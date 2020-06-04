"Поселенці Слобожанської Січі" на Харківщині розбили машину поліції, стріляли в бокове скло і погрожували співробітникам. ФОТОрепортаж

Група осіб пішла на конфлікт із правоохоронцями 3 червня в Краснокутському районі Харківської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, машину з правоохоронцями, які перебували у справах на території району, оточили громадяни, які назвали себе поселенцями Слобожанської Січі.

"Чоловіки тримали в руках палиці, сокиру та зброю. Агресивно налаштовані молодики погрожували правоохоронцям, порізали колеса та розбили вітрове скло в автівці, а також зробили один постріл зі зброї у бокове", - йдеться в повідомленні.

Інформація з приводу зазначених подій надійшла до Краснокутського ВП. На місце виїжджали керівницто ГУНП у Харківській області, слідчо-оперативна група та інші підрозділи поліції.

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Поліція затримала учасників громадської організації. Відомості за фактом правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає тюремне ув'язнення терміном до 15 років або довічне позбавлення волі.

Крім того встановлено, що 2 червня "ці ж особи погрожували керівнику одного з відділів поліції та перешкоджали його вільному пересуванню".

"Інцидент стався 2 червня близько 15:00 у сквері поблизу вулиці Жон Мироносиць. Потім конфлікт продовжився у фоє адмінбудівлі обласного главку поліції. Слідчі СУ ГУНП у Харківській області відкрили за цим фактом кримінальні провадження за ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває, з’ясовуються всі обставини", - зазначають у пресслужбі.

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