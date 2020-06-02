Зеленський на зустрічі з керівниками вишів: В Україні кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта. ФОТО

Президент Володимир Зеленський зустрівся з керівниками провідних вищих навчальних закладів України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Учасники заходу зазначили, що не зустрічалися з главою держави в такому форматі із 2005 року, і висловили задоволення зацікавленістю питаннями вищої освіти.

На зустрічі обговорили питання оптимізації вищих навчальних закладів, розширення їхньої фінансової автономії, рівень зарплат викладачів та умови, в яких навчаються студенти.

Глава держави наголосив, що в Україні існує кадровий голод, і цю проблему має вирішувати вища освіта.

"Якщо ми нічого не будемо вирішувати саме з вами, то кадровий голод у країні так і залишиться. Цю проблему держава має вирішувати спільно з вищою освітою", – підкреслив Зеленський.

Зеленський нагадав, що в Україні навчається понад мільйон студентів. Велика частина з них не хоче залишатися на батьківщині. А з тих, хто залишається, багато хто не працює за здобутою спеціальністю.

"Навіщо ви витрачали свій досвід, навіщо держава витрачала свої гроші, якщо ми потім не можемо залучити цих дійсно талановитих студентів?" – звернувся президент до учасників зустрічі.

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