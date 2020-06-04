Зеленський у Кам'янець-Подільській фортеці постріляв з лука по "кабану": "Не вбив - вже добре. Вбивати не можна". ФОТО
Президент Володимир Зеленський постріляв з лука під час екскурсії Кам'янець-Подільською фортецею, куди він приїхав у межах свого дводенного візиту до Хмельницької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Lb.ua.
Президенту показали тир і запропонували здійснити постріл самому. Зеленський погодився і влучив у ногу намальованому на мішені кабану.
"Не вбив - уже добре. Вбивати не можна", - пожартував Зеленський.
Фото: сайт ЛБ. Стріла Зеленського ліворуч
Нагадаємо, президент приїхав до Кам'янця-Подільського для наради з представниками туристичної галузі.
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