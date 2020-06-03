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Новини Фото Хабарники
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Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР. ФОТОрепортаж

Депутата Запорізької міської ради затримали після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі $12 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, депутат Запорізької міської ради, перебуваючи у статусі одного з керівників постійної депутатської комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури і земельних відносин, вимагав від громадянина 12 тис. доларів США. За гроші він обіцяв надати позитивний висновок земельної комісії та сприяти відведенню у власність земельної ділянки на території міста Запоріжжя.

2 червня 2020 року слідчі ДБР затримали депутата в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, після одержання чергової частини неправомірної вигоди у сумі 243 тис. гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР 01
Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР 02
Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР 03
Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР 04
Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР 05
Депутат Запорізької міськради за $12 тис. гарантував отримання земельної ділянки, - ДБР 06

Автор: 

хабар (4702) міськрада (478) депутат (1776) Запоріжжя (2265) земля (1678) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+3
брати Єрмака вже всюди
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03.06.2020 11:43
+3
Погоджуюсь, корупційна піраміда набирає обертів. Наздогнати і перегнати Яника!
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03.06.2020 11:51
+2
Есть ли статистика, сколько этих червей на теле народа за прошлый год сроки получили? Или это вечно будет продолжаться? Паразитам и ворам озеро Комо в Италии, а честным трудягам и бизнесу- тяготы и лишения?!
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03.06.2020 11:49
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брати Єрмака вже всюди
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03.06.2020 11:43 Відповісти
Погоджуюсь, корупційна піраміда набирає обертів. Наздогнати і перегнати Яника!
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03.06.2020 11:51 Відповісти
какой наивняк! это все было годами ранее! гнилое государство насквозь!!
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03.06.2020 12:05 Відповісти
ти б краще опікувався своєю залішанською імперією, бо її існування під великим питанням
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03.06.2020 12:18 Відповісти
Есть ли статистика, сколько этих червей на теле народа за прошлый год сроки получили? Или это вечно будет продолжаться? Паразитам и ворам озеро Комо в Италии, а честным трудягам и бизнесу- тяготы и лишения?!
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03.06.2020 11:49 Відповісти
Недавно мышки съели зерна из госрезерва на 30 миллионов долларов, вот кого надо задерживать.
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03.06.2020 12:05 Відповісти
кацапа, на Украине столько мышей нет.
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03.06.2020 12:31 Відповісти
великий борец с коррупцией потрох сколько посадил ТОП-коррупционеров?? хоть одну фамилию можно узнать??
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03.06.2020 12:06 Відповісти
Забувайте про Пороха і попередників, починайте задавати питання теперішній владі, бо вже рік пройшов, обіцянок було дуже багато, результати бачимо всі ...
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03.06.2020 12:09 Відповісти
без проблем! при зеленом ничего не улучшилось! но это не очищает потроха! прощать его преступления тоже нельзя!
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03.06.2020 20:14 Відповісти
Ви ще інших президентів згадайте. Якщо Порошенко винен, всі питання до суду, нехай вирішує. Повторюсь, стаття свіжа, влада помінялась більше року назад, починайте задавати питання їй. Час першого конверту пройшов (як в старому анекдоті), пора відкривати другий і вчитись... А там і до третього доберуться.
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04.06.2020 15:08 Відповісти
да-да-да! с нашим судом и следственными органами только туда и обращаться... такая же фигня и с РОВД полиции... гниль. вонючая противная гниль! правдой там не пахнет нигде. одними зелеными бумажками...
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08.06.2020 09:15 Відповісти
Шмигальчуки!
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03.06.2020 12:29 Відповісти
 
 