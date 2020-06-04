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Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна". ФОТО

Президент Володимир Зеленський постріляв з лука під час екскурсії Кам'янець-Подільською фортецею, куди він приїхав у межах свого дводенного візиту до Хмельницької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Lb.ua.

Президенту показали тир і запропонували здійснити постріл самому. Зеленський погодився і влучив у ногу намальованому на мішені кабану.

Зеленський у Камянець-Подільській фортеці постріляв з лука по кабану: Не вбив - вже добре. Вбивати не можна 01

"Не вбив - уже добре. Вбивати не можна", - пожартував Зеленський.

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Зеленський у Камянець-Подільській фортеці постріляв з лука по кабану: Не вбив - вже добре. Вбивати не можна 02

Фото: сайт ЛБ. Стріла Зеленського ліворуч

Нагадаємо, президент приїхав до Кам'янця-Подільського для наради з представниками туристичної галузі.

Автор: 

візит (1584) Зеленський Володимир (23815) Хмельниччина (914)


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Топ коментарі
+39
Зеленский в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по "кабану": "Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя" - Цензор.НЕТ 3021
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04.06.2020 14:51
+35
Зеленский в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по "кабану": "Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя" - Цензор.НЕТ 7702
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04.06.2020 14:46
+31
Ось чим преЗЄлєнт держави на яку напала роіся займається! Молодець!
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04.06.2020 14:47
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политический турыст и не более
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04.06.2020 16:15 Відповісти
і навіщо він по причандаллях кабана цілиться? Кабан не буде тепер грати симфонію на піаніно
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04.06.2020 16:33 Відповісти
...резидент ЗЕбил - капитулянт в Каменец-Подольской крепости пострелял из лука по "кабану": "Не убил - уже хорошо. Убивать нельзя никого даже ...уйла " а мирно посматривать ему в его добрые глаза заявил он..
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04.06.2020 17:02 Відповісти
шмаркля п'є каву та відпочиває. вiслюк втомився вкотре за рiк...



Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна" - Цензор.НЕТ 1210




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04.06.2020 19:41 Відповісти
Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна" - Цензор.НЕТ 4977
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04.06.2020 19:41 Відповісти
а пострелять по чучелу путина **********
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04.06.2020 20:05 Відповісти
Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна" - Цензор.НЕТ 6985
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04.06.2020 21:41 Відповісти
да уж...

Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна" - Цензор.НЕТ 2877
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05.06.2020 12:44 Відповісти
Фактически - эпохальное событие. Макака среляет из лука. Нет эпидемии, войны, деградации страны, бешеннейшей коррупции на местах, олигархов у власти и окацапливания страны. Зебилы рукоплещут. Зря не показали обмывание (занюхивание) этого события шаурмой. Быдло бы нормально пропёрлось...
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15.06.2020 23:15 Відповісти
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