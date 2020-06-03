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Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками. ФОТОрепортаж

У деяких містах Сполучених Штатів Америки поліцейські і військовослужбовці Національної гвардії висловлюють солідарність із протестувальниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, у Фергюсоні (штат Міссурі) поліцейські опустилися перед активістами на коліно і простояли так дев'ять хвилин (саме стільки поліцейський Дерек Чавен утримував своє коліно на шиї Флойда). Жести солідарності також демонстрували співробітники поліції в Маямі, Вашингтоні, Нью-Йорку, Флориді та Каліфорнії.

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 01
Акція солідарності поліцейських в Атланті (штат Джорджія). 31 травня 2020 року

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 02
Заступник начальника поліції Філадельфії Мелвін Сінглетон став на коліно і закликав інших поліцейських приєднатися до нього. Філадельфія, 1 червня 2020 року

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 03
Після заклику Мелвіна Сінглетона поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії стали на коліна. Філадельфія, 1 червня 2020 року

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 04
Протестувальники і поліція вперше вітають один одного. Філадельфія, 1 червня 2020 року

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Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 05
Біля Білого дому поліцейські опустилися на коліно перед сотнями протестувальників. Вашингтон, 31 травня 2020 року

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 06
Начальник поліції Нью-Йорка Теренс Монахан схилив коліно перед протестувальниками. Нью-Йорк, 1 червня 2020 року

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 07
Глава поліції Оклі Ерік Крістенсен спілкується з учасниками протесту, ставши на коліно. Каліфорнія, 31 травня 2020 року

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 08
Співробітник поліції в Оклахомі. 31 травня 2020 року

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Поліція розігнала протестувальників біля Білого дому газом і гумовими кулями, щоб Трамп виступив з промовою і сфотографувався з Біблією. ВIДЕО

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками 09
Акція солідарності в Портленді (штат Орегон). 31 травня 2020 року

Нагадаємо, в США тривають протести у зв'язку зі смертю під час затримання в Міннесоті афроамериканця Джорджа Флойда. Іноді акції переростають у сутички з поліцією. Протести охопили кілька десятків американських міст.

Автор: 

протест (2398) США (22799)


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Топ коментарі
+41
Пока россияне пристально наблюдают за событиями в США разворачивающиеся из-за убийства копами афроамериканца.

В РФ росгвардейцы пристрелили парня подозреваемого в краже нескольки рулонов обоев. Приехали к нему домой, сломали дверь и убили.

И никто за него не выйдет
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03.06.2020 00:32
+32
Якби це були мирні протести,тоді можна би було проявляти солідарність.А так це було мародерство,побиття людей і навіть вбивства.
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03.06.2020 00:34
+30
А у нас мусора, который застрелил ребенка, и вина которого не вызывает сомнений, выпустили на свободу, а волонтеров держат в клетке полгода без доказательств вообще, и как то мы не очень повыбегали на протесты.
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03.06.2020 00:53
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https://censor.net/user/98956 Ага. Я дивився, годинами ці "протести", в Нью-Йорку. Зразу самиці бігають і заводять натовп, плюючи ядом в поліцію. За їх спинами грабують магазини. Коли поліція йде в атаку, самиці вибігать наперед, із піднятими руками і волають про мир, дружбу, жуйку. Це одна банда, яка домовляється про місце збору, в залежності від кількості поліції і кочує по місту.
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03.06.2020 10:43 Відповісти
не перебільшуйте.

це не "уніженіє"а спроба якось вплинути на "зменшення градусу протистояння"
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03.06.2020 08:30 Відповісти
Не так поліцейським треба виказувати солідарність з протестувальниками. Їм треба долучитись до пограбунку магазинів.
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03.06.2020 08:21 Відповісти
скоріше всього ці поліцейські голосували за Обаму і за Мелані
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03.06.2020 08:24 Відповісти
"прориває гнійник" .

В Америці.


задавнена проблема відірваності звичайних людей від "Федеральної влади"котра поки що виливається у погроми...
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03.06.2020 08:28 Відповісти
даа...удачно путин запустил разделение по рассовому признаку в США...мне интересно только почему ЦРУ ничего по этому поводу не делает?? Почему мы не видим ответочку с народной республикой Сибирь и Независимой Татарией?
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03.06.2020 08:30 Відповісти
Золотые слова. Пока это происходило в Украине, то они как бы соблюдали нейтралитет. Но теперь это касается непосрественно демократии США, её безопасности. Пора включать все методы защиты.
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03.06.2020 08:34 Відповісти
Потому что там нет негров и климат не способствует долгому хождению по улицам. Да и магазины больше похожи на бункеры с решетками на маленьких оконцах.
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03.06.2020 08:59 Відповісти
Негров нет, а чукчи есть. И татары , и мусульмане, и чеченцы , и узбеки.... Да кого только нет. Так что это не проблема.
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03.06.2020 09:05 Відповісти
Это все азиатская раса, у них уровень мышления другой.
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03.06.2020 09:08 Відповісти
А монголоидов сколько!
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03.06.2020 09:07 Відповісти
Это другая раса.
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03.06.2020 09:09 Відповісти
выбрали Обаму, стал расизм наоборот , но а если Трамп чуть ли не целуется с ******, то результат можно было предвидеть...
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03.06.2020 23:01 Відповісти
ОТКУДА НЕГРЫ В США !?)
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03.06.2020 09:00 Відповісти
Обратитесь с этим вопросом к частной компании: Dutch East India Company, Википедия к Вашим услугам:
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_East_India_Company

Но компания почила на лаврах, так что ищите наследников, и им задайте все интересующие Вас вопросы.
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03.06.2020 09:14 Відповісти
ОСТИНДИЙСКАЯ )))
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03.06.2020 09:26 Відповісти
от туда от куда и белые, приплыли! отличие в том что не добровольно.
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03.06.2020 12:14 Відповісти
ЕСЛИ ЧЕГО ТО МНОГО И НЕ НУЖНО - ЭТО УТИЛИЗИРУЮТ )))
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03.06.2020 09:02 Відповісти
боти, причому всіх без виключення ботоферм, в три зміни пашуть. показують з самої ганебної сторони все те що відбувається в штатах. про саму суть явища майже ніхто не говорить. а суть проста. в багатій америці порушили баланс між продуктивними силами та способом привласнення національного продукту. простіше -- просто стали плювати на потреби працівників, простих громадян, тих хто створює багату америку. ну і самими активними та організованими виявились негри. протест прийняв геть негативні форми вилившись в погроми , грабежі і навіть вбивства. за це , сподіваюсь, буде відповідати правлячий клас сша. а ось прояви коли поліція з народом, особливо страшить саме наших живодерів та їх холуїв, які звикли грабувати україну, прикриваючись беркутами та іншою наволоччю на кшалт тупорилих тітуханів. особливо цікавими в сша будуть рішення та дії після заворушень та протестів, їх освітлення в світовіих змі та особливо в наших і таких майже самих рашиських. пс а шо там жовті жилети в франції?
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03.06.2020 09:30 Відповісти
писта америке
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03.06.2020 09:41 Відповісти
Я не расист, але покажіть мені провідну країну, що збудували чорношкірі? Невже досвіду ПАР не достатньо?
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03.06.2020 09:42 Відповісти
Нигерия. 200 млн жителей.
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03.06.2020 09:54 Відповісти
я прошу показать мне хотя бы 1 Нобелевского лауреата, по науке а не по "премии мира" или подобной херне. А вот как-то нет. Да и вообще, великих черных ученых мир не знает.
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03.06.2020 10:07 Відповісти
Значит Пушкина ты не уважаешь?
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03.06.2020 10:27 Відповісти
У Пушкина было совсем немного негритянской крови, его прадед был негр т.е. максимум 12,5%.
Даже по нормам "расистов" он относится к белым.
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03.06.2020 10:29 Відповісти
Вообще-то получается 25%. Дедушка - негр. А всего 4 дедушек- бабушек. Но и европеоидом его не назовешь. Метис. И таких метисов , если я не ошибаюсь 30% населения.Если не больше.
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03.06.2020 10:36 Відповісти
Метис - помесь белого и индейца, мулат - помесь белого и негра, креол - помесь индейца и негра.
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03.06.2020 10:40 Відповісти
Прадед Пушкина, Абрам (Ибрагим) Петро́вич Ганниба́л был абиссинец из Эфиопии. Эфио́пская ра́са (также восточноафриканская раса) - малая раса с переходными чертами, имеющая признаки негроидной расы и европеоидные черты.
Так что жилах Пушкина негроидной расы было от силы 6%.
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03.06.2020 10:49 Відповісти
достатньо щоби стати вяліким кацапом.
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03.06.2020 12:36 Відповісти
Но была же. И в русской словесности обогнал чистых русских, хотя если копнуть, где они - эти чистые русские?
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03.06.2020 12:51 Відповісти
А чего ещё можно ожидать от черни?
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03.06.2020 10:31 Відповісти
Математиков тоже нет в Нобелевских лауреатов. Нельзя.
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03.06.2020 10:32 Відповісти
Трамп уже купил билет на Ростов к другу путину.
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03.06.2020 10:38 Відповісти
Більше того, деякі шерифи навіть направляли натовп в потрібному руслі.
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03.06.2020 10:41 Відповісти
Русские и украинцы принялись дружно поливать протестующих грязью. Русские понятно почему, они не любят Майданы. Но зачем этим занимаются украинцы?

Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками - Цензор.НЕТ 6912
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03.06.2020 11:00 Відповісти
Тому що, під час Майданів не постраждав жоден магазин чи ресторан в Києві, а Будинок Профсоюзів, де був штаб загорівся внаслідок атаки СБУ.
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03.06.2020 11:08 Відповісти
Потести афро-американців були досить мирними доки їм на допомогу не прийшла Антіфа.
Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками - Цензор.НЕТ 7736
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03.06.2020 11:16 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=AvxrtMb3mYM В зв'язці з Антіфа організовували та координували погроми демократичні соціалісти Америки (DSA) . Також виявлні контакти з Світовою робітничою партією, яка має тісні зв'язки з ерефією, Китаєм та Північною Кореєю. Є вагомі факти втручання кубинської комуністичної партії в погроми. Більшість затриманих погромникі були привезені з інших міст (тітушки) проти яких почали виступати навіть місцеві афро-американці. Мабуть тому що, не знаючи місцевих умов тітухани без розбору почали громити навіть афро-американські бізнеси.
В головному, ФБР підозрює що, за бунтом в основному стоїть Китай, який діє через Кубу та Венесуелу, вплив ерефії не значний але й вона там проскакує на підтанцьовці у Китаю.
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03.06.2020 11:43 Відповісти
На фото - не Киев, точно.
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03.06.2020 12:09 Відповісти
Это США. Какой Киев?
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03.06.2020 14:42 Відповісти
Сорри, я Вас не понял.
Я к тому, что в Киеве погромов та территории Майдана не было.
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03.06.2020 15:16 Відповісти
Справа в тому що, керівництво місцевої поліції (шерифи) в США є виборною посадою то, в багатьох містах де влада у демократів поліціянти не тільки стояли на колінах, а й направляли натовп в погромщиків подалі від себе.
В той же час, прості громадяни мали захищати своє майно та здоровья власними силами. На даху магазину одни з пневматикою і два з AR.
Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками - Цензор.НЕТ 8403
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03.06.2020 11:06 Відповісти
Поки демократичні поліцаї на колінах стояли, громадяни порядок від Антіфа захищали..
Поліцейські в різних містах США висловлюють солідарність із протестувальниками - Цензор.НЕТ 7474
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03.06.2020 11:10 Відповісти
ребята, ну вы же не думаете, что Трамп дурак?
Трамп - умный мужичара, всё делает надёжно и резко
сейчас он лавирует в предвыборной борьбе: оппоненты ( фашисты Обамы) пытаются раскрутить его на расстрелы митингов
но Трамп (повторюсь) не дурак, и знает, что делает
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03.06.2020 15:46 Відповісти
И самое прикольное в "стране равных возможностей"), что если бы на месте этого черного мальчика из церковного хора)) оказался белый, никто бы и не пукнул
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03.06.2020 16:06 Відповісти
Что ж они "идьеты"? У свободных граждан США ЕСТЬ оружие. Оно им надо сопротивляться? Скоро черные не только в своих кварталах,а по всей стране охоту на белых и "управляющих" откроют. Ну потому что в школу они не ходят,не работают,все в местных бандах. Самая"демократичная" страна произвела тупой черный суррогат который даст просраться "управляющим". А полицейских МАЛО и они боятся и потому на коленях,страшно. Но это их не спасет,все равно негры их достанут ибо как в басне"нечего было рылом водицу мутить"
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03.06.2020 16:47 Відповісти
Американці не проти чорних і не проти протестів, вони проти погромів. Зараз вже мітенгарі братаються з самообороною, яка не дає протестам перетворитися в погроми.
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04.06.2020 12:53 Відповісти
И эта шарага благодаря печатному станку, на котором шпарят зеленые, живет за счет всего остального мира и строит из себя пуп земли и всех вокруг поучает, учит дерьмократии!
НЕТ СЛОВ!
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03.06.2020 18:16 Відповісти
Упаси, Господь, от такого Рая Земного!
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03.06.2020 18:18 Відповісти
Какая прелесть. Кацап увидел туалет и сразу распознал антироссийский заговор
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04.06.2020 00:53 Відповісти
Прелесть в том, что я из хаоса разнообразной информационной мозаики, могу составить целостную картину. Я ясно вижу, что, кто то сидел с блокнотом и карандашом и составлял калькуляцию майдана, распределял силы и средства, предвидел проблемы и решал их. Ведь если бы не было тех биотуалетов и бутербродов с чаем, то основная часть митингующих, вскоре разошлась бы по домам из-за своих физиологических потребностей. Критическая масса толпы была бы недостаточной, для разжигания индуктивного психоза. В мою картину видения процесса переворота, вписываются и другие события и факты. Оплачена, работа разжигателей и провокаторов толпы и заметателей следов. Например, срочная внезапно возникшая необходимость в феврале месяце, работа озеленителей для спиливания каштанов с застрявшими пулями. И много чего другого. Просто, туалеты, выстроившиеся в аккуратный, чёткий ряд, самый наглядный ляп организаторов. Если бы они стояли криво и кучками, то можно бы было поверить в стихийную самоорганизацию социума.
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07.06.2020 10:32 Відповісти
Я ясно вижу(с). Психически нездоровые люди обычно так и заявляют.
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07.06.2020 15:40 Відповісти
По статистике, каждый четвертый человек психически нездоровый. Очутившись в компании из четырех человек повнимательнее посмотрите на остальных троих. Те которые не могут построить элементарную логическую цепочку... делайте вывод, кто есть кто.
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07.06.2020 16:02 Відповісти
А надо бы пулеметы из оружейки выкатить.
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04.06.2020 00:11 Відповісти
у рюзьке ублюдкє вcьо впіріді. муслимов и так уже больше, чем рюзьких, в Мацкве, не даст полицай посцать себе на голову, тут и песец Мацкве
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04.06.2020 00:38 Відповісти
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