Lexus під Києвом влетів у попутну фуру: водій згорів живцем. ФОТО

У ніч на 4 червня на трасі Київ-Чоп поблизу села Калинівка автомобіль Lexus врізався в попутну фуру, унаслідок чого загинув водій позашляховика.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua, передає Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, позашляховик рухався на швидкості вище за дозволену. Після удару об фуру машину зачепило за причіп і протягнуло декілька сотень метрів. Унаслідок аварії сталося займання моторного відсіку Lexus.

Зазначається, що водій позашляховика згорів живцем. Водій фури не постраждав, він встиг відчепити від фури причеп, який зайнявся.

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