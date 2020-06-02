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Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта. ФОТО

Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних вищих навчальних закладів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Учасники заходу зазначили, що не зустрічалися з главою держави в такому форматі із 2005 року, і висловили задоволення зацікавленістю питаннями вищої освіти.

На зустрічі обговорили питання оптимізації вищих навчальних закладів, розширення їхньої фінансової автономії, рівень зарплат викладачів та умови, в яких навчаються студенти.

Глава держави наголосив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.

"Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод у країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою", – підкреслив Зеленський.

Зеленський нагадав, що в Україні навчається понад мільйон студентів. Велика частина з них не хоче залишатися на батьківщині. А з тих, хто залишається, багато хто не працює за здобутою спеціальністю.

"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?" – звернувся президент до учасників зустрічі.

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Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта 01
Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта 02

Автор: 

виш (546) Зеленський Володимир (23815) освіта (1300) вища освіта (208)


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Топ коментарі
+60
зюзя, кадровий голод тільки в тебе, бо ніхто не хоче працювати з дебілом
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02.06.2020 17:50
+36
В Украине не кадровый голод, в Украине - власть зелёных идиотов и почти полное отсутствие хорошей работы.
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02.06.2020 17:51
+33
Погоджуюся з Вами. Кадровий голод не в країні, а в команді Зе. Ніхто не хоче до нього йти. Навіщо ганьбитися - репутація дорожча.
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02.06.2020 18:04
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зеленский лучше бы рассказал про эл.энергию для населения по 15 коп. ,
поржали бы, а, то скучно без охметовских басен
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02.06.2020 20:01 Відповісти
а ахметов бы ему селёдки дал
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02.06.2020 20:02 Відповісти
нужно было в цирковое училище ехать
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02.06.2020 20:44 Відповісти
Если ректоры не помогут "президенту" с кадроами, можно по ним тоже решить кадровый вопрос... Блин, не дай Бог он это прочитает, кырдык ректорам...
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02.06.2020 21:03 Відповісти
Кадрового голода нет, есть отсутсвие нормальных зарплат. Свои претензии Зеля должен выдвигать к правительству и самому себе - почему в стране нет достойной оплаты труда. Так что Зеля ты сам обосрался, и теперь ищешь на кого переложить ответственность.
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02.06.2020 21:13 Відповісти
Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта - Цензор.НЕТ 7283
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02.06.2020 22:04 Відповісти
Для всіх розумників , кадровий голод буде в любій країні , де міняється система.
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02.06.2020 23:36 Відповісти
Коли державні посади дарують друзям та знайомим без конкурсу й конкуренції, то настає кадровий голод.
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03.06.2020 00:25 Відповісти
Где он увидел кадровый голод? То что они не могут найти министров - это не кадровый голод, это репутация такая что умный человек не хочет связываться с этой зеленой властью.
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03.06.2020 01:07 Відповісти
А хіба у Кварталу закінчилися родичі? То, нехай призначають сусідів.
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03.06.2020 09:39 Відповісти
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