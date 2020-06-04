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Новини Фото Силовики
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"Поселенці Слобожанської Січі" на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам. ФОТОрепортаж

Група осіб пішла на конфлікт із правоохоронцями 3 червня в Краснокутському районі Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, машину з правоохоронцями, які перебували у справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі.

"Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Агресивно налаштовані молодики погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в автівці, а також зробили один постріл зі зброї у бокове", - йдеться в повідомленні.

Інформація з приводу зазначених подій надійшла до Краснокутського ВП. На місце виїжджали керівницто ГУНП у Харківській області, слідчо-оперативна група та інші підрозділи поліції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пост губернатора Харківщини продавали за $1 млн: затримано групу шахраїв, - Фільчаков

Поліція затримала учасників громадської організації. Відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає тюремне ув'язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі.

Крім того встановлено, що 2 червня "ці ж особи погрожували керівнику одного з відділів поліції та перешкоджали його вільному пересуванню".

"Інцидент стався 2 червня близько 15:00 у сквері поблизу вулиці Жон Мироносиць. Потім конфлікт продовжився у фоє адмінбудівлі обласного главку поліції. Слідчі СУ ГУНП у Харківській області відкрили за цим фактом кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини", - зазначають у пресслужбі.

Поселенці Слобожанської Січі на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам 01

Також дивіться: Поліція повідомила про підозру ексберкутівцю, який жорстоко побив через українську символіку мешканця Севастополя. ВIДЕО

Поселенці Слобожанської Січі на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам 02
Поселенці Слобожанської Січі на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам 03
Поселенці Слобожанської Січі на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам 04
Поселенці Слобожанської Січі на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам 05

Читайте: Нацполіція відкрила кримінальне провадження щодо адвоката підозрюваної у вбивстві Шеремета Кузьменко

Автор: 

Нацполіція (15164) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) погрози (488) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+42
Это активисты которые борятся против наркоточек, вырубки лесов и беспредела ментов которые все это крышуют. А мусора эти которые якобы были там по делам, по указке начальника райотдела которого земли активисты, следили за сичью, запускали дроны над их территорией, и предположительно устроили подпал.
Активисты сначала потребовали выйти и объяснить, на каких основаниях слежка проводится дронами и кто они вообще такие. Чмари же надели маски в машине и светили оружием. Им и порезали шины чтобы не слиняли пока полиция приедет.

Сейчас же мусорня все по своему говорит и хочет закрыть тех, кто мешает им получать с вырубки лесов и крышевания аптек
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04.06.2020 02:40
+34
Вряд ли бы "Слобожанская сечь" занималась такой херней.
Там суть проста, собирали людей против Бубочки, единомышленников, Гепа их обработал, люди сопротивлялись, но чиновники, есть чиновники, придумали, пришили.
А ребята строят там Сечь с единомышленниками, Гепа им мешает по своим сепарским соображениям, поскольку они там строят хаты для обьединения с другими антисепарами.
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04.06.2020 02:43
+19
ЦЕНЗОН вже встиг вилити лайно від брехунів-говнометів ОЗУ у вигляді аваківської поліції..А то що цей нач мусарні кришує вирубку лісу поліція покриває..То що хлопці борються з незаконною вирубкою, наркотою яку кришуюють аваківськи злочинці нічого не сказано..
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04.06.2020 06:36
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Из всего текста тебя смутило только рыло?))) Кстати, давно у тебя хотел спросить))) Ты чего сам с собой на Цензоре разговариваешь?)))
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08.06.2020 23:44 Відповісти
С этого мы начнем, а то дебилы тяжело переваривают полный список. А с чего ты взял, что я сам с собой разговариваю? Очередные твои шизоидные фантазии?
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09.06.2020 09:08 Відповісти
Ты прямо в курсе всех событий.Мусорок засланный.
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04.06.2020 09:56 Відповісти
Похоже вы наиболее правдоподобно описали ситуацию.
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04.06.2020 13:49 Відповісти
А як на мене, то вже паростки "нового" Донбасу.
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04.06.2020 06:25 Відповісти
Мусора брешут, все було спровоковано з боку аваківських злочинців..Аваков і його мусарня це ОЗУ..
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04.06.2020 06:26 Відповісти
А почему машина полиции с белыми номерами? Авакян совсем заврался
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04.06.2020 07:33 Відповісти
Побледнели с перепугу.
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04.06.2020 08:00 Відповісти
От так от, взяли мужики в руки палиці і ні з того, ні з сього накинулись на чесних і благородних мусорів?! Скажіть, в цю маячню хтось вірить? Здається мені, що то не напад був, а самооборона від дикого ментовського безпреєдєлу. І що не тих хлопців там в`язати треба, а ту всю мусорню. Тут в одному коментарі написали, що там і наркота і вирубка лісу. Думаю, там не тільки це. Орли авакова таким не обмежуються.
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04.06.2020 07:55 Відповісти
Мусора как всегда врут!!! Вот видео с начала конфликта https://www.youtube.com/watch?v=xpiQWMD44tY
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04.06.2020 07:55 Відповісти
Меня таки гложут смутные сомнения. Бровары, Харьковщина - совпадение? Где ещё ожидать?
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04.06.2020 07:59 Відповісти
гепа у ділі...!!
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04.06.2020 08:27 Відповісти
Заблудившиеся печенеги..
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04.06.2020 08:32 Відповісти
Непонятная статья. Какова причина нападения на полицейских и какие дела полицейских в лесу? Причины нападения на начальника полиции. Это позволяет мне предположить о крышевании полиции каких-то оборудок.
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04.06.2020 08:48 Відповісти
смотри видео на канале POTON в ютуб - там все причины. Мешают ребята мусарам лесорубов черных крышевать и наркоаптеки. Вот и все причины
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04.06.2020 09:55 Відповісти
Значит мое предположение, о крышевании ментами чего-то, оказалось верным.
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04.06.2020 11:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=xpiQWMD44tY
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04.06.2020 08:51 Відповісти
Всю жизнь мусора краснокутские отличались зверствами.Я это знаю по хронике с савецких времён.Эти звери гораздо хуже миннеапольских.Поэтому очень важно оказать ребятам юридическую поддержку.Это периферийный район Харьковщины ,один из самых залесённых,наиболее украиноязычный,но произвол мусоров надо прекращать.Нужно обращаться в ДБР,прокуратуру,Авакову.Беспричинной стрельба не могла быть.Мусора провоцировали,или просто оклеветали.
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04.06.2020 09:05 Відповісти
факти такі..
когось повязали реально за напад на поліцію..

питання лише -це реально учасники цієї"комуни" (саме так називаються подібні групи на ЗАході),чи все таки хтось,хто не є постійним учасником "Слобожанської січі" саме конкретно цього села,а не різних ГОшок...
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04.06.2020 09:17 Відповісти
Якщо відео не монтували, а начебто монтажу не помітно, то машина мусорів вже стояла в лісі з діркою в боковому склі. Ну це заради справедливості треба сказати. Але і опоблоковці підходили з пістолетом, який продемонстрували на камеру. На відео постріл відсутній, а все інше звісно є. Звідки (з машини чи ззовні), коли, і де був зроблений постріл невідомо.
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04.06.2020 09:49 Відповісти
Там активисты вроде и не отрицают что стреляли. У Онищенко есть пистолет с резиной. Стрелял якобы потому что из машины оружием угрожали.
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04.06.2020 12:27 Відповісти
підтверджується,що це "ліві" рекетири,що тероризували дрібний бізнес.
https://www.youtube.com/watch?v=M7N07f2-8X8
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04.06.2020 09:10 Відповісти
Разборки двух ОПГ. Аваковцы победили. Ура товарищи.
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04.06.2020 09:18 Відповісти
Залякують, мають ножі ріжуть колеса, ********** зброєю стріляють в вікна - це все те що я побачив з відео уривків які виклала ця організація на ютубі. Не знаю чим вони займаються але поводяться вони як злочинці.
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04.06.2020 09:18 Відповісти
Якщо правителі живуть не по законам то народ збирається в групи і шайкі , які починають жити по своїм поняттям і в державі настає смута і хаос ([Якщо ж] керувати країною, не маючи закону, то тоді народ організовується в групи і союзи; перебуваючи в спітоваристві, низи будуть займатись шахрайством, щоб досягти своєї особистої [вигоди] Це розуміли Китайські філософи ще в VII віці до нашої ери «ГУАНЬ-ЦЗЫ»! Однак, це недоступно для ******** владних дебілів які збирали разом з МВФ в школах "Лего" 12 років і 5 років протирали штани в вузах.
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04.06.2020 09:31 Відповісти
усі члени слобожанської сечі балакають па-мацковскі. дуже підозріла структура
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04.06.2020 09:32 Відповісти
Причини нападу на поліцейських жодним чином не виправдовують нападаючих нероб. Адепти секти "мусаранєлюді, смєртьмусарам свабодуварам", що ви будете робити коли малолєткі на "дядя дай закурить" у вашому ж підїзді відкиздять вас на квасне яблуко (квашеное яблоко), як ви дієте коли бик на крутезній тачці обганяє вас, підрізає і бє вашу машину, до кого ви звертаєтесь коли сусіди наркомани обносять вашу хату і ви бачити у них свої речі ? За свою практику не одноразово допомагав "мєсним_автарітєтам" складати заяви в міліцію, поліцію з приводу що їм "нанесли легкі тіл.ушкодж.", дрібязкові жлобські позови вартість кілька тис.грн (бо малолєткі замалювали графіті паркан особняка) чи в ресторані його обрахували на 120.грн. А також крутим тьоткам в брільянтах котрі принципово відсуджували в колишніх якихось жалюгідних додаткових 200грн на дитину.
Так що дорогі друзі усе відносне, але є непорушні, фундаментальні (нєзиблємиє) речі, основи котрі краще не рушати з прагматичних міркувань, бо вони є корисними для всіх без винятку.
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04.06.2020 09:33 Відповісти
эти малолетки суто мусорские служки,
как и наркоманы,
чем помогут выши мусорские подонки ?
закроют в сизо, если кто то из малолеток или нарков пострадает ?
не мусора ли следят за их правами и прессуют граждан
которые пытаются сопротивляться гопникам ?
мусора мрази и падаль
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04.06.2020 11:45 Відповісти
Не треба заводити на манівці і порівнювати цих хлопців з "мусаранєлюді, смєртьмусарам свабодуварам і т д." Коли "пахне смаженим" ці паліцейські , за незначним виключенням, дружними колонами ідуть здаватись, згадаємо Слов'янськ, Крим, Донецьк, ..... В багатьох містах замість обісравшоїся мусорні на патрулювання виходили волонтери, рівень злочинності впав в рази.
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04.06.2020 19:09 Відповісти
Сусід бухий кидався на свою жінку з ножем. Та втекла, прибігла - викличте поліцію. Подзвонили. У відповідь - "от коли поріже, тоді й викличете". Реальний, свіжий факт.
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04.06.2020 19:57 Відповісти
И?) Основная причина этого, что не успеет полиция за ним приехать, она первая побежит его отбивать))) Вам надо было пойти заступиться за соседку))) На следующий день, она бы на вас еще и заяву накатала)))
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04.06.2020 21:30 Відповісти
И пошел, заступился, набил морду соседу. В тот же день, она действительно накатала заяву. Никто не приехал. На всяк случай и ей дал по морде. Задрали эти алкаши.
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04.06.2020 22:09 Відповісти
Да я сам такой))) Не раз уже попадал в подобные ситуации))) Но все равно иду и "успокаиваю"))) Не дай Бог что, потом будешь всю жизнь винить себя, что вовремя не остановил)
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04.06.2020 22:39 Відповісти
Пипец, Опера с ВПН оставила меня без флага)))
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04.06.2020 22:40 Відповісти
Сам-то ты понял чё сказал ? Кто нападал на полицейских?! Препятствовали отъезду с места преступления (незаконная слежка) неопределённым лицам, которые - внимание ! троллляка херова - никак не идентифицировали себя , не смотря на все просьбы граждан. Так что є непорушні, фундаментальні (нєзиблємиє) речі, основи котрі краще не рушати з прагматичних міркувань: шпионишь за людьми без решения суда - показывай документы.... Не говоря уже о том, что первое, что должен делать полицейский - представляться...бо такие уставы полиции є корисними для всіх без винятку... Эти твари шеть часов (!!!!) сидели в машине и не говорили кто они ... Так что заткни этот "напад на поліцейських" себе в задницу.
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08.06.2020 01:39 Відповісти
Ось пряме посилання на відео конфлікту, там все видно.
https://www.youtube.com/watch?v=xpiQWMD44tY
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04.06.2020 09:37 Відповісти
На Харьковщині під дахом Кернеса та його банди збираються покидьки, нероби, баньдюки зі всієї України, прикриваючись патриотичними лозунгами разгойдують регіон за вказівкою кукловодів...Почувають себе у Харкові, як чиченьці у Москві - все дозволено, бо поріжемо...Якщо це влада не припинить - нарешті не посадить Кернеса - то буде рости, як ракова опухоль...Воно - нелюдь, нелюдь у законі. І де заява Авакова?? Отож
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04.06.2020 09:42 Відповісти
В Украине каждый день перестрелки. Ситуация полностью вышла из-под контроля.
Война полыхает по всей стране. В Сомали намного спокойнее.
Глава государства Сомали недавно заявил, что такого кровавого хаоса и беспредела, как в Украине, он в своей стране не допустит!
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04.06.2020 09:51 Відповісти
В Сомали деньги пиратов работают на экономику страны. А деньги наших пиратов вывезли за границу и вложили в США и в ЕС.
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04.06.2020 10:03 Відповісти
НЕ треба триндіти і кацапську точку зору пропагандувати, якщо в Соамлі так гарно, чого ти ще не там?
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04.06.2020 12:02 Відповісти
Ребята из харьковской организации ПОТОН начинали с закрытия нелегальных наливаек и аптек с наркотой.
Сейчас они начали напрямую кошмарить продажных мусоров.
Мусора стали за ними следить без законных оснований.
Сегодня,когда ребята поймали на этом ментов - ребят объявили ОПГ.
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04.06.2020 10:14 Відповісти
"Поселенці Слобожанської Січі" на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам - Цензор.НЕТ 8284
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04.06.2020 10:20 Відповісти
Ну, тут питання ще й до ментів. Їхали вони не на службовому автомобілі. І що вони там робили не ясно.
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04.06.2020 10:41 Відповісти
Стовідсотково ,підозрювали що бурштин почали копати...
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05.06.2020 11:24 Відповісти
Выстрел, порезанные шины - это по версии тех краснокутских ментов, по версии путивльских ментов - мальчик упал и головой ударился об пулю, в по версии кагарлыцких ментов - она сама им дала в противогазе...
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04.06.2020 10:47 Відповісти
мусора падаль и мрази
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04.06.2020 11:46 Відповісти
ЩОСЬ МЕНТИ НЕ ДОГОВОРЮЮТЬ - ВИХОДИТЬ ДОБРІ МЕНТИ ГРИБИ У ЛІСІ ЗБИРАЛИ, А ПОГАНІ АКТИВИСТИ НА НИХ НАПАЛИ ?
Зе влада це уродський Клондай організованої злочиності під дахом чиновників.
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04.06.2020 11:59 Відповісти
Дожди прошли - маслят много повылазило, и они не зарегистрировались по месту жительства
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04.06.2020 12:17 Відповісти
СКІЛЬКИ СБУ ПРОКРИШЕВАЛА КОНТРАБАНДИ ЗА 6 РОКІВ З 2014 ІЗ ЗОНИ АТО - МОЖЕ І НА МІЛІАРД ДОЛАРІВ, А СИДИТЬ ЛИШЕ ТОРНАДО
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04.06.2020 12:04 Відповісти
Сколько СБУ прокрышевало ворованного леса, а сидит только ПОТОН который с этим боролся)))
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04.06.2020 12:17 Відповісти
А с чем боролся оплот?
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04.06.2020 12:26 Відповісти
При чем тут Оплот?
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04.06.2020 12:28 Відповісти
А он тоже "боролся"... А в итоге оказалось, что единственная задача, ради которой он был создан, это уничтожение Украины, как государства... Эти из этой же схемы... Чуть глубже копни, и сразу появляются лапти козломордых...
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04.06.2020 20:51 Відповісти
Ти хворий, глибококопатель? Чи так, задля в калюжку передати виспався?
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04.06.2020 21:10 Відповісти
Что такое? Что тебе не понравилось?) Он не баллотировался в депутаты от медведчука?))) Какой вменяемый человек, будет связываться с этим токсичным?)))
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04.06.2020 21:23 Відповісти
Не сподобалось порівняння з оплотом, притягнення за вуха ве(ме)дведчука, що сказати хотів?
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04.06.2020 21:30 Відповісти
Серьезно?))) А это что?))) https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=19392.html
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04.06.2020 21:34 Відповісти
Це - зрозуміло, дякую.
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04.06.2020 21:43 Відповісти
Я никому и никогда не доверяю))) И вчера перерыл кучу разной информации, чтобы для себя понять что это за организация... Выводы я сделал... У нас есть такие же "борцуны"))) Но все местные прекрасно знают их прошлое))) И самое интересное, что там тоже ноги растут от мертверчука... Но наши немного умнее, и так открыто, и рукожопо не подставляются))) Хотя не всегда у них это получается)))
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04.06.2020 21:59 Відповісти
Может он еще и не бывший мент?))) О нем уже все рассказали))) Любая инфа легко проверяется)))
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04.06.2020 21:36 Відповісти
"Он",- це хто? Ти не "на пальцах" пояснити можеш, а то все натяками, натяками.
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04.06.2020 21:40 Відповісти
Совсем со зрением проблемы?))) Я ссылку на ЦВК дал))) Там и фотография, и ФИО и от какой партии)))
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04.06.2020 21:43 Відповісти
Менти "перебували у справах" в лісі і на них без причини напали якісь хлопці з Січі?! Щось я поки не доганяю ху іс ху!...
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04.06.2020 13:58 Відповісти
шо за Слобожанская Сичь... оин я заметил, шо це попахивае сепарством...
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04.06.2020 14:40 Відповісти
Кстати Харьковскся область по состоянию на 2020 года лидирует по кол-ву незаконных вырубок леса. А харьковское УСБУ и полиция плотно "в доле". А парни действительно борятся с наркопритонами/незаконными вырубками леса, чем конкретно досаждают местным мусорам и сбу-шникам.
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04.06.2020 16:04 Відповісти
"машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района"...
Вони там билі падєлам! Чи то папісять заїхали чи мо же гриби намагалися шукати...
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04.06.2020 16:22 Відповісти
Вдумайтесь,не местные менты не на своем участке в лесу и на не ведомственном автомобиле,приехали по очень важным полицейским делам,а тут их уже ждали мужики с дрынами и берданкой.
Не звучит ли это как-то странно.
Скорее смахивает что менты пришли у местных что-то отжать или обложить данью и получили по шее.
Так что правдоподобнее звучит?
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04.06.2020 17:54 Відповісти
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https://twitter.com/SeamanInTheSea


https://twitter.com/SeamanInTheSea
https://twitter.com/SeamanInTheSea

Жизнь в оригинале.

@SeamanInTheSea


Ребята из харьковской организации ПОТОН начинали с закрытия нелегальных наливаек и аптек с наркотой. Сейчас они начали напрямую кошмарить продажных мусоров. Мусора стали за ними следить без законных оснований. Сегодня,когда ребята поймали на этом ментов - ребят объявили ОПГ.
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04.06.2020 20:17 Відповісти
Ці хлопці викривали продажних поліцаїв, чиновників, прокурорів, СБУ в їх корупційних діях по виробці лісів, кришуванню наркоти та інших зловживаннях владою. Вони зверталися до Зеленського, але все марно. Тому владна ОЗУ спровукували конфлікт і запресовали хлопців. А ці, що пишуть про перерозподіл якихось ринків це повна маячня. Вже більше року дивлюся цих хлопців по ютубу. Вот приклад https://www.youtube.com/watch?v=riHfpAQCV4w
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04.06.2020 21:05 Відповісти
А это что? https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp407pt001f01=919pf7201=19392.html
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04.06.2020 21:51 Відповісти
Человек, который сидит в полностью тонированной машине, следит за тобой, отказывается открыть машину, показать лицо - это подозрительный тип. ОН даже на мусора не тянет - те показывают корочки, хотя такие, какие на рынке можно купить. Поэтому конфликт был между гражданскими людьми, которые ПОТОМ оказались мусорами.
А потом пмусорской начальник лепит людям про нападение на мусоров и срок до пожизненного. Они там все тупые и думают что все тоже дебилы как они?
Вот вам яркий пример, что эту мусарню нужно по пояс сверху обезглавливать! Чистит на корню нельзя - они с головы сгнили и скурвились.
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04.06.2020 22:21 Відповісти
Тогда почему ребятам инкриминируют нападение на сотрудников? 1.В крутом джипе, оказались сотрудники в масках!!! Которые не показали удостоверения!!! 2. До этого был подпал. И наезды на ребят.
Со стороны Ментов. 3. А про то что один проходил от опоблока и что ? --- будь это Кернес или Медведчук.
Даже сейчас за бабки у нас в городе соберуться десятки тысяч титушек. А за ребят пришло три десятка из их общины и знакомых с их действиями... на том же Барабашово.
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05.06.2020 09:43 Відповісти
кто то верит мусорне? ))))
мусора не люди ( высказывание министра внутренних дел в 2014 году)
и я с этим высказыванием согласен на все 100% )))))
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04.06.2020 22:40 Відповісти
Ореал обитания всегда делится -закон природы. Это ОПГ, местнвя власть прикрываясь государством или само государство деля его между чиновниками.Обьект кормления население. Если оно не обьединяется на защиту своих интересов.Самоуправление не диктуемое государством а типовой договор громад и центра выбраного громадами. Республика громад называется.Менять систему а не латать. Вот что обсуждать а не ляшка и случаи ковид с вороством это уже следствие. Пацаны на правильном пути. Труден первый шаг он всем мешает в нашем болоте. Но жить молодым за ними правда.
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05.06.2020 04:41 Відповісти
По Харькову - возле дома продавали наркоту в ларьке с овощами. Лично обращался в полицию. Не помогло. Однажды какие то ребята сожгли ларёк . Если б задержали ребят а внутри ларька , как и в машине в лесу,оказался сотрудник Сбу или же ребята были за ОП блок. Им что пожизненно давать ?
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05.06.2020 09:31 Відповісти
На кол, сабакяна на КОЛ!
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05.06.2020 12:43 Відповісти
Цензор, где же топоры и побитые стекла из заголовка?????
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05.06.2020 13:15 Відповісти
Чимало коментаторів вказують, що потонівці - це ОПЗЖ. Можете дати посилання. Дуже цікавить, хто ж вони такі. Все, що знайшов - така собі громадська організація, що бореться з кришувальниками наркоманів, та чорних лісорубів. А вата вони, чи патріоти - нічого не відомо.
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06.06.2020 12:10 Відповісти
За шо рюзьге не візьметься - усе перетворюється то на сечу то на кал
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06.06.2020 21:29 Відповісти
То что всё что говорит полиция Надо читать наоборот - это понятно давно и всем.,Кроме ЦЕНЗОРА.... На фото видно абсолютно целехонькое "разбитое" лобовое стекло. Документов что они полиция - они никому не показами... И это точь в точь, как в истории с картинной галереей. Бандитский гоп-стоп - как система работы полиции...И потом они нам - нассывглаза - лепят идиотскую брехню... Зачем этой брехнёй позорить свой сайт ? Или заставляют ?
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08.06.2020 01:27 Відповісти
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