Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС. ФОТОрепортаж

Поліція провела санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора і членів збройного конфлікту в Броварах. У ході обшуку вилучили рушниці, пістолети, набої, ножі, амуніцію для особистого захисту і "чорнові" записи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Працівники Управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції, Броварського відділу поліції, Броварської місцевої прокуратури за участю підрозділу поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора і членів збройного конфлікту в Броварах", - йдеться в повідомленні.

За їхніми результатами було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніція для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час стрілянини, "чорнові" записи.

Тривають заходи для затримання всіх учасників, які брали участь у стрілянині в Броварах.

За цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 та за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

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Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

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