"Поселенці Слобожанської Січі" на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам. ФОТОрепортаж
Група осіб пішла на конфлікт із правоохоронцями 3 червня в Краснокутському районі Харківської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, машину з правоохоронцями, які перебували у справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі.
"Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Агресивно налаштовані молодики погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в автівці, а також зробили один постріл зі зброї у бокове", - йдеться в повідомленні.
Інформація з приводу зазначених подій надійшла до Краснокутського ВП. На місце виїжджали керівницто ГУНП у Харківській області, слідчо-оперативна група та інші підрозділи поліції.
Поліція затримала учасників громадської організації. Відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає тюремне ув'язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі.
Крім того встановлено, що 2 червня "ці ж особи погрожували керівнику одного з відділів поліції та перешкоджали його вільному пересуванню".
"Інцидент стався 2 червня близько 15:00 у сквері поблизу вулиці Жон Мироносиць. Потім конфлікт продовжився у фоє адмінбудівлі обласного главку поліції. Слідчі СУ ГУНП у Харківській області відкрили за цим фактом кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини", - зазначають у пресслужбі.
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когось повязали реально за напад на поліцію..
питання лише -це реально учасники цієї"комуни" (саме так називаються подібні групи на ЗАході),чи все таки хтось,хто не є постійним учасником "Слобожанської січі" саме конкретно цього села,а не різних ГОшок...
https://www.youtube.com/watch?v=M7N07f2-8X8
Так що дорогі друзі усе відносне, але є непорушні, фундаментальні (нєзиблємиє) речі, основи котрі краще не рушати з прагматичних міркувань, бо вони є корисними для всіх без винятку.
как и наркоманы,
чем помогут выши мусорские подонки ?
закроют в сизо, если кто то из малолеток или нарков пострадает ?
не мусора ли следят за их правами и прессуют граждан
которые пытаются сопротивляться гопникам ?
мусора мрази и падаль
https://www.youtube.com/watch?v=xpiQWMD44tY
Война полыхает по всей стране. В Сомали намного спокойнее.
Глава государства Сомали недавно заявил, что такого кровавого хаоса и беспредела, как в Украине, он в своей стране не допустит!
Сейчас они начали напрямую кошмарить продажных мусоров.
Мусора стали за ними следить без законных оснований.
Сегодня,когда ребята поймали на этом ментов - ребят объявили ОПГ.
Зе влада це уродський Клондай організованої злочиності під дахом чиновників.
Вони там билі падєлам! Чи то папісять заїхали чи мо же гриби намагалися шукати...
Не звучит ли это как-то странно.
Скорее смахивает что менты пришли у местных что-то отжать или обложить данью и получили по шее.
Так что правдоподобнее звучит?
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Жизнь в оригинале.
@SeamanInTheSea
Ребята из харьковской организации ПОТОН начинали с закрытия нелегальных наливаек и аптек с наркотой. Сейчас они начали напрямую кошмарить продажных мусоров. Мусора стали за ними следить без законных оснований. Сегодня,когда ребята поймали на этом ментов - ребят объявили ОПГ.
А потом пмусорской начальник лепит людям про нападение на мусоров и срок до пожизненного. Они там все тупые и думают что все тоже дебилы как они?
Вот вам яркий пример, что эту мусарню нужно по пояс сверху обезглавливать! Чистит на корню нельзя - они с головы сгнили и скурвились.
Со стороны Ментов. 3. А про то что один проходил от опоблока и что ? --- будь это Кернес или Медведчук.
Даже сейчас за бабки у нас в городе соберуться десятки тысяч титушек. А за ребят пришло три десятка из их общины и знакомых с их действиями... на том же Барабашово.
мусора не люди ( высказывание министра внутренних дел в 2014 году)
и я с этим высказыванием согласен на все 100% )))))