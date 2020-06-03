Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Депутата Запорізької міської ради затримали після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі $12 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, депутат Запорізької міської ради, перебуваючи у статусі одного з керівників постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури і земельних відносин, вимагав від громадянина 12 тис. доларів США. За гроші він обіцяв надати позитивний висновок земельної комісії та сприяти відведенню у власність земельної ділянки на території міста Запоріжжя.

2 червня 2020 року слідчі ДБР затримали депутата в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 243 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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