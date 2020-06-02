Фейковий "уповноважений" Єрмака і Венедіктової піде під суд за вимагання $100 тис. ФОТОрепортаж

До суду направлено обвинувальний висновок щодо представника громадської організації, який представляючись уповноваженою особою від глави ОП, Генпрокурора, секретаря РНБО і нового керівництва ДБР, намагався шахрайським методами заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Слідством встановлено, що представник громадської організації, представляючись уповноваженим від голови Офісу Президента України, Генерального прокурора, секретаря РНБО та нового керівництва Державного бюро розслідувань, намагався заволодіти коштами колишнього директора держпідприємства. Таким чином псевдорадник вимагав та одержав від громадянина 100 000 доларів США за вирішення питання непритягнення до кримінальної відповідальності за результатами перевірки підприємства Держаудитслужбою.









Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

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