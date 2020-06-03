Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларував дві Toyota Land Cruiser по $800 і квартири в Києві за ціною у 8 разів нижче ринкової, - "Радіо Свобода". ФОТО+ВІДЕО
Депутат партії "Опозиційна платформа – "За життя" Суто Мамоян у 2019 році став власником низки елітних квартир та автомобілів, вказавши в декларації, що вони коштували значно дешевше за ринкові ціни.
Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що згідно з декларацією Мамояна, 11 липня минулого року він отримав у власність два елітні авто Toyota Land Cruiser 200 2017 та 2018 року випуску. У своїй декларації кожну автівку він оцінив у 20 тис. грн (ринкова вартість таких автомобілів у 2019-му, за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу "Auto Ria", становила, як мінімум від $62 тис. за одиницю).
Окрім того, 27 червня 2019-го Мамоян став власником двох квартир у столиці на березі Дніпра площею 124,7 та 125,1 кв. м.
Повідомляється, що в декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена у 500 тис. гривень, при тому, що ринкова вартість квартир такого метражу у Києві у цьому комплексі у 2019 році, за даними експертки з продажу нерухомості Варвари Бочай, стартувала від $1,2 тис. за кв. м. За її словами, придбати таку нерухомість за ціною, яка вказана у декларації Мамояна, було б нереально, бо вона "значно занижена".
Відтак, ціна кожної з двох квартир, вказаних у декларації депутата Мамояна, занижена майже у вісім разів. Адже квартири з таким метражем і у цьому комплексі станом на червень 2019-го продавались за майже 4 млн грн.
Згідно з декларацією, доходи Мамояна у 2019 році складались із:
- заробітної плати, отриманої до обрання депутатом за основним місцем роботи – ТОВ "М’яспром", де він працював заступником директора (30 975 грн / близько 3,9 тис. на місяць, якщо розподілити на перші вісім місяців 2019 року, коли Мамоян не був депутатом);
- роботи народним депутатом (155 510 грн / близько 39 тис. на місяць, якщо розподілити на чотири місяці, впродовж яких Мамоян був народним депутатом);
- подарунку від матері Гавяз Мамоян (1 млн грн у негрошовій формі (ця сума дорівнює вартості двох вищезгаданих квартир, задекларованих Мамояном).
При цьому сам Суто Мамоян, згідно з декларацією, має статки у готівці: $2,3 млн і 2,6 млн грн, а також €340 тис.
На запитання про те, чи вважає він 20 000 гривень (приблизно 800 доларів США – ред.) реальною ціною для автомобіля Toyota Land Cruiser 200, парламентар зазначив, що так.
"Вони були биті. На автобазар можете поїхати і подивитись", – відповів Мамоян.
Щодо задекларованих за заниженою ціною квартир Суто Мамоян розповів, що "це – подарунок мами". "Я не знаю: це реальна чи нереальна ціна. Мені подарували", – наголосив депутат.
На запитання про те, звідки у нього взялися мільйонні статки готівкою при офіційно задекланованій невисокій заробітній платі, Суто Мамоян зазначив: "Мені батько зробив подарунок. Можете у батька взяти декларацію і подивитись. Я у нього працював в компанії, працював все своє життя".
Суто Мамояну 38 років. Він є членом фракції ОПЗЖ та входить до парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. До Верховної Ради потрапив за списком ОПЗЖ під номером 33.
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вот лучше спросить, почему бойко при порохе оправдали?
хотя о чём это я....
это - Сутик Мамоян...
мамо, а в Україні українці є???
суки, да и всё.....
У него крыша в лице(блин,еле язык повернулся)министра МВД.
https://twitter.com/ZelloXoxma/status/1267978163424034816
P.S. Так як він заявив, що авто були биті, то набити йому пику для компенсації😜
В Украине есть хоть один силовой орган или орган правопорядка хоть немного честный и выполняющий свою работу?)))) И что там Зеленский-многих коррупционеров посадил?