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Пошуково-рятувальне судно ВМС України "Олександр Охрименко" забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу "Нептун". ФОТОрепортаж

Протягом тижня в певному районі акваторії Чорного моря екіпаж пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" відпрацьовував заходи щодо забезпечення державних випробовувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Пошуково-рятувальне судно ВМС України Олександр Охрименко забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу Нептун 01

Серед основних завдань, які стояли перед військовими моряками, було закриття району, встановлення мішені, пошуково-рятувальне та медичне забезпечення ходу випробовувань у морі.

Пошуково-рятувальне судно ВМС України Олександр Охрименко забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу Нептун 02
Пошуково-рятувальне судно ВМС України Олександр Охрименко забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу Нептун 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Випробування ракетного комплексу "Нептун" проходять в Одеській області. ФОТОрепортаж

Пошуково-рятувальне судно ВМС України Олександр Охрименко забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу Нептун 04

"Для військового судна це вже не перша участь у таких заходах, можливості й тактично-спеціальні характеристики судна дають змогу залучати його безпосередньо до забезпечення всього спектра пошуково-рятувальних, водолазних, суднопідіймальних, підводно-технічних, а також гідрографічних, науково-дослідних та інших спеціальних робіт. Екіпаж успішно впорався з поставленим завданням і продемонстрував високий рівень злагодженості та морської навченості", - зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітан 1-го рангу Олексій Нестеров.

Пошуково-рятувальне судно ВМС України Олександр Охрименко забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу Нептун 05
Пошуково-рятувальне судно ВМС України Олександр Охрименко забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу Нептун 06

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пошук і ураження надводних цілей: в Одеській області відбулися вогневі випробування українського ракетного комплексу "Нептун". ВIДЕО

Пошуково-рятувальне судно ВМС України Олександр Охрименко забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу Нептун 07

Окрім того, під час виходу в море на борту судна перебувала група аварійно-рятувального загону з метою ліквідації можливих аварійних ситуацій.

Автор: 

ВМС (1384) випробування (403) корабель (1612) крилаті ракети (1073) оборона (4780)


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Топ коментарі
+11
Зєля вже пів року, як припинив фінансування виробництва відчизняних ракет. Створене рік тому підприємство занепадає і на межі закриття. Працівники не отимують пів року зарплатні. Хоч одної зарплатні Кобаєва було б достатньо, щоб виробництво не зупинилось. Хто такий Зєля, панове?
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04.06.2020 21:22
+7
Зеля клоун на ниточках олигархов...Клана Коломойского в данном случае...а тот в договорняке с остальными, которые имеют на рашке свой гешефт...что не так?
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04.06.2020 21:29
+6
Забудеться зелена шобла, і ті хто її привів до влади...
А от імена Олега Коростильова, Олександра Турчинова, Петра Порошенка, Україна буде пам'ятати завжди. Як імена Корольова, Бандери, Шухевича.
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04.06.2020 21:31
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Зєля вже пів року, як припинив фінансування виробництва відчизняних ракет. Створене рік тому підприємство занепадає і на межі закриття. Працівники не отимують пів року зарплатні. Хоч одної зарплатні Кобаєва було б достатньо, щоб виробництво не зупинилось. Хто такий Зєля, панове?
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04.06.2020 21:22 Відповісти
Методички тебе порошенко пишет или фсб?
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04.06.2020 21:25 Відповісти
Зеля клоун на ниточках олигархов...Клана Коломойского в данном случае...а тот в договорняке с остальными, которые имеют на рашке свой гешефт...что не так?
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04.06.2020 21:29 Відповісти
Доповідаю: https://milnavigator.com.ua/2020/04/12/%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5/ Ракетні програми України вирішено не фінансувати .
А тепер встав собі свій ура-патріотизм кудись і лети
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04.06.2020 21:33 Відповісти
Странное ты создание))) А не ты ли это сделал???
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04.06.2020 22:08 Відповісти
А ну скажи "Зєлю геть", продажний. Не скажеш
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04.06.2020 23:06 Відповісти
Ваня, когда я скажу, тогда и будет "Зеля геть"))) А сейчас что избрал, то и кушай)))) Полным ртом кушай))) Чтобы ты в следующий раз головой думал, а не жопой)))
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04.06.2020 23:25 Відповісти
У тому що так склалося, є і твоя частка. Гордісь.
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04.06.2020 21:27 Відповісти
Поперше не "гордісь", а "пишайся", кацапе, а подруге, навідміну від порохоботів, вимагаю дострокові Зєлє вже пів року. Пєціна ботоферма ще і слова про дострокові не сказала.
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04.06.2020 21:35 Відповісти
Вчись прибирати за собою те, що насрав САМ.
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04.06.2020 21:56 Відповісти
Вы сделали это вместе...ты разве забыл как тут майку на грудях за осла рвал??
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04.06.2020 21:31 Відповісти
т правильно зачем этот хлам нужен кто его применять будет а делать чтоб гнило на складе так лучше вообше не делать
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07.06.2020 21:08 Відповісти
Забудеться зелена шобла, і ті хто її привів до влади...
А от імена Олега Коростильова, Олександра Турчинова, Петра Порошенка, Україна буде пам'ятати завжди. Як імена Корольова, Бандери, Шухевича.
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04.06.2020 21:31 Відповісти
петро надо вместо авакова ставить
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07.06.2020 21:06 Відповісти
Еще год назад в Украине кипели работы по испытаниям ракет ольха, гром, нептун... Сейчас не только все застыло, а начался активный процесс демилитаризации: массово сокращается армия, закрываются стратегически важные заводы, разгоняется высоквалифицированный персонал из оборонки... Ведь квартальному шуту украинская армия как кость в горле, поэтому у него задание уничтожить ВСУ и оборонку, чтобы просто перестать стрелять в бизнес партнеров.
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04.06.2020 21:33 Відповісти
«https://www.facebook.com/yuri.biriukov?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCMMisrnaR-YRMbVoMPzOfYaEACf9v_0yZeh3AwRve5XmzMp7a4LjDdyCfTUeHGOmDKcWO9hvA00-TF&hc_ref=ARQg-_o01icdZJwbPkbbTiAaVgeON7xBY6eeb1G28od_xICSBfAMx_hvwFW3fZ83XLo&fref=nf Юрій Бірюков
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2664276447174489&set=a.1446170575651755&type=3 7 год ·Тихо ступая лапками, плавно входя в повседневную жизнь - в нашу армию приходит пи#дец.
В общем, помните, у нас с 2014 года начала развиваться армия и мы стали ею гордиться? В общем, помните, сначала было совсем-совсем плохо, но потом, пусть и со скрипом и проблемами, но армия стала похожа на армию?
А теперь все подразделения авиации заняты сокращением штатов. В знакомой авиационной бригаде распоряжением сокращена эскадрилья. ДА, БЛ#ТЬ! ДА, ВОТ ИМЕННО ТАК!
Так вот, предписано сократить 10% личного состава. Руководство бригады пыжилось-тужилось, сокращало вакантные должности (ну, нужен нам специалист, но как-то подождем). Но только за счет вакантов сократить до предписанных 10% не удалось и под нож пошла авиационная эскадрилья.
Нет, пока самолеты не продали. Нет, пока их на металл не порезали. Но сократили несколько десятков человек. Техников, наземный персонал, обслуживание. Там длинный список должностей в каждой эксадрилье. И без вариантов, решение принято в Самом-Главном-Кабинете.»
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04.06.2020 21:57 Відповісти
и правильно зачем деньги на этот хлам выкидывать всеравно применять никто не будет так зачем оно надо
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07.06.2020 21:02 Відповісти
это он в качестве мишени учавствовал
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07.06.2020 20:59 Відповісти
и правильно что сократили зачем нам нужны сухопутные летчики
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07.06.2020 21:04 Відповісти
ачем этикацапскик агитки мыж не кацапы чтоб армией гордиться както путинской пропагандой попахивает
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07.06.2020 21:09 Відповісти
 
 