У навчальному центрі "Десна", "щоб розвіяти міфи про "пів сосиски", показали, чим годують військовослужбовців. ФОТОрепортаж

У навчальному центрі Сухопутних військ Збройних Сил України "Десна" показали, чим годують військовослужбовців, які проходять навчання на території однойменного селища Козелецького району Чернігівської області.

Фотозвіт розміщено у Facebook в/ч А0665, передає Цензор.НЕТ.

"Щоб розвіяти міфи про "пів сосиски" і погане харчування, хотіли б показати вам кілька страв з наших їдалень. Без зайвих коментарів", - написали в центрі.

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