13:14 Відповісти
Авакова не трогайте, это чуть ли не единственный противовес зелёному нашествию..
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02.06.2020 13:15 Відповісти
40 есть, осталось собрать 110) Это будет не просто.
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02.06.2020 13:16 Відповісти
Бубочка и Арсен борухович - сиамские близнецы с общим желудком и их разделение невозможно.
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02.06.2020 13:19 Відповісти
цікаво, що беніні шавки зі слуг уродів попідписувались...
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02.06.2020 13:26 Відповісти
Більшість народних депутатів від фракції "Слуга народу" незадоволені роботою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це заявив член фракції "Слуга народу" Євгеній Шевченко з трибуни Верховної Ради 2 червня.

"Я зараз заявляю усій країні, всім громадянам, що у фракції "Слуга народу" практично всі депутати незадоволені роботою Міністерства внутрішніх справ, практично всі депутати бачать, що це ні до чого не приведе і практично всі відчувають, що це відповідальність особисто кожного з нас перед нашими виборцями, перед нашими дітьми які бояться вийти на вулицю. Я вважаю, що цей безлад треба припиняти, набратися сили, перестати боятися і зробити правильне рішення - відправити Авакова у відставку", - сказав депутат.
Євгеній Шевченко додав, що час очільника МВС "вийшов". "Колись він був, мабуть, ефективним міністром, але час змінюється, і ситуація в країні змінилася. Тому я прошу всіх народних депутатів, яким є що сказати своїм виборцям, які не бояться, які відчувають відповідальність перед народом України, приєднатися до цього руху проти Авакова і покінчити з цим безладом, які є на вулицях України", - заявив Шевченко.
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02.06.2020 13:43 Відповісти
Бубочці ще треба записатись на прийом до офісу Авакова. А чи заоче він його прийняти ? Питання...
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02.06.2020 13:28 Відповісти
Побояться міняти Авакова, голосів нема ні на що. Може вилізти на люди той факт що в коаліції не вистачає коал і тоді потрібно буде або сіяти грошима, або йти на перевибори. А цього допустити ніяк не можна.
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02.06.2020 13:32 Відповісти
Маловато будет! Маловато! Куда же нац жены пойдут, если...?
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02.06.2020 13:32 Відповісти
2 червня https://espreso.tv/news/2020/06/02/quotyevropeyska_solidarnistquot_ne_pidtrymala_zbir_pidpysiv_za_vidstavku_avakova у фракції "Європейська солідарність" відреагували на збір підписів партією "Голос" за відставку міністра внутрішніх справ Арсена АваковаПро це нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко повідомила у Facebook.
Геращенко зазначила, що регламент ВР не передбачає збору підписів для зняття будь-якого міністра. Для цього потрібно лише зареєструвати постанову про відставку, й достатньо ініціативи одного депутата. Для прийняття рішення потрібно 226. Натомість, для відставки уряду потрібні підписи 150 нардепів.
"Відставка одного міністра нічого не змінить. "Європейська Солідарність" ініціює відставку всього уряду. Який в день бандитських розборок в Броварах, замість зібратися на екстренне засідання і дати оцінку роботі поліції , разом проводив мотивуючі тренінги", - заявила нардеп.
"Ми не беремо участі в беззмістовних зборах підписів, які не мають жодного сенсу. Ми голосуватимемо за постанову про відставку міністрів. Ми ініціюємо збір підписів про відставку всього уряду. І закликаємо всі фракції зайняти тут спільну, солідарну, державницьку позицію. Уряд профанів, схематозників і невігласів Зеленського має піти. Весь", - додала Ірина Геращенко.
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02.06.2020 13:55 Відповісти
"Слуги yарода" - знаково. Клавиши то не рядом. Правильное название сформировалось на подкорке)))))
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02.06.2020 14:00 Відповісти
Пєтя, де? Дальше з картинами по Києву бігає! Йому краще Аваков чим наприклад якийсь грузин))
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02.06.2020 14:19 Відповісти
Ещё бы на пергаменте написали. Или на черепушках . Или на коре
А сзади нацарапали бы 'петявернись'
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02.06.2020 14:21 Відповісти
Хто в кориті сидить, той ніколи підпис не поставить за відставку Рюкзакова...
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02.06.2020 14:22 Відповісти
До речі ,коаліція БПП і НФ у минулій Верховній Раді трималась багато в чому на Рюкзакову , бо НФ шантажував БПП ,що в разі відставки Рюкзакова (навіть не Яценюка) вийде з коаліції.
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02.06.2020 17:10 Відповісти
При зебилах назначат ещё хуже.
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02.06.2020 18:54 Відповісти
 
 