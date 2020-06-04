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Суд заарештував шахраїв, які "продавали" посади голів Харківської ОДА та облподаткової. ФОТО

Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжний захід двом підозрюваним у "продажу" призначень на посади голови Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області.

Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд обрав обом утримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави 4 млн грн - одному і 3,5 млн грн - іншому", - зазначив він.

Суд заарештував шахраїв, які продавали посади голів Харківської ОДА та облподаткової 01
Суд заарештував шахраїв, які продавали посади голів Харківської ОДА та облподаткової 02
Суд заарештував шахраїв, які продавали посади голів Харківської ОДА та облподаткової 03

Як повідомлялося, 2 червня в харківському ресторані "Ла Страда" було затримано двох чоловіків, які обіцяли забезпечити призначення на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації та керівника ГУ ДПС в області за $1 млн і $100 тис. відповідно. Після отримання першого траншу в розмірі $150 тис. зловмисників було затримано.

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Автор: 

шахрайство (1080) суд (11676) Харків (5594)


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Топ коментарі
+8
брата ермака?
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04.06.2020 17:05
+7
Суд арестовал мошенников, "продававших" должности глав Харьковской ОГА и облналоговой - Цензор.НЕТ 1543
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04.06.2020 17:16
+4
Конкурентов повязали. Цены сбивают, суки.
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04.06.2020 17:16
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брата ермака?
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04.06.2020 17:05 Відповісти
Єрмаки продавали, але сплачували податки. А це якісь бариги. Порохоботи, якщо точно.
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04.06.2020 17:11 Відповісти
Ти диви! Так швидко! Молодці! Їх закриють в одній камері з братом Єрмака, сподіваюсь?
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04.06.2020 17:06 Відповісти
Это Зеленский с Ермаком оказались. Взяли их в кафе, когда они кофе без масок пили.
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04.06.2020 17:06 Відповісти
Позарились на святое. Это наша корова и мы будем ее доить!
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04.06.2020 17:09 Відповісти
Братья ермаки такое им не простят.
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04.06.2020 17:19 Відповісти
зачем?
дали бы им возможность работать (разводить лохов) но под контролем государственных органов... взяткодающий или должностьпокупающий - это тоже должно быть наказуемо!!!
хотя....... ))))
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04.06.2020 17:15 Відповісти
І Дініску теж?
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04.06.2020 17:15 Відповісти
Суд арестовал мошенников, "продававших" должности глав Харьковской ОГА и облналоговой - Цензор.НЕТ 1543
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04.06.2020 17:16 Відповісти
Конкурентов повязали. Цены сбивают, суки.
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04.06.2020 17:16 Відповісти
Таки да и бросили тень на порядочных людей.
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04.06.2020 17:38 Відповісти
А дерьмо💩🤢🤡Ермакам закон неписан?
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04.06.2020 17:17 Відповісти
Очень интересно... Если это не подставные лица, а реально обычные мошенники, то что в головах тех, кто им деньги давал ?? Полова ? Овес ? Ну чем надо думать, чтоб поверить двум жуликам....
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04.06.2020 17:19 Відповісти
Демпінг... ))
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04.06.2020 17:20 Відповісти
Не согласен, посадить надо тех, кто давал бабло, а у мошенников забрать бабло и дать им подсрачник.
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04.06.2020 17:24 Відповісти
Та ти шо, єнто ж спонсори, їм намєкнули що вони йдуть правильним шляхом, але звертатися треба було до сертифіцйованих дЕрьмаків.
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04.06.2020 19:30 Відповісти
А о покуупателе забыли? Имя его в студию! Его имя должны услышать все.
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04.06.2020 17:47 Відповісти
И ни Кучер, ни Гепа, даже ни сном ни духом?
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04.06.2020 18:53 Відповісти
 
 