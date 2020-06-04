Пошуково-рятувальне судно ВМС України "Олександр Охрименко" забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу "Нептун". ФОТОрепортаж

Протягом тижня в певному районі акваторії Чорного моря екіпаж пошуково-рятувального судна "Олександр Охрименко" відпрацьовував заходи щодо забезпечення державних випробовувань комплексу крилатих ракет наземного базування "Нептун".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу командування ВМС України.

Серед основних завдань, які стояли перед військовими моряками, було закриття району, встановлення мішені, пошуково-рятувальне та медичне забезпечення ходу випробовувань у морі.





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"Для військового судна це вже не перша участь у таких заходах, можливості й тактично-спеціальні характеристики судна дають змогу залучати його безпосередньо до забезпечення всього спектра пошуково-рятувальних, водолазних, суднопідіймальних, підводно-технічних, а також гідрографічних, науково-дослідних та інших спеціальних робіт. Екіпаж успішно впорався з поставленим завданням і продемонстрував високий рівень злагодженості та морської навченості", - зазначив начальник пошуково-рятувальної служби Командування ВМС ЗС України капітан 1-го рангу Олексій Нестеров.





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Окрім того, під час виходу в море на борту судна перебувала група аварійно-рятувального загону з метою ліквідації можливих аварійних ситуацій.