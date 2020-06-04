Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення". ДОКУМЕНТ

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення в інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Про це пише спеціалізується на виявленні плагіату сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", передає Цензор.НЕТ.

"Схоже на те, що естафету так званих "текстових запозичень без належних посилань"(те, що часто грубо називають плагіатом), від колишнього міністра освіти Лілії Гриневич приймає новий кандидат на цю посаду. Цей кандидат – Сергій Миколайович Шкарлет, ректор Чернігівського національного технологічного університету", - йдеться в матеріалі.

" В інтерв’ю радіо "Свобода" (17.10.2010 р.) він так описує свої політичні вподобання:

– Ви займаєтеся дослідженням перспектив економічного розвитку України…

– Дійсно, це напрям моїх наукових досліджень. Кандидатська дисертація була присвячена економіці розробки програмних продуктів. Це досить специфічна галузь,яка в 1996-1997 роках тільки почала розвиватися. У 2005 році з цієї теми "вилився" фонд вільного програмного забезпечення. Його філософська суть – поєднання інженерної та економічної думки розвитку. Тепер це цілий науковий напрям. Докторська дисертація пов’язана з формуванням економічної безпеки підприємств за рахунок науково-технічного розвитку саме через інноваційні проекти. Бо куди ми сьогодні без створення реального сектору виробництва, без чіткої інноваційної політики? Має бути внутрішній ринок, внутрішня пропозиція – за рахунок нашої науки, інноваційних поглядів і розробок. Ми самі себе мусимо забезпечувати! Скільки можна "тонути" в дешевому непотребі у всіх галузях? Всі розробки мають не лише теоретичне, а й практичне спрямування. Мій науковий доробок – а це десятки праць і статей – використовувався при розробці низки українських законів. Ним активно користуються керівники підприємств, установ та вищих навчальних закладів області.

Тож проаналізуймо науковий доробок пана Сергія", - зазначає видання.

"Ось перше, що потрапило нам до рук після пошуку в інтернеті, так би мовити, перша ластівка:

"Шкарлет С. М. Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні : монографія / С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 202 с.

Порівняємо цю "сурйозну" монографію з такою ось роботою:

Бугай Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні. – Ефективна економіка, 2015, № 9. Стаття розміщена на сайті тут.

Відразу зазначимо, що цієї статті кандидата економічних наук, доцента кафедри податкової і митної справи Національного університету державної податкової служби України Тетяни Володимирівни Бугай у списку літератури монографії С. Шкарлета немає.







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Тут, до речі, цікаво зазначити, що Т. Бугай наводить правильне джерело згаданих "наукових напрацювань Н. Апатової та Р. Меджитова" під №5 – ApatovaN.V. andMedzhitovaR.Sh. (2010), "GradeMunicipalbudgets", EkonomykaKryma, vol. 4 (33), pp. 104-107.

А ось пан С. Шкарлет сплохував: під №4 можна побачити зовсім іншу працю – Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов. – К . : Комп'ютерпрес, 2004. – 240 с.

Таблиця 3.1, яку наводить далі в монографії пан Шкарлет, повністю ідентична таблиці в статті Т. Бугай.

У Сергія Шкарлета:

У Тетяни Бугай:

Дивимося тепер, як висновки із статті Т. Бугай перебираються в монографію С. Шкарлета (він тут гарно попрацював – бюджетний процес поміняв на бюджетну політику!):

Потім наш герой пише, що він "вважає за доцільне…", але при цьому знову переписує текст із статті Т. Бугай. Доказом такого переписування є "ляп", який залишився у тексті Шкарлета: він замінив "бюджетний процес" із статті Бугай на "бюджетну політику", але при цьому пише про оцінку "його ефективності", тоді як треба було, звісно, написати "її ефективності".

Ну й так далі. Показники, показники… перетікають на сторінку 156, течуть і там. І все те саме, що й в статті Т. Бугай.

Ось і таблиця №2 з чужої статті

Передирається в монографію, і не просто передирається, а автор зазначає під зірочкою, що це саме він її "доповнив та склав" (мабуть, доповнення – це те, що "автор" поміняв бюджетний процес на бюджетну політику):





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Утричі більший за обсягом текст запозичений Сергієм Шкарлетом із статті Оксани Апарової "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: Європейський досвід" (Ефективна економіка, 2013, № 4, див. тут) – це майже вся стаття переписана. І, зрозуміло, посилання на неї в монографії відсутнє. Бажаючі можуть самостійно попрацювати з текстами, скласти порівняльні таблиці і пофарбувати схожі речення в жовтий колір.

Ось такий у нас ректор університету, ось такий у нас планується новий міністр освіти.

Перефразуючи останнє речення з передраного ним тексту ("приймати необхідні рішення щодо покращення умов реалізації бюджетного процесу та попереджувати можливі відхилення таких показників у майбутньому"), запитаю:

"Як би нам зробити, щоб попереджувати у майбутньому призначення таких відхилень на посади?"

"Друга ластівка.

Але якщо до статті Тетяни Бугай автор ще хоч якось "попрацював, то тут він просто "імплантував" чужий текст без змін у свою так звану" монографію ".

Взагалі-то антиплагіатна програма показує, що 27% тексту монографії Сергія Шкарлета - це запозичення. Але, зрозуміло, всі виявлені програмою подібності повинні бути перевірені вручну. Що і було зроблено", - зазначає видання і наводить таблицю порівнянь тексту, який Шкарлет розмістив у своїй монографії 2018 року публікації під своїм ім'ям, і тексту статті Апарової 2013 року публікації.

































