УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11264 відвідувача онлайн
Новини Фото Коронавірус і карантин
1 770 18

За добу в Чернівецькій області виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом - 3442, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Чернівецькій області за минулу добу, 2 червня, підтвердили 32 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"32 нові випадки зараження коронавірусом підтверджено на Буковині сьогодні, 2 червня. Лабораторний центр дослідив 484 зразки. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3442 особи. 36 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту. Тішить, що маємо першу тисячу тих, хто одужав, – 1017 буковинців здолали недугу. Найбільше на коронавірус хворіють мешканці області віком від 40 до 64 років. У цій групі зафіксовано 1665 випадків інфікування", - розповів Осачук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі зафіксували 6,4 млн випадків COVID-19, померли - 382,4 тис., одужали - 3 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

За добу в Чернівецькій області виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом - 3442, - ОДА 01
За добу в Чернівецькій області виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом - 3442, - ОДА 02

Автор: 

Буковина (847) карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) Осачук Сергій (112) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
то якби зараз в США передовою є зовсім інша тема, там якби не до короновірусу
показати весь коментар
03.06.2020 09:46
+2
ні, просто марадерства і погроми перекривають будь-які віруси, навіть під час епідемій чуми відбувалися війни
показати весь коментар
03.06.2020 09:52
+2
ну-ну)) смійся мої знайомі також так сміялися і потім пішли на озеро відпочити у компанії, бо важко ж було на карантині, а потім 2 неділі пролежали в інфекційному у важкому стані, з яких кілька днів у реанімації. Дурінь я з Чернівецької області, тут у кожного є знайомі, що перехворіли або померли
показати весь коментар
03.06.2020 10:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зе победа волны коронавируса "шагает по стране"
показати весь коментар
03.06.2020 08:45 Відповісти
то якби зараз в США передовою є зовсім інша тема, там якби не до короновірусу
показати весь коментар
03.06.2020 09:46 Відповісти
ні, просто марадерства і погроми перекривають будь-які віруси, навіть під час епідемій чуми відбувалися війни
показати весь коментар
03.06.2020 09:52 Відповісти
ясно))) змова, гейтс, трамп))))) Дурню, в мене кілька є знайомих, які важко пережили цю заразу та були в реанімації, знаю людей які від неї померли
показати весь коментар
03.06.2020 09:58 Відповісти
ну-ну)) смійся мої знайомі також так сміялися і потім пішли на озеро відпочити у компанії, бо важко ж було на карантині, а потім 2 неділі пролежали в інфекційному у важкому стані, з яких кілька днів у реанімації. Дурінь я з Чернівецької області, тут у кожного є знайомі, що перехворіли або померли
показати весь коментар
03.06.2020 10:30 Відповісти
може блогер слабоумний, як ви, бо для ковіду є спеціальні відділення, куди НІКОГО не пускають, там навіть поліція чергує, у моєму місті, наприклад, розвернули у школі додаткові місця бо у лікарні не вистачало місць, але це напевно також є вигадка ЗМІ, і людей які працюють у лікарнях, а ат дебіли -блогери все знають)))
показати весь коментар
03.06.2020 11:33 Відповісти
Підскажи тому "блогеру" ці координати - вінн напевне такий самий дЄбіл як і більшість...
https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F+%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NKoozEk3TrfQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sXsQZcbL-w9WLDhb0Xp13YBGS1Xey5sOvCBoUL-y5svLD7woaLjRf2gri7LuwGqgCqAqoHC4C4QIVgrf0KFzZc2AJkbr3YCACslE2RggAAAA&ludocid=5785213656724451596&sa=X&ved=2ahUKEwinuaWVsuXpAhUtiYsKHXZTCH8Q6BMwEHoECBcQAg Адрес : Головна вулиця, 137, Чернівці, Чернівецька область, 58000

https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F+%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B&ludocid=5785213656724451596&sa=X&ved=2ahUKEwinuaWVsuXpAhUtiYsKHXZTCH8Q6BMwEXoECBcQFA Время работы :

Круглосуточно ·

https://support.google.com/websearch/answer/3338405

https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD&ludocid=5785213656724451596&sa=X&ved=2ahUKEwinuaWVsuXpAhUtiYsKHXZTCH8Q6BMwEnoECBcQHQ Телефон : https://www.google.com/search?q=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8F&oq=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0+&aqs=chrome.1.69i57j0l7.16625j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8# 0372 514 753
показати весь коментар
03.06.2020 13:05 Відповісти
Закрий вже своє піддувало, нагуляний В мене знайомий чотири дні тому помер...
показати весь коментар
03.06.2020 10:59 Відповісти
 
 