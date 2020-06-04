УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10648 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП
19 885 0

Lexus під Києвом влетів у попутну фуру: водій згорів живцем. ФОТО

Lexus під Києвом влетів у попутну фуру: водій згорів живцем. ФОТО

У ніч на 4 червня на трасі Київ-Чоп поблизу села Калинівка автомобіль Lexus врізався в попутну фуру, унаслідок чого загинув водій позашляховика.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, позашляховик рухався на швидкості вище за дозволену. Після удару об фуру машину зачепило за причіп і протягнуло декілька сотень метрів. Унаслідок аварії сталося займання моторного відсіку Lexus.

Зазначається, що водій позашляховика згорів живцем. Водій фури не постраждав, він встиг відчепити від фури причеп, який зайнявся.

Дивіться також: ДБР розслідує обставини смертельної ДТП з участю поліцейських у Харкові, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Lexus під Києвом влетів у попутну фуру: водій згорів живцем 01

Автор: 

ДТП (4467) Київська область (4022) смерть (6750)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
 
 