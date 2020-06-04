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Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС. ФОТОрепортаж

Поліція провела санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора і членів збройного конфлікту в Броварах. У ході обшуку вилучили рушниці, пістолети, набої, ножі, амуніцію для особистого захисту і "чорнові" записи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"Працівники Управління стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції, Броварського відділу поліції, Броварської місцевої прокуратури за участю підрозділу поліції особливого призначення провели санкціоновані обшуки за місцями можливого перебування співорганізатора і членів збройного конфлікту в Броварах", - йдеться в повідомленні.

За їхніми результатами було вилучено рушниці, карабіни, пістолети, ножі, амуніція для особистого захисту, речі, в які, ймовірно, були одягнені особи під час стрілянини, "чорнові" записи.

Тривають заходи для затримання всіх учасників, які брали участь у стрілянині в Броварах.

За цим фактом проводиться досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відкритих за ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 263 та за ст. 15 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Перестрілка у Броварах: Затримано 13 осіб на чолі з кримінальним авторитетом Віхою, - Аваков. ФОТО

Нагадаємо, 29 травня рано-вранці в Броварах влаштували стрілянину в районі Торгмаш. За попередньою версією, стався конфлікт між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, і нелегальними перевізниками.

Пізніше з'явилося відео ранкової стрілянини в Броварах.

Глава МВС Арсен Аваков доповів президенту Зеленському, що конфлікт стався між представниками фірм, які займаються пасажирськими перевезеннями в Броварах, і, за однією з версій, може бути пов'язаний з корупційними оборудками з тендерами щодо розподілу маршрутів.

Слідчі за цим фактом почали три кримінальні провадження: хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням зброї, умисне знищення або пошкодження майна та незаконне поводження зі зброєю.

Дії учасників конфлікту були додатково кваліфіковані правоохоронцями як замах на вбивство двох і більше осіб.

Процедура визначення запобіжного заходу для 28 затриманих після кримінальних розборок перевізників у Броварах відбувається в Броварському суді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість затриманих у справі про стрілянину в Броварах скоро перевищить 30 осіб, - Геращенко

Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС 01
Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС 02
Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС 03
Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС 04

Автор: 

Бровари (280) МВС (3501) обшук (1971) стрілянина (1779)


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Топ коментарі
+6
А що по дорозі ні якої книгарні або музею не було?
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04.06.2020 14:45
+5
До бандитов стрёмно по беспределу!
Ответка может прилететь....
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04.06.2020 14:56
+4
Як до злочинців з обшуками, то санкціоновано - як до гостей, а в музей ногами двері відчиняють.
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04.06.2020 14:50
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А що по дорозі ні якої книгарні або музею не було?
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04.06.2020 14:45 Відповісти
Як до злочинців з обшуками, то санкціоновано - як до гостей, а в музей ногами двері відчиняють.
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04.06.2020 14:50 Відповісти
До бандитов стрёмно по беспределу!
Ответка может прилететь....
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04.06.2020 14:56 Відповісти
апередил
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04.06.2020 15:00 Відповісти
Управления стратегических расследований в Киевской области Нацполиции...



япона мать... стратеги...
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04.06.2020 14:59 Відповісти
как я понимаю виновными будут местные броварские, а госторбайтеры с Винницы ни в чем ни виноваты? у меня вопрос приехали к вам в город заезжие вы их выкинули от туда, а вас потом на нары не очень справедливо, думаю кто-то там явно был от мусоров вот и встретили их тепло... мы скатывемся на самое дно увы
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04.06.2020 15:06 Відповісти
Дело на Пороха: https://ibigdan.livejournal.com/25130415.html 100 томов одних только доказательств!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2663416107260523&set=a.1446170575651755&type=3&theater Юрий Бирюков : Там скоро будет пресс-конференция адвокатов Петра Порошенко по одному из "уголовных производств". В этом уголовном производстве куча "доказательств".
Одно из них я сейчас публикую.

Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС - Цензор.НЕТ 9797

Нет, я не шучу.
Нет, я не прикалываюсь.
Да, они это всерьез.
Одно радует - наши следователи умеют заходить в Вики. Могут прочесть там много нового. Запротоколировать. Дела зарегистрировать. И все при деле.

Поліція провела санкціоновані обшуки в учасників стрілянини в Броварах, - МВС - Цензор.НЕТ 9782
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04.06.2020 15:07 Відповісти
Особливо прикольно звучить "слідчим було підключене дротове з'єднання з мережею".
Пам'ятаю як у 2000-му допомогав операм зловити злодюжку, який вкрав ноут і виходив через діалап з використанням реквізитів власника (потерпілого). Звичайно же, на АТС теж я домовлявся про логи, які віддали в руки оперу.
Після цього начальник розшуку попросив мене влаштували лекцію з демонстрацією "що таке діалап, які реквізити використовуються, що пишеться в логах провайдера, що пишеться в логах АТС і яку лексику слід застосовувати у запитах до технічних служб".
Тож, як бачимо, ментура за 20 років інтелектуально виросла.
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04.06.2020 15:21 Відповісти
Смотрю на фото и диву даюсь,это что менты по дороге на обыск музей милиции ограбили?
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04.06.2020 15:13 Відповісти
Меня удивляют абапелы, вроде этих, которые себе "звонилки" покупают, типа не отследишь) такая чушь
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04.06.2020 15:46 Відповісти
 
 