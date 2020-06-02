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Сімейну пару наркокур'єрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України затримали наркокур`єрів з Рівненщини під час спроби контрабанди прекурсорів із Євросоюзу. Вилучено партію псевдоефедрину на понад 3 мільйони гривень. За версією слідства, наркотрафік організувала подружня пара, яка займається ввезенням та продажом в Україні вживаних автомобілів з Європи.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.

У повідомленні зазначається: "На замовлення представників місцевого криміналітету подружжя переправляло до нашої країни гуртові партії псевдоефедриновмісних пігулок "Cirrus", які використовуються для синтезу метамфетаміну.

"Товар" зловмисники отримували у іноземних постачальників та, приховуючи в технологічних порожнинах авто, перевозили через державний кордон.

Затримали подружжя контрабандистів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на митному посту "Ягодин" Волинської митниці під час чергової спроби ввезення прекурсорів. У паливному баку імпортованого ними автомобіля правоохоронці виявили понад 170 тисяч наркомістких пігулок загальною вагою 21 кілограм.

Дивіться також: Групу раніше судимих наркодилерів затримали в Миколаєві, вилучено "товару" на понад 50 тис. грн, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, слідчі УСБУ в Рівненській області повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Заходи із викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області".

Сімейну пару наркокурєрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ 01
Сімейну пару наркокурєрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ 02
Сімейну пару наркокурєрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ 03
Сімейну пару наркокурєрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ 04
Сімейну пару наркокурєрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ 05

Автор: 

контрабанда (1823) наркотики (1447) СБУ (12812)


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такое впечатление, что дурью не занимается только ленивый
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02.06.2020 18:56 Відповісти
Сімейну пару наркокур'єрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ - Цензор.НЕТ 2781
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02.06.2020 19:06 Відповісти
Ватка тримає на руках дівчинку, а та, в свою чергу, тримає ватку.
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02.06.2020 19:26 Відповісти
між них двох мала може загадувать бажання?
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02.06.2020 19:56 Відповісти
Семейный подряд ))))) типа менты сделали доброе дело.дошло бы всё до бубочки.... еще б налог на воздух был и на табуретки
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02.06.2020 18:58 Відповісти
пейс@да семейной паре,хоть не стрельба...и с сирийцами тоже,день удался...слава авакову...
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02.06.2020 19:00 Відповісти
перевозившая прокуроров на 3млн...
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02.06.2020 19:19 Відповісти
 
 