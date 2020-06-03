На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На Львівщині виявили 10 безпілотних літальних апаратів, які, ймовірно, використовувалися для незаконного переміщення через кордон контрафактних тютюнових виробів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
Безпілотні літальні апарати літакового та мультикоптерного типів знайшли під час проведення заходів у межах кримінального провадження про незаконні оборудки з акцизними марками (ч.1 т. 199 КК України).
Зокрема, провели санкціоновані обшуки у місцях можливого зберігання контрафактних підакцизних товарів та засобів їхнього незаконного переміщення через кордон.
Слідчо-оперативні заходи проводили прикордонники Західного регіонального управління та Львівського загону за участю співробітників Нацполіції під процесуальним керівництвом Володимир-Волинської місцевої прокуратури.
Слідчі дії тривають.
У відомстві зазначили, що прикордонники дедалі частіше виявляють спроби незаконного переміщення товарів, зазвичай сигарет, за допомогою безпілотників. З початку року на кордоні затримали 12 таких безпілотників.
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То ли при Пете - всего лишь каких-то ПЯТЬ артскладов рвануло на жалких несколько лярдов зелени боеприпасов сгорело.
але нехай спочатку зараплати зрівняють - а вже пізніше - ціни на цигарки!
А не навпаки