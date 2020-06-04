Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік. ФОТОрепортаж

У ніч на 4 червня біля станції метро "Політехнічний інститут" автомобіль на євробляхах вилетів на тротуар і пошкодив кілька кіосків. Дивом у ДТП ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Opel їхав у бік Повітрофлотського шляхопроводу проспектом Перемоги. Коли він під'їжджав до зупинки громадського транспорту, щось пішло не так і автомобіль став некерованим. Спочатку він зіткнувся із Chevrolet, після чого вилетів на тротуар і почав руйнувати МАФи, які траплялися на шляху.

"Один кіоск навіть відлетів на три метри через сильний удар. Решта були розбиті на частини. Машина зачепила бетонний парапет і зупинилася, залишивши на тротуарі цілковитий безлад. Лише дивом у цій дорожній аварії обійшлося без постраждалих.

Ну, і як фіналочка, за старою і не дуже доброю традицією, водій Opel утік", - йдеться в дописі.

На місце прибули патрульні, які оформили необхідні документи та евакуювали автомобіль на штрафмайданчик.

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