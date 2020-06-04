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Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення". ДОКУМЕНТ

Ресурс "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях" виявив, що 27% монографії кандидата на пост міністра освіти, а нині ректора Чернігівського національного технологічного університету Сергія Шкарлета - це текстові запозичення в інших авторів без належних посилань на них (плагіат).

Про це пише спеціалізується на виявленні плагіату сайт "Помилки та фальсифікації в наукових дослідженнях", передає Цензор.НЕТ.

"Схоже на те, що естафету так званих "текстових запозичень без належних посилань"(те, що часто грубо називають плагіатом), від колишнього міністра освіти Лілії Гриневич приймає новий кандидат на цю посаду. Цей кандидат – Сергій Миколайович Шкарлет, ректор Чернігівського національного технологічного університету", - йдеться в матеріалі.

" В інтерв’ю радіо "Свобода" (17.10.2010 р.) він так описує свої політичні вподобання:

– Ви займаєтеся дослідженням перспектив економічного розвитку України…

– Дійсно, це напрям моїх наукових досліджень. Кандидатська дисертація була присвячена економіці розробки програмних продуктів. Це досить специфічна галузь,яка в 1996-1997 роках тільки почала розвиватися. У 2005 році з цієї теми "вилився" фонд вільного програмного забезпечення. Його філософська суть – поєднання інженерної та економічної думки розвитку. Тепер це цілий науковий напрям. Докторська дисертація пов’язана з формуванням економічної безпеки підприємств за рахунок науково-технічного розвитку саме через інноваційні проекти. Бо куди ми сьогодні без створення реального сектору виробництва, без чіткої інноваційної політики? Має бути внутрішній ринок, внутрішня пропозиція – за рахунок нашої науки, інноваційних поглядів і розробок. Ми самі себе мусимо забезпечувати! Скільки можна "тонути" в дешевому непотребі у всіх галузях? Всі розробки мають не лише теоретичне, а й практичне спрямування. Мій науковий доробок – а це десятки праць і статей – використовувався при розробці низки українських законів. Ним активно користуються керівники підприємств, установ та вищих навчальних закладів області.

Тож проаналізуймо науковий доробок пана Сергія", - зазначає видання.

"Ось перше, що потрапило нам до рук після пошуку в інтернеті, так би мовити, перша ластівка:

"Шкарлет С. М. Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку в Україні : монографія / С. М. Шкарлет, В. Г. Маргасова, О. М. Коркоц, Ю. В. Ружицький. – Чернігів: ЧНТУ, 2018. – 202 с.

Порівняємо цю "сурйозну" монографію з такою ось роботою:

Бугай Т. В. Методичні підходи до оцінки ефективності бюджетного процесу в Україні. – Ефективна економіка, 2015, № 9. Стаття розміщена на сайті тут.

Відразу зазначимо, що цієї статті кандидата економічних наук, доцента кафедри податкової і митної справи Національного університету державної податкової служби України Тетяни Володимирівни Бугай у списку літератури монографії С. Шкарлета немає.

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 01
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 02
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 03

Читайте також: Кандидатуру прихильника Партії регіонів Шкарлета на місце глави Міносвіти просувають ректори, які прагнуть скасувати низку незручних реформ, - ексміністр Новосад

Тут, до речі, цікаво зазначити, що Т. Бугай наводить правильне джерело згаданих "наукових напрацювань Н. Апатової та Р. Меджитова" під №5 – ApatovaN.V. andMedzhitovaR.Sh. (2010), "GradeMunicipalbudgets", EkonomykaKryma, vol. 4 (33), pp. 104-107.

А ось пан С. Шкарлет сплохував: під №4 можна побачити зовсім іншу працю – Андрущенко В. Л. Податкові системи зарубіжних країн / В. Л. Андрущенко, О. Д. Данілов. – К . : Комп'ютерпрес, 2004. – 240 с.

Таблиця 3.1, яку наводить далі в монографії пан Шкарлет, повністю ідентична таблиці в статті Т. Бугай.

У Сергія Шкарлета:

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 04

У Тетяни Бугай:

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 05

Дивимося тепер, як висновки із статті Т. Бугай перебираються в монографію С. Шкарлета (він тут гарно попрацював – бюджетний процес поміняв на бюджетну політику!):

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 06

Потім наш герой пише, що він "вважає за доцільне…", але при цьому знову переписує текст із статті Т. Бугай. Доказом такого переписування є "ляп", який залишився у тексті Шкарлета: він замінив "бюджетний процес" із статті Бугай на "бюджетну політику", але при цьому пише про оцінку "його ефективності", тоді як треба було, звісно, написати "її ефективності".

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 07

Ну й так далі. Показники, показники… перетікають на сторінку 156, течуть і там. І все те саме, що й в статті Т. Бугай.

Ось і таблиця №2 з чужої статті

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 08

Передирається в монографію, і не просто передирається, а автор зазначає під зірочкою, що це саме він її "доповнив та склав" (мабуть, доповнення – це те, що "автор" поміняв бюджетний процес на бюджетну політику):

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 09
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 10

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 11

Також читайте: Зеленський наполягає на призначенні ексрегіонала, ректора Чернігівського університету Шкарлета на посаду міністра освіти, - нардепка від "Голосу" Совсун

Утричі більший за обсягом текст запозичений Сергієм Шкарлетом із статті Оксани Апарової "Фінансові інструменти державної політики економічного розвитку: Європейський досвід" (Ефективна економіка, 2013, № 4, див. тут) – це майже вся стаття переписана. І, зрозуміло, посилання на неї в монографії відсутнє. Бажаючі можуть самостійно попрацювати з текстами, скласти порівняльні таблиці і пофарбувати схожі речення в жовтий колір.

Ось такий у нас ректор університету, ось такий у нас планується новий міністр освіти.

Перефразуючи останнє речення з передраного ним тексту ("приймати необхідні рішення щодо покращення умов реалізації бюджетного процесу та попереджувати можливі відхилення таких показників у майбутньому"), запитаю:

"Як би нам зробити, щоб попереджувати у майбутньому призначення таких відхилень на посади?"

"Друга ластівка.

Але якщо до статті Тетяни Бугай автор ще хоч якось "попрацював, то тут він просто "імплантував" чужий текст без змін у свою так звану" монографію ".

Взагалі-то антиплагіатна програма показує, що 27% тексту монографії Сергія Шкарлета - це запозичення. Але, зрозуміло, всі виявлені програмою подібності повинні бути перевірені вручну. Що і було зроблено", - зазначає видання і наводить таблицю порівнянь тексту, який Шкарлет розмістив у своїй монографії 2018 року публікації під своїм ім'ям, і тексту статті Апарової 2013 року публікації.

Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 12
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 13
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 14
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 15
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 16
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 17
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 18
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 19
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 20
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 21
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 22
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 23
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 24
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 25
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 26
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 27
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: 27% тексту його монографії - це запозичення 28

Автор: 

плагіат (69) Міносвіти (1412) Шкарлет Сергій (353)


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Топ коментарі
+17
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования" - Цензор.НЕТ 197
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04.06.2020 14:40
+12
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования" - Цензор.НЕТ 9664
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04.06.2020 14:40
+10
Бубочці саме такий кандидат і потрібен. 100% його міністром призначать.
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04.06.2020 14:40
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Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования" - Цензор.НЕТ 9664
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04.06.2020 14:40 Відповісти
Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования" - Цензор.НЕТ 197
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04.06.2020 14:40 Відповісти
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення" - Цензор.НЕТ 8657
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04.06.2020 16:06 Відповісти
Бубочці саме такий кандидат і потрібен. 100% його міністром призначать.
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04.06.2020 14:40 Відповісти
Ще й плагіатор...
А мені от цікаво, чому в міністри просувають чувака з маловідомого чернігівського універу, а не з топових вузів України - КНУ, КПІ, Могилянки, КНЕУ, Львівської політехніки тощо?
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04.06.2020 14:41 Відповісти
Потому что он ватник.
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04.06.2020 14:45 Відповісти
Они и при нормальномПрезиденте и Премьере хрен бы согласились, наверное. А с этой командой связаться - засмеют коллеги.
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04.06.2020 14:46 Відповісти
"Сергій Шкарлет відомий тим, що https://monitor.cn.ua/ua/characters/31141 балотувався у депутати Чернігівської обласної ради від Партії регіонів.Також зізнавався в http://newvv.net/economic/region/208058.html?fbclid=************************************************************* інтерв'ю , що на президентських виборах підтримував Віктора Януковича:"Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів.Впевнений, разом з Президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів. Ми збудуємо нову Чернігівщину".
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04.06.2020 16:17 Відповісти
Ректор - ватник и еще плагиатор, это бинго
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04.06.2020 14:42 Відповісти
Чем собственно и ценен.
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04.06.2020 14:47 Відповісти
Ще б блін з Уманського педу в міністри взяли!
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04.06.2020 14:42 Відповісти
Мало,что придурок, да еще и плагиатор.
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04.06.2020 14:43 Відповісти
Для дебилизации населения идеальный кандидат
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04.06.2020 14:44 Відповісти
Сергей Шкарлет "Йоханный сон" или Сергей Шкарлет "О'Харя" - как лучше ?
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04.06.2020 14:45 Відповісти
Тогда - годится! Свой человек!
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04.06.2020 14:47 Відповісти
Архив ВАК - гуманитариев находится в ЦНБ им. Вернадского, так
там ещё и не такое можно найти. Как в старые времена -- " Учёным
можешь Ты не быть, но кандидатом Ты обязан. "
А плагиат-- обычное явление в Нашей науке.
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04.06.2020 14:51 Відповісти
Та ему некогда было самому писать: или выступал в КВН или любил смотреть КВН.
Короче, брат по разуму с преЗедентом!
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04.06.2020 14:51 Відповісти
Отстаньте от человека. Он ее писал, эту монографию, что-ли?
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04.06.2020 14:56 Відповісти
Он ее даже не читал.
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04.06.2020 15:07 Відповісти
Похоже, что еще один проффесор.
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04.06.2020 15:02 Відповісти
радше ще один табачнік, а це, для освітянського процесу в Україні, набагато страшніше.
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04.06.2020 15:07 Відповісти
Угу...значит я скачав с торрента книжку для ЛИЧНОГО пользования называюсь ВОР. ибо автора обидел, а дядечка скомуниздив чужой труд для личного обогащения -всякие надбавки за "степенность" называется плагтатор...ВОРЮГА таки он, а не я!
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04.06.2020 15:07 Відповісти
В стране всё дерьмово и давно прогнило .
Так почему кто-то решил , что министр образования должен быть образованным ???
Да говно вопрос !
При Пэдре для необразованного прокурора приняли спец закон , а Генплокулол куда важнее какого-то министрика !
Министриков у нас , как говна , десяток-другой убери , никто и не заметит , а Генплокулол один !
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04.06.2020 15:08 Відповісти
*************... Долго вам еще ПАП в портки срать будет? Ты на нынешних министров и "генпрокурорш" взглянуть не хочешь, а???
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04.06.2020 15:13 Відповісти
Вижу .
Такое же говно , как и при Пэдре .
Никакой разницы !
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04.06.2020 15:17 Відповісти
Ну, ничего страшного. Все, как у зеленых "ученых" - "маю право на помилку"(с)
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04.06.2020 15:11 Відповісти
«Да, виноват. Поставим ему 4 с минусом», - Александр Зеленский
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04.06.2020 15:29 Відповісти
Першоджерело плагіату - навколонаукова тарабарщина. Плагіатор списав слова у шарлатанів.
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04.06.2020 15:31 Відповісти
Почему наша страна не заходилась в истерике, когда "лучший президент Порошенко" назначил алкаша без профильного образования генпрокурором. Однако когда пришедший ему на смену клоун ставит министром образования бездаря-плагиатора, мы кричим: "Зеленский - гад! Верните Порошенко!"

По-моему, вы сами заслуживаете таких президентов. И Януковича в т.ч.
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04.06.2020 15:33 Відповісти
Всього лише 27% чужого матеріалу? А інший цитований? А те, що його оригінальне бачення проблеми і в резюме рішення оригінальне - то нічого не значить? Нє, я справді не знаю чи воно саме так є, але ж таке може бути? Інакше як би його обрали ректором? Чи ті, що обирали, мають більший відсоток плагіату?
Колись я написав коротеньку передмову до своєї любительської статейки із суспільної тематики. А потім такий собі Лехтур із Тернопольщини дав мені зсилку на "Націократію" Сціборського. Я читаю передмову і в мене вуха червоніють (образно): майже такими самими словами пару речень. Я й думаю: ніхто не повірить, що то я сам від себе писав, а не позичив у автора Націократії (написано ще до другої світвої). А потім прочитав біографію Сціборського і зрозумів: ми обидва маємо інженерну освіту, а звідтіля і подібний спосіб мислення. Отож інколи, а то й досить часто, чужі слова находять відгук в душі твоїй, наче вони твої власні.
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04.06.2020 15:45 Відповісти
https://censor.net/user/397821

Плагіатор захищає плагіатора... "Да, какая разніца!" (С)
Кандидата на пост міністра освіти Шкарлета викрили в плагіаті: "27% тексту його монографії - це запозичення" - Цензор.НЕТ 8653
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04.06.2020 15:56 Відповісти
Ви мою пику, що ірже не помітили? Ех, маладьош - все їм розжовувать треба.
Десь вичитав комент про цього чернігівського ректора, що його видвигають інші ректоори, яким не подобається наведення порядку у вищій школі. А мої типу виправдання ректора, то лише фантазії. які можуть бути дійсністю.
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04.06.2020 17:09 Відповісти
Если и называть первопричину то это даже не коррупция и не тупость а такое "образование" то что у нас ВО это скорее +5классов школы, а не ВО, тем кто расскащывает что в университетах "учат учится" и у нас нормальное образование нужно бить лицо.
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04.06.2020 15:54 Відповісти
https://censor.net/user/46377

Если и называть первопричину то это даже не коррупция и не тупость а такое "образование" то что у нас ВО это скорее +5классов школы, а не ВО, тем кто расскащывает что в университетах "учат учится" и у нас нормальное образование нужно бить лицо.Жертва освіти чи просто неук, який не здатний навіть коми порозставляти?
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04.06.2020 16:02 Відповісти
Каким нужно быть рахитом, чтобы будуси ректором не организовать написание статьи. Ответ - обычным. Потому что это убожество в виде нашего ВО не подразумевает печать статей в западных журналах и рохождение ревью, на котором ему натянули жопу на голову. Тоесть наши журналы это такая резервация где обезьяны -такие ректоры из самой читающей страны, заряжающей банки по тв от чумака, пишут статьи сами для себя чтобы их не чмырили и чтобы были хоть какието темы.
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04.06.2020 15:59 Відповісти
Министр образования спи......л каких то 27% чужой диссертации.Вон министр культуры спи...л целую киностудию в Одессе-и кодлан Коломойского сегодня его радостно поздравлял и ему аплодировал.
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04.06.2020 16:03 Відповісти
 
 