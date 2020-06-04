Незаконному ввезенню смартфонів на суму 100 млн грн запобігли на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України припинили незаконне ввезення з Європи партії смартфонів і портативної техніки відомих світових брендів на суму більш ніж 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, до протиправної діяльності причетні одна зі столичних фірм-імпортерів та брокерська компанія. Мобільні телефони і техніку вони планували ввезти в Україну під виглядом автозапчастин.

Сьогодні на пункті пропуску "Ужгород" правоохоронці спинили нелегальний вантаж. Під час огляду вантажівки замість задекларованих деталей співробітники СБУ виявили партію брендових смартфонів, ноутбуків та іншої оргтехніки. У випадку успіху оборудки державний бюджет зазнав би багатомільйонних втрат через несплачене мито та податкові збори.

Вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил та відкриття кримінального провадження.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи, перевіряється причетність співробітників контролюючих органів до протиправних оборудок.

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