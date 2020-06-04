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Незаконному ввезенню смартфонів на суму 100 млн грн запобігли на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Закарпатті співробітники Служби безпеки України припинили незаконне ввезення з Європи партії смартфонів і портативної техніки відомих світових брендів на суму більш ніж 100 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За попередньою версією слідства, до протиправної діяльності причетні одна зі столичних фірм-імпортерів та брокерська компанія. Мобільні телефони і техніку вони планували ввезти в Україну під виглядом автозапчастин.

Сьогодні на пункті пропуску "Ужгород" правоохоронці спинили нелегальний вантаж. Під час огляду вантажівки замість задекларованих деталей співробітники СБУ виявили партію брендових смартфонів, ноутбуків та іншої оргтехніки. У випадку успіху оборудки державний бюджет зазнав би багатомільйонних втрат через несплачене мито та податкові збори.

Вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил та відкриття кримінального провадження.

Тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи, перевіряється причетність співробітників контролюючих органів до протиправних оборудок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівники Нацполіції, СБУ, ДБР, Мін'юсту зібралися в ОГП: обговорюють протидію катуванням з боку правоохоронців

Незаконному ввезенню смартфонів на суму 100 млн грн запобігли на Закарпатті, - СБУ 01
Незаконному ввезенню смартфонів на суму 100 млн грн запобігли на Закарпатті, - СБУ 02
Незаконному ввезенню смартфонів на суму 100 млн грн запобігли на Закарпатті, - СБУ 03
Незаконному ввезенню смартфонів на суму 100 млн грн запобігли на Закарпатті, - СБУ 04
Незаконному ввезенню смартфонів на суму 100 млн грн запобігли на Закарпатті, - СБУ 05
Незаконному ввезенню смартфонів на суму 100 млн грн запобігли на Закарпатті, - СБУ 06

Автор: 

контрабанда (1823) СБУ (12812) Закарпатська область (2049)


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Топ коментарі
+6
Зеленський звернувся до пенсіонерів і осіб в кого заробітна плата 200 доларів:
- Можна побути без кави, лосося та хамона.
Ну дійсно, шановні пенсіонери, скільки можна їсти хамон ?

Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 7030

Варіант "без зеленского та його шобли" мені більше подобається !!!
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04.06.2020 13:37
+5
Это тоже посылки от итальянских заробитчан. Подарки родным, к Троице..
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04.06.2020 13:49
+3
Победа!!! Надеюсь теперь смартфонов на всех таможенников и членов их семей хватит. Наверное еще и для отцов - командиров в Киеве останется
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04.06.2020 13:39
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Не повезло Бубачкє. Відкату не буде.
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04.06.2020 13:36 Відповісти
Зеленський звернувся до пенсіонерів і осіб в кого заробітна плата 200 доларів:
- Можна побути без кави, лосося та хамона.
Ну дійсно, шановні пенсіонери, скільки можна їсти хамон ?

Незаконный ввоз смартфонов на сумму 100 млн грн предотвращен на Закарпатье, - СБУ - Цензор.НЕТ 7030

Варіант "без зеленского та його шобли" мені більше подобається !!!
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04.06.2020 13:37 Відповісти
Интерестно этот ду ра чек верит в херню что он несет?
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04.06.2020 13:50 Відповісти
З епохаю дастатку, чувакі!
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04.06.2020 13:51 Відповісти
****, як бачу цю піхву, так і хочеться табуретом, зі всьго маху ******@ти
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04.06.2020 14:45 Відповісти
Победа!!! Надеюсь теперь смартфонов на всех таможенников и членов их семей хватит. Наверное еще и для отцов - командиров в Киеве останется
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04.06.2020 13:39 Відповісти
кладовки все завалят и внукам останется, упаковку и инструкции выложат на продажу через прозорро))
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04.06.2020 16:53 Відповісти
а что с предидущими мега задержаниями, туфли пиджаки- где оно по итогу?
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04.06.2020 13:40 Відповісти
Наверно мышей одели !
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04.06.2020 13:42 Відповісти
Всі на Майдан! Посилки з Італії тормознули! )
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04.06.2020 13:41 Відповісти
а что в ростове уже дом достроили что на майдан зовешь ?
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04.06.2020 13:43 Відповісти
розетка или алло?)))
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04.06.2020 13:45 Відповісти
цитрус
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04.06.2020 13:56 Відповісти
Это тоже посылки от итальянских заробитчан. Подарки родным, к Троице..
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04.06.2020 13:49 Відповісти
Смартфон, то отруйна речовина, чи зброя? Чому незаконно?
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04.06.2020 13:58 Відповісти
тому що "под видом автозапчастей". Без уплаты таможенных сборов.
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04.06.2020 14:01 Відповісти
Ой, яка різниця. Самі по собі мита не справедливі. Я зрозумів би, щоб у нас виробляли ті смартфони. А так врешті-решт ми це мито і заплатимо, коли будемо смартфон купувати
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04.06.2020 14:14 Відповісти
КАЖДАЯ страна имеет ввозные пошлины на различные группы товаров. А то и просто запрет.
Ты попробуй молоко в Европу ввези, будешь на таможне у них рассказывать "какая разница", "это ж не яд и не наркотик".
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04.06.2020 14:31 Відповісти
Для чего существуют налоговые сборы? Для содержания армии, школ,.... и всяких других бюджетников. (не будем о разворовывании бюджета,это отдельная история). Вот немцы: покупают русский газ по 200 евро(был такой период), а населению продают по 1000 евро. Разница-в бюджет (за исключением нужных выплат газ компаниям). У нас где взять средства в бюджет? На газе нельзя, мы ж нищий народ. Тогда на смартфонах, это не самое необходимое.
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04.06.2020 16:26 Відповісти
Оце так злочин.Це ж навпаки добре.
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04.06.2020 14:18 Відповісти
Яке має СБУ відношення до цих сматфонів, це Бонд їх завозив, чи на них шпигуни будуть працювати передавати секретну інформацію. СБУ займайтесь війною, контррозвідкою, аферами Єрмака і МВФ. Якого XYZ бомбити фури з медомі, горіхами, перевіряти металобрухт і телефони, для цього є інші компетентні органи, Як ця гебня любить пастись біля митниць. Навіть якщо їх завезуть і продадуть, в чому тут буде порушено національну безпеку України? Ви повні дебіли там в тій СБУ? Де закон про СБУ, яку повинні загнати в правове русло щоб не пхала свого носа, туди куди повинні пхати носа ті кому це за законами потрібно. Я розумію, якби СБУ заарештувала хабарника митника, прикордонника і їх начальників, а коли вони бігають за сматфонами, в часи війни це повна дупа!
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04.06.2020 15:38 Відповісти
Ахаха. Скоро в Розетке, Алло, Цитрусе и других, называется. Тщательно все так позамазывали, вместе с блокнотиком. Аккурат спектакль к заявлениям бубочки о лишнем кофе для населения. Надо было пару суток подождать, для естественности событий. Хотя это, конечно, совсем не лайфхак. Устарело. Но СБУ и телефончики, это уже интереснее. А в телевизоре так вообще будет звучать грозно.
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04.06.2020 16:46 Відповісти
 
 