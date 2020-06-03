Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками. ФОТОрепортаж

У деяких містах Сполучених Штатів Америки поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії висловлюють солідарність із протестувальниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, у Фергюсоні (штат Міссурі) поліцейські опустилися перед активістами на коліно і простояли так дев'ять хвилин (саме стільки поліцейський Дерек Чавен утримував своє коліно на шиї Флойда). Жести солідарності також демонстрували співробітники поліції в Маямі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Флориді та Каліфорнії.



Акція солідарності поліцейських в Атланті (штат Джорджія). 31 травня 2020 року



Заступник начальника поліції Філадельфії Мелвін Сінглетон став на коліно і закликав інших поліцейських приєднатися до нього. Філадельфія, 1 червня 2020 року



Після заклику Мелвіна Сінглетона поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії стали на коліна. Філадельфія, 1 червня 2020 року



Протестувальники і поліція вперше вітають один одного. Філадельфія, 1 червня 2020 року

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Біля Білого дому поліцейські опустилися на коліно перед сотнями протестувальників. Вашингтон, 31 травня 2020 року



Начальник поліції Нью-Йорка Теренс Монахан схилив коліно перед протестувальниками. Нью-Йорк, 1 червня 2020 року



Глава поліції Оклі Ерік Крістенсен спілкується з учасниками протесту, ставши на коліно. Каліфорнія, 31 травня 2020 року



Співробітник поліції в Оклахомі. 31 травня 2020 року

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Акція солідарності в Портленді (штат Орегон). 31 травня 2020 року

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст.