12-річний підліток в Одесі викрав BMW і влаштував дві ДТП, тікаючи від поліції. ВІДЕО+ФОТО
В Одесі 12-річний хлопчик влаштував "перегони" з поліцією на автомобілі BMW, який належав його знайомому. У підсумку він влаштував дві ДТП.
Про це повідомили в Малиновському відділі поліції Одеси, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, проїхавши близько 100 метрів, він потрапив у поле зору патрульних, від яких намагався втекти, але після двох ДТП автомобіль заглох.
"На місце події були викликані батьки дитини. Разом їх доставили в територіальний відділ поліції", - повідомили в поліції.
Зазначається, що підліток є фігурантом 10 кримінальних проваджень, з яких розслідування у восьми вже передано до суду. Серед них - крадіжка телефонів, гаманців, велосипеда, а також скоєне в лютому викрадення автомобіля Nissan. Ця машина була викрадена на вул. Святослава Ріхтера. На цій же вулиці неповнолітній зловмисник був виявлений поліцейськими вчора за кермом BMW.
Зазначається, що хлопчик виховується в благополучній родині. Протягом поточного року батьки вже 8 разів притягувалися до адміністративної відповідальності.
Після останнього правопорушення буде вирішуватися питання про поміщення підлітка в спеціалізований заклад виховного типу, а його мати буде притягнута до адміністративної відповідальності вдев’яте - за ч. 2 ст. 184 КУпАП.
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Теряюсь в догадках.....
А вообще это чудо, что никого не сбил и не убил.
Паршивый ненадёжный автомобиль! Подвёл пацана под монастырь. А вот угнал бы Таврию...
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Украл в первый раз,
отрубают четыре пальца на правой руке, так чтобы нетронутыми остались большой палец и ладонь...
Украл во второй раз -
отрубят половину ступни левой ноги.
Украл в третий раз - пожизненное.
Четвертый раз будет последним.
Повесят на главной площади города на подъемном кране.
Это касается как мелких воришек, так и воровства на самом высоком уровне. Так что это еще и к вопросу, как искоренить воровство на государственном уровне. <a href="https://ribalych.ru/2018/01/23/za-vorovstvo-v-irane/"></a>
Пока не погнались, не было никакого ДТП.