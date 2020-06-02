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Фейковий "уповноважений" Єрмака і Венедіктової піде під суд за вимагання $100 тис. ФОТОрепортаж

До суду направлено обвинувальний висновок щодо представника громадської організації, який представляючись уповноваженою особою від глави ОП, Генпрокурора, секретаря РНБО і нового керівництва ДБР, намагався шахрайським методами заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що представник громадської організації, представляючись уповноваженим від голови Офісу Президента України, Генерального прокурора, секретаря РНБО та нового керівництва Державного бюро розслідувань, намагався заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства. Таким чином псевдорадник вимагав та одержав від громадянина 100 000 доларів США за вирішення питання непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки підприємства Держаудитслужбою.

Фейковий уповноважений Єрмака і Венедіктової піде під суд за вимагання $100 тис 01
Фейковий уповноважений Єрмака і Венедіктової піде під суд за вимагання $100 тис 02
Фейковий уповноважений Єрмака і Венедіктової піде під суд за вимагання $100 тис 03
Фейковий уповноважений Єрмака і Венедіктової піде під суд за вимагання $100 тис 04

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Читайте: Двох киян затримано в Харкові під час "продажу" за $ 1 млн посади голови ОДА, - Кучер

Автор: 

шахрайство (1080) ДБР (3491) Офіс Президента (2022)


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Топ коментарі
+21
"Уполномоченный" Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс - Цензор.НЕТ 9005
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02.06.2020 15:16
+10
Де Порошенко - я знаю, а свиня його куди поділася, про яку ви пишете?
Не напружуйтеся, я не є фанатом Порошенка, але на його фоні навозна муха зєзє виглядає ну дуже непривабливо))
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02.06.2020 15:22
+10
та тут еще вопрос, "фейковый" ли он.....
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02.06.2020 15:24
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"Уполномоченный" Ермака и Венедиктовой пойдет под суд за вымогательство $100 тыс - Цензор.НЕТ 9005
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02.06.2020 15:16 Відповісти
значит у оси бендера нет шансов приехать в черноморск, поехать на ж/д вокзал и встретить там адама козлевича.
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02.06.2020 15:27 Відповісти


дети лейтенанта Шмидта братья Ермака и сестры БЕНЯдиктовой толпами бродят по Украине
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02.06.2020 16:09 Відповісти
это сироты ))
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02.06.2020 16:15 Відповісти
Интересно, а откуда у бывшего директора госпредприятия такая сумма?Может стоит этот факт проверить?
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02.06.2020 15:16 Відповісти
Поліція дала..
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02.06.2020 15:19 Відповісти
Таким образом псевдосоветник требовал и получил от гражданина 100 000 долларов США за решение вопроса непривлечения к уголовной ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой.Источник: https://censor.net.ua/p3199521

Требовал и получил. У полиции эти деньги стали бы скорее вещьдоком в сумме хорошо если тысяч пяти))
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02.06.2020 15:25 Відповісти
Ой дураак.
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02.06.2020 15:36 Відповісти
Можете повірити самі.. Якщо у вас хтось вимагає кошти.. Ідіть пишіть заяву..відкривається провадження і Вам видадуть любу потрібну суму.. Під вимагання хабара.. З відповідним оформленням і відповідну операцію
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02.06.2020 15:54 Відповісти
А https://censor.net/user/235566 думал, что взятку можно по кредиту давать, через ипотеку.
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02.06.2020 16:04 Відповісти
Дяденька, вы совсем уля-улю?
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02.06.2020 16:23 Відповісти
Ну, если кто-то будет у меня требовать хабаря, то попробую. Пока что не вымогают, ни предлагают.
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02.06.2020 16:23 Відповісти
Потрібно дуже суворо покарати. Цей нелюд відбирав червону і чорну ікру у дітей податківців, ДБР, єрмака і венедіктової
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02.06.2020 15:26 Відповісти
я не здивуюсь, якщо цей організм дійсно діяв в інтересах бєнідіктової та йармяка
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02.06.2020 15:18 Відповісти
Раніше він ж діяв від імені свині парашенка
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02.06.2020 15:20 Відповісти
Це з якого предмета Ви висмоктали?
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02.06.2020 15:22 Відповісти
Де Порошенко - я знаю, а свиня його куди поділася, про яку ви пишете?
Не напружуйтеся, я не є фанатом Порошенка, але на його фоні навозна муха зєзє виглядає ну дуже непривабливо))
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02.06.2020 15:22 Відповісти
Страна, в которой Чичиковы и Хлестаковы никогда не переведутся. Не говоря уже о Сквозник-Дмухановских, готовыми ссужать их деньгами.
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02.06.2020 15:19 Відповісти
Новый законопроекте по призыву резервистов без мобилизации обогатит военкомов
Общество 02-июн, 06:329 1 999 0

Кто не в курсе, но "Слуги народа" решили придумать новую кабалу.

В новом законопроекте по призыву резервистов без мобилизации есть очень интересные фишки по военнообязанным.

Огромные штрафы за неявку и статьи за уклонение, запрет на заключение трудового договора или контракта без подтверждения из военкомата об учете, обязательная постановка на учет практически всех (как при совке), прямое подчинение резервистов Зе, возможность доукомплектования резервистами любой силовой структуры без их согласия, электронные военные билеты с привязкой к налоговой базе и МВД.

Если простым языком, то это тупая попытка сказочно обогатить генералов и военкомов, поскольку такой закон сгенерирует огромный поток коррупционных денег.

Бизнес будут прессовать не только налоговики, но военкомы, потому что за то, чтобы с предприятия не изымали ценные кадры нужно будет заплатить. Не государству, конечно, а в конкретный карман.

Никакого другого смысла этот законопроект не имеет. О лохах я даже не говорю. Их будут доить системно, неустанно и со свей пролетарско-шариковско беспощадностью.

Этот законопроект только усугубит негативное отношение к недогосударству, которое превращается в откровенно бессмысленного и опасного монстра.

И ни защищать его, ни поддерживать нет никакого рационального смысла.

Ну а мы сделаем все, что въ@бать по рейтингу "Слуг народа", чтоб дебилам было неповадно генерить всякую херь.

Юрий Романенко
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02.06.2020 15:21 Відповісти
Жмот! Так ему, дураку, и нужно. Умные люди или не лезут в чужой бизнес - вымогательство от имени Госаудитслужбы, или делятся 50/50.
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02.06.2020 15:21 Відповісти
"брат цезаря вне подозрений!" (С)
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02.06.2020 15:23 Відповісти
та тут еще вопрос, "фейковый" ли он.....
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02.06.2020 15:24 Відповісти
Нарушитель конвенции "Братьев Ермаков" попался=)
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02.06.2020 15:33 Відповісти
Не здивуюся, якщо це буде другий брат засланого ярмака. янілох просто знищує усі державні інституції.
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02.06.2020 15:38 Відповісти
Хорошо сработали. Мошенник должен сидеть в тюрьме!
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02.06.2020 15:57 Відповісти
ккто мошеник?
брат Ермака мошеник ?

да ты под суд захотел ? !!!!!
так. звоню в ДБР !!!!
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02.06.2020 16:11 Відповісти
Звонить нужно Баканову!
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02.06.2020 16:22 Відповісти
ловко... в чайу плаваєт вєрьовка
ти палішся, Козирь гебешний...

У ЄС є сумніви щодо того, на чиєму боці діє очільник Офісу президента Володимира Зеленського - Андрій Єрмак.
Про це сказала німецька політик, віце-голова делегації Європарламенту у комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського Безпекового Форуму у п'ятницю, 29 травня.
«Я хочу бачити чіткий порядок денний реформ, про які президент Зеленський говорив, коли обирався в президенти. Скажімо, відсторонити олігархів від політики. Якщо придивитися, то відбувається протилежне - особливо якщо йдеться про безпеку. Ми зовсім не впевнені, на чиєму боці стоїть пан Єрмак, який є найбільшим радником президента з питань відносин з Росією», - сказала Крамон-Таубадель.
За її словами, це серйозно ускладнює роботу щодо санкцій.
«Якщо Україна не виступає за збереження санкцій з боку Європарламенту, хто захоче це підтримувати і як це лобіювати», - зазначила вона.
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02.06.2020 16:13 Відповісти
а почему фейковый? это так пысюнограй решил шо бегунок ермака фейковый, а наличку тогда кому собирать?
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02.06.2020 16:22 Відповісти
Я згоден тут з розумними добродіями - А чому фейковий ? Чи ба , вже провели слідчі дії? А чи не заведе слідство прямо в контору на Банковій до брата одного дерслужбовця найвищого рангу, коли ретельно розслідувати це діло?.
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02.06.2020 16:27 Відповісти
Новость, блин! Если это была спецоперация - это одно дело, если взятка - другое!
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02.06.2020 16:27 Відповісти
Это просто какой-то "Ревизор" Гоголя.. Классика.. А вот интересно, если бы нефейковый - ему бы ничего не грозило?
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02.06.2020 23:41 Відповісти
 
 