Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС. ФОТОрепортаж
Поліція провела санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора і членів збройного конфлікту в Броварах. У ході обшуку вилучили рушниці, пістолети, набої, ножі, амуніцію для особистого захисту і "чорнові" записи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Працівники Управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції, Броварського відділу поліції, Броварської місцевої прокуратури за участю підрозділу поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора і членів збройного конфлікту в Броварах", - йдеться в повідомленні.
За їхніми результатами було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніція для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час стрілянини, "чорнові" записи.
Тривають заходи для затримання всіх учасників, які брали участь у стрілянині в Броварах.
За цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 та за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.
Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.
Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.
Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.
Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.
Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.
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япона мать... стратеги...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2663416107260523&set=a.1446170575651755&type=3&theater Юрий Бирюков : Там скоро будет пресс-конференция адвокатов Петра Порошенко по одному из "уголовных производств". В этом уголовном производстве куча "доказательств".
Одно из них я сейчас публикую.
Нет, я не шучу.
Нет, я не прикалываюсь.
Да, они это всерьез.
Одно радует - наши следователи умеют заходить в Вики. Могут прочесть там много нового. Запротоколировать. Дела зарегистрировать. И все при деле.
Пам'ятаю як у 2000-му допомогав операм зловити злодюжку, який вкрав ноут і виходив через діалап з використанням реквізитів власника (потерпілого). Звичайно же, на АТС теж я домовлявся про логи, які віддали в руки оперу.
Після цього начальник розшуку попросив мене влаштували лекцію з демонстрацією "що таке діалап, які реквізити використовуються, що пишеться в логах провайдера, що пишеться в логах АТС і яку лексику слід застосовувати у запитах до технічних служб".
Тож, як бачимо, ментура за 20 років інтелектуально виросла.