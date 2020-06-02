Хотіла "перевиховати": на Луганщині мати посадила на ланцюг 14-річну дочку, дівчина в лікарні. ФОТОрепортаж
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо матері, яка одягла ланцюг на ноги своєї дочки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Луганській області у Facebook.
Повідомляється, що до поліції зателефонував 59-річний місцевий мешканець і розповів, що до нього з ланцюгом на ногах приповзла 14-річна сусідка і попросила про допомогу.
Негайно за адресою виїхали ювенальні поліцейські, слідчо-оперативна група та керівництво місцевого відділу поліції. Як з’ясувалося, дівчина вже добу перебувала з ланцюгом на ногах, який їй вдягла власна 44-річна матір.
Як пояснила поліцейським матір, вона скористалася ланцюгом, намагаючись, таким чином, "перевиховувати" доньку, яка, нібито, постійно тікає з дому.
Крім того, вночі жінка мотузкою прив’язувала до своєї ноги та до ланцюга на ногах доньки, аби й вночі "контролювати" дитину.
Дівчина перебуває в лікарні. Наразі відкрито кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Проводиться досудове розслідування.
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Як в анедоті:
"Приходить дочка під ранок, додому. Мати на неї:
- Ти де була?! Та я, в твої роки!....
- Мамо, "в мої роки" ти мене в пелюшки кутала...".