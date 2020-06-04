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12-річний підліток в Одесі викрав BMW і влаштував дві ДТП, тікаючи від поліції. ВІДЕО+ФОТО

В Одесі 12-річний хлопчик влаштував "перегони" з поліцією на автомобілі BMW, який належав його знайомому. У підсумку він влаштував дві ДТП.

Про це повідомили в Малиновському відділі поліції Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, проїхавши близько 100 метрів, він потрапив у поле зору патрульних, від яких намагався втекти, але після двох ДТП автомобіль заглох.

"На місце події були викликані батьки дитини. Разом їх доставили в територіальний відділ поліції", - повідомили в поліції.

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Зазначається, що підліток є фігурантом 10 кримінальних проваджень, з яких розслідування у восьми вже передано до суду. Серед них - крадіжка телефонів, гаманців, велосипеда, а також скоєне в лютому викрадення автомобіля Nissan. Ця машина була викрадена на вул. Святослава Ріхтера. На цій же вулиці неповнолітній зловмисник був виявлений поліцейськими вчора за кермом BMW.

12-річний підліток в Одесі викрав BMW і влаштував дві ДТП, тікаючи від поліції 01
12-річний підліток в Одесі викрав BMW і влаштував дві ДТП, тікаючи від поліції 02

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Зазначається, що хлопчик виховується в благополучній родині. Протягом поточного року батьки вже 8 разів притягувалися до адміністративної відповідальності.

Після останнього правопорушення буде вирішуватися питання про поміщення підлітка в спеціалізований заклад виховного типу, а його мати буде притягнута до адміністративної відповідальності вдев’яте - за ч. 2 ст. 184 КУпАП.

Автор: 

ДТП (4467) Одеса (5452) Нацполіція (15164) викрадення автівки (208)


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Топ коментарі
+21
Я бы этого подростка усыпил....
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04.06.2020 15:55
+15
Встречал я таких.Они понимают только когда их постоянно бить по голове.
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04.06.2020 16:16
+13
Кто-то из родителей судья, прокурор, таможенник или местный олигарх?
Теряюсь в догадках.....
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04.06.2020 16:04
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04.06.2020 15:54 Відповісти
Штраф бы хороший его родителям, что дегенерата выростили
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04.06.2020 16:03 Відповісти
Думаю вони і так холодні від нього.
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04.06.2020 16:05 Відповісти
ХАроший мальчик...
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04.06.2020 15:54 Відповісти
Я бы этого подростка усыпил....
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04.06.2020 15:55 Відповісти
да, Вы правы, эвтаназия решила-бы проблему родителей,,,
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04.06.2020 18:17 Відповісти
Гуд бой !) Так і палити навчится )
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04.06.2020 15:56 Відповісти
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04.06.2020 16:26 Відповісти
Ответственность за угон авто с 16 лет. Так что тут ему вообще нифига не будет. Разве что в характеристику еще больше негатива. А вот за предыдущие дела, за то же воровство например, реально в спецшколу отправить могут.
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04.06.2020 16:02 Відповісти
Хулиганку, легко. Тоже не плохая статья.
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04.06.2020 16:04 Відповісти
Перпективный хлопак. Возьмут в зелёную ПР, а там и ************ Украины могут выбрать.
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04.06.2020 16:04 Відповісти
Потому что клоун или дибил?
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04.06.2020 16:05 Відповісти
Потому что вор.
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04.06.2020 16:19 Відповісти
Кто-то из родителей судья, прокурор, таможенник или местный олигарх?
Теряюсь в догадках.....
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04.06.2020 16:04 Відповісти
А що - не читати з листка немає розуму?
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04.06.2020 16:07 Відповісти
Если это не будущий премьер, то как минимум - глава МВД. На худой конец - генпрокурор. Пацан явно из "социально близких" к команде "новаторов".
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04.06.2020 16:08 Відповісти
Переиграл в GTA.
А вообще это чудо, что никого не сбил и не убил.
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04.06.2020 16:15 Відповісти
Встречал я таких.Они понимают только когда их постоянно бить по голове.
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04.06.2020 16:16 Відповісти
Битиё определяет сознание! (с)
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04.06.2020 16:52 Відповісти
Там уже нічого не допоможе. Хоча... Я б спробував лоботомію.
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04.06.2020 17:06 Відповісти
Когдто будет ************ , вытька якуновыч примерно также начинал , зелупа троечник траву курил и хихикал как дебил- теперь у руля. Народу такие херои нравятся.
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04.06.2020 16:42 Відповісти
Толку з пацана не буде.
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04.06.2020 17:04 Відповісти
"Онижедети"...
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04.06.2020 17:21 Відповісти
"но после двух ДТП автомобиль заглох."
Паршивый ненадёжный автомобиль! Подвёл пацана под монастырь. А вот угнал бы Таврию...
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04.06.2020 17:27 Відповісти
Он же ребенок 12ти лет!!!!!....і вже 10 кримінальних впроваджень... на привелиий жаль, немає в нас статі, вкрав, угнав - Руки , ноги відрубати і ... йди, кради далі. В 12 років з таким послужним списком..... це вже гірше ніж коронавірус з раком та туберкульозом разом взяті.
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04.06.2020 17:40 Відповісти
только кадетское училище исправит негодяя, придёт уже подготовленным туда!!! В Сумы его!!
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04.06.2020 17:58 Відповісти
Це, мабуть, сімейна дінастія....
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04.06.2020 19:54 Відповісти
Как наказывают за воровство преступников в Иране !

*****
Украл в первый раз,
отрубают четыре пальца на правой руке, так чтобы нетронутыми остались большой палец и ладонь...
Украл во второй раз -

отрубят половину ступни левой ноги.
Украл в третий раз - пожизненное.

Четвертый раз будет последним.
Повесят на главной площади города на подъемном кране.
Это касается как мелких воришек, так и воровства на самом высоком уровне. Так что это еще и к вопросу, как искоренить воровство на государственном уровне. <a href="https://ribalych.ru/2018/01/23/za-vorovstvo-v-irane/"></a>
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04.06.2020 20:25 Відповісти
А если позднее выяснится, что обвинение ложное - отрубленное обратно пришьют?
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04.06.2020 20:44 Відповісти
А при чём тут БМВ? А какую марку надо было угнать?
Пока не погнались, не было никакого ДТП.
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04.06.2020 20:31 Відповісти
Как втирали нам в средней школе, Гайдар в его годы уже командоввал дивизией.
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04.06.2020 20:33 Відповісти
Судя по внушительному списку подвигов, родители вряд ли виноваты, просто ребёночек у них уродился натуральным психопатом. С этим трудно что-то сделать - разве только уронить способное дитя с большой высоты на твёрдое. Пока оно не научилось врать и изворачиваться с такой же лёгкостью, как угоняет тачки.
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04.06.2020 20:53 Відповісти
Одесса-мама.
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04.06.2020 23:17 Відповісти
чувак просто не знал... шо камеры снимают!....)
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05.06.2020 11:41 Відповісти
Бедные родители. Бить нельзя, убедить не получаеться.
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05.06.2020 12:09 Відповісти
пока лучше не придумали...
12-річний підліток в Одесі викрав BMW і влаштував дві ДТП, тікаючи від поліції - Цензор.НЕТ 3056
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05.06.2020 12:59 Відповісти
 
 