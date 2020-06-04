12-річний підліток в Одесі викрав BMW і влаштував дві ДТП, тікаючи від поліції. ВІДЕО+ФОТО

В Одесі 12-річний хлопчик влаштував "перегони" з поліцією на автомобілі BMW, який належав його знайомому. У підсумку він влаштував дві ДТП.

Про це повідомили в Малиновському відділі поліції Одеси, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, проїхавши близько 100 метрів, він потрапив у поле зору патрульних, від яких намагався втекти, але після двох ДТП автомобіль заглох.

"На місце події були викликані батьки дитини. Разом їх доставили в територіальний відділ поліції", - повідомили в поліції.

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Зазначається, що підліток є фігурантом 10 кримінальних проваджень, з яких розслідування у восьми вже передано до суду. Серед них - крадіжка телефонів, гаманців, велосипеда, а також скоєне в лютому викрадення автомобіля Nissan. Ця машина була викрадена на вул. Святослава Ріхтера. На цій же вулиці неповнолітній зловмисник був виявлений поліцейськими вчора за кермом BMW.





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Зазначається, що хлопчик виховується в благополучній родині. Протягом поточного року батьки вже 8 разів притягувалися до адміністративної відповідальності.

Після останнього правопорушення буде вирішуватися питання про поміщення підлітка в спеціалізований заклад виховного типу, а його мати буде притягнута до адміністративної відповідальності вдев’яте - за ч. 2 ст. 184 КУпАП.