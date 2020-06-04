Суд заарештував шахраїв, які "продавали" посади голів Харківської ОДА та облподаткової. ФОТО

Дзержинський райсуд Харкова обрав запобіжний захід двом підозрюваним у "продажу" призначень на посади голови Харківської обласної державної адміністрації та Головного управління Державної податкової служби в області.

Про це повідомив прессекретар прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко, передає Цензор.НЕТ.

"Суд обрав обом утримання під вартою на 60 днів із можливістю внесення застави 4 млн грн - одному і 3,5 млн грн - іншому", - зазначив він.







Як повідомлялося, 2 червня в харківському ресторані "Ла Страда" було затримано двох чоловіків, які обіцяли забезпечити призначення на посаду голови Харківської обласної державної адміністрації та керівника ГУ ДПС в області за $1 млн і $100 тис. відповідно. Після отримання першого траншу в розмірі $150 тис. зловмисників було затримано.

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