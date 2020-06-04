Пошуково-рятувальне судно ВМС України "Олександр Охрименко" забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу "Нептун". ФОТОрепортаж
Протягом тижня в певному районі акваторії Чорного моря екіпаж пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" відпрацьовував заходи щодо забезпечення державних випробовувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.
Серед основних завдань, які стояли перед військовими моряками, було закриття району, встановлення мішені, пошуково-рятувальне та медичне забезпечення ходу випробовувань у морі.
"Для військового судна це вже не перша участь у таких заходах, можливості й тактично-спеціальні характеристики судна дають змогу залучати його безпосередньо до забезпечення всього спектра пошуково-рятувальних, водолазних, суднопідіймальних, підводно-технічних, а також гідрографічних, науково-дослідних та інших спеціальних робіт. Екіпаж успішно впорався з поставленим завданням і продемонстрував високий рівень злагодженості та морської навченості", - зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітан 1-го рангу Олексій Нестеров.
Окрім того, під час виходу в море на борту судна перебувала група аварійно-рятувального загону з метою ліквідації можливих аварійних ситуацій.
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А тепер встав собі свій ура-патріотизм кудись і лети
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2664276447174489&set=a.1446170575651755&type=3 7 год ·Тихо ступая лапками, плавно входя в повседневную жизнь - в нашу армию приходит пи#дец.
В общем, помните, у нас с 2014 года начала развиваться армия и мы стали ею гордиться? В общем, помните, сначала было совсем-совсем плохо, но потом, пусть и со скрипом и проблемами, но армия стала похожа на армию?
А теперь все подразделения авиации заняты сокращением штатов. В знакомой авиационной бригаде распоряжением сокращена эскадрилья. ДА, БЛ#ТЬ! ДА, ВОТ ИМЕННО ТАК!
Так вот, предписано сократить 10% личного состава. Руководство бригады пыжилось-тужилось, сокращало вакантные должности (ну, нужен нам специалист, но как-то подождем). Но только за счет вакантов сократить до предписанных 10% не удалось и под нож пошла авиационная эскадрилья.
Нет, пока самолеты не продали. Нет, пока их на металл не порезали. Но сократили несколько десятков человек. Техников, наземный персонал, обслуживание. Там длинный список должностей в каждой эксадрилье. И без вариантов, решение принято в Самом-Главном-Кабинете.»