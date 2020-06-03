УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Фото
7 732 32

На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Львівщині виявили 10 безпілотних літальних апаратів, які, ймовірно, використовувалися для незаконного переміщення через кордон контрафактних тютюнових виробів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Безпілотні літальні апарати літакового та мультикоптерного типів знайшли під час проведення заходів у межах кримінального провадження про незаконні оборудки з акцизними марками (ч.1 т. 199 КК України).

Зокрема, провели санкціоновані обшуки у місцях можливого зберігання контрафактних підакцизних товарів та засобів їхнього незаконного переміщення через кордон.

На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба 01

Слідчо-оперативні заходи проводили прикордонники Західного регіонального управління та Львівського загону за участю співробітників Нацполіції під процесуальним керівництвом Володимир-Волинської місцевої прокуратури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільні групи перевірятимуть посилки громадян на Закарпатті, - доручення голови ОДА Петрова. ДОКУМЕНТ

Слідчі дії тривають.

На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба 02

У відомстві зазначили, що прикордонники дедалі частіше виявляють спроби незаконного переміщення товарів, зазвичай сигарет, за допомогою безпілотників. З початку року на кордоні затримали 12 таких безпілотників.

На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба 03
На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба 04
На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба 05
Фото: пресслужба Держприкордонслужби

Автор: 

безпілотник (4153) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) контрабанда (1823) Львівська область (2425)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
А ТИМ ЧАСОМ...
- Окупанти повернулись на свої позиції після т.зв. розведення;
- У Київській та Житомирській областях знов 90-і зі стрільбою та бєспрєделом;
- Поліціянти гвалтують затриманих прямо у відділку;
- У Миколаєвському магазині вільно продають футболки з гербом країни-агресора;
- Разумков анонсував зміни до мовного закону;
- ДБР у цей час повним складом ганяється за Порошенком та штурмує музеї;
- Зе оголосив відкриту війну Байдену тільки тому, що йому знесло дах на почві ненавісті до свого попередника...
- З Києво-Печерської Лаври почали вивозити ікони та старовинні книги;
- Головна загроза владі - Звіробой, Федина та Поярков;
- На державних посадах майже одні "кварталівці";
- Падіння промисловості у квітні 16,7%...
ОФІС ПРОСТИХ РІШЕНЬ!
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ?
ІНВЕСТОРИ, WELCOME TO UKRAINE!
показати весь коментар
03.06.2020 07:36
+16
Люди занимаются авиамоделизмом! Какие к ним претензии? Если найдут лопату, то обвинят в подкопе границы???
показати весь коментар
03.06.2020 07:35
+7
Да уж ЖЕСТЬ.
То ли при Пете - всего лишь каких-то ПЯТЬ артскладов рвануло на жалких несколько лярдов зелени боеприпасов сгорело.
показати весь коментар
03.06.2020 07:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого! Каждая модель под 100 килогривен потянет.
показати весь коментар
03.06.2020 07:34 Відповісти
За одну ходку отбивали работать не хотят только шару давай
показати весь коментар
03.06.2020 08:03 Відповісти
Люди занимаются авиамоделизмом! Какие к ним претензии? Если найдут лопату, то обвинят в подкопе границы???
показати весь коментар
03.06.2020 07:35 Відповісти
А ТИМ ЧАСОМ...
- Окупанти повернулись на свої позиції після т.зв. розведення;
- У Київській та Житомирській областях знов 90-і зі стрільбою та бєспрєделом;
- Поліціянти гвалтують затриманих прямо у відділку;
- У Миколаєвському магазині вільно продають футболки з гербом країни-агресора;
- Разумков анонсував зміни до мовного закону;
- ДБР у цей час повним складом ганяється за Порошенком та штурмує музеї;
- Зе оголосив відкриту війну Байдену тільки тому, що йому знесло дах на почві ненавісті до свого попередника...
- З Києво-Печерської Лаври почали вивозити ікони та старовинні книги;
- Головна загроза владі - Звіробой, Федина та Поярков;
- На державних посадах майже одні "кварталівці";
- Падіння промисловості у квітні 16,7%...
ОФІС ПРОСТИХ РІШЕНЬ!
ЯКИХ РЕФОРМ ВАМ НЕ ВИСТАЧАЄ?
ІНВЕСТОРИ, WELCOME TO UKRAINE!
показати весь коментар
03.06.2020 07:36 Відповісти
Да уж ЖЕСТЬ.
То ли при Пете - всего лишь каких-то ПЯТЬ артскладов рвануло на жалких несколько лярдов зелени боеприпасов сгорело.
показати весь коментар
03.06.2020 07:39 Відповісти
Херня вопрос
показати весь коментар
03.06.2020 07:52 Відповісти
"вероятно, использовались" - аргумент конечно) Может то кружок юный техник)
показати весь коментар
03.06.2020 07:46 Відповісти
Ілон Маск втрачає такі кадри
показати весь коментар
03.06.2020 07:46 Відповісти
На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 9088На Львівщині виявили 10 безпілотників, які використовувалися для контрабанди, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7280
показати весь коментар
03.06.2020 07:49 Відповісти
* Пане ? А що вибудете палити як не стане цигарок ? ......*
показати весь коментар
03.06.2020 07:50 Відповісти
А у нас Южмаш и Антонов не могут сделать беспилотники для армии. Мне ето напоминает как Петя 5 лет строил для солдат казармы так и не построив, в то время когда за окном у меня застройщики в год по 5 10-ти етажных домов строили и квартиры продавали.
показати весь коментар
03.06.2020 07:51 Відповісти
Петя строил? Вот так сам брал и строил? Он должен был со своего кармана строить? или ВР должна была в бюджет это строительство заложить? и за хозяйство армии министр обороны отвечает или верховный главнокомандующий?
показати весь коментар
03.06.2020 08:07 Відповісти
https://censor.net/user/174138 при его 1,4 миллиарда долларов не похудал бы твой Пэтя если б построил дом для военных. Или в гроб с собой унесет диабетик ?
показати весь коментар
03.06.2020 08:39 Відповісти
Про 1,4 млрд у Порошенко неправда. Восемьсот с лишним млн.
показати весь коментар
03.06.2020 09:09 Відповісти
https://censor.net/user/468861 Та не лижи так глибоко, а то розбалуєш Хрячину
показати весь коментар
03.06.2020 09:52 Відповісти
Тебя хрен перевреш.
показати весь коментар
03.06.2020 12:02 Відповісти
https://censor.net/user/468861 Порохобот- це діагноз. він вам тарифи, а ви йому - зализ очковий - "патріотичні лизодупи"
показати весь коментар
03.06.2020 12:58 Відповісти
Не надо пидеть, казармы строились и были построены. Город под Киевом.
показати весь коментар
03.06.2020 09:05 Відповісти
Мне кажется что все руководство армии нужно нах. выгнать в шею, а на их место взять контрабандистов. Они знают как и под водой пройти мимо врага и по воздуху скинут бомбы. Возьмут Даунецк за пару месяцев. По крайней мере враг будет визжать как свинья от потерь, безсилия и и злобы.
показати весь коментар
03.06.2020 07:54 Відповісти
Правильно говоришь!
показати весь коментар
03.06.2020 11:27 Відповісти
Таких спецов надо к оборонке привлекать
показати весь коментар
03.06.2020 08:11 Відповісти
Это авиамодели! Они больше 1 пачки сигарет не поднимут! Идиотизм крепчает.
показати весь коментар
03.06.2020 08:36 Відповісти
Надеюсь "Байрактары" не конфисковали - те под надежной охраной...
показати весь коментар
03.06.2020 08:38 Відповісти
Усе просто, вирівняйте вартість цигарок із європейською і контрабанда на західному кордоні зникне.
показати весь коментар
03.06.2020 09:38 Відповісти
to https://censor.net/user/83156
але нехай спочатку зараплати зрівняють - а вже пізніше - ціни на цигарки!
А не навпаки
показати весь коментар
03.06.2020 10:17 Відповісти
З якого дива? Їдь до ЄС, паши як віл і заробляй собі на курево. Це не предмет першої необхідності.
показати весь коментар
03.06.2020 12:33 Відповісти
нельзя, биомасса сразу завоет про низкие пенсии!
показати весь коментар
03.06.2020 10:25 Відповісти
появится контрабас из Белоруссии, россии и ордло
показати весь коментар
03.06.2020 10:51 Відповісти
Так, але це вже буде проблема східного-північного кордону
показати весь коментар
03.06.2020 12:32 Відповісти
Серьёзная помощь фронту!
показати весь коментар
03.06.2020 10:47 Відповісти
Ну що за бред. Скільки кг цією іграшкою можна транспортувати? Через кордон фури ходять.
показати весь коментар
03.06.2020 12:39 Відповісти
 
 