Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС. ФОТО

Лідер фракції "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Порошенко висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, у тому числі у контексті виклику пандемії коронавірусу.

Сторони обмінялися думками щодо ситуації у протидії триваючій агресії Росії проти України. Петро Порошенко закликав партнерів до збереження та посилення санкційного тиску проти Росії, подальшого зміцнення єдності та солідарності з Україною для відновлення територіальної цілісності нашої держави.

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Співрозмовники привітали наближення третьої річниці запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та наголосили на важливості подальшого поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.

Особливу увагу Петро Порошенко привернув до небезпечної тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та гальмування процесу реформ.



