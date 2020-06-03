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Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 червня Київ і сім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ (показник інцидентності 13,28 за необхідних менше 12,00), Волинська (показник інцидентності 14,06 за необхідних менше 12,00), Дніпропетровська (кількість тестів на 100 тис. осіб 9, 94 за необхідних більше 12,00), Донецька (кількість тестів на 100 тис. осіб 8,85 за необхідних більше 12,00), Львівська (показник інцидентності 15,41 за необхідних менше 12,00), Рівненська (показник інцидентності 31, 14 за необхідних менше 12,00), Харківська (кількість тестів на 100 тис. осіб 11,61 за необхідних більше 12,00) і Чернівецька (показник інцидентності 33,07 за необхідних менше 12,00) області.

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Неможливість переходити на наступний етап зняття карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю койко-місць в медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.

Київ і сім областей не відповідають вимогам для помякшення карантину, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5393) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Карантин "смягчается" не для людей. Он "смягчается" для работы экономики и бюджета.
Вирус не ослаб, а наоборот мутирует в более страшные формы и так же рьяно готов транспортировать людей на "тот свет" как и раньше.
Учитывая, что "одноразовые маски" носятся люмпеном как "одноМЕСЯЧНЫЕ" (пока не появятся дырки) ,- скачек количества трупов не за горами...
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03.06.2020 13:03
+2
В Варшаве коронавирус победили через неделю после https://www.5.ua/ru/myr/slezotochyvii-haz-y-massovie-zaderzhanyia-v-varshave-liudy-ustroyly-protest-polytsyia-prymenyla-sylu-215122.html акции протеста
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03.06.2020 12:25
+2
Ну И... что дальше.. Ну ладно бы те области у которых тестирование не соответствует ( хотя при желании этот показатель можно ускоренно нагнать) А вот те у которых превышает установленная норма, а таких только четыре ( включая Киев) их нужно закрывать.. Но тут вопрос упирается в политику.. Для Киева не закон, а понятия. И Боксер об этом ни гу гу.. Изображает дурня, хотя вот это у него хорошо получается ( единственное ) Вопрос к чему озвучивать обязательные нормы, если их не внедряют в жизнь.
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03.06.2020 12:50
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По-моему эта новость печатается уже минимум второй день.
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03.06.2020 12:20 Відповісти
Эта новость будет печататься еще минимум месяц
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03.06.2020 12:41 Відповісти
В Варшаве коронавирус победили через неделю после https://www.5.ua/ru/myr/slezotochyvii-haz-y-massovie-zaderzhanyia-v-varshave-liudy-ustroyly-protest-polytsyia-prymenyla-sylu-215122.html акции протеста
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03.06.2020 12:25 Відповісти
Ну И... что дальше.. Ну ладно бы те области у которых тестирование не соответствует ( хотя при желании этот показатель можно ускоренно нагнать) А вот те у которых превышает установленная норма, а таких только четыре ( включая Киев) их нужно закрывать.. Но тут вопрос упирается в политику.. Для Киева не закон, а понятия. И Боксер об этом ни гу гу.. Изображает дурня, хотя вот это у него хорошо получается ( единственное ) Вопрос к чему озвучивать обязательные нормы, если их не внедряют в жизнь.
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03.06.2020 12:50 Відповісти
Главное садики в Киеве пооткрывать бегом. Масок и антисептиков нет в садиках, с работников сдирают деньги на покупку.
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03.06.2020 13:07 Відповісти
Гонятся " за популизмом плебса".., но если потом коронавирус долбанет по настоящему, этот же плебс их и растопчет под улюлюканье толпы.. До осенних выборов то времени еще и времени...
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03.06.2020 13:16 Відповісти
Карантин "смягчается" не для людей. Он "смягчается" для работы экономики и бюджета.
Вирус не ослаб, а наоборот мутирует в более страшные формы и так же рьяно готов транспортировать людей на "тот свет" как и раньше.
Учитывая, что "одноразовые маски" носятся люмпеном как "одноМЕСЯЧНЫЕ" (пока не появятся дырки) ,- скачек количества трупов не за горами...
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03.06.2020 13:03 Відповісти
помиляєшся, люмпени зовсім не носять масок і нікого то не турбує
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03.06.2020 15:10 Відповісти
НІЗЗЯ! Але, якщо дуже хочеться, то можна...
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03.06.2020 15:08 Відповісти
А серьозно, то купуйте захисні засоби, максимально їх використовуйте, не контактуйте з ким попало, постіно мийте руки, робіть дезінфекцію - і може ще "авось" протягнете до вакцинації, але якщо діти в дітсадку, чи то постійно контактуєте з такими родичами, то чекайте вже інфекції на сто відсотків. Потрібно знати, що владі вже все байдуже, на вас насрать, готуйте гроші заздалегідь на лікування, бо нічого вам лікарі не будуть робити безоплатньо
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03.06.2020 15:19 Відповісти
бо робиться все per penis canis ad asinus , і так у всьому світі, а не тільки в нас
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03.06.2020 15:25 Відповісти
 
 