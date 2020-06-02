УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11593 відвідувача онлайн
Новини Фото
47 169 275

Три жінки на Хрещатику намагалися пограбувати бізнес-експерта Еріка Наймана, а вагітна жінка не змогла відбитися: "Кого ще мають пограбувати, щоб їх посадили?" - активіст Бондар. ФОТО

Три жінки намагалися пограбувати на столичному Хрещатику бізнес-експерта Еріка Наймана.

Про це розповів у Facebook активіст Сергій Бондар, передає Цензор.НЕТ.

"Ну а тепер серйозно. На цьому фото ц*г*ни грабують бізнес-експерта Еріка Наймана. Хрещатик. Центр міста. Серед дня. Ерік підтвердив. Але каже, що тільки встигли залізти в сумку і він помітив. Після Еріка ці ж грабіжниці пограбували вагітну жінку. Вона не змогла відбитися, як це зробив Ерік. Що далі? Кого мають пограбувати ще на Хрещатику, щоб ХОЧ ОДНУ тварюку посадили?", - написав він.

Три жінки на Хрещатику намагалися пограбувати бізнес-експерта Еріка Наймана, а вагітна жінка не змогла відбитися: Кого ще мають пограбувати, щоб їх посадили? - активіст Бондар 01

Читайте також: Оперативники затримали в Києві росіянина, який грабував аптеки та кредитні установи, розпорошуючи сльозогінний газ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

пограбування (576) цигани (92) роми (25)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+108
менты их и крышуют
показати весь коментар
02.06.2020 17:58
+74
Вот тут бы и пригодились изнасиловики из Кагарлыка.
показати весь коментар
02.06.2020 17:58
+51
Поправьте меня если что, но это кража а не грабёж. . Но "грабёж" звучит колоритней.
И вообще. Где ваша толерантность? Это не цыгане обворовали, это представители ромской национальности сделали ай-на-нэ!
показати весь коментар
02.06.2020 17:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
волшебное заклинание "джан да кар" надо говорить ромам и тогда они отстанут
показати весь коментар
02.06.2020 20:52 Відповісти
А ты "в теме") Ну тогда можно еще и "хас му кар" цыганке сказать
показати весь коментар
02.06.2020 21:43 Відповісти
Три жінки на Хрещатику намагалися пограбувати бізнес-експерта Еріка Наймана, а вагітна жінка не змогла відбитися: "Кого ще мають пограбувати, щоб їх посадили?" - активіст Бондар - Цензор.НЕТ 9720
показати весь коментар
03.06.2020 23:23 Відповісти
какой ты чувствительный мальчик
показати весь коментар
04.06.2020 16:38 Відповісти
цэ не я. хотя поддерживаю
показати весь коментар
04.06.2020 16:49 Відповісти
фейсбучный носорог запретил полицаям циганву шерстить
показати весь коментар
02.06.2020 20:56 Відповісти
знову "холокост" розводите ?
показати весь коментар
02.06.2020 20:57 Відповісти
Искренне желаю того же каждому леваку.
показати весь коментар
02.06.2020 20:59 Відповісти
Задокументировать работу цыган (фото, видеосьемка момента кражи) с их задержанием, с установкой потерпевшего ( остановить которого не представляет труда, если работает несколько розыскников + патрульные)... И реально зачистить улицу (а значит распугать остальных)... Но видимо это никому не нужно...
показати весь коментар
02.06.2020 21:00 Відповісти
это расизм
показати весь коментар
02.06.2020 21:05 Відповісти
показати весь коментар
03.06.2020 16:58 Відповісти
Нужно или не нужно-это всё лирика!Просто ни у кого в МИРЕ, НЕТ ни терпения,ни сильной психи,ни юридических возможностей посадить эту очень дружную этническую банду!!! Во первых они имеют по несколько паспортов( на разные фио и в том числе венг.румын и молдавии) и в связи с этим их как конкретную особу-индетфицировать нельзя!")постоянного места жительства нет-где их искать !3)Нападают все скопом...вот коп например задержал цыганку...тут же ей на помощь вылетают цыганки куча их детей и они начинают рвать на копе одежду и волосы,колоть шилом,бить по ногам палкой и кусаться!И что коп их будет в их, в ответ бить или стрелять?!
показати весь коментар
03.06.2020 12:41 Відповісти
У копа есть газовый баллон, есть дубинка. И есть пистолет. И камера нагрудная. И в случаях, если его бьют и кусают, и шилом колят - он должен применить все эти средства. И пусть потом защитники выходят на демонстрации протеста и поют ой нэнэ.
Кто должен быть посажен, тот должен сидеть. И если не хочет работать на воле и воровать - заставить работать за колючей проволокой. Работать долго и плодотворно.
Я не знаю, как это сделали, но я нигде не видел в Польше толп нэнэшных попрошаек и ворья.
показати весь коментар
03.06.2020 16:49 Відповісти
Они видимо почувствовали что у "бизнес-эксперта" Эрика Наймана росийский паспорт и гражданство
показати весь коментар
02.06.2020 21:08 Відповісти
Хотели европейских ценностей - получите. Теперь даже вонючее ворье нельзя называть по их нац. принадлежности. Скоро европейские "друзья" и беженцев заставят принимать. За это нашей власти дадут денег на разворовывание в долг, который потом будут выплачивать простые Украинцы, попутно оплачивая содержание цыганвы и подобных тожеУкраинцев.
показати весь коментар
02.06.2020 21:24 Відповісти
гекноцвали, ЕВРОПЕЙСКИЕ ЦЕННОСТИ закончились год назад !

сейчас - беспреЗЕленьщина
показати весь коментар
02.06.2020 21:35 Відповісти
А год и два и раньше эти же нЕлюди тоже обкрадывали на Крещатике на других улицах, в переходах. Прохожие их сдавали в полицию, а на следующий день они снова на тех же местах.
Полиция их крышует.
А недавно собрались еще и тюрьмы закрывать. Будет "обоснованная" причина преступников не садить - тюрем не хватает.
показати весь коментар
03.06.2020 09:56 Відповісти
Млять а 10 дел назад при яныке такого не было что ли? Было такое всегда и европейские ценности ни причем.
показати весь коментар
03.06.2020 12:06 Відповісти
А тебе какие ценности ближе?
показати весь коментар
02.06.2020 21:46 Відповісти
То кацап. І цінності, відповідно, кацапські.
показати весь коментар
03.06.2020 00:03 Відповісти
Я в цьому не сумніваюся. Просто хотілося побачити пряму відповідь - які ж цінності буде звеличувати цей користувач, якщо йому європейські цінності не підходять.
Насамперед, європейські цінності - то гуманізм. І той, хто виступає проти них - виступає проти гуманізму. А на мою думку саме гуманізм є становим каменем нашої цивілізації, бо ми є люди, а не тварини.
Люди різні, але формулювати ставлення до якоїсь нації через дії окремих її представників - то справжній фашизм. Не можна використовувати практику простих і емоційних рішень, як-от звинувачувати всіх ромів, чи, приміром, євреїв. Немає поганих націй, є погані люди.
показати весь коментар
03.06.2020 09:39 Відповісти
Не равняй ромов и евреев!!!Я знаю (за 60 лет)много евреев которые работали(ют) на благо Украины и которые сражались(ются) за Украину!Но не знал и не знаю НИ ОДНОГО рома,который хоть где то работал на благо страны или хотя бы служил в рядах ВСУ!!!
показати весь коментар
03.06.2020 12:52 Відповісти
Кацапчику, тобі в армії яку літеру вистригали на довбешці? І хто? Даги, чечени, інгуші?
показати весь коментар
02.06.2020 22:41 Відповісти
Авакову ніколи займатися такими дрібницями - він штурмує бібліотеки та продає посади по областях, доки на посаді!
показати весь коментар
02.06.2020 21:29 Відповісти
Квакваков теперь передовой вирусолог, каждый вечер с микроскопом принимает решение о продлении дурантина.
показати весь коментар
03.06.2020 12:09 Відповісти
Так петра партия отказалась седня подписываться за отставку авакова
показати весь коментар
02.06.2020 21:42 Відповісти
наловити їх і на обмін сепарам
показати весь коментар
02.06.2020 22:28 Відповісти
ай нене не не
показати весь коментар
02.06.2020 22:39 Відповісти
Це символ Зе влади.

Бери що хочеш, роби що хочеш - ЛІБЕРАСТИКА повна
показати весь коментар
02.06.2020 23:19 Відповісти
Постой-постойте...
Но ведь у нас же "самый лучший министр МВД"?!!
показати весь коментар
02.06.2020 23:53 Відповісти
Эрик Найман теперь при выходе на Крещатик будет рефлекторно держаться за жо
задний карман. А может, начиная ещё с Борисполя.
показати весь коментар
03.06.2020 00:04 Відповісти
"Три девицы под окном (Кличка) "пряли пряжу" вечерком ...."
А.С. Пушкин
показати весь коментар
03.06.2020 00:06 Відповісти
у меня лично там цыгане украли 1200 долларов, они исторически работают на Крещатике в районе подземного перехода как идти к метро "Театральная". Мусорам они платят 40% от суммы награбленного.
Задержать эту банду - это как 2х2, но 300-400 тысяч долларов в месяц взятки мусорам - это ощутимый кусок для коррупционных мусоров. Жаль, что со времен майдана никто эту связку цыган-карманников и мусоров так и не разбил.
показати весь коментар
03.06.2020 00:39 Відповісти
внучки паниковского
показати весь коментар
03.06.2020 05:32 Відповісти
А фотограф наблюдал как грабят беременную женщину и как она "не смогла отбиться"?
показати весь коментар
03.06.2020 01:02 Відповісти
они ножом в ляжку пырнут, если попробуешь вмешаться.
Нож по рукоятку в мышцах - отличный стимул не вмешиваться в связку грабители+менты, особенно если Вы диванный умник.
показати весь коментар
03.06.2020 01:05 Відповісти
шота я ни разу не слышал чтобы на Крещатике цыганва кого-то ножом пыряла. Диванные фантазии?
показати весь коментар
03.06.2020 01:08 Відповісти
https://censor.net/user/470774, а Вы давно кишки свои с асфальта собирали, после того, как ножом вам пузик проткнули?

Вы понимаете, что организованная преступность с доходом более 500 тыс. долларов в месяц вам проткнет пузик ножиком, если помешаете?
показати весь коментар
03.06.2020 01:09 Відповісти
Диванные сказки. Отбить беременную - это они потеряют ну там максимум 200 долларов. А если пырнут кого-то ножом и будет шум - придется на недельку свернуть "бизнес" и потеряют гораздо больше.
Никто не станет пырять. Я на вокзале женщину у цыганвы отбил, никто меня не пырнул. Им скандалы особо не нужны, так поорут и все.
показати весь коментар
03.06.2020 01:13 Відповісти
https://censor.net/user/470774, твой волнительный опыт по перепалке с БОМЖихой на вокзале не означает, что банды грабителей на Крещатике вдруг перестали резать ножами тех, кто им мешает. Подтверждаю, меня друга так порезали, и сейчас он хромает. И куда ты, Иван, попадешь с ножемым ранением? с заявлением к тем самым мусорам Шевченковского РУ (НП), которые и крышуют? И чтоб тебя не обвинили в нападении на честного цигана (якобы это ты на него и напал, так и будет в материалах проверки), тихенько ты сольешься и будешь молчать. РЕЖУТ эти цигане гостей Киева как попросят, режут давно и успешно. Н НИКТО никогда не вступается за ограбленных, потому и резать не приходится "заступников". На Крещатике еще с 1970-х работают эти цыганские грабители и "крыша"-мусора их защищают надежно.
показати весь коментар
03.06.2020 01:27 Відповісти
друга именно цыганва порезала? Та которая лазит по сумочкам?
показати весь коментар
03.06.2020 02:08 Відповісти
https://censor.net/user/470774, так вы не слышали, потому что ни дня в своей жизни не были в дежурке РУВД Киева. Режут часто и много карманники, ворует лишь часть, есть очень жесткие ребята, что прикрывают. Режут, даже если диванный ******** типа Вас не в курсе.
показати весь коментар
03.06.2020 01:12 Відповісти
Падаль цыганская!
Большего беспредела в Украине мало кто творит! - жечь их живьем тварей, прилюдно!!
Кроме болезней, горя, наркоты и преступности - от них никогда толку не было и не будет!!!
А мусорню поганую, которая на их бабле ворованном сидит - в расход, без внесения залога!)
показати весь коментар
03.06.2020 01:19 Відповісти
Вся бидлота повилазила при Зе. Складається враження, що Україна котиться в якусь прірву.
показати весь коментар
03.06.2020 01:29 Відповісти
Так воно і є-ви ще цього не зрозуміли?
показати весь коментар
03.06.2020 10:55 Відповісти
Не бреши! Ты, видимо, не была на Киевском вокзале при Потрошенке!
показати весь коментар
03.06.2020 14:13 Відповісти
Я - не зе. Але циганву ніхто ніколи не струнив.
показати весь коментар
03.06.2020 17:01 Відповісти
Вибрали представника нацменшин? Ну от і потерпайте від нацменшин. А Ви що думали що якось інакше буде?
показати весь коментар
03.06.2020 02:15 Відповісти
Невольно вспоминаится Алоизович!
показати весь коментар
03.06.2020 06:02 Відповісти
Похоже по комментам в адрес Ивана Скрони пишет именно циганва, которая кошмарит обывателч поножовщиной, дабы не было защитников.
показати весь коментар
03.06.2020 06:05 Відповісти
Петя Чёрный видел это фото? Как он там заливал:" Цыгане- изюминка нации"? Вот когда их начинают нахлабучивать- они верещат о геноциде ромского населения...А что вы, ущербные , сделали, чтобы этого геноцида не было?????
показати весь коментар
03.06.2020 07:00 Відповісти
Очень хотелось бы услышать реакцию Пети Чёрного по этому поводу...А то я вижу они ( известные ромы) начинают пыхтеть только когда их соплеменников начинают щемить за ихнее поведение...
показати весь коментар
03.06.2020 07:05 Відповісти
Почему при Порошенко того ужаса и беззакония не было, ась, зебилы?!
"Фы всё врётииииии! Хнык! Хнык!"
показати весь коментар
03.06.2020 08:46 Відповісти
Якщо про це не писали то, незначить що цього не було. Ти ще розкажи що, при Порошенку злодії "армію, мову, віру" захищали.
показати весь коментар
03.06.2020 09:44 Відповісти
А кто же им запрещал писать? Порошенко запугал?
При Порохе писали, что он убил своего брата - а кто же не давал писать правду, что вы несете?
показати весь коментар
03.06.2020 11:05 Відповісти
Откуда вы взяли что не было? Это все 2018 год https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/19.11.2018/na_otradnom_tsyganki_ograbili_devushku/
https://kiev.sq.com.ua/rus/news/novosti/22.10.2018/na_vokzale_tsygane_tolpoy_grabyat_passazhirov_video/ https://kiev.vgorode.ua/news/sobytyia/378292
Это еще со времен СССР непрерывно. А может еще и раньше.
показати весь коментар
03.06.2020 10:19 Відповісти
так явно и нагло на уровне государства? не гоните.
показати весь коментар
03.06.2020 11:06 Відповісти
ДА ПРОСТО РАЗРЕШИТЕ УБИВАТЬ ВОРОВ !)
показати весь коментар
03.06.2020 08:46 Відповісти
Це, Антіфа проводить акцію "I can't breathe"
показати весь коментар
03.06.2020 09:42 Відповісти
Ну ось є стимул озброїтись газовим пістолетом,або гумосрілом,пневмат 4,5 теж підійде.
показати весь коментар
03.06.2020 10:05 Відповісти
Помню как на Олимпийском работали опера по карманникам ещё советской закалки - высший класс, нынешние, не все конечно, это барыги
показати весь коментар
03.06.2020 10:42 Відповісти
Зато в масках!
показати весь коментар
03.06.2020 11:28 Відповісти
у меня так на Бали 15 лет назад мартышки мобилу чуть не выцепили...чувствуются схожие наработки...эх, куда мы катимся...
показати весь коментар
03.06.2020 12:31 Відповісти
поздно пить боржоми, когда печень отказала! Народ Украины уже решил - в отставку Авакяна!!!
показати весь коментар
03.06.2020 14:27 Відповісти
Кто, хочет поспорить, что, немцы во время войны правильно решали цыганский вопрос.Цыгане это нарыв на теле общества, и решать его нужно хирургическим путём.Может есть кто то у кого цыгане вызывают умиление?????????????????????????????????
показати весь коментар
03.06.2020 15:21 Відповісти
Николай Сличенко, Будапештский цыганский симфонический оркестр "100 скрипачей" -"100 Tagu ciganj zenekor". Цыгын, цыгану рознь, как и в любой национальности.
показати весь коментар
03.06.2020 17:28 Відповісти
Никого не надо грабить. Просто надо указать Авакову на дверь!
показати весь коментар
03.06.2020 17:24 Відповісти
Представители цыган Закарпатской области подали в суд на мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива за его призывы «запаковать» и вывезти всех ромов из области.
Директор международной правозащитной организации Amnesty International на Украине Оксана Покальчук прямо заявила, что «высказывания господина Марцинкива имеют признаки языка вражды и могут привести к разжиганию ненависти в отношении отдельных групп населения». Выразило обеспокоенность ситуацией в регионе и посольство США на Украине. «Мы призываем украинских чиновников выступить против нетерпимости и обеспечить защиту прав человека" - заявили американцы. После этого полиция возбудила дело на мэра Ивано-Франковска по статье «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Марцинкив сразу же решил извиниться, сообщив, что из города решили вывезти не всех цыган, а только тех, кто нарушал правила карантина, проживая в сквере. И им для этого даже выделили транспорт.
Теперь уже и сами цыгане требуют привлечь градоначальника к ответу.
показати весь коментар
03.06.2020 17:50 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 