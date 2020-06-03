Співробітника ДСНС затримано на хабарі за фіктивну перевірку пожежної безпеки складів з піротехнікою у Львові, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Львові співробітники Служби безпеки України викрили начальника Управління запобігання надзвичайним ситуаціям ГУ ДСНС на хабарі за фіктивну перевірку протипожежної документації складів з піротехнікою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, за винагороду посадовець пообіцяв місцевому приватному підприємцю "всліпу" погодити документи щодо протипожежного стану великого складського приміщення, розташованого у центрі міста, та своє подальше лояльне ставлення під час наступних перевірок. Такі дії могли призвести до виникнення надзвичайних ситуацій у місцях із масовим скупченням людей.

Правоохоронці викрили посадовця під час одержання першої частини хабаря. За місцем роботи зловмисника відбулись обшуки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру. Перевіряється причетність інших співробітників Управління до функціонування корупційної схеми. Триває слідство.

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