Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками. ФОТОрепортаж
У деяких містах Сполучених Штатів Америки поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії висловлюють солідарність із протестувальниками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, у Фергюсоні (штат Міссурі) поліцейські опустилися перед активістами на коліно і простояли так дев'ять хвилин (саме стільки поліцейський Дерек Чавен утримував своє коліно на шиї Флойда). Жести солідарності також демонстрували співробітники поліції в Маямі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Флориді та Каліфорнії.
Акція солідарності поліцейських в Атланті (штат Джорджія). 31 травня 2020 року
Заступник начальника поліції Філадельфії Мелвін Сінглетон став на коліно і закликав інших поліцейських приєднатися до нього. Філадельфія, 1 червня 2020 року
Після заклику Мелвіна Сінглетона поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії стали на коліна. Філадельфія, 1 червня 2020 року
Протестувальники і поліція вперше вітають один одного. Філадельфія, 1 червня 2020 року
Біля Білого дому поліцейські опустилися на коліно перед сотнями протестувальників. Вашингтон, 31 травня 2020 року
Начальник поліції Нью-Йорка Теренс Монахан схилив коліно перед протестувальниками. Нью-Йорк, 1 червня 2020 року
Глава поліції Оклі Ерік Крістенсен спілкується з учасниками протесту, ставши на коліно. Каліфорнія, 31 травня 2020 року
Співробітник поліції в Оклахомі. 31 травня 2020 року
Акція солідарності в Портленді (штат Орегон). 31 травня 2020 року
Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст.
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це не "уніженіє"а спроба якось вплинути на "зменшення градусу протистояння"
В Америці.
задавнена проблема відірваності звичайних людей від "Федеральної влади"котра поки що виливається у погроми...
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company
Но компания почила на лаврах, так что ищите наследников, и им задайте все интересующие Вас вопросы.
Даже по нормам "расистов" он относится к белым.
Так что жилах Пушкина негроидной расы было от силы 6%.
В головному, ФБР підозрює що, за бунтом в основному стоїть Китай, який діє через Кубу та Венесуелу, вплив ерефії не значний але й вона там проскакує на підтанцьовці у Китаю.
Я к тому, что в Киеве погромов та территории Майдана не было.
В той же час, прості громадяни мали захищати своє майно та здоровья власними силами. На даху магазину одни з пневматикою і два з AR.
Трамп - умный мужичара, всё делает надёжно и резко
сейчас он лавирует в предвыборной борьбе: оппоненты ( фашисты Обамы) пытаются раскрутить его на расстрелы митингов
но Трамп (повторюсь) не дурак, и знает, что делает
НЕТ СЛОВ!