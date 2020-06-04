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Новини Фото ДТП
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Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік. ФОТОрепортаж

У ніч на 4 червня біля станції метро "Політехнічний інститут" автомобіль на євробляхах вилетів на тротуар і пошкодив кілька кіосків. Дивом у ДТП ніхто не постраждав.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Opel їхав у бік Повітрофлотського шляхопроводу проспектом Перемоги. Коли він під'їжджав до зупинки громадського транспорту, щось пішло не так і автомобіль став некерованим. Спочатку він зіткнувся із Chevrolet, після чого вилетів на тротуар і почав руйнувати МАФи, які траплялися на шляху.

"Один кіоск навіть відлетів на три метри через сильний удар. Решта були розбиті на частини. Машина зачепила бетонний парапет і зупинилася, залишивши на тротуарі цілковитий безлад. Лише дивом у цій дорожній аварії обійшлося без постраждалих.

Ну, і як фіналочка, за старою і не дуже доброю традицією, водій Opel утік", - йдеться в дописі.

На місце прибули патрульні, які оформили необхідні документи та евакуювали автомобіль на штрафмайданчик.

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Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 01
Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 02
Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 03
Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 04
Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 05
Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 06
Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 07
Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 08
Opel на євробляхах у Києві протаранив Chevrolet, вилетів на тротуар і зніс ряд кіосків: водій утік 09

Автор: 

ДТП (4467) Київ (19463) євробляхи (303)


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Топ коментарі
+36
От чим відрізняється бляха від номерного знаку. Утік і всі дєла...
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04.06.2020 14:02
+25
Это если он это авто ввозил. а если купил за углом у дяди васи то хер ты кого найдешь!
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04.06.2020 14:05
+24
Да-да. Давайте, продлевайте мораторий на штрафы за евробляхи.

Тем, кто начнет "А что, на обычных номерах не нарушают?" скажу: нарушают, но их по номеру находят, а этого где искать.

Он имеет право на дешевую машину? А владельцы поврежденного имущества (в том числе и город Киев) имеют право на возмещение ущерба. А с кого брать? Понятно вам? Евробляхи нарушают права других людей.
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04.06.2020 14:07
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Какой фирмы? Куда вписан? Вы с какой планеты?
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04.06.2020 21:11 Відповісти
обычной фирмы, поинтересуйтесь как оформляются авто на еврономерах, какие документы для этого необходимы, а потом рассказывайте где его искать.
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05.06.2020 11:43 Відповісти
Занадто низько летів.
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04.06.2020 14:11 Відповісти
А хто там вночі міг постраждати? Хіба бомжі якісь.
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04.06.2020 14:16 Відповісти
зе депутат
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04.06.2020 14:17 Відповісти
А от цікава деталь: у Опеля не спрацювала жодна подушка безпеки! Вони в Вектрі були уже в найдешевшій версії... А нам розказують про дешеві і безпечні авто з Європи, які мають не 1 подушку безпеки (як в Ланосі), а одразу кілька!
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04.06.2020 14:18 Відповісти
Їх там давно немає))) Більшість цих блях після 3-4 дтп приїхали в Україну, нормальні машини вже всі розтаможили а лишились тільки ті що не варто розтаможити або там серйозні проблеми з документами... Багато євроблях їздять з липовими номерами...
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04.06.2020 14:29 Відповісти
Саме так, це Вектра кінця 90-х)) Подушки там давно вистрілили в ДТП, а нові ніхто не поставив...
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04.06.2020 14:32 Відповісти
если водитель сбежал на своих двоих, значит перегрузки были минимальные, возможно по касательной. зачем лупить подушкой, может сейчас они смарт там какие-то, а раньше они суровее были, только когда совсем швах есть смысл...
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04.06.2020 14:33 Відповісти
Нічо собі по касатєльной - морди тупо нема!)))) В 90-х не тільки подушки було суровіші, але й кузовні деталі крепші...
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04.06.2020 14:59 Відповісти
посмотри на капот, он даже не помялся, не повело. это как-то не похоже на Пол морды нет. отлетел только бампер, и бок помят...
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04.06.2020 15:02 Відповісти
Бампер, фари і решітка...
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04.06.2020 15:03 Відповісти
та фары и решетка на этом бампере и держались. да, носом немного принял, но не настолько чтобы стрелять подушками
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04.06.2020 15:11 Відповісти
Нічого дивного, на четверте число, анонсована акція АвтоЄвроСили, от так такими лохотронами формується громадська думка.
Судячи з дій попєрєдніків і теперішньої влади, жодного бажання вирішити це питання немає, як і немає бажання зробити доступне розмитнення.
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04.06.2020 15:25 Відповісти
я не понял, а что разве зеля ещё не ощасливил бляхеров?
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04.06.2020 15:27 Відповісти
В мене як не пристебнутий пасок, то не стріляє..
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04.06.2020 19:43 Відповісти
Ну така штука пізніше була введена, в 90-х такого ще не було...
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04.06.2020 20:30 Відповісти
нормальные машины по нормальным ценам, нормальные водители -- это все бляхеры. а ещё это любимчики и электорат зели, теперь что сажать его после всех скидок и отсрочек?
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04.06.2020 14:30 Відповісти
Материал размещен на правах рекламы немецкого автопрома. Даже в бу состоянии выдержал столько столкновений и водила не только жив, а здоровья на побег хватило...
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04.06.2020 14:36 Відповісти
Пьяному все нипочем. Болевого шока нет.
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04.06.2020 14:52 Відповісти
пишите, в варшаву дедушке
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04.06.2020 14:36 Відповісти
ну хоть синева на евробляхах немного расчистила это позорище с киосками на улицах столицы
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04.06.2020 14:40 Відповісти
теперече аваковцев в Польшу отправляйте за хозяином этой бляхи)))))))
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04.06.2020 14:42 Відповісти
Не трогайте их, у них сейчас дурантин главнее всех задач.
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04.06.2020 15:17 Відповісти
Сколько еще быдлобляхеры будут на ржавых вёдрах гадить украинцам?
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04.06.2020 14:48 Відповісти
Пока евробляхотолкачи будут заносить и пока государственные спиногрызы будут брать...
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04.06.2020 15:14 Відповісти
Було б бажання а знайти мона...Ментам трохе лавє до кішені та й знайдуть
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04.06.2020 15:27 Відповісти
Ну что, камеры помогли? Отправьте теперь письмо в Польшу какому-нибудь Гжегошу.
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04.06.2020 15:29 Відповісти
Больше евроблях, ещё больше евроблях!!
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04.06.2020 15:31 Відповісти
Ну наконец то...))) а то 208 и все наши да наши...
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04.06.2020 15:46 Відповісти
если поймают , а поймают наверняка ( если захотят ) , то суд отпустит , мол умысла не было
значит не хотел
а как по мне , то хотел , и спецом МАФы покрушил
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04.06.2020 18:55 Відповісти
По камерам можно вычилсить откуда приехал.
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04.06.2020 18:58 Відповісти
А куда камеры Авакова смотрели, там явное превышение скорости
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04.06.2020 22:31 Відповісти
зеле бляхер
там разве до этого не такая разруха на тротуаре была
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04.06.2020 22:40 Відповісти
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