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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил "Петрівське", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 червня, російські окупанти цілеспрямовано здійснили збройні провокації та обстріляли позиції Об'єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил Петрівське, - пресцентр ОС 01

Зокрема, агресор вів вогонь із північної частини села Новоласпа, звідки випустив 13 мін 82-го калібру. Водночас, розмістивши поруч із будинками мирних жителів Староласпа 152 мм артилерійські системи, ворог зробив три постріли в бік захисників Старогнатівки.

Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил Петрівське, - пресцентр ОС 02
Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил Петрівське, - пресцентр ОС 03

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з мінометів позиції ЗСУ під Павлополем, втрат немає, - Міноборони

Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил Петрівське, - пресцентр ОС 04

Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей та жінок, укотре продемонстрували своє справжнє окупаційне обличчя. Наголошуємо, що Об'єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не вестимуть вогонь по домівках мирних жителів і цивільній інфраструктурі. Така поведінка властива виключно окупаційним військам", - сказано в повідомленні.

Крім цього, російські найманці розмістили міномети калібру 82 мм на межі ділянки розведення №3 "Петрівське" та обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Богданівки.

Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил Петрівське, - пресцентр ОС 05

Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил Петрівське, - пресцентр ОС 06

Читайте також: Ворог від початку доби 2 червня 7 разів порушив перемир'я, одного воїна поранено, - штаб ООС

Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил Петрівське, - пресцентр ОС 07

"Окупанти, вочевидь, мали на меті змусити наших захисників відкривати вогонь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців в порушенні існуючих домовленостей. Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України", - підкреслили в пресцентрі ОС.

Об'єднані сили на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.

Також читайте: Снайпер окупантів поранив українського бійця під Мар'їнкою

Автор: 

обстріл (28449) Донбас (22356) операція Об’єднаних сил (6725) розведення сил (141)


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Топ коментарі
+8
В сотый раз спрашиваю "Что дало разведение войс им. Зеленского"? Вразумительных и невразумительных ответов нет. А ОБСЕ сообщает
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2370
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02.06.2020 21:57
+7
Оце тобі й ;розведення; від Вовіка....
Таки розвів.
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02.06.2020 22:17
+4
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1713
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02.06.2020 22:22
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зря не отвечали
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02.06.2020 21:54 Відповісти
куда по жиолй застройке и напмню что теперь приказ идёт из Киева от Хомы
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02.06.2020 21:56 Відповісти
Пару раз накрыли бы жилые кварталы, так местные драными тряпками в следующий раз гнали бы защитничков. А так и будут продолжать в том же духе...
Хотя, конечно, нарушение законов и обычаев войны.... Но без реального сопротивления эти козлы так и будут продолжать прятаться за мирным населением...
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02.06.2020 22:47 Відповісти
******** нема спокою.
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02.06.2020 21:56 Відповісти
В сотый раз спрашиваю "Что дало разведение войс им. Зеленского"? Вразумительных и невразумительных ответов нет. А ОБСЕ сообщает
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 2370
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02.06.2020 21:57 Відповісти
Как учил товарищ Сталин в 1941 году, самое главное- не поддаваться на провокации, и тогда все будет ОК, мир,дружба,жвачка .
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02.06.2020 22:01 Відповісти
https://twitter.com/GirkinGirkin
https://twitter.com/GirkinGirkin

IgorGirkin

@GirkinGirkin

·https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1267871857455349767 1 ч

10 Гірсько- Штурмова Бригада злой(-ая). 1 мин. · Проросійські найманці всупереч домовленостям та здоровому глузду відкрили вогонь по захисниках Павлополя із забороненого озброєння. Станом на зараз вже 17 мін калібру 82 мм, АГС-и. Відмічено пуски 6 некерованих авіаційних ракет
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02.06.2020 22:06 Відповісти
https://twitter.com/GirkinGirkin
https://twitter.com/GirkinGirkin

IgorGirkin

@GirkinGirkin

·https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1267879704926793728 1 ч

10 Гірсько- Штурмова Бригада На фото-залишок, ймовірно, НАР С-8, які були застосовані сьогодні по захисниках Павлополя

Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1426
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02.06.2020 22:08 Відповісти
Оце тобі й ;розведення; від Вовіка....
Таки розвів.
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02.06.2020 22:17 Відповісти
Значит надо отвести ещё дальше назад войска из-под обстрела, ну минимум до админграниц Донецкой и Луганской областей, а уже позже сойтись примерно посредине (Днепра).
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02.06.2020 22:17 Відповісти
Неоднократно предлагал нашим военным, чтобы любым способом: радио, телевидение, дронами разбрасывать лисовки, оповещать, что если террористы будут вести обстрелы от жилых кварталов, то моментально будут получать ответку, раз жильцы позволяют уголовникам использовать свои жилые дома, то они считаются соучастниками террористов, со всеми вытекающими последствиями.
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02.06.2020 22:20 Відповісти
Наемники РФ вели артиллерийский и минометный обстрел из жилых кварталов и границы участка разведения сил "Петровское", - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1713
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02.06.2020 22:22 Відповісти
Значит надо возвращать позиции и никаких больше разведений. Че за хрень вообще?
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02.06.2020 22:44 Відповісти
Хотя изначально отводить не нужно было, что и так все понимали. Вообще не понимаю о чем переговоры могут быть...
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02.06.2020 22:45 Відповісти
02.06.20 14:19 https://censor.net/news/3199499/ukraina_gotova_k_kompromissam_po_donbassu_no_ne_budet_peresekat_krasnye_linii_kuleba.

Хтось знає, які у пліснявих "червоні лінії"
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02.06.2020 22:52 Відповісти
Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил "Петрівське", - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5364
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02.06.2020 23:10 Відповісти
Объединенные силы на провокации не поддались, огонь в ответ не открывали.Круто!
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02.06.2020 23:17 Відповісти
был отвод, а не развод, зелошара в тонусе
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03.06.2020 00:27 Відповісти
 
 