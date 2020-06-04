Посли країн Євросоюзу приїхали в офіс Порошенка: Обговорили посилення санкцій проти РФ і поглиблення інтеграції України в ЄС. ФОТО
Лідер фракції "Європейська Солідарність", п’ятий Президент України Петро Порошенко зустрівся з послами Балтійських та Скандинавських країн в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Порошенко висловив вдячність за надійну підтримку України з боку NB7, у тому числі у контексті виклику пандемії коронавірусу.
Сторони обмінялися думками щодо ситуації у протидії триваючій агресії Росії проти України. Петро Порошенко закликав партнерів до збереження та посилення санкційного тиску проти Росії, подальшого зміцнення єдності та солідарності з Україною для відновлення територіальної цілісності нашої держави.
Співрозмовники привітали наближення третьої річниці запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та наголосили на важливості подальшого поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО.
Особливу увагу Петро Порошенко привернув до небезпечної тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та гальмування процесу реформ.
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преЗЕдента...
Бог покарав народитись Володимиром Зеленським !
Какой второй срок-то? Пусть им Бог даст с первого срока живыми и здоровыми ноги унести.....Украинцы терпеливы, но не стоит испытывать их терпения долго...
Да и опыт ....не пропьёшь...
Не...не...! Я не намекаю,не прзываю.... Просто мысли вслух
ЗЕ- Клоун!
*Парубию таки смешно с этого убогого криворожского поца. ты пасматри, как шмаркля щеки надула.))