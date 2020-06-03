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У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців. ФОТОрепортаж

У навчальному центрі Сухопутних військ Збройних Сил України "Десна" показали, чим годують військовослужбовців, які проходять навчання на території однойменного селища Козелецького району Чернігівської області.

Фотозвіт розміщено у Facebook в/ч А0665, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб розвіяти міфи про "пів сосиски" і погане харчування, хотіли б показати вам кілька страв з наших їдалень. Без зайвих коментарів", - написали в центрі.

Також читайте: Рада затвердила зміни до Держбюджету для забезпечення безперервного харчування військовослужбовців

У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 01
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 02
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 03
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 04
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 05
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 06
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 07
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 08
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 09
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 10
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 11
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 12
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 13
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 14
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 15
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 16
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 17
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 18
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 19
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 20
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 21
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 22
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 23
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 24
У навчальному центрі Десна, щоб розвіяти міфи про пів сосиски, показали, чим годують військовослужбовців 25

Автор: 

армія (3771) їжа (428) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+25
така совкова вона і була десь до 2016, а тепер це Десна після того, як на ній нажився Порошенко
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03.06.2020 10:30
+19
А можно ссылочку , что петя второй по богатству человек в Украине , только на англоязычную версию Форбс , а то походу здесь кацапским духом запахло
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03.06.2020 10:45
+18
та що ж ви робите, людоньки! до обіду ще 3 години!
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03.06.2020 10:28
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Вам простительно, вы ж пороховата.
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03.06.2020 11:21 Відповісти
Ага, і оливки )))
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03.06.2020 11:22 Відповісти
при каммуняках так не кормили
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03.06.2020 10:41 Відповісти
Ех, а могли б ще сфоткати "солдатіка", який всю цю красу з посмішкою "вводить в організм" під час "обеда"🤗
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03.06.2020 10:42 Відповісти
То чисто для фотосесії. Після неї все з'їли штаб із знімальною групою.
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03.06.2020 10:47 Відповісти
Показуха, вот в жизнь не поверю что повара каждый день вырезают розочки для салатов.
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03.06.2020 10:42 Відповісти
Які нах.р повара? Там фірми по підряду годують і давно.
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03.06.2020 10:43 Відповісти
Это чем оно замазано?

У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 6664
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03.06.2020 10:44 Відповісти
хотілось би солдатськи фоток через місяць
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03.06.2020 10:44 Відповісти
Мама-дарагая! Пойду в зольдаты...
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03.06.2020 10:45 Відповісти
Что-что,а показывать у нас всегда умели
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03.06.2020 10:45 Відповісти
В результате этих фото я поняла: шо о ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ УКРАИНСКИХ ВОЕННЫХ НИКТО НЕ ДУМАЕТ
У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 8926
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03.06.2020 10:45 Відповісти
Ни одного нормального гарнира , сплошная мазня из салатов и майонезов
ЖТО ОПАРЫШ ТАК ПРИВЫК ПИТАТЬСЯ?
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03.06.2020 10:46 Відповісти
Так, умолкни. Ты в советской армии служила? Ты знаешь что такое комбижир? А спиртованый хлеб?
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03.06.2020 10:55 Відповісти
Амфаш - вы хам , потому у Вас и диабет 😜😜😜
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03.06.2020 10:57 Відповісти
Ты явно в советской армии не служила и армейского юморка не понимаешь.
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03.06.2020 11:39 Відповісти
. а клейстер из сушеной карошки...
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03.06.2020 12:28 Відповісти
Так а кто вам мешает помочь украинским солдатам, и устроиться в ту столовую поваром, если вы такой специалист?
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03.06.2020 11:01 Відповісти
А масло как часто меняют ? Есть график ?

ГДЕ ПАРОВЫЕ КОТЛЕТЫ , диетические голубцы, творог, ГДЕ НОРМАЛЬНАЯ ВЫПЕЧКА ?

Где вареники?
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03.06.2020 10:50 Відповісти
Суши нет и супа Мису тоже. Это не еда.
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03.06.2020 11:07 Відповісти
Где мыло, где мочало, где? Где крем, где хотя бы для бритья? Кто экономит на чистоте, тот или хам, или свинья.
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03.06.2020 11:16 Відповісти
Курка на фото из духовки а не со сковородки, не вижу ничего страшного для поджелудочной.
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03.06.2020 14:00 Відповісти
Хороша фотосесія. Квартал-95 знімав?
Не вірю.
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03.06.2020 10:46 Відповісти
В учебном центре "Десна", "чтобы развеять мифы о "половине сосиски",

Видел я фото в 2014 году- чем кормили солдат по призыву в АТО - стояли под на севере Украины - в детском саду больше дают...
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03.06.2020 10:52 Відповісти
Лучше бы рассказали, как в учебном центре "Десна" молодым "фанеру" пробивают и "курс молодого бойца" устраивают. Хочешь получить *****, добро пожаловать на "Десну" там начислят профилактических ******** на раз два.......
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03.06.2020 10:58 Відповісти
Я не вижу на фото ЭЛЕМЕНТАРНОГО ВИНЕГРЕТА из украинских недорогих овощей
Зато я вижу ДОРОГОЙ ИМПОРТНЫЙ ПЕРЕЦ
ДА ЖТО ПРОСТО ДЕНЬГИ БЮДЖЕТНЫЕ ОПАРЫШ СЕБЕ ОТМЫВАЕТ
Позорище
Ни винегрета, ни украинского творога, ни сыра
Сырников нет, вареников нет, паровых котлет нет
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03.06.2020 11:04 Відповісти
Это какой то позззззооорррррр))))))
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04.06.2020 09:16 Відповісти
Нвфоткать можно и в ресторане. 🙂
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03.06.2020 11:06 Відповісти
Всё на показуху, знаю, как это делается, сам в армии служил. И не надо выставлять красивые фото. Нет в стране порядка, в армии тоже не будет! Позор!!!
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03.06.2020 11:08 Відповісти
Вбили квіточки, оливки і кусок ананасу, біля хліба лежить на якомусь фото. Також не бачу ніякого м'яса, одна курка. Якщо фізичне навантаження, то потрібно м'ясо. Те, що до 2019 року кормили добре розповідав хлопчина, який прийшов з армії в кінці 2018 року. Служив в Житомирській області.Сам із сім'ї заможної із села. Це для порівняння, що дома було з продуктими нормально.
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03.06.2020 11:08 Відповісти
показали
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03.06.2020 11:09 Відповісти
космический банкет шняги не ел так лет 5..
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03.06.2020 11:12 Відповісти
И все утащил в багажник желтой пятерки и потом сожрал жирный старший прапорщик Голожопенко с прической площадки на голове а ты жри катлеты с гречкой и тараканами..ну у нас так было на срочке при кузьмуке и чукме...))
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03.06.2020 11:17 Відповісти
это не россияйская армия, здесь нет прапорщиков с хахляцкой фамилией
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03.06.2020 11:27 Відповісти
кто то верит в эту фотобайду? при нынешних говноправителях и говнокомандующем?))))
да уж, смеху в стране действительно девать некуда, все как клоун обещал)))))
ничего удивительного, народ держат за идиотов))))
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03.06.2020 11:18 Відповісти
Хочу в армию!!!
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03.06.2020 11:19 Відповісти
Більше половини населення України харчуються в рази гірше. Молодь то взагалі - чіпси, бургер, шаурма, круасан, кава, пепсі, кола. З декількох причини: 1.хотіли б але немає за що, 2. ліниві - треба купити, підготувати, приготувати і гарно подати (приблизно 3год. біля плити).
Ну а є продвинуті, що й з топора суп зварять= різні недорогі крупи та овочі, рослинні жири, борошно. По калоріях, білках, вуглеводнях і мікроелементах вирівнюється з усякими окороками, ножками і ковбасами. Мож ходити в студентські чи шкільні їдальні, хоч працюй на власній ділянці.
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03.06.2020 11:25 Відповісти
Как красиво. Как в ресторане. Хочу в Десну.
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03.06.2020 11:27 Відповісти
я бы лучше сам готовил, стрёмно выглядят некоторые моменты,
кроме того, укроп и петрушка - едят не все
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03.06.2020 11:56 Відповісти
В мої роки навіть коли перевірка була такого і близько не було, а сух пайок на добу був шматок сала і хлібина, а тут ого, щей на тарілках, смутно віриться... Хоча від командира частини багато чого залежить.
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03.06.2020 11:30 Відповісти
Таваріщі гєнєрали атадвіньтєсь, нужно сделать пару фоток.
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03.06.2020 11:31 Відповісти
Таваріщі гєнєрали атадвіньтєсь, нужно сделать пару фоток для лохов.
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03.06.2020 11:32 Відповісти
Пів-сосиски було при Порошенкові. Навіть 1/3 сосиски. А зараз скінчилася епоха бідності. І ось Вам результат!
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03.06.2020 11:45 Відповісти
Если отбросить мишуру с украшениями,которые 100% только на фото,то еды для бойца в детской тарелочке не так уж и много.
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03.06.2020 11:51 Відповісти
якісь порції дитячі
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03.06.2020 11:52 Відповісти
Та то показуха. Для фотосесії.
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03.06.2020 12:01 Відповісти
показуха
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03.06.2020 11:54 Відповісти
І дружньо заскиглили чоколядні зрадо***и - вифсьоврьотіііііііі
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03.06.2020 12:07 Відповісти
Блин! Ну на кого это рассчитано? На идиотов? В тендерных закупках продуктов питания для военнослужащих "Десны" нет болгарского перцы, нет оливок и маслин, нет помидоров! Ну это же ПОКАЗУХА! Посмотрите закупки для "Десны" на сайте Державных закупок и все сразу станет понятно! Для кого этот цирк? Для пузатых генералов приехавших с проверкой?
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03.06.2020 12:08 Відповісти
Скинь ссылку.
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03.06.2020 12:37 Відповісти
Тебя что в Гугле забанили? https://www.dzo.com.ua/ - если интересует, там все найдешь.
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05.06.2020 21:20 Відповісти
Ого, зараз як ломануться хлопці вступати на службу
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03.06.2020 12:12 Відповісти
Что за совковая презентация????!!!!для кого по телевидению полно кулинарных программ и шоу ? Пора бы уже развиваться...
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03.06.2020 12:15 Відповісти
Я працював https://censor.net/photo_news/3199681/******************************************************************************************************* у жовтні-листопаді 2019 року. Підтверджую, що саме так, там годують рядових військових. Ще в раціони були банани, апельсини, https://nashaplaneta.net/fruits/fruits.html#f36 ків і, яблука, йогурти, соки.
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03.06.2020 12:28 Відповісти
Я служив на 33му полігоні у 2002-2004му роках і те що я побачив на цих світлинах змушує мене повірити в те, що я не в Десні служив, а десь на скотофермі харчуючись разом з худобою.
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03.06.2020 12:45 Відповісти
Радянська показуха на камеру?
Хай би хто несподівано туди завітав і зняв репортаж
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03.06.2020 12:42 Відповісти
Замполіти в совармії говорили, що тарілка кирзової каші з ложкою смальцю у кілька разів калорійніша від обіду американського солдата.
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03.06.2020 12:58 Відповісти
Фотошоп для лохів і не більше того . Реальність зовсім інша. Хто був в "Десні" той підтвердить
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03.06.2020 13:25 Відповісти
Ну я був. Тепер бачу, який ти брехло. Таки ж важко порохоботові вгодить.
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03.06.2020 17:25 Відповісти
І сух. пайки не змінились? Що там з фронтовим харчуванням? У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 2120
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03.06.2020 13:58 Відповісти
Говорят и фотки постят, что вместо НАТОвского сухпая, введенного при Порохе, вернулась обычная тушенка ...
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04.06.2020 01:23 Відповісти
Я красивше фото нашелУ навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9559У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 3881
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03.06.2020 14:54 Відповісти
Ага, "потом" они покажут всё что угодно...
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03.06.2020 15:03 Відповісти
Посміялась над прикрасами та одразу уявила цього художника з сересер. На вигляд їжа жахлива, на смак мабуть теж.
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03.06.2020 15:12 Відповісти
И почему я не верю ЗЕврагам Украины?
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03.06.2020 16:28 Відповісти
Це ж як треба постаратися, що б порохоботові вгодить
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03.06.2020 17:23 Відповісти
А можно воякам дать мобилки что бы они завтра сами сфоткали то как им сервируют и украшают каждое блюдо????
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03.06.2020 22:14 Відповісти
А так було в 2014 році.У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців - Цензор.НЕТ 9956
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03.06.2020 22:31 Відповісти
Ну це ж показуха.
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04.06.2020 01:35 Відповісти
Фотки наверно сделали в пятизвездочном отеле в Турции,шведский стол.
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04.06.2020 03:18 Відповісти
Було би більш правдоподібно, якби страви не були прикрашені.
Виставковий стіл- таке враження склалось.
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04.06.2020 08:34 Відповісти
Да ну нах. ту Турцию. Поеду лучше в Десну
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04.06.2020 08:55 Відповісти
Интересно бы спросить солдат, их реально так кормят маслинами и розочки вырезают из овощей или только когда журналисты приезжают?
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04.06.2020 08:56 Відповісти
после марша 20км
сосиски /думаю не по 150 грн / не думаю что лежали. возле мяса
молодой организм сосисками не накормиш
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04.06.2020 09:03 Відповісти
А ты на диване или в офисе за столом маршируешь видно отсюда))
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04.06.2020 09:10 Відповісти
Если бы мне в учебке в ,1997 показали что так будут кормить в украинской армии я бы в морду зарядил бы, после картошки с комбижиром и макарон развареных в кисель и два раза за пол года сало вареное это какое-то издевательство))
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04.06.2020 09:08 Відповісти
Пів сосиски? Ну хоть не пів вареника
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04.06.2020 09:19 Відповісти
Только сегодня, только на камеру) Какую только поляну не накрывают, ради пиара)
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04.06.2020 18:19 Відповісти
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