Суд заарештував шахраїв, які "продавали" посади голів Харківської ОДА та облподаткової. ФОТО
Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжний захід двом підозрюваним у "продажу" призначень на посади голови Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області.
Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.
"Суд обрав обом утримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави 4 млн грн - одному і 3,5 млн грн - іншому", - зазначив він.
Як повідомлялося, 2 червня в харківському ресторані "Ла Страда" було затримано двох чоловіків, які обіцяли забезпечити призначення на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації та керівника ГУ ДПС в області за $1 млн і $100 тис. відповідно. Після отримання першого траншу в розмірі $150 тис. зловмисників було затримано.
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дали бы им возможность работать (разводить лохов) но под контролем государственных органов... взяткодающий или должностьпокупающий - это тоже должно быть наказуемо!!!
хотя....... ))))