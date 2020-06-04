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Новини Фото Санкції проти Росії
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Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС. ФОТО

Лідер фракції "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, у тому числі у контексті виклику пандемії коронавірусу.

Сторони обмінялися думками щодо ситуації у протидії триваючій агресії Росії проти України. Петро Порошенко закликав партнерів до збереження та посилення санкційного тиску проти Росії, подальшого зміцнення єдності та солідарності з Україною для відновлення територіальної цілісності нашої держави.

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Співрозмовники привітали наближення третьої річниці запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та наголосили на важливості подальшого поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Особливу увагу Петро Порошенко привернув до небезпечної тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та гальмування процесу реформ.

Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС 01
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС 02

Автор: 

НАТО (6441) Порошенко Петро (15173) посол (1101) Балтія (345) санкції (11824) Євросоюз (13401)


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Топ коментарі
+116
А Зеля от обиды шо не позвали взял на пианино такой аккорд, что выбил клавишу и набил шишку. Ждите нового видосика
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04.06.2020 17:24
+109
Для всего мира и для украинцев президент Украины - Порошенко и лишь для малоросов и кацапов президент Зеленский
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04.06.2020 17:29
+100
Насколько, всё-таки, в Украине, важна роль Президента, как лидера направления движения! поразительно, как Порох тянул эту страну за уши в цивилизацию!
и как тянет её в кривойрог 90-ых шаурмячное быдло
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04.06.2020 17:48
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Писюновичь никчемный шут
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05.06.2020 03:03 Відповісти
Даааа.... Такого ни в одной стране Мира ещё не было! Такой игнор действующего
преЗЕдента...
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05.06.2020 03:10 Відповісти
Щиро співчуваю Володимиру Зеленському, якого

Бог покарав народитись Володимиром Зеленським !
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05.06.2020 06:32 Відповісти
всё это напоминает времена правления януковождя.тоже начиналось с игнора его как президента.дай Бог шоб зебыдло не прорвалось на второй срок.
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05.06.2020 06:57 Відповісти
Чивой-та?....
Какой второй срок-то? Пусть им Бог даст с первого срока живыми и здоровыми ноги унести.....Украинцы терпеливы, но не стоит испытывать их терпения долго...
Да и опыт ....не пропьёшь...
Не...не...! Я не намекаю,не прзываю.... Просто мысли вслух
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06.06.2020 00:34 Відповісти
А Вовік тим часом далі косплеїть свого кумира...
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 5775
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05.06.2020 07:21 Відповісти
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 7394
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05.06.2020 08:20 Відповісти
Бубочка рве і мече підгузники.
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05.06.2020 08:40 Відповісти
Порох - Президент!

ЗЕ- Клоун!
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05.06.2020 09:07 Відповісти
Зе-шмаркля - пародия на Президента. но так вошло в роль, что таки поверило, что оно всамделишний гетман, ему даже дали за булаву подержаться.)


*Парубию таки смешно с этого убогого криворожского поца. ты пасматри, как шмаркля щеки надула.))
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 5426

Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 6337




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05.06.2020 16:34 Відповісти
Два часа потратил, но тайну аббревиатуры NB7 не постиг....
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05.06.2020 11:37 Відповісти
да уж...

Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 401
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05.06.2020 12:44 Відповісти
Лидер фракции "Европейская Солидарность", пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с послами Балтийских и Скандинавских стран в Украине. Источник: https://censor.net/p3200092

Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 8439
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05.06.2020 12:45 Відповісти
Це підтверджує хто на справді є презом, і кого поважають!!! А про що їм розмовляти з зелєпукіним як що воно ДЗЕРО в політиці тай і у всіх справах що стосується преза!!! Воно може тільки нюхати порошок і грати своїм огризковим членом на роялі!!!
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05.06.2020 13:13 Відповісти
какой арестовали. После такого предупреждения от запада, будет держаться за Порошенко руками и ногами. Это конечно же, закат вовыной деятельности
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05.06.2020 13:15 Відповісти
Може піти ще по шляху Януковоща - це не виключено, його останій хозяїн і спонсор коломойський був за Московію і за 100 млрд.$ за Донбас мабуть в ціну Криму.
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05.06.2020 15:15 Відповісти
вставили вове по самые помидоры...........
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05.06.2020 16:38 Відповісти
ЗаЗЕленели в поле помидоры.
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05.06.2020 16:58 Відповісти
А я себе так с утра думаю шо это за страшно сильный такуй звук "пууууууууукккккккк" сегодня в районе Мариинского раздался. А это оказывается пердак у писюаниста рванул.
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05.06.2020 16:57 Відповісти
порох-барыга передь отсидкой не "надышется" а сидеть прийдется и приглашенных макнул в дерьмо))общение с вором))
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05.06.2020 18:10 Відповісти
Ти ба... Мені сьогодні зустрівся ось такий пам'ятник при в'їзді до одного з сіл на Черкащині. Зверніть увагу на кольори в оформленні пам'ятника.
Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС - Цензор.НЕТ 1046
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05.06.2020 18:13 Відповісти
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