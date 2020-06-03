Київ і сім областей не відповідають вимогам для пом'якшення карантину, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 3 червня Київ і сім областей України не відповідають усім необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з даними, не відповідають критеріям для послаблення карантину Київ (показник інцидентності 13,28 за необхідних менше 12,00), Волинська (показник інцидентності 14,06 за необхідних менше 12,00), Дніпропетровська (кількість тестів на 100 тис. осіб 9, 94 за необхідних більше 12,00), Донецька (кількість тестів на 100 тис. осіб 8,85 за необхідних більше 12,00), Львівська (показник інцидентності 15,41 за необхідних менше 12,00), Рівненська (показник інцидентності 31, 14 за необхідних менше 12,00), Харківська (кількість тестів на 100 тис. осіб 11,61 за необхідних більше 12,00) і Чернівецька (показник інцидентності 33,07 за необхідних менше 12,00) області.

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Неможливість переходити на наступний етап зняття карантину в цих областях пояснюється високою інцидентністю (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення), великою завантаженістю койко-місць в медзакладах і низьким охопленням населення ПЛР-тестуванням на коронавірус.