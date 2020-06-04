Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна". ФОТО

Президент Володимир Зеленський постріляв з лука під час екскурсії Кам'янець-Подільською фортецею, куди він приїхав у межах свого дводенного візиту до Хмельницької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Lb.ua.

Президенту показали тир і запропонували здійснити постріл самому. Зеленський погодився і влучив у ногу намальованому на мішені кабану.

"Не вбив - уже добре. Вбивати не можна", - пожартував Зеленський.

Також читайте: Зеленський проінспектував ремонт дороги на Хмельниччині, - ОП

Фото: сайт ЛБ. Стріла Зеленського ліворуч

Нагадаємо, президент приїхав до Кам'янця-Подільського для наради з представниками туристичної галузі.