Три жінки на Хрещатику намагалися пограбувати бізнес-експерта Еріка Наймана, а вагітна жінка не змогла відбитися: "Кого ще мають пограбувати, щоб їх посадили?" - активіст Бондар. ФОТО
Три жінки намагалися пограбувати на столичному Хрещатику бізнес-експерта Еріка Наймана.
Про це розповів у Facebook активіст Сергій Бондар, передає Цензор.НЕТ.
"Ну а тепер серйозно. На цьому фото ц*г*ни грабують бізнес-експерта Еріка Наймана. Хрещатик. Центр міста. Серед дня. Ерік підтвердив. Але каже, що тільки встигли залізти в сумку і він помітив. Після Еріка ці ж грабіжниці пограбували вагітну жінку. Вона не змогла відбитися, як це зробив Ерік. Що далі? Кого мають пограбувати ще на Хрещатику, щоб ХОЧ ОДНУ тварюку посадили?", - написав він.
Топ коментарі
+108 шурец
показати весь коментар02.06.2020 17:58
+74 Андрей Лавриненко #413115
показати весь коментар02.06.2020 17:58
+51 Зэлэный_Змий
показати весь коментар02.06.2020 17:58
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Кто должен быть посажен, тот должен сидеть. И если не хочет работать на воле и воровать - заставить работать за колючей проволокой. Работать долго и плодотворно.
Я не знаю, как это сделали, но я нигде не видел в Польше толп нэнэшных попрошаек и ворья.
сейчас - беспреЗЕленьщина
Полиция их крышует.
А недавно собрались еще и тюрьмы закрывать. Будет "обоснованная" причина преступников не садить - тюрем не хватает.
Насамперед, європейські цінності - то гуманізм. І той, хто виступає проти них - виступає проти гуманізму. А на мою думку саме гуманізм є становим каменем нашої цивілізації, бо ми є люди, а не тварини.
Люди різні, але формулювати ставлення до якоїсь нації через дії окремих її представників - то справжній фашизм. Не можна використовувати практику простих і емоційних рішень, як-от звинувачувати всіх ромів, чи, приміром, євреїв. Немає поганих націй, є погані люди.
Бери що хочеш, роби що хочеш - ЛІБЕРАСТИКА повна
Но ведь у нас же "самый лучший министр МВД"?!!
жо
задний карман. А может, начиная ещё с Борисполя.
А.С. Пушкин
Задержать эту банду - это как 2х2, но 300-400 тысяч долларов в месяц взятки мусорам - это ощутимый кусок для коррупционных мусоров. Жаль, что со времен майдана никто эту связку цыган-карманников и мусоров так и не разбил.
Нож по рукоятку в мышцах - отличный стимул не вмешиваться в связку грабители+менты, особенно если Вы диванный умник.
Вы понимаете, что организованная преступность с доходом более 500 тыс. долларов в месяц вам проткнет пузик ножиком, если помешаете?
Никто не станет пырять. Я на вокзале женщину у цыганвы отбил, никто меня не пырнул. Им скандалы особо не нужны, так поорут и все.
Большего беспредела в Украине мало кто творит! - жечь их живьем тварей, прилюдно!!
Кроме болезней, горя, наркоты и преступности - от них никогда толку не было и не будет!!!
А мусорню поганую, которая на их бабле ворованном сидит - в расход, без внесения залога!)
"Фы всё врётииииии! Хнык! Хнык!"
При Порохе писали, что он убил своего брата - а кто же не давал писать правду, что вы несете?
https://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/22.10.2018/na_vokzale_tsygane_tolpoy_grabyat_passazhirov_video/ https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/378292
Это еще со времен СССР непрерывно. А может еще и раньше.
Директор международной правозащитной организации Amnesty International на Украине Оксана Покальчук прямо заявила, что «высказывания господина Марцинкива имеют признаки языка вражды и могут привести к разжиганию ненависти в отношении отдельных групп населения». Выразило обеспокоенность ситуацией в регионе и посольство США на Украине. «Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека" - заявили американцы. После этого полиция возбудила дело на мэра Ивано-Франковска по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Марцинкив сразу же решил извиниться, сообщив, что из города решили вывезти не всех цыган, а только тех, кто нарушал правила карантина, проживая в сквере. И им для этого даже выделили транспорт.
Теперь уже и сами цыгане требуют привлечь градоначальника к ответу.