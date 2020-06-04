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Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі. ФОТО

Президент Володимир Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського, щоб зустрітися з представниками українських туроператорів і обговорити розвиток туристичної галузі.

Про це йдеться на сторінці президента в фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"У Кам'янець-Подільському старовинна історія, але молода душа. Стільки щирості, справжності та свободи в очах місцевих жителів. Дякую за гостинність! Недарма місто - серед туристичних перлин. І саме тут обговоримо з туроператорами розвиток галузі", - зазначив Зеленський.

Зеленський прибув до Камянця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун

Зеленський прибув до Камянця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Кам’янець-Подільський (62) туризм (1563)


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Топ коментарі
+19
В кінець країну розвалить, бідоносець.
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04.06.2020 13:19
+15
Свят, свят, свят. Хоть бы крепость не рухнула от визита бедоносца.
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04.06.2020 13:22
+11
Все, пропала жемчужина
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04.06.2020 13:21
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В кінець країну розвалить, бідоносець.
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04.06.2020 13:19 Відповісти
зебіли лише собі мають дякувати Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 3538
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04.06.2020 13:23 Відповісти
Все, пропала жемчужина
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04.06.2020 13:21 Відповісти
ООООО!!!! кто на фото ????? похож на нашего Изю с кулинарного техникума !!!
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04.06.2020 13:51 Відповісти
Свят, свят, свят. Хоть бы крепость не рухнула от визита бедоносца.
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Чого він без маски?
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Вот мне интересно, какую статью Уголовного Кодекса он нарушит в Камянце ?

В Хмельницком вчера 206-ю и 364-ю
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04.06.2020 13:26 Відповісти
он нарушил Конституцию в день инагурации

этого мало ?
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04.06.2020 13:29 Відповісти
Та в нього э на морді його маска клоуна, але не захистна.
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04.06.2020 13:30 Відповісти
это точно!

"бьют не по паспорту, а по.... маске"

старая совецкая мудрость
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04.06.2020 13:49 Відповісти
Ффффффууууу , какой противный еврей !

Лживый лицемер
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Ешь твою через коромысло!
Мне завтра через этот мост проехать надо!
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Перекрестись перед дорогой или пред мостой так сделай
Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 9436
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04.06.2020 13:26 Відповісти
Не рискуй, брат. Лучше в объезд.
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04.06.2020 13:43 Відповісти
Бедная, бедная старая крепость. Вот и до тебя Вова-бедоносец добрался
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04.06.2020 13:22 Відповісти
Ще мінарет завалить, з його станеться.
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04.06.2020 13:34 Відповісти
А що це за обкурена дебільна рожа на фотографії на фоні зеленої травки?
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04.06.2020 13:23 Відповісти
З мови зняли. Такий пейзаж - і тут знизу вилазить бе-е-ееее...
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04.06.2020 13:25 Відповісти
катание на Ослике входит в услуги турагенства ???
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04.06.2020 13:31 Відповісти
Не пускайте його в Старе Місто, бо буде біда.
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04.06.2020 13:23 Відповісти
Вон вже там, фото саме з музею мініатюрних копій замків західної України. Саме звідти той захопливий вид на фортецю! В мене теж є таке фото з позаминулорічної поїздки, за Петра бариги, тепер в епоху клована навіть і не знаю, чи скоро виберусь десь поїхати!
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04.06.2020 13:44 Відповісти
Караууул!!! Кафешники, срочно закрывайтесь, а то будет вам штраф
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04.06.2020 13:23 Відповісти
Полиция Киева отправила первые 2400 админпротоколов пойманным камерами нарушителям скорости.
А мишів що з'їли держрезерв зерна не спіймала.
Треба камери на мишів ставити.
Охфіс простих рішень, не дякуйте..........................................

Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 9142
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04.06.2020 13:23 Відповісти
Поперло туриста Дома сидетьскучно и страшно біло а тут свобода!
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04.06.2020 13:24 Відповісти
Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 1773
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04.06.2020 13:24 Відповісти
Фото зачітне. Захоплюючий пейзаж... І тут знизу вилазить бридка пика - "Тридцять шІсть і шІсть, *****!"
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04.06.2020 13:24 Відповісти
ничего не поделаешь,
катание на Ослике входит в услуги турагенства
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04.06.2020 13:32 Відповісти
Ігорь Валеріч, ви хоч прив`язуйте цього дєятєля. Бо не буде навіть де красти...
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04.06.2020 13:24 Відповісти
Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 4825
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04.06.2020 13:24 Відповісти
Там со второго моста можно попытаться прыгнуть. Херните там его без страховки, хай полетает!
Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли - Цензор.НЕТ 8792
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04.06.2020 13:26 Відповісти
скажите, он таки РЕАЛЬНЫЙ ДУРАК ????

во время коронавируса кроме как туризма заняться нечем?
ну там, вторая волна эпидемии, производство масок, аппаратов ИВЛ...
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04.06.2020 13:28 Відповісти
наш президент не только войну в своей голове победил, а и эпидемию поборол...
сейчас смотрит в будущее - дороги и туризм
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04.06.2020 15:00 Відповісти
Для чого путін скидав Пороха ?
Саме для того, щоб зняли санкції.
5 років працювали воші і гниди на повалення Порошенка .
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04.06.2020 13:29 Відповісти
та заспокойся вже з своїм парашенком, гаплик йому назавжди. є більш достойні люди!
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04.06.2020 14:28 Відповісти
обсудим с туроператорами развитие отраслиИсточник: https://censor.net/p3200014
Особенно оманское направление.
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04.06.2020 13:32 Відповісти
....и перспективы туристического катания на Ослах
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04.06.2020 13:34 Відповісти
О, ЗЄйолоп товчеться по музею мініатюрних копій замків Україн... Музею Гончара йому явно мало.
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04.06.2020 13:38 Відповісти
Чтобы ЗЕленский не болтался под ногами у Ермака с братом и других серьезных людей, его отправили погулять в «рабочую» поездку .....
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04.06.2020 13:45 Відповісти
http://ibigdan.com/2020/06/04/rekordna-blizkist-do-narodu/ Судячи з кількості охоронців, Зеленський відвідав лігво ворога, а не Хмельницький... (ссылку тыц)

Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі - Цензор.НЕТ 4584
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04.06.2020 13:49 Відповісти
сдается это было "Волчье логово" (сами знаете кого) в Виннице !
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04.06.2020 13:51 Відповісти
"Зеленский прибыл в Каменец-Подольский: В этой туристической жемчужине обсудим с туроператорами развитие отрасли."- Зеленский ещё и в туризме волокёт, туроператоры без него бы не обошлись?
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04.06.2020 14:08 Відповісти
А шаурму уже пожрали, а через фонтани пострибали?!
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04.06.2020 14:25 Відповісти
Крепость жалко.....
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04.06.2020 14:45 Відповісти
педебіли не переживайте!
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04.06.2020 16:01 Відповісти
Войну уже закончил? Теперь можно болтаться за бюджетные сотни тысяч по курортам и кафешкам.... Интересно, войну закончил в чью пользу?
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04.06.2020 16:03 Відповісти
не можу це бачити без болю...
панове,прошу, хто-небудь приберiть цю недолугу шмарклю та всю його шоблу з мого рiдного мiста.

дайте шмарклi доброго копняка та скиньте зi скали

Зеленський прибув до Кам'янця-Подільського: У цій туристичній перлині обговоримо з туроператорами розвиток галузі - Цензор.НЕТ 9270
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04.06.2020 19:24 Відповісти
 
 