Сімейну пару наркокур'єрів, що перевозила прекурсорів на 3 млн грн, затримано на Волині, - СБУ. ФОТО
Співробітники Служби безпеки України затримали наркокур`єрів з Рівненщини під час спроби контрабанди прекурсорів із Євросоюзу. Вилучено партію псевдоефедрину на понад 3 мільйони гривень. За версією слідства, наркотрафік організувала подружня пара, яка займається ввезенням та продажом в Україні вживаних автомобілів з Європи.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБУ.
У повідомленні зазначається: "На замовлення представників місцевого криміналітету подружжя переправляло до нашої країни гуртові партії псевдоефедриновмісних пігулок "Cirrus", які використовуються для синтезу метамфетаміну.
"Товар" зловмисники отримували у іноземних постачальників та, приховуючи в технологічних порожнинах авто, перевозили через державний кордон.
Затримали подружжя контрабандистів відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на митному посту "Ягодин" Волинської митниці під час чергової спроби ввезення прекурсорів. У паливному баку імпортованого ними автомобіля правоохоронці виявили понад 170 тисяч наркомістких пігулок загальною вагою 21 кілограм.
У межах кримінального провадження, відкритого за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів) Кримінального кодексу України, слідчі УСБУ в Рівненській області повідомили затриманим про підозру. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Заходи із викриття зловмисників проводились під процесуальним керівництвом прокуратури Рівненської області".
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