УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10279 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 852 54

Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларував дві Toyota Land Cruiser по $800 і квартири в Києві за ціною у 8 разів нижче ринкової, - "Радіо Свобода". ФОТО+ВІДЕО

Депутат партії "Опозиційна платформа – "За життя" Суто Мамоян у 2019 році став власником низки елітних квартир та автомобілів, вказавши в декларації, що вони коштували значно дешевше за ринкові ціни.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що згідно з декларацією Мамояна, 11 липня минулого року він отримав у власність два елітні авто Toyota Land Cruiser 200 2017 та 2018 року випуску. У своїй декларації кожну автівку він оцінив у 20 тис. грн (ринкова вартість таких автомобілів у 2019-му, за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу "Auto Ria", становила, як мінімум від $62 тис. за одиницю).

Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларував дві Toyota Land Cruiser по $800 і квартири в Києві за ціною у 8 разів нижче ринкової, - Радіо Свобода 01

Окрім того, 27 червня 2019-го  Мамоян став власником двох квартир у столиці на березі Дніпра площею 124,7 та 125,1 кв. м.

Повідомляється, що в декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена у 500 тис. гривень, при тому, що ринкова вартість квартир такого метражу у Києві у цьому комплексі у 2019 році, за даними експертки з продажу нерухомості Варвари Бочай, стартувала від $1,2 тис. за кв. м. За її словами, придбати таку нерухомість за ціною, яка вказана у декларації Мамояна, було б нереально, бо вона "значно занижена".

Відтак, ціна кожної з двох квартир, вказаних у декларації депутата Мамояна, занижена майже у вісім разів. Адже квартири з таким метражем і у цьому комплексі станом на червень 2019-го продавались за майже 4 млн грн.

Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларував дві Toyota Land Cruiser по $800 і квартири в Києві за ціною у 8 разів нижче ринкової, - Радіо Свобода 02
Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларував дві Toyota Land Cruiser по $800 і квартири в Києві за ціною у 8 разів нижче ринкової, - Радіо Свобода 03
Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларував дві Toyota Land Cruiser по $800 і квартири в Києві за ціною у 8 разів нижче ринкової, - Радіо Свобода 04

Згідно з декларацією, доходи Мамояна у 2019 році складались із:

  • заробітної плати, отриманої до обрання депутатом за основним місцем роботи – ТОВ "М’яспром", де він працював заступником директора (30 975 грн / близько 3,9 тис. на місяць, якщо розподілити на перші вісім місяців 2019 року, коли Мамоян не був депутатом);
  • роботи народним депутатом (155 510 грн / близько 39 тис. на місяць, якщо розподілити на чотири місяці, впродовж яких Мамоян був народним депутатом);
  • подарунку від матері Гавяз Мамоян (1 млн грн у негрошовій формі (ця сума дорівнює вартості двох вищезгаданих квартир, задекларованих Мамояном).

При цьому сам Суто Мамоян, згідно з декларацією, має статки у готівці: $2,3 млн і 2,6 млн грн, а також €340 тис.

На запитання про те, чи вважає він 20 000 гривень (приблизно 800 доларів США – ред.) реальною ціною для автомобіля Toyota Land Cruiser 200, парламентар зазначив, що так.

"Вони були биті. На автобазар можете поїхати і подивитись", – відповів Мамоян.

Щодо задекларованих за заниженою ціною квартир Суто Мамоян розповів, що "це – подарунок мами". "Я не знаю: це реальна чи нереальна ціна. Мені подарували", – наголосив депутат.

На запитання про те, звідки у нього взялися мільйонні статки готівкою при офіційно задекланованій невисокій заробітній платі, Суто Мамоян зазначив: "Мені батько зробив подарунок. Можете у батька взяти декларацію і подивитись. Я у нього працював в компанії, працював все своє життя".

Суто Мамояну 38 років. Він є членом фракції ОПЗЖ та входить до парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. До Верховної Ради потрапив за списком ОПЗЖ під номером 33.

Автор: 

електронне декларування (1468) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
И что же зебмльная полиция Авакова будет с ним делать? НИЧЕГО. Зебилы своих друзей с опзж не трогают
показати весь коментар
03.06.2020 17:46
+9
больной ушлебок хоть и вонючий армяшка.. мама подарила шоб ты сдохло за 8 долляров овца армянская резать таких надо за смерть у блюдков.... наглое подонистое конченное Мертвейчук подбирает всяких педе..ов.....
показати весь коментар
03.06.2020 17:49
+9
Самый хитрый из армян,
это - Сутик Мамоян...

мамо, а в Україні українці є???
показати весь коментар
03.06.2020 18:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
И что же зебмльная полиция Авакова будет с ним делать? НИЧЕГО. Зебилы своих друзей с опзж не трогают
показати весь коментар
03.06.2020 17:46 Відповісти
С какого перепуга они друзья, никто не льет больше грязи на СН и Зелю чем ОПЗЖ.
показати весь коментар
03.06.2020 17:51 Відповісти
То они придуриваются. Верь не словам, верь делам.
показати весь коментар
03.06.2020 17:53 Відповісти
та ему лишь бы шо написать, ему побуквенно платят

вот лучше спросить, почему бойко при порохе оправдали?

хотя о чём это я....
показати весь коментар
03.06.2020 17:54 Відповісти
Ну як ви там зетіпіли поживаете? Як там зубажиння?
показати весь коментар
03.06.2020 17:46 Відповісти
Слюшай, сам нэ знаю откуда дэнги.
показати весь коментар
03.06.2020 17:49 Відповісти
Самый хитрый из армян,
это - Сутик Мамоян...

мамо, а в Україні українці є???
показати весь коментар
03.06.2020 18:16 Відповісти
Більше схожий на курда, але спорити не буду.
показати весь коментар
03.06.2020 18:19 Відповісти
эзид ( курд ) - 100 % .
показати весь коментар
03.06.2020 18:24 Відповісти
Так и през 95 квартала на украинца не очень то...
показати весь коментар
03.06.2020 18:25 Відповісти
Суто Челенович
показати весь коментар
03.06.2020 22:43 Відповісти
Новенький Крузак за 800 баксов?)))
показати весь коментар
03.06.2020 17:49 Відповісти
За 800 баксов можно и посмотреть как будет гореть )
показати весь коментар
03.06.2020 19:07 Відповісти
Почему новенький? Армяш же про битые рассказывает, но все равно брехня какая-то - чтобы крузак 2018 года стоил 20к грн - он должен быть просто в лепешку разбит.
показати весь коментар
05.06.2020 14:18 Відповісти
больной ушлебок хоть и вонючий армяшка.. мама подарила шоб ты сдохло за 8 долляров овца армянская резать таких надо за смерть у блюдков.... наглое подонистое конченное Мертвейчук подбирает всяких педе..ов.....
показати весь коментар
03.06.2020 17:49 Відповісти
самый хитрый из армян - это Нардеп ОПЗЖ Мамоян

суки, да и всё.....
показати весь коментар
03.06.2020 17:51 Відповісти
И что? Он же не участник АТО/ООС, не волонтер, не патриот Украины, стало быть ему ничего не грозит. Свой для "сулг народа" и Зеленского.
показати весь коментар
03.06.2020 17:52 Відповісти
Перепрошити машину на новий VIN якраз так і коштує, навіть і дешевше, документи мабуть були, ну і машина в подарок від братви.
показати весь коментар
03.06.2020 17:53 Відповісти
А чего вы хотели от черножопого кавказоида?
У него крыша в лице(блин,еле язык повернулся)министра МВД.
показати весь коментар
03.06.2020 17:54 Відповісти
_Очень просто: любой желающий имеет право купить твоё имущество по задекларированной стоимости. И сосайте коррупционеры! Но нет! Потому как у нас государство антогонистично (враждебно) и неподконтрольно народу. Вместо служить народу государство стало его господином. Ненасытным и алчным паразитом.
показати весь коментар
03.06.2020 17:54 Відповісти
Я фигею уже не столько от мамаяна, сколько от порохоботов: блин, ну а тут-то каким боком Зеленский к ОПЗЖ ?
показати весь коментар
03.06.2020 17:55 Відповісти
Статью за недостоверные декларации отменили еще при Пете, так что можно хоть 1 грн указывать.
показати весь коментар
03.06.2020 17:55 Відповісти
Це ви ще декларацію Разумкова не бачили...там є епічна фраза "дав у борг 1 мільйон доларів і отримав матеріальну допомогу понад 10 тисяч гривень
показати весь коментар
03.06.2020 17:59 Відповісти
Вот как поступают настоящие американцы с бандитами и мародерами, которые ловят хайп и устраивают массовые погромы и грабежи, разрушают инфраструктуру города. Неравнодушные граждане своей страны берут флаг своей родины и защищают свое законное право быть человеком, а не обезьяной.

https://twitter.com/ZelloXoxma/status/1267978163424034816
показати весь коментар
03.06.2020 18:01 Відповісти
Так депутаты всегда жили принципами коммунизма;"от каждого по возможности, каждому по хотелке "
показати весь коментар
03.06.2020 18:02 Відповісти
Поездит пару лет и продаст по 500$ за каждую)))
показати весь коментар
03.06.2020 18:14 Відповісти
Рекомендую раскуркулить, а лучше- расстрелять. Расстрелкоманду составить из братьев-армян. Адвокатирование обеспечить силами Медведчука
показати весь коментар
03.06.2020 18:16 Відповісти
І де наші правоохороні органи? влада бандитів і криміналітету, невже заробив непомірною працею чи геніальним розумом ? 30років пограбування країни кримінально олігархічними кланами .
показати весь коментар
03.06.2020 18:20 Відповісти
Вообще то опзж - это выгребная яма, а все члены гниды, ворье и коллаборанты, и этого не видел рошен и не видит зе, видимо у них проблема с глазами и с ушами, значит надо лечить.
показати весь коментар
03.06.2020 18:24 Відповісти
двічі Костя user/88208... Ви ж не тупий бот чи троль, щоб таке писати? Та й часу не так багато пройшло, щоб на пам'ять жалітись?
показати весь коментар
03.06.2020 18:39 Відповісти
Эта информация интересует исключительно и только "Радио Свобода" (а не наши многочисленные "антикоррупционные" органы) . И почему я не удивлен ...
показати весь коментар
03.06.2020 18:27 Відповісти
Да Мамоян мамой клянётся, что Крузеры по 800 баксов купить можно!
показати весь коментар
03.06.2020 18:28 Відповісти
Це часом не власник ТРЦ Аркадія у Києві ,цей Масляна?
показати весь коментар
03.06.2020 18:35 Відповісти
Мамоян
показати весь коментар
03.06.2020 18:36 Відповісти
Типичный местный, рыжий, честный,неженатый
показати весь коментар
03.06.2020 18:36 Відповісти
20к за два крузака у національній валюті!??))ухаххаха)))Там тільки одне колесо від того крузака біля 20 к,навіть битого Мамоян ,да що ти черт забирай таке верзеш ? Який чорт тобі сказав що так можна найо ти людей?
показати весь коментар
03.06.2020 18:51 Відповісти
Конфіскувати квартири і автівки, а йому заплатити за них таку суму яку він задекларував.
P.S. Так як він заявив, що авто були биті, то набити йому пику для компенсації😜
показати весь коментар
03.06.2020 18:54 Відповісти
Де таке і коли було в цій країні?
показати весь коментар
03.06.2020 18:58 Відповісти
Рафик ни у чом ни винават.
показати весь коментар
03.06.2020 19:09 Відповісти
на-то оно и мумуян, кабздец. оно, это скопище знущаютсянад народом. во де черти.
показати весь коментар
03.06.2020 19:15 Відповісти
настоящие мамояны ходят в перчатках) ну мало ли шо .....
показати весь коментар
03.06.2020 19:22 Відповісти
армянский шахрай.
показати весь коментар
03.06.2020 19:24 Відповісти
Смотрите в чем прикол, если въехать в эту Тойоту то максимум что он сможет стребовать - 800 долл. Если требует выше, можно слать его в дупу.
показати весь коментар
03.06.2020 19:41 Відповісти
И уголовного дела не будет!!!
показати весь коментар
03.06.2020 20:37 Відповісти
Так и судьи когда начали декларировать свои доходы было очень смешно. Они декларировали миллионные доходы как подарки или доходы от подработки(лекции и тд) и при этом налоговая ни одного не проверила. А ведь проверяется легко:получатели называют фамилии дарителей и дальше по цепочке налоговая спрашивает у дарителей от куда у них такие деньги и ЗА ЧТО они их "подарили" судьям.
В Украине есть хоть один силовой орган или орган правопорядка хоть немного честный и выполняющий свою работу?)))) И что там Зеленский-многих коррупционеров посадил?
показати весь коментар
03.06.2020 22:27 Відповісти
Добре мати багатих батьків ))
показати весь коментар
04.06.2020 10:50 Відповісти
Тварюка!
показати весь коментар
04.06.2020 11:18 Відповісти
мамоян - какая прекрасная, исконно украинская фамилия.
показати весь коментар
04.06.2020 17:33 Відповісти
Американские события ждут и нас, не сомневайтесь. Анархия непременно возьмет за руку нашу непутевую страну. Без предельная жадность и алчность богатых,занимающая 1-е место в их системе ценностей затмевает здравый смысл и не оставляет артельнативы для бедных, революций с красивыми названиями больше не будет. 😎
показати весь коментар
05.06.2020 00:13 Відповісти
Нардеп ОПЗЖ Мамоян задекларував дві Toyota Land Cruiser по $800 і квартири в Києві за ціною у 8 разів нижче ринкової, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8246
показати весь коментар
05.06.2020 11:19 Відповісти
ну так а суть где?прошла ему эта туфта с крузаками по 800 долларов или как всегда?
показати весь коментар
06.06.2020 21:16 Відповісти
Лживый ублюдок.
показати весь коментар
07.06.2020 20:28 Відповісти
 
 