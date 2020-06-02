Найманці РФ вели артилерійський і мінометний обстріл із житлових кварталів і межі ділянки розведення сил "Петрівське", - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 2 червня, російські окупанти цілеспрямовано здійснили збройні провокації та обстріляли позиції Об'єднаних сил із житлових кварталів населених пунктів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Зокрема, агресор вів вогонь із північної частини села Новоласпа, звідки випустив 13 мін 82-го калібру. Водночас, розмістивши поруч із будинками мирних жителів Староласпа 152 мм артилерійські системи, ворог зробив три постріли в бік захисників Старогнатівки.





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Таким чином, збройні формування РФ, сховавшись за спинами дітей та жінок, укотре продемонстрували своє справжнє окупаційне обличчя. Наголошуємо, що Об'єднані сили ніколи не вели, не ведуть і не вестимуть вогонь по домівках мирних жителів і цивільній інфраструктурі. Така поведінка властива виключно окупаційним військам", - сказано в повідомленні.

Крім цього, російські найманці розмістили міномети калібру 82 мм на межі ділянки розведення №3 "Петрівське" та обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Богданівки.

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"Окупанти, вочевидь, мали на меті змусити наших захисників відкривати вогонь, щоб у подальшому звинуватити українських військовослужбовців в порушенні існуючих домовленостей. Цілком очевидно, що такі підступні дії збройні формування РФ свідомо здійснюють напередодні робочої зустрічі Тристоронньої контактної групи з метою дискредитації Збройних Сил України", - підкреслили в пресцентрі ОС.

Об'єднані сили на провокації не піддалися, вогонь у відповідь не відкривали.

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