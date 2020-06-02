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Хотіла "перевиховати": на Луганщині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, дівчина в лікарні. ФОТОрепортаж

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо матері, яка одягла ланцюг на ноги своєї дочки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Луганській області у Facebook.

Повідомляється, що до поліції зателефонував 59-річний місцевий мешканець і розповів, що до нього з ланцюгом на ногах приповзла 14-річна сусідка і попросила про допомогу.

Негайно за адресою виїхали ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділу поліції. Як з’ясувалося, дівчина вже добу перебувала з ланцюгом на ногах, який їй вдягла власна 44-річна матір.

Хотіла перевиховати: на Луганщині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, дівчина в лікарні 01

Як пояснила поліцейським матір, вона скористалася ланцюгом, намагаючись, таким чином, "перевиховувати" доньку, яка, нібито, постійно тікає з дому.

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Крім того, вночі жінка мотузкою прив’язувала до своєї ноги та до ланцюга на ногах доньки, аби й вночі "контролювати" дитину.

Хотіла перевиховати: на Луганщині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, дівчина в лікарні 02

Дівчина перебуває в лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Проводиться досудове розслідування.

Хотіла перевиховати: на Луганщині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, дівчина в лікарні 03
Фото: поліція/Facebook

Хотіла перевиховати: на Луганщині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, дівчина в лікарні 04

Автор: 

діти (5065) насилля (295) Нацполіція (15164) Луганська область (4878)


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Топ коментарі
+30
Судячи з нігтів цієї доці, це ще "та" дитинка........
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02.06.2020 14:54
+19
Ото ж бо й воно... В Україні кажуть: "Дитя виховувать треба, поки поперек ліжка вміщається... Витяглось вздовж - нічого не зробиш...". Мама 14 років "займалася сільськогосподарським процесом" ("Хером груші околачувала"), а тепер "вихованням" вирішила зайняться?.
Як в анедоті:
"Приходить дочка під ранок, додому. Мати на неї:
- Ти де була?! Та я, в твої роки!....
- Мамо, "в мої роки" ти мене в пелюшки кутала...".
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02.06.2020 15:02
+13
Это, конечно не метод, но девчонка, видно не подарок. Обратите внимание на ее ногти - это холодное оружие. Сомневаюсь, что с таким маникюром можно маме помогать по хозяйству. Скорее всего хроническая беглянка.
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02.06.2020 14:57
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14 лет))Это сейчас уже полноценные девушки,что поделать время такое.Да и при моей молодости были девчули 13-14 лет которые шпигались во всю))Ясно что в голове мультики,но что поделаешь,уже поезд ушел((
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03.06.2020 01:42 Відповісти
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