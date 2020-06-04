Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі. ФОТО
Президент Володимир Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського, щоб зустрітися з представниками українських туроператорів і обговорити розвиток туристичної галузі.
Про це йдеться на сторінці президента в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"У Кам'янець-Подільському старовинна історія, але молода душа. Стільки щирості, справжності та свободи в очах місцевих жителів. Дякую за гостинність! Недарма місто - серед туристичних перлин. І саме тут обговоримо з туроператорами розвиток галузі", - зазначив Зеленський.
Топ коментарі
+19 Огусто
показати весь коментар04.06.2020 13:19
+15 Игорь 4397
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+11 Игорь Емец
показати весь коментар04.06.2020 13:21
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В Хмельницком вчера 206-ю и 364-ю
этого мало ?
"бьют не по паспорту, а по.... маске"
старая совецкая мудрость
Лживый лицемер
Мне завтра через этот мост проехать надо!
А мишів що з'їли держрезерв зерна не спіймала.
Треба камери на мишів ставити.
Охфіс простих рішень, не дякуйте..........................................
катание на Ослике входит в услуги турагенства
во время коронавируса кроме как туризма заняться нечем?
ну там, вторая волна эпидемии, производство масок, аппаратов ИВЛ...
сейчас смотрит в будущее - дороги и туризм
Саме для того, щоб зняли санкції.
5 років працювали воші і гниди на повалення Порошенка .
Особенно оманское направление.
панове,прошу, хто-небудь приберiть цю недолугу шмарклю та всю його шоблу з мого рiдного мiста.
дайте шмарклi доброго копняка та скиньте зi скали