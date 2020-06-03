За добу в Чернівецькій області виявили 32 нові випадки COVID-19, загалом - 3442, - ОДА. ІНФОГРАФІКА

У Чернівецькій області за минулу добу, 2 червня, підтвердили 32 нові випадки коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, передає Цензор.НЕТ.

"32 нові випадки зараження коронавірусом підтверджено на Буковині сьогодні, 2 червня. Лабораторний центр дослідив 484 зразки. Таким чином, загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку становить 3442 особи. 36 буковинців сьогодні одужали від COVID-19. Вони двічі отримали негативний результат тесту. Тішить, що маємо першу тисячу тих, хто одужав, – 1017 буковинців здолали недугу. Найбільше на коронавірус хворіють мешканці області віком від 40 до 64 років. У цій групі зафіксовано 1665 випадків інфікування", - розповів Осачук.

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