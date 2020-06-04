Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського, щоб зустрітися з представниками українських туроператорів і обговорити розвиток туристичної галузі.

Про це йдеться на сторінці президента в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Кам'янець-Подільському старовинна історія, але молода душа. Стільки щирості, справжності та свободи в очах місцевих жителів. Дякую за гостинність! Недарма місто - серед туристичних перлин. І саме тут обговоримо з туроператорами розвиток галузі", - зазначив Зеленський.

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